DSDS: Bohlen und Gottschalk sticheln weiter gegeneinander

Aus unserer Welt ist Dieter Bohlen heute nicht mehr wegzudenken. Doch können Sie sich noch an seine ersten Schritte im Musikbusiness erinnern? Und an seine Frauen?

Der Streit zwischen den TV-Legenden geht in die nächste Runde. Seit Ende März liefern sich DSDS-Urgestein Dieter Bohlen und Talkshow-Ikone Thomas Gottschalk ein öffentliches Wortgefecht. Der Grund: Bohlen stieg noch vor dem "Deutschland sucht den Superstar"-Halbfinale krankheitsbedingt aus - und wurde genauso kurzfristig von dem Fernsehmoderator ersetzt.

Seither sind beide nicht gut aufeinander zu sprechen. Rund um das diesjährige DSDS-Finale erreichte der verbale Krieg seinen bisherigen Höhepunkt.

Lesen Sie dazu: DSDS-Finale: Wie Bohlen und Gottschalk übereinander stänkern

DSDS-Quotentief: Bohlen und Gottschalk ätzen weiter

Die nächste Stufe des Fernseh-Beefs begann vergangenen Samstag. Noch vor der finalen DSDS-Show stänkerte Gottschalk in seinem Podcast "Podschalk": "Dieter ist Geschichte. Ich bin Legende." In der Live-Aufzeichnung der Castingshow ging es weiter: "Jede Blase zerplatzt mal - Dieter Bohlen, er sitzt auch jetzt auf Mallorca und faltet seine Camp-David-Hemden."

Bohlen konterte zuletzt in seinen Instagram-Stories. Der 67-Jährige teilte einen Artikel über die schlechten Quoten des DSDS-Finales. Gottschalk erreichte nur 2,68 Millionen Zuschauer. Zum Vergleich: 2020 waren es noch mehr als 4,2 Millionen. Später legte Bohlen mit einem Screenshot eines "Bild"-Berichts über Gottschalks Podcast nach. Die Story kommentierte der Ur-Juror mit: "Super sympathisch, der Mann. In der Welt der Egomanen spielt er in einer eigenen Liga."

Strahlemann: Thomas Gottschalk als Retter von DSDS – mit Maite Kelly und Mike Singer. Foto: tVNOW

Bohlen über Gottschalk: "Erzählt seit Jahren Lügen"

Schon während des Halbfinales hatte es von beiden Seiten Sprüche gegeben. Gottschalk lästerte über Bohlen, indem er sich als den erfolgreicheren "Titan" darstellte. Er selbst sei "der Gute" - und Bohlen einfach nur "gestürzt".

In einem Instagram-Video erklärte der Ex-Juror daraufhin den wahren Grund für die Trennung von RTL. Am Geld habe es nie gelegen - er habe unzählige Angebote. An Rente denke Bohlen schon gar nicht.

Außerdem antwortete Dieter Bohlen auf Instagram-Kommentare - eine Aussage des einstigen "Supertalent"-Chefs ging viral: "Ich finde auch, DSDS mit Dieter ist um Klassen besser. Aber die Kommentare über Gottschalk klingen etwas, sagen wir mal… gekränkt und beleidigt. Sorry, Dieter", schrieb eine Userin - der Poptitan reagierte mit: "Nö, aber der erzählt seit Jahren Lügen über mich. Wenn ich erzählen würde, was ich von ihm wüsste, kann der einpacken." Mittlerweile wurde der Beitrag gelöscht.

Die DSDS-Jurys von 2002 bis 2021 Die DSDS-Jurys von 2002 bis 2021 Diese vier bildeten die Jury der ersten DSDS-Staffel im Jahr 2002/2003: Thomas Stein (Geschäftsführer der Bertelsmann Music Group Europe), Musikjournalistin Shona Fraser, Produzent und Musiker Dieter Bohlen sowie Radiomoderator Thomas Bug. Sie kürten Alexander Klaws zum Sieger. Foto: Stefan Gregorowius / RTL

Die DSDS-Jurys von 2002 bis 2021 Die zweite Staffel fand 2003/2004 statt. Die Jury blieb unverändert. Elli Erl gewann den Wettbewerb. Foto: Stefan Gregorowius / RTL

Die DSDS-Jurys von 2002 bis 2021 Aus vier macht drei: Dieter Bohlen blieb, Sylvia Kollek (Marketingmanagerin) und Heinz Henn (Unternehmer im Bereich der Musikindustrie) bildeten die Jury der dritten Staffel, die von 2005 bis 2006 ausgestrahlt wurde. Tobias Regner ging als Sieger hervor. Foto: Stefan Gregorowius / RTL

Die DSDS-Jurys von 2002 bis 2021 Die vierte Staffel von DSDS: 2007 bewerteten Chef-Juror Dieter Bohlen und wiederholt Heinz Henn die Kandidaten. Sylvia Kollek wurde durch die Künstler- und Musikmanagerin Anja Lukaseder ersetzt. Mark Medlock gewann die Staffel. Foto: Stefan Gregorowius / RTL

Die DSDS-Jurys von 2002 bis 2021 Dieter Bohlen und Sylvia Kollek bildeten gemeinsam mit dem Manager der Fantastischen Vier, Andreas „Bär“ Läsker, die Jury der fünften Staffel. Thomas Godoj ging 2008 als Sieger hervor. Foto: Stefan Gregorowius / RTL



Die DSDS-Jurys von 2002 bis 2021 Die DSDS-Jury der sechsten Staffel (2009): Dieter Bohlen, Ex-MTV-Moderatorin und Schauspielerin Nina Eichinger und Musikmanager Volker Neumüller. Damals heimste Sänger Daniel Schuhmacher den Sieg ein. Foto: Stefan Gregorowius / RTL

Die DSDS-Jurys von 2002 bis 2021 Neue Staffel, alte Jury. 2010 gewann Mehrzad Marahi die siebte Staffel. Foto: Stefan Gregorowius / RTL

Die DSDS-Jurys von 2002 bis 2021 2011 ging die achte Staffel an den Start: Die Jury bestand aus Dieter Bohlen, der Sängerin Fernanda Brandão und Sänger Patrick Nuo. Sie gratulierten zum Schluss Pietro Lombardi zum Sieg. Foto: Stefan Gregorowius / RTL

Die DSDS-Jurys von 2002 bis 2021 Choreograf Bruce Darnell und Sängerin Natalie Horler unterstützten Dieter Bohlen in der neunten Staffel 2012. Im Finale konnte sich Luca Hänni durchsetzen. Foto: Stefan Gregorowius / RTL

Die DSDS-Jurys von 2002 bis 2021 Und da waren es wieder vier: Neben Dieter Bohlen bewerteten die Tokio-Hotel-Zwillinge Bill (2.v.l.) und Tom Kaulitz die Kandidaten der zehnten Staffel. Und auch der Sänger der Band Culcha Candela, Mateo „Itchyban“ Jaschik, saß 2013 am Jurypult. Siegerin war Beatrice Egli. Foto: Stefan Gregorowius / RTL



Die DSDS-Jurys von 2002 bis 2021 Die Jurymitglieder der elften Staffel: Schlagersängerin Marianne Rosenberg, Mia- Frontfrau Mieze Katz, Rapper Kay One und der Ex von Verona Pooth - Dieter Bohlen. Aneta Sablik ging als Siegerin hervor. Foto: Stefan Gregorowius / RTL

Die DSDS-Jurys von 2002 bis 2021 Heino, der Schweizer DJ Antoine und Sängerin Mandy Capristo unterstützten Chef-Juror Bohlen während der zwölften Staffel. Severino Seeger gewann 2015 das Staffelfinale. Foto: Stefan Gregorowius / RTL

Die DSDS-Jurys von 2002 bis 2021 2016 saßen Scooter-Frontmann H.P. Baxxter, die Sängerinnen Vanessa Mai und Michelle sowie Dieter Bohlen in der Jury der 13. DSDS-Staffel. Sieger wurde Prince Damien Ritzinger. Foto: Stefan Gregorowius / RTL

Die DSDS-Jurys von 2002 bis 2021 Die 14. DSDS- Jury: H.P. Baxxter, YouTuberin Shirin David, Michelle und Dieter Bohlen. Alphonso Williams gewann die Staffel. Foto: Stefan Gregorowius / RTL

Die DSDS-Jurys von 2002 bis 2021 Im Januar 2018 ging die RTL-Castingshow „Deutschland sucht den Superstar“ in die 15. Runde. In der Jury saßen Produzent und DJ Mousse T., Glasperlenspiel-Frontfrau Carolin Niemczyk, Schlagersängerin Ella Endlich und DSDS-Urgestein Dieter Bohlen. Die 16-jährige Marie Wegener gewann. Foto: Stefan Gregorowius / MG RTL D



Die DSDS-Jurys von 2002 bis 2021 In Staffel 16 saßen Dieter Bohlen, der einstige DSDS-Sieger Pietro Lombardi, "Let's Dance"-Star Oana Nechiti und Musiker Xavier Naidoo am Jurypult. Gewinner war Davin Herbrüggen. Foto: Andreas Rentz / Getty Images

Die DSDS-Jurys von 2002 bis 2021 In der 17. Staffel 2020 blieb die Jury zunächst unverändert: Dieter Bohlen, Pietro Lombardi, Oana Nechiti und Xavier Naidoo kamen wieder zusammen. Später wurde Naidoo aufgrund von Rassismus-Vorwürfen durch Schlagerstar Florian Silbereisen ersetzt. Ramon Roselly konnte den Wettbewerb für sich entscheiden. Foto: Peter Kneffel / dpa

Die DSDS-Jurys von 2002 bis 2021 Auch in der aktuellen DSDS-Staffel mussten Jury-Mitglieder ausgetauscht werden. Dieter Bohlen, Maite Kelly und Mike Singer mussten sich zunächst von Michael Wendler verabschieden - der Sänger verbreitete Verschwörungsthesen bezüglich der Corona-Politik. Das Halbfinale und Finale findet auch ohne Bohlen statt - er wird krankheitsbedingt durch Thomas Gottschalk ersetzt. Der Sieger wird am 3. April gekürt. Foto: TVNOW / Stefan Gregorowius

Zoff der TV-Legenden: Der Hintergrund des Streits

Bohlen und Gottschalk sind schon seit Jahren schlecht aufeinander zu sprechen. 2012 saßen sowohl Gottschalk als auch Bohlen in der Jury von "Das Supertalent". Für Gottschalk offenbar keine angenehme Erfahrung, wie er hinterher in seiner Autobiografie "Herbstgold" schrieb. Demnach sei Dieter Bohlen kein Mann für Teamwork. Auch während der Sendung gab es immer wieder Wortgefechte.

2019 warf Thomas Gottschalk seinem Konkurrenten in der ARD-Talkshow "Maischberger" vor, Botox zu verwenden. Er selbst wolle nicht "wie Bohlen" enden.