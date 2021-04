Polizist bei Sicherheitsvorfall vorm US-Kapitol getötet

Fr, 02.04.2021, 21.46 Uhr

Bei einem neuen Sicherheitsvorfall am US-Kapitol in Washington wurde ein Polizist getötet. Laut Polizei hat ein Autofahrer in der Nähe des Gebäudes zwei Beamte angefahren. Erste Ermittlungen deuten nicht auf einen terroristischen Hintergrund hin.