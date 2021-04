Corona: RKI meldet hohe Zahlen ++ dritte Impfung nötig?

Der Chef des US-Pharmakonzerns Pfizer rechnet damit, dass bei Biontech/Pfizer eine dritte Impfung nötig ist

Bundeskanzlerin Angela Merkel wirbt im Deutschen Bundestag für die Verschärfung des Infektionsschutzgesetzes

Merkel soll laut einem Bericht am heutigen Freitag mit Astrazeneca geimpft werden

Das Robert Koch-Institut (RKI) meldet erneut eine hohe Zahl an Corona-Neuinfektionen

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn verteidigt die Pläne für eine Ausgangssperre zur Eindämmung der Pandemie

Die SPD will die Bundesnotbremse nur mit Änderungen unterstützen

Berlin. Aus Sicht der Intensivmediziner ist es längst "fünf nach zwölf": Die Infektionszahlen steigen wieder rasant, die Situation in den Krankenhäusern spitzt sich zu. Aber die geplante bundesweiten Notbremse zur Eindämmung der dritten Corona-Welle muss erst noch ihren parlamentarischen Weg gehen.

Immerhin kommt die Novelle des Infektionsschutzgesetzes heute nun zur ersten Lesung in den Bundestag. Die Verabschiedung der Änderungen steht allerdings erst nächste Woche an, und anschließend muss noch der Bundesrat abstimmen und der Bundespräsident unterzeichnen. Wertvolle Zeit verstreicht - und deshalb werden die Rufe lauter, dass die Länder schon jetzt eigenständig zusätzliche Maßnahmen ergreifen. "Jeder Tag zählt gerade in dieser schwierigen Lage", sagte Gesundheitsminister Jens Spahn am Donnerstag.

Auf Mallorca ist unterdessen erstmals die brasilianische Virusmutante P1 nachgewiesen worden. Bereits früher war der Verdacht laut geworden, dass die Mutation die beliebte Urlaubsinsel erreicht haben könnte – nun besteht Gewissheit. Lesen Sie dazu: Was die brasilianische Mutante so gefährlich macht

Corona-Zahlen: RKI registriert mehr als 25.000 Corona-Neuinfektionen

Die Gesundheitsämter in Deutschland haben dem Robert Koch-Institut (RKI) binnen eines Tages 25.831 Corona-Neuinfektionen gemeldet. Zudem wurden innerhalb von 24 Stunden 247 neue Todesfälle verzeichnet.

Vor genau einer Woche hatte das RKI 5424 Neuinfektionen weniger verzeichnet. Die Zahl der binnen sieben Tagen gemeldeten Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner lag laut RKI am Freitag bundesweit bei 160,1, genau wie am Vortag.

Corona-News vom Freitag, 16. April: Merkel wirbt für Verschärfung des Infektionsschutzgesetzes

9.35 Uhr: Bundeskanzlerin Angela Merkel wirbt im Deutschen Bundestag für die Verschärfung des Infektionsschutzgesetzes. "Die Lage ist ernst und zwar sehr ernst", sagt Merkel. "Und wir alle müssen sie auch ernst nehmen, die dritte Welle der Pandemie hat unser Land fest im Griff." Um dagegen anzugehen, "müssen wir die Kräfte von Bund, Ländern und Kommunen besser bündeln". Mit Blick auf die Warnungen der Mediziner sagt sie: "Wer sind wir denn, wenn wir diese Notrufe überhören würden?"

Corona: Schüler fordern Unterricht in Ferien auf freiwilliger Basis

9.15 Uhr: Zum Ausgleich des massiven Unterrichtsausfalls im Zuge der Corona-Pandemie fordern Schülervertreter zusätzliche Lernangebote für Kinder und Jugendliche in den Sommerferien. "Dieses Corona-Schuljahr ist so ungewöhnlich, dass jede Schülerin und jeder Schüler die Chance haben muss, in einer Sommerschule Lerndefizite aufzuarbeiten", sagte Dario Schramm, Generalsekretär der Bundesschülerkonferenz, dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland". Dazu solle aber niemand gezwungen werden.

Schramm schlug vor, dass pensionierte Lehrer oder Lehramtsstudierende die zusätzlichen Stunden in den Sommerferien unterrichten könnten. Insbesondere die Studierenden hätten wegen der Pandemie auf praktische Erfahrungen verzichten müssen. "Wenn sie dies nun auch mit Hilfe von Sommerschulen nachholen können, wäre das eine Win-win-Situation für die Studenten wie für die Schüler."

Die Corona-Pandemie führt zu massivem Unterrichtsausfall an Deutschlands Schulen. Foto: Matthias Balk/dpa

Spahn verteidigt Corona-Ausgangssperren

8.55 Uhr: Bundesgesundheitsminister Jens Spahn verteidigt die Pläne für eine Ausgangssperre zur Eindämmung der Pandemie. Es brauche ein entschlossenes staatliches Handeln, sagte der CDU-Politiker im Deutschlandfunk. "Alles, was wir vor zwei, drei Wochen nicht entscheiden haben, das rächt sich jetzt. Und das, was jetzt nicht früher entschieden wird, sondern ein, zwei, fünf Tage später, das wird sich auch rächen."

Deshalb werde es eine bundeseinheitliche gesetzliche Regelung geben. Aber auch die Bürgerinnen und Bürger müssten von sich aus Kontakte reduzieren. "Wir müssen jetzt diesen letzten Teil, bis das Impfen im Sommer den entscheidenden Unterschied macht, den müsse wir jetzt nochmal schaffen." Man habe bis jetzt das Gesundheitswesen vor Überlastung geschützt und das sollte auch so bleiben.

SPD will Bundesnotbremse nur mit Änderungen unterstützen

8.25 Uhr: Der SPD-Rechtspolitiker Johannes Fechner macht eine Zustimmung seiner Fraktion für eine Corona-Notbremse von Änderungen abhängig. "Wenn es keine Änderungen an dem Gesetzesentwurf in seiner jetzigen Form gibt, wird die SPD-Fraktion nicht zustimmen", sagte er der "Rheinischen Post". "Die Ausgangssperren sind zu pauschal gefasst, da muss es weitere Ausnahmen geben."

Fechner verweist auf juristische Bedenken unter Experten im Kanzleramt, die durch einen Medienbericht bekanntwurden. "Auch die Bedenken des Kanzleramtes teilen wir, dass es schwierig ist, nur auf den Inzidenzwert abzustellen. Darauf haben wir schon im März hingewiesen." Er fordert, dass die geplante Rechtsverordnung nur mit der Zustimmung des Bundestages kommen dürfe. "Das Gesetz wird vom Parlament verbessert werden."

Ärztepräsident Reinhardt: Spaziergänge sind keine Infektionstreiber

8.02 Uhr: Ärztepräsident Klaus Reinhardt legt nahe, die derzeit bei der Änderung des Infektionsschutzgesetzes vorgesehen Ausgangsbeschränkungen noch einmal zu überdenken. „Wenn man etwas mehr zulassen würde, könnte das ein Ventil für viele Menschen sein, die sehr unter den Einschränkungen leiden. Sie würden dann gegebenenfalls die sinnvollen Beschränkungen, zum Beispiel bei Aufenthalten in Innenräumen, verlässlicher befolgen“, sagte Reinhardt der „Passauer Neuen Presse.“ Spaziergänge im Freien oder auch Sport im Park seien jedenfalls keine Infektionstreiber.

Spaziergänger auf dem Weserdeich in Bremen: Während der Corona-Pandemie ist ein Spaziergang oft die einzige Aktivität, der man nachgehen kann. Foto: Hauke-Christian Dittrich / dpa

Corona-Pandemie hat auch positive Effekte

7.50 Uhr: Die Corona-Pandemie hat die Lebenszufriedenheit vieler Menschen in Deutschland einer Umfrage zufolge in einigen Bereichen verbessert. So schätzen zahlreiche Erwachsene sowohl ihre Gesundheit als auch ihren Schlaf deutlich besser ein als früher, wie neueste Daten des "Sozio-oekonomischen Panels" (SOEP) zeigen.

Die jährliche Befragung von Privathaushalten ist den Angaben zufolge die größte Langzeitstudie zur gesellschaftlichen Entwicklung in Deutschland. Mehr als 6500 Teilnehmende der Studie wurden im April und Juni 2020 sowie im Januar 2021 zusätzlich zu ihrer Lebenssituation in der Pandemie befragt.

Allerdings gibt es auch negative Entwicklungen: Wegen Homeschooling und weniger Außenkontakte stuften viele Erwachsene bei der jüngsten Befragung ihr Familienleben etwas schlechter ein als in den Jahren vor der Pandemie. Besonders unzufrieden sind die Menschen mit ihrem Freizeitverhalten, das durch die Corona-Maßnahmen stark eingeschränkt ist.

Corona-Neuinfektionen: Indien meldet weiteren Höchstwert

7.30 Uhr: In Indien meldet das Gesundheitsministerium 217.353 Neuinfektionen - das sind so viele wie nie zuvor binnen 24 Stunden. Es ist der achte Rekordwert innerhalb von neun Tagen. Insgesamt wurde bei 14,3 Millionen Menschen das Coronavirus nachgewiesen. Indien liegt damit weltweit hinter den USA, die mehr als 31 Millionen Fälle verzeichnen. Die Zahl der Todesfälle in Zusammenhang mit dem Coronavirus steigt in Indien um 1185 auf 174.308.

In São Paulo werden Medikamente zur Behandlung von Covid-19 knapp

7.20 Uhr: In Brasiliens bevölkerungsreichstem Bundesstaat São Paulo werden die beim Intubieren von Corona-Patienten auf den Intensivstationen benötigten Medikamente knapp. Die Behörden warnten am Donnerstag (Ortszeit) vor einer Katastrophe in der öffentlichen Gesundheitsversorgung. Rund 70 Prozent der öffentlichen Kliniken haben demnach keine Medikamente mehr, mit denen die Muskeln eines Patienten während des Intubierens entspannt werden. Etwa 60 Prozent könnten ihren Patienten keine Beruhigungsmittel mehr verabreichen.

Ein Friedhofsmitarbeiter in der brasilianischen Stadt Manaus hebt ein Grab auf. Durchschnittlich sterben in Braslien rund 3000 Menschen mit oder an einer Corona-Infektion.

5000 Teilnehmer bei Demo gegen Corona-Politik in Berlin angemeldet

7.00 Uhr: Gegner der deutschen Corona-Politik wollen am Samstag in Berlin demonstrieren. Angemeldet worden seien im Vorfeld 5000 Teilnehmer, teilte die Polizei mit. Die Veranstaltung sei unter dem Motto "Es reicht! Schluss mit der Lockdown-Politik! Macht euch bereit!" von einer Privatperson als Aufzug vom Platz des 18. März über die Straße des 17. Juni bis zum Großen Stern angemeldet worden.

Pfizer-Chef - Dritte Impfung mit Vakzin wohl nötig

6.10 Uhr: Im Kampf gegen die Coronavirus-Pandemie könnte nach Einschätzung von Pfizer-Chef Albert Bourla eine dritte Spritze als Auffrischung und anschließend eine jährliche Impfung notwendig werden. "Ein wahrscheinliches Szenario ist, dass es die Notwendigkeit einer dritten Dosis geben wird, irgendwo zwischen sechs und zwölf Monaten, und danach eine jährliche Neu-Impfung, aber all das muss noch bestätigt werden", sagte der Vorstandsvorsitzende des US-Pharmakonzerns dem US-Sender CNBC in einem am Donnerstag veröffentlichten, aber bereits Anfang April geführten Interview. Dabei spielten auch die Varianten von Sars-CoV-2 eine große Rolle.

Andere Wissenschaftler und Pharma-Vertreter hatten sich bereits ähnlich geäußert. Pfizer und sein deutscher Partner Biontech sowie andere Hersteller untersuchen derzeit bereits die Wirkung von möglichen Auffrischungen ihrer Corona-Impfstoffe.

Hausärzte dürfen Impfstoff künftig selbst aussuchen

5.30 Uhr: Die Kassenärztliche Bundesvereinigung lässt Hausärzte den Impfstoff für ihre Patienten künftig selbst aussuchen. "Sie geben auf dem Rezept an, von welchem Impfstoff sie wie viele Dosen benötigen. Dies gilt erstmals für die Woche vom 26. April bis 2. Mai, für die der Bund Vakzine von Biontech und Astrazeneca bereitstellen wird", heißt es in einem Schreiben der KBV, wie die "Rheinischen Post" berichtet. Die Bestellmenge pro Arzt sei auf 18 bis 30 Biontech-Dosen und zehn bis 50 AstraZeneca-Dosen begrenzt.

Corona-News vom Donnerstag 15. April: Vierter Corona-Fall: Hertha BSC in 14-tägiger Quarantäne

23.03 Uhr: Hertha BSC muss nach dem nächsten Coronafall als erster deutscher Fußball-Erstligist in komplette Quarantäne und wird damit zu den anstehenden drei Ligaspielen nicht antreten können. Das bestätigte der Klub am Donnerstagabend. Die Hertha habe bei der Deutschen Fußball Liga (DFL) nicht nur die Absetzung des wegweisenden Kellerduells beim FSV Mainz 05 am Sonntag beantragt, auch die Spiele gegen den SC Freiburg (21. April) und bei Schalke 04 (24. April) sind betroffen.

Nach Trainer Pal Dardai, Co-Trainer Admir Hamzagic und Offensivspieler Dodi Lukebakio wurde am Donnerstag auch noch Marvin Plattenhardt positiv getestet. Für die Mannschaft und den Trainerstab gilt mit sofortiger Wirkung eine 14-tägige häusliche Quarantäne.

Hertha BSC muss nach einem weiteren Coronafall als erster deutscher Fußball-Erstligist in komplette Quarantäne. Foto: Andreas Gora/dpa

MV zieht die Notbremse bevor der Bund es tut

22.51 Uhr: Mecklenburg-Vorpommern zieht ab Montag die Corona-Notbremse. Landesweit dürfen private Treffen dann nur noch mit höchstens einer Person außerhalb des eigenen Hausstandes stattfinden, wie Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) am Donnerstagabend in Schwerin ankündigte. Kinder bis 14 Jahre zählen nicht mit.

Außerdem sollen die Schulen und die meisten Geschäfte sowie Museen und Freizeiteinrichtungen schließen. Lediglich für die Abschlussklassen soll es weiterhin Präsenzunterricht geben. Zu den Ausnahmen im Einzelhandel zählen neben Lebensmittelläden, Apotheken und Drogerien auch Baumärkte, Buch- und Blumengeschäfte. Friseure können ebenfalls geöffnet bleiben. Fahrschulen müssen hingegen weitgehend schließen.

Die entsprechenden Vorschläge sollen am Freitag dem Landtag vorgelegt werden, erläuterte Schwesig. Noch am selben Tag sollen die Maßnahmen dann in eine Verordnung gegossen werden. Eine landesweite nächtliche Ausgangssperre soll es nicht geben, das sei rechtlich nicht möglich, sagte die Regierungschefin. Dies müssten die einzelnen Landkreise und kreisfreien Städte tun.

Lambrecht will Einschränkung der Grundrechte von Geimpften aufheben

22.01 Uhr: Bundesjustizministerin Christine Lambrecht will Geimpften schnell mehr Freiheiten einräumen. "Ich werde mit Nachdruck auf eine Regelung dringen: Menschen, die geimpft sind und von denen nachweisbar keine Gefahr für andere ausgeht, müssen zurückkommen zur Normalität", sagte die SPD-Politikerin unserer Redaktion. "Es gibt keine Rechtfertigung mehr für die Einschränkung ihrer Grundrechte. Wir müssen deshalb die Grundrechts-Einschränkungen für Geimpfte aufheben."

Lambrecht machte deutlich, dass es unterschiedliche Regeln für Menschen mit unterschiedlichen Impfstoffen geben könnte. "Die Einschränkung von Grundrechten kann bei denjenigen Impfstoffen aufgehoben werden, bei denen nachgewiesen ist, dass keine Ansteckungsgefahr mehr besteht, die diese Einschränkung rechtfertigen würde", sagte sie.

Auf die Nachfrage, ob es möglich sei, dass Biontech-Geimpfte ihre Freiheiten zurückbekommen und Astrazeneca-Geimpfte nicht, antwortete die Ministerin: "Wissenschaftler müssen uns sagen, welche Impfung welche Wirkung hat. Wenn das Ansteckungsrisiko nicht ausreichend reduziert wird, geht von dem Geimpften ja noch eine Gefahr aus. Dann können die Einschränkungen auch nicht aufgehoben werden."

Seehofer rechnet mit bundesweiter Beobachtung von "Querdenkern"

21.47 Uhr: Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) rechnet mit einer bundesweiten Beobachtung der "Querdenker"-Bewegung durch die Verfassungsschutzbehörden. "Wir haben diese Szene von Anfang an stark im Blick. Wir schauen uns genau an, wer da teilnimmt und wie das Verhalten ist", sagte der Minister am Donnerstag in Berlin. Die Probleme und die Gewaltbereitschaft in dieser Szene hätten zugenommen, "deshalb geht die Tendenz bei uns, auch im Verfassungsschutzverbund, eher in die Richtung, diese Szene zu einem Beobachtungsobjekt zu erklären". Er würde - Stand heute - auch vermuten, "dass es dazu kommt".

Es mache ja keinen Sinn, "wenn wir nach jeder solchen Entgleisung feststellen, es darf sich nicht wiederholen und es wiederholt sich dann doch", sagte Seehofer mit Blick auf die Zustände bei einigen der zurückliegenden Protestkundgebungen der Bewegung. Er sei hier für massive Polizeipräsenz und die Anwendung des Prinzips Wehret den Anfängen.

Ein Mann trägt auf einer Demonstration der Initiative "Querdenken" ein Schild mit einem durchgestrichenen "Impflicht"-Schriftzug. Foto: Christoph Schmidt/dpa

Impfkommission: Impf-Reihenfolge nicht abschaffen

21.03 Uhr: Entgegen der Forderungen nach einem Ende der Priorisierung bei Corona-Impfungen hält die Ständige Impfkommission an der Impf-Reihenfolge zum Schutz von Menschen mit erhöhtem Erkrankungsrisiko fest. "Diese Diskussion nützt jetzt wirklich keinem", sagte Thomas Mertens, Chef der Ständigen Impfkommission (Stiko) der "Rheinischen Post" (Freitag). "Damit schützen wir doch auch unsere Intensivstationen", erklärte er. Die sogenannte dritte Welle könne durch eine Aufhebung der Reihenfolge auch nicht wesentlich beeinflusst werden, sagte Mertens. "Dazu hätte man viel früher viel mehr Impfstoff haben müssen."

Zuvor hatte der Medizinische Vorstand des Universitätsklinikums Dresden, Michael Albrecht, das Ende der Impfpriorisierung gefordert. "Es geht darum, in kurzer Zeit möglichst viele Leute zu impfen und sich nicht endlos in bürokratischen Diskussionen um Priorisierungslisten aufzuhalten", sagte Albrecht.

Frankreich zählt mehr als 100.000 Corona-Tote

19.49 Uhr: In Frankreich sind inzwischen mehr als 100.000 Menschen an den Folgen der Lungenkrankheit Covid-19 gestorben. Die Zahl der Toten stieg binnen 24 Stunden um 300, wie die Pariser Gesundheitsbehörden am Donnerstagabend mitteilten. Zuvor hatte die Gesamtzahl der Corona-Toten bei 99.805 gelegen. Damit ist Frankreich das dritte europäische Land nach Großbritannien und Italien, in dem die Zahl der Todesfälle die Marke von 100.000 übersteigt.

Frankreich befindet sich mitten in der dritten Corona-Welle. Seit gut zehn Tagen gilt ein landesweiter Lockdown mit Ausgangs- und Reisebeschränkungen sowie Schul- und Geschäftsschließungen. Der Druck auf die Krankenhäuser ist aber weiter massiv.

Mehr häusliche Gewalt in der Corona-Krise

19.01 Uhr: Zu den negativen Folgen der Corona-Maßnahmen gehört ein Anstieg der Gewalt in Familien und Paarbeziehungen. Die Zahl der Fälle von häuslicher Gewalt, die der Polizei bekannt wurden, lag im vergangenen Jahr um 6,6 Prozent über dem Wert des Vorjahres. Bei Gewalt in der Partnerschaft registrierten die Behörden einen Anstieg um rund vier Prozent, wie der Präsident des Bundeskriminalamtes, Holger Münch, am Donnerstag in Berlin mitteilte.

Münch wies allerdings auf die nur eingeschränkte Aussagekraft dieser Zahlen hin, da erstens durch die reduzierte soziale Kontrolle in der Zeit des Lockdowns ein Teil der Straftaten, die im privaten Bereich begangen worden, womöglich unentdeckt blieb. Zweitens seien die Auswirkungen des zweiten Lockdowns im Herbst 2020 wegen der zeitlichen Verzögerung bei der statistischen Erfassung der Straftaten in dieser Betrachtung noch nicht vollumfänglich enthalten.

"Ich befürchte eine ähnliche Entwicklung auch im weiteren Verlauf des letzten Jahres, allerdings fehlen uns umfassende Opferstatistiken", sagte die Grünen-Innenpolitikerin Irene Mihalic. Ihre Fraktion habe bereits konkrete Vorschläge zur "besseren Erfassung und Bekämpfung von Hasskriminalität gegen Frauen" vorgelegt. "Wir müssen Frauen wesentlich besser vor Partnerschaftsgewalt in all ihren Ausprägungen schützen", fügte sie hinzu.

"Die erste Umarmung" in Corona-Zeiten ist Weltpressefoto des Jahres

18.27 Uhr: Das berührende Bild einer Umarmung in Corona-Zeiten ist das Weltpressefoto des Jahres 2021. Der dänische Fotograf Mads Nissen wurde am Donnerstag in Amsterdam online mit dem ersten Preis des renommierten Wettbewerbs World Press Photo ausgezeichnet. Das Bild repräsentiert nach Ansicht der Jury wie kein anderes die Auswirkungen der Pandemie auf die Menschen weltweit.

"Die erste Umarmung", so der Titel des Siegerfotos für die dänische Tageszeitung Politiken, zeigt die 85-jährige Brasilianerin Rosa Luzia Lunardi, die am 5. August 2020 von der Pflegerin Adriana Silva da Costa Souza in einem Pflegeheim umarmt wird - zum ersten Mal nach fünf Monaten.

Die Pflegerin trägt dabei einen Plastikumhang, der Berührungen ohne direkten Körperkontakt möglich macht. Durch die besondere Form des Umhangs erscheint die Pflegerin wie ein Engel. "Für mich ist es eine Geschichte von Hoffnung und Liebe in den schwierigsten Zeiten", sagte Fotograf Nissen.

Das Weltpressefoto des Jahres zeigt eine Umarmung unter den besonderen Bedingungen in der Corona-Pandemie. Foto: Mads Nissen/ Politiken/ Panos Pi/World Press Photo/dpa

Pandemiefolge: Millionen Patienten in England warten auf Eingriffe

18.01 Uhr: Die Zahl der Menschen, die in England auf eine geplante Operation oder andere medizinische Eingriffe warten, ist in der Corona-Pandemie auf einen Rekordwert gestiegen. Wie der Nationale Gesundheitsdienst NHS am Donnerstag mitteilte, waren Ende Februar 4,7 Millionen Menschen auf Wartelisten eingetragen. Das ist der höchste Wert, seit die Zahl im Jahr 2007 erstmals erfasst wurde. Knapp 390 000 Menschen warteten bis dahin sogar bereits mehr als ein Jahr auf einen Eingriff. Im Februar 2020 traf das lediglich auf rund 1600 Menschen zu.

Der Gesundheitsdienst wies auf den hohen Druck durch die Corona-Pandemie in den ersten beiden Monaten des Jahres hin. So seien 20 Prozent aller Patienten, die im Januar und Februar behandelt wurden, an Covid-19 erkrankt gewesen. Inzwischen sind die Fallzahlen in Großbritannien stark gesunken. Die Sieben-Tage-Inzidenz wurde zuletzt mit 28,6 angegeben. Auch die Zahl der im Krankenhaus behandelten Covid-Patienten ging deutlich zurück.

WHO: Immer weniger Corona-Sterbefälle bei über 80-Jährigen in Europa

17.16 Uhr: In Europa ist die Zahl der Corona-Sterbefälle bei über 80-Jährigen auf den niedrigsten Stand seit Beginn der Pandemie gesunken. Wie der Europa-Direktor der Weltgesundheitsorganisation (WHO), Hans Kluge, am Donnerstag in Athen sagte, ist das vermutlich auf den Fortschritt bei den Corona-Impfungen für Risikogruppen zurückzuführen.

In den vergangenen zwei Monaten habe sich die Zahl der Corona-Sterbefällen bei Menschen über 80 Jahren von allen anderen Altersgruppen abgekoppelt, sagte Kluge. Mittlerweile entfielen nur noch knapp 30 Prozent der Todesfälle auf die Altersgruppe ab 80 Jahren.

Kluge, der die Infektionslage in Europa vor knapp zwei Wochen noch als so "besorgniserregend" wie seit Monaten nicht mehr bezeichnet hatte, sieht zudem "erste Anzeichen", dass sich die Übertragung des Coronavirus in mehreren europäischen Ländern verlangsamt.

In Großbritannien werden Gartenzwerge wegen Lockdown knapp

16.50 Uhr: Weil die Briten während des Lockdowns wohl mehrheitlich das Hobby Gärtnern entdeckt haben, werden auf der Insel die Gartenzwerge knapp. "Wir haben leider seit sechs Monaten keinen Zwerg mehr gesehen", sagte Ian Byrne von der Highfield Garden World im englischen Whitminster dem Sender BBC. Die Garden Centre Association bestätigte die hohe Nachfrage, die sich dem Verband zufolge allerdings auch auf andere Gartenartikel bezieht.

Der Ansturm auf die Gartencenter sei während des Lockdowns enorm gewesen, sagte Byrne. "Gleichzeitig hatten wir schwierige Zeiten, weil die Lieferketten unter Druck geraten sind." Seinen Angaben zufolge war die Branche auch von der Unterbrechung der Lieferketten betroffen, als das festgefahrene Containerschiff Ever Given tagelang die Durchfahrt durch den Suezkanal blockierte.

In Großbritannien werden wegen der Corona-Pandemie die Gartenzwerge knapp. Foto: Arnulf Hettrich / IMAGO

Deutlich weniger Einbrüche und Diebstähle wegen Pandemie

16.32 Uhr: Die Corona-Pandemie hat im vergangenen Jahr auch die Kriminalitätsentwicklung in Deutschland beeinflusst. Wie aus der am Donnerstag von Innenminister Horst Seehofer (CSU) in Berlin vorgestellten polizeilichen Kriminalstatistik (PKS) für 2020 hervorgeht, ging die Zahl der Diebstähle und Einbrüche im Vergleich zu 2019 deutlich zurück. Parallel nahm die Cyberkriminalität in bestimmten Bereichen zu. Insgesamt sank die Zahl der registrierten Delikte um 2,3 Prozent auf 5,31 Millionen.

Demnach verbesserte sich die allgemeine Kriminalitätslage laut Statistiken der Polizei bereits das vierte Jahr in Folge. "Die Entwicklung ist ausgesprochen positiv", sagte Seehofer bei der Präsentation. Innerhalb der vergangenen fünf Jahren sei die Zahl der von den Sicherheitsbehörden registrierten Delikte um eine Million gesunken. Die Aufklärungsquote sei 2020 auf 58,4 Prozent gestiegen und habe damit eine neue historische Bestmarke erreicht.

Griechenland empfängt ab kommender Woche geimpfte Touristen

15.51 Uhr: Es hatte sich bereits angedeutet, nun ist es offiziell beschlossen. Griechenland erlaubt geimpften Touristen ab kommender Woche wieder den Urlaub. Die Maßnahme ist Teil eines Pilotprojekts, um Bürgern und Bürgerinnen aus mehreren Ländern die Einreise zu ermöglichen, teilte die Regierung am Donnerstag mit. Eine solche Möglichkeit mit einem Impfnachweis haben derzeit nur Besucher aus Israel. Mit der Maßnahme können Reisende zudem eine einwöchige Quarantäne umgehen, wie sie derzeit noch gilt.

Griechenland hofft, die Reisebranche schnell wieder ankurbeln zu können, offiziell wieder starten soll der Tourismus Mitte Mai. Das vorher startende Pilotprojekt richte sich nun an „Besucher, die entweder mit einem Impf-Zertifikat oder nach einem PCR-Test kommen“, sagte eine Regierungssprecherin

Sonnenbaden auf Rhodos: Griechenland dürfte im Sommer mit das gefragteste Reiseziel im Ausland sein. Foto: dpa

Scholz hält Bundes-Notbremse für juristisch sicher

15.01 Uhr: Vizekanzler Olaf Scholz hält die geplante Bundes-Notbremse mit verschärften Corona-Regeln nach eigenen Worten nicht für juristisch angreifbar. „Die Verfassungsressorts haben sich intensiv mit der Frage beschäftigt, wie das Gesetz zu bewerten ist“, sagte der Finanzminister und SPD-Kanzlerkandidat am Donnerstag in Berlin. „Wir sind alle zu dem Ergebnis gekommen, dass das eine zulässige, richtige und verfassungsfeste Lösung ist.“

Experten des Kanzleramts sehen laut einem Bericht der „Bild“-Zeitung bei einem per Bundesgesetz geregelten Corona-Lockdown rechtliche Risiken. In einem internen Vermerk wird demnach etwa auf die Aufhebung nächtlicher Ausgangsbeschränkungen seitens des Oberverwaltungsgerichts Niedersachsen verwiesen. In der FDP-Bundestagsfraktion war von einer drohenden Klagewelle die Rede.

Spahn verkündet neuen Impfrekord

14.44 Uhr: Bundesgesundheitsminister Jens Spahn hat auf dem Kurznachrichtendienst Twitter nachträglich den bisherigen Höchstand für Impfungen an einem Tag verkündet. Am Mittwoch seien mehr als 738.000 Menschen gegen Covid 19 geimpft worden, schrieb Spahn. Dies sei nach einer "erfreulichen Korrektur nach oben" ein neuer Tagesrekord. Der bisherige Höchstand für Impfungen an einem Tag war in Deutschland laut Zahlen des RKI am 7. April erreicht worden. An besagtem Mittwoch hatten 672.500 Personen eine Corona-Impfung erhalten.

Linken-Chefin Wissler zum Infektionsschutzgesetz: „Das Ergebnis ist ein Crash“

14.28 Uhr: Die Linkspartei hat die geplante Änderung des Infektionsschutzgesetzes als einseitig und unwirksam kritisiert. Während im privaten Bereich weiter verschärft werde, seien die Maßnahmen im Beruf vollkommen unzureichend, sagte Parteichefin Janine Wissler dieser Redaktion: "Jeder weiß: Das Ergebnis einer solchen Bremsaktion ist keine Sicherheit, das Ergebnis ist ein Crash." Die vom Bundeskabinett vorgeschlagene Änderung sei "eine Ausweitung des bestehenden Lücken-Lockdowns". Damit sei weder die Pandemie in den Griff zu bekommen, "noch wird man den Menschen gerecht, deren Unterstützung der Corona-Maßnahmen unverzichtbar ist", so Wissler.

Ursula von der Leyen geimpft

14.11 Uhr: EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen ist gegen Corona geimpft worden. Das machte Leyen selbst auf dem Kurznachrichtendienst Twitter publik. "Nachdem wir in der EU die Marke von 100 Millionen Impfungen überschritten haben, bin ich sehr froh heute meine erste Dosis des Covid-19-Vakzins erhalten zu haben", schrieb von der Leyen.

Corona-Lage: Laschet ruft zu schnellem Handeln auf

13.46 Uhr: CDU-Chef Armin Laschet hat die aktuelle Corona-Lage als "dramatisch" eingestuft. "Besonders die Lage auf den Intensivstationen spitzt sich von Tag zu Tag weiter zu", sagte der Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen im Landtag von Düsseldorf. Daher müsse jetzt gehandelt werden.

Laschet verteidigte seine Idee eines "Brücken-Lockdowns" vom Osterwochenende. „Man hat die Idee lächerlich gemacht“, sagte er. Hätte man stattdessen den von ihm vorgeschlagenen schnellen harten Lockdown "als Teil einer Brücke zu mehr Perspektiven" umgesetzt, wäre man heute schon weiter.

Bericht: Merkel lässt sich am Freitag mit Astrazeneca impfen

13.02 Uhr: Laut einem Bericht der Zeitung "Welt" soll Bundeskanzlerin Angela Merkel am Freitag mit dem Impfstoff von Astrazeneca geimpft werden. Merkel ist 66 Jahre alt und fällt damit in die Gruppe der über 60-Jährigen, die für eine Impfung in Frage kommen. Regierungsprecher Steffen Seibert hatte vor einigen Tage bereits eine kurz bevorstehende Impfung der Kanzlerin bestätigt. Den Impftermin am Freitag wollte er jedoch nicht bestätigen. Die Öffentlichkeit werde erst nach der erfolgten Impfung informiert, sagte er.

Laut einem Bericht der "Welt" soll Bundeskanzlerin Angela Merkel am Freitag mit Astrazeneca geimpft werden. Foto: Annegret Hilse/Reuters/Pool/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

Mutmaßliche Corona-Leugner pflastern Kurpark mit Plakaten zu

12.44 Uhr: Mutmaßliche Corona-Leugner haben den Kurpark in Bad Salzdefurth und angrenzende Straßen mit über 100 Schildern plakatiert. Der oder die unbekannten Täter hätten in der Stadt im Landkreis Hildesheim über Nacht laminierte Plakate im DIN-A4-Format an Parkbänken und Schaukästen angebracht, teilte die Polizei. Darauf seien Aufschriften wie "Es ist nicht das Virus, das sie kontrollieren wollen, sie wollen Dich kontrollieren", außerdem werde "Gehirnwäsche" unterstellt. Mitarbeiter von Stadt und Kurbetrieb seien dabei, die Plakate einzusammeln. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung sei eingeleitet worden, teilte die Polizei mit. Die Plakate würden nun auf weitere, mögliche strafrechtliche Inhalte hin überprüft.

In Deutschland geht der Impfneid um

11.59 Uhr: Über ein Drittel der ungeimpften Deutschen sind nach einer Umfrage neidisch auf ihre geimpften Mitbürger. In einer repräsentativen Umfrage des Meinungsforschungsinstituts forsa für das Magazin "stern" bejahten 40 Prozent diese Frage. Im Westen waren es 42 Prozent, im Osten 29 Prozent. Von den Frauen äußerten sich 37 Prozent neidisch, von den Männern 43 Prozent. Mehr als zwei Drittel der Befragten sprachen sich in der Umfrage auch für eine Aufhebung der Impfreihenfolge aus.

Spahn erteilt Notfallzulassung für Curevac Absage

11.30 Uhr: Bundesgesundheitsminister Jens Spahn hat Forderungen nach einer nationalen Notfallzulassung für den Impfstoff von Curevac eine Absage erteilt. Die dafür nötigen Wirksamkeits-Daten würden schlichtweg noch nicht vorliegen, sagte Spahn auf seiner wöchentlichen Corona-Pressekonferenz. RKI-Präsident Lothar Wieler unterstütze Spahn in seinen Aussagen. Er sehe für eine Notfallzulassung derzeit keine Notwendigkeit, so Wieler.

Jens Spahn (CDU), Bundesminister für Gesundheit, spricht. Foto: dpa

Montgomery kritisiert Inzidenz als Auslöser für Notbremse

11.10 Uhr: Der Vorsitzende des Weltärztebundes hat sich angesichts der dritten Corona-Welle für eine Bundes-Notbremse ausgesprochen - eine Inzidenz von 100 als Auslöser aber kritisiert. "Wir brauchen einen Mix aus Werten», sagte Frank Ulrich Montgomery im Deutschlandfunk. "Wir brauchen eine Berücksichtigung der Inzidenz, die sagt uns, wo wir gerade stehen. Eine Berücksichtigung des R-Wertes, der sagt uns, wohin wir gerade gehen, und wir brauchen aber auch die Belegung der Intensivstationen".

Nobelpreisträger fordern Aussetzung des Patentschutzes für Corona-Impfstoffe

10.41 Uhr: Mehrere Nobelpreisträger und frühere Staatschefs haben zur vorübergehenden Aussetzung des Patentrechts bei Corona-Impfstoffen aufgerufen. Eine solche Maßnahme sei "ein entscheidender und notwendiger Schritt zur Beendigung der Pandemie", hieß es in einem am Mittwochabend veröffentlichten offenen Brief an US-Präsident Joe Biden.

Zu den 170 Unterzeichnern gehören neben den Nobelpreisträgern Muhammad Yunus, Joseph Stiglitz und Françoise Barré-Sinoussi auch Frankreichs Ex-Präsident François Hollande, der frühere britische Premierminister Gordon Brown sowie der ehemalige sowjetische Staatschef Michail Gorbatschow.

RKI sieht dramatische Situation an Kliniken

10.05 Uhr: Das RKI hat in Person seines Präsidenten Lothar Wieler deutlich die dramatische Situation auf den Intensivstationen beschrieben. Gleichzeitig warnte Wieler vor einer weiteren Zuspitzung der Lage: "Wir müssen die Zahlen runterbringen. Es ist naiv zu glauben, das Virus wegtesten zu können. Das funktioniert nicht." Dazu seien Verordnungen, wirksame Strategien und konsequente Umsetzungen nötig. Wer auf einer engen Bergstraße mit einem Abgrund zur einen Seite fahre, wisse auch, dass er nur mit 30 km/h in die Kurve gehen könne, sagte Wieler. "Sonst hilft auch keine Notbremse mehr."

Bericht: Unternehmen wollen gegen Bundesnotbremse klagen

9.39 Uhr: Ein Verbund von Händlern und Gastronomen plant offenbar gegen die Änderung des Infektionsschutzgesetzes und die damit verbundene Bundesbotbremse zu klagen. "Die Regierung zwingt uns, weitere juristische Schritte zu unternehmen, weil wir schlicht am Ende sind", sagte Alexander von Preen, Vorstandschef des Sporthandelsverbunds Intersport, dem Handelsblatt. Neben Intersport gehören auch Modehändler wie Tom Tailer und Gastronomen wie L'Osteria zu der Initiative. Ziel deren Klage ist laut Handelsblatt die Rücknahme des Lockdowns oder zumindest eine Entschädigung für die Schließungen.

Ein Initiative aus Handels- und Gastronomieketten, zu der auch Intersport gehört, hat im "Handelsblatt" eine Klage gegen die Bundesnotbremse angekündigt. Foto: Dean Pictures / imago images

Spahn fordert Länder noch vor Bundesnotbremse zum Handeln auf

9.13 Uhr: Jens Spahn hat in seiner wöchentlichen Pressekonferenz zur Corona-Lage deutlich vor einer Überlastung der Intensivstationen gewarnt. "Die Intensivmediziner rechnen damit, dass wir Ende des Monats rund 6000 Patienten auf den Intensivstationen behandelt werden müssen", sagte Spahn. Ohne ein Stopp dieser Entwicklung werde das Gesundheitssystem an seine Grenzen kommen. "Die Lage auf Intensivstationen wird jeden Tag immer dringlicher."



Es sei gut, dass mit der Bundesnotbremse eine einheitliche Regel kommen werde aber die Länder sollten nicht warten, bis der Bundestag das Gesetz in der nächsten Woche beschließt, sagte Spahn "Die Zeit drängt und schon jetzt haben alle die Möglichkeit zu handeln." Das was jetzt versäumt werde, räche sich in zwei bis drei Wochen. "Genauso, wie sich jetzt rächt, was vor zwei drei Wochen nicht entschieden wurde", sagte Spahn in deutlicher Anspielung auf den bisher letzten sehr chaotischen Corona-Gipfel zwischen Bund und Ländern.

Griechenland will Quarantänepflicht für Touristen aufheben

8.20 Uhr: Für Touristen aus EU-Ländern soll von diesem Montag an die einwöchige Quarantänepflicht bei der Einreise nach Griechenland wegfallen. Dem Vorhaben der Regierung müsse am Freitag noch der Corona-Expertenstab zustimmen, berichtete am Donnerstag die Tageszeitung "Kathimerini".

Voraussetzung sei, dass die Einreisenden entweder vollständig geimpft sind oder einen aktuellen, negativen PCR-Test vorweisen können. Auch wird ein Teil der Ankommenden weiterhin per Zufallsprinzip nochmal getestet. Im Land selbst müssen sich die Touristen dann an die geltenden Corona-Regeln halten, etwa die derzeit noch überall geltende Maskenpflicht. Ursprünglich hatte Athen geplant, den Beginn der Tourismus-Saison zum 14. Mai auszurufen und dann die Quarantäne.

Olympia wegen Corona absagen, "wenn nicht länger möglich"

7.45 Uhr: Rund drei Monate vor dem geplanten Beginn der Olympischen Spiele in Tokio (23. Juli bis 8. August) werden aus höchsten japanischen Regierungskreisen erneut Zweifel an der Austragung laut. "Wir müssen die Spiele ohne Zögern absagen, wenn sie nicht länger möglich sind", sagte Toshihiro Nikai, der Generalsekretär der Liberaldemokratischen Regierungspartei: "Wenn die Corona-Infektionen wegen Olympia steigen, weiß ich nicht, wofür die Spiele gut sein sollen."

Schlechte Homeoffice-Bedingungen machen viele Menschen krank

6.56 Uhr: Mehr als jeder dritte Homeoffice-Nutzer klagt einer neuen Umfrage zufolge über gesundheitliche Probleme wegen eines schlechten Arbeitsplatzes. In einer Erhebung des Forschungsinstituts Forsa im Auftrag des Stuttgarter Prüfkonzerns Dekra gaben 36 Prozent der befragten Heimarbeiter an, dass bei ihnen aufgrund eines "mangelhaften, nicht-ergonomischen Arbeitsplatzes" Verspannungen sowie Rücken- oder Kopfschmerzen aufgetreten seien. Frauen sind demnach davon etwas häufiger betroffen als Männer. Die Umfrageergebnisse lagen der Deutschen Presse-Agentur vorab vor.

Weißer Ring betreut mehr Fälle häuslicher Gewalt

6.00 Uhr: Der Opferhilfeverein Weißer Ring hat sich 2020 öfter mit Fällen häuslicher Gewalt beschäftigt als im Jahr zuvor. 2019 traf das auf 13 Prozent aller eingehenden Anfragen zu, 2020 waren es rund 17 Prozent, wie der Landesverband in Halle mitteilte. Dabei befürchtet der Verein, dass gerade Opfer von häuslicher Gewalt aus verschiedenen Gründen nicht den Kontakt zum Weißen Ring suchen. "Es ist offenbar schwer in Zeiten des Lockdowns, unbemerkt vom Täter Hilfe zu suchen", erklärte eine Sprecherin. Am häufigsten meldeten sich 2020 wie schon davor Opfer von Sexualdelikten - sie machten ein Fünftel der Online-Anfragen aus. Die Zahlen der tatsächlich bearbeiteten Fälle liegen den Angaben nach noch nicht vor.

Ansturm auf die Pubs: Umsätze in England verdoppelt

4.16 Uhr: Der erste Öffnungstag nach Monaten im Lockdown hat englischen Pubs und Gaststätten Rekordeinnahmen beschert. Getränke waren dabei am Montag besonders begehrt, wie der Branchenanalyst CGA ermittelte. Der Verkauf von Bier, Wein und Sekt in den Pubs sei 113 Prozent höher gewesen als am selben Tag 2019. Bemerkenswert ist dabei nach Ansicht der Experten, dass nur die Außengastronomie geöffnet hat und vor allem am Vormittag in London und weiten Teilen Englands winterliche Temperaturen herrschten. Die Bestellungen nahmen um 150 Prozent zu, zahlreiche Betriebe sind auf Wochen ausgebucht. Während die Corona-Impfkampagne in Deutschland nur langsam Fahrt aufnimmt, sind uns andere Länder weit voraus.

Im Stadtteil Soho in London freuen sich Gäste über die Wiedereröffnung der Pubs - zumindest im Außenbereich.

Corona-News vom Mittwoch, 14. April: Freie Wähler kündigen Verfassungsbeschwerde gegen Bundes-Notbremse an

22.10 Uhr: Die Freien Wähler geben im Streit um die Bundes-Notbremse nicht auf: Die Bundesvereinigung kündigte am Mittwochabend an, per Verfassungsbeschwerde am Bundesverfassungsgericht gegen die geplante Verschärfung des Infektionsschutzgesetzes vorgehen zu wollen.

"Mit einer Änderung des Infektionsschutzgesetzes will Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und die schwarz-rote Bundesregierung die Länder in ihren Kompetenzen beschneiden", sagte Parteichef Hubert Aiwanger, der in Bayern Wirtschaftsminister im Kabinett von Markus Söder (CSU) ist. Der Bund sei nicht die richtige Ebene, pragmatische und sinnvolle Entscheidungen anstelle der Länder zu treffen.

Aus Sicht der Freien Wähler werde mit der Änderung des Infektionsschutzgesetzes das Subsidiaritätsprinzip ausgehebelt.

In England sollen flächendeckend "Long-Covid"-Zentren entstehen

21.22 Uhr: In England sollen flächendeckend Zentren zur Behandlung von Langzeitfolgen einer Covid-19-Erkrankung (Long Covid) geschaffen werden. Das kündigte der Chef des englischen Gesundheitsdiensts NHS, Simon Stevens, am Mittwoch an. Bis Ende des Monats solle es bereits 83 solcher Zentren in ganz England geben.

Unter Long Covid oder Post Covid werden Langzeitfolgen einer Covid-19-Erkrankung verstanden, die auch Menschen mit zunächst nur leichten Symptomen betreffen können. Unter anderem gehören dazu Symptome wie Müdigkeit, Kurzatmigkeit, Schmerzen in der Brust und Konzentrationsprobleme.

Daten der britischen Statistikbehörde ONS (Office for National Statistics) zufolge haben mindestens 600 000 Menschen in England länger als zwölf Wochen an den Folgen einer Covid-19-Erkrankung gelitten.

Baden-Württemberg, Steinen: Eine Mitarbeiterin serviert einer Bewohnerin im Vorfeld des ersten gemeinsamen Mittagessens der Bewohner seit Beginn der Corona-Pandemie zur Feier des Tages ein Glas Sekt. Das Seniorenzentrum Mühlehof hatte Verfassungsbeschwerde gegen Regelungen der Landesbehörde eingereicht, damit sich die gegen Covid-19 geimpften Bewohner der Einrichtung für Betreutes Wohnen wieder im hauseigenen Café "Kaffeemühle" treffen dürfen. Foto: Philipp von Ditfurth / dpa

Italien will mit Verteilung von Johnson & Johnson-Vakzin warten

20.45 Uhr: Italien hat die Lieferungen des Corona-Impfstoffes von Johnson & Johnson vorerst eingelagert und will mit der Verteilung auf die Entscheidung der Arzneimittelbehörden EMA und Aifa warten. Das bestätigte das Büro des Außerordentlichen Kommissars für den Corona-Notfall am Mittwochabend. "Ich glaube, dass sie sich in den kommenden zwei bis drei Tagen äußern werden, und wir werden die Vorschriften respektieren", erklärte Kommissar Francesco Figliuolo nach Angaben der Nachrichtenagentur Ansa in Turin.

Italien hatte Medienberichten zufolge am Dienstag etwas weniger als 200.000 Dosen des Präparats von Johnson & Johnson erhalten. Hintergrund für den Auslieferungsstopp in Italien sind Berichte über Sinusvenenthrombosen. Der US-Hersteller untersucht die Fälle, auch die Europäische Arzneimittelbehörde EMA prüft sie. Wann die Lieferungen in Europa wieder aufgenommen werden, ist unklar.

Medizinische Mitarbeiter in Rom verabreichen in einer Halle mehreren Menschen gleichzeitig eine Schutzimpfung Foto: Cecilia Fabiano / LaPresse/AP/dpa

Corona-Ausbruch in Altenheim – trotz Impfung

20.31 Uhr: In einem Altenheim in Leichlingen im Rheinisch-Bergischen Kreis haben sich nach Angaben des Geschäftsführers 17 Bewohner und Beschäftigte mit Corona infiziert, obwohl sie bereits geimpft sind. Sie hätten glücklicherweise entweder gar keine oder nur schwache Symptome, sagte der Geschäftsführer des Heims, Joachim Noß, am Mittwochabend. Zuvor hatte die "Bild"-Zeitung über den Ausbruch berichtet.

Schnelltests hätten den positiven Befund in den 17 Fällen erbracht, sagte Noß. Daraufhin seien PCR-Tests gemacht worden. Davon seien erst einige Ergebnisse da, aber auch diese seien positiv, sagte Noß. Weitere Anordnungen müssten nun vom Gesundheitsamt kommen.

"Dreifache Sterblichkeit" – Lauterbach warnt Sportmuffel

20.15 Uhr: Aus dem Homeoffice auf die Couch und dabei einen Umweg über den Kühlschrank nehmen, während die Laufschuhe Staub ansetzen. Diese oder ähnliche Corona-Routinen können unter Umständen lebensgefährlich sein. SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach warnte am Mittwochabend: "Diejenigen, die nie Sport machen, haben im Vergleich zu Sportlern eine dreifache Sterblichkeit".

Dabei berief sich Lauterbach auf die Ergebnisse einer US-Studie unter knapp 50.000 Erwachsenen Covid-19-Patienten. Die Untersuchung aus Kalifornien ergab, dass Patentinnen und Patienten, die durchgehend physisch inaktiv sind, verglichen mit Menschen, die sich regelmäßig bewegen, ein größeres Risiko haben, mit Covid-19 in ein Krankenhaus eingeliefert zu werden, auf der Intensivstation zu landen oder an beziehungsweise mit Covid-19 zu sterben.

Die Autorinnen und Autoren kommen daher zu dem Schluss: "Wir empfehlen den öffentlichen Gesundheitsbehörden, verstärrkt körperliche Betätigung zu bewerben und diese in mediznische Grundversorgung einzubauen."

Türkei meldet 62.792 Neuinfektionen an einem Tag – Gesundheitssystem steht vor dem Kollaps

19.45 Uhr: In der Türkei haben die täglichen Neuinfektionen einen Höchststand erreicht. Das türkische Gesundheitsministerium meldete am Mittwochabend 62 797 neue Fälle. Damit stieg die Zahl erstmals seit Beginn der Pandemie über 60 000. Auch die Zahl der für den Tag gemeldeten Todesfälle erreichte mit 279 den höchsten offiziell gemeldeten Wert bisher.

Vor allem die Metropole Istanbul ist stark betroffen. Dort wurden in der vergangenen Woche rund 800 Fälle pro 100.000 Einwohner gemeldet.

Die Türkische Ärztevereinigung TTB warnte zudem vor einem Kollaps des Gesundheitssystems. Krankenhäuser seien mit COVID-19-Patienten überfüllt. Selbst die zusätzlich eingerichteten Stationen reichten nicht aus, um dem Bedarf gerecht zu werden. Angesichts der rasant zunehmenden Corona-Neuansteckungen hatte die Regierung die Beschränkungen zum Infektionsschutz diese Woche weiter verschärft.

EMA erstellt neue Risikoanalyse für Astrazeneca

19.20 Uhr: Im Zusammenhang mit seltenen Fällen von Hirnthrombosen nach einer Astrazeneca-Impfung plant die Europäische Arzneimittelbehörde EMA nun eine Analyse zu Risiken und Nutzen des Corona-Impfstoffs. Dies teilte die Behörde am Mittwoch in Amsterdam nach einem Treffen der EU-Gesundheitsminister mit. Überprüft werden sollen die allgemeinen Daten zu Impfungen und zum Verlauf der Pandemie wie Infektionsraten, Aufnahmen in Krankenhäuser, Sterblichkeit und Krankheitshäufigkeit.

Die Analyse soll dann Entscheidungshilfe für nationale Gesundheitsbehörden sein. Auf diese Weise könnten sie die Risiken des Präparats im Vergleich zu den Vorzügen für das Impfprogramm einschätzen, hieß es. Trotz einiger seltener Fälle von Hirnvenenthrombosen gibt die EMA bisher uneingeschränkt grünes Licht für den Wirkstoff. Die Vorteile des Schutzes vor Covid-19 seien höher zu bewerten als die möglichen Risiken. Lesen Sie dazu auch: Astrazeneca und Sinusvenenthrombose – Das sind die Symptome

Brasilianische Mutante P1 auf Mallorca nachgewiesen

18.45 Uhr: Virus-Alarm auf Mallorca: Erstmals konnte die brasilianische Corona-Mutante P1 bei einer infizierten Person nachgewiesen werden. Das bestätigte der Chef der Mikrobiologie von Palmas Krankenhaus Son Espases, Antonio Oliver, am Mittwoch.

Die Mutation sei am Vortag bei einer routinemäßigen genaueren Untersuchung, der sogenannten Sequenzierung, eines positiven PCR-Tests vom 29. März entdeckt worden. In Deutschland hatte es erheblichen Ärger ausgelöst, dass Zehntausende Deutsche zum Osterurlaub auf die beliebte Ferieninsel im Mittelmeer gereist waren.

Ende März sei es bei einer Sportveranstaltung auf der Insel und privaten Kontakten zu einem Infektionsherd gekommen, sagte Oliver. 49 Personen seien damals auf Corona getestet worden, neun davon positiv. Die Infizierten hätten keine oder nur leichte Krankheitssymptome aufgewiesen und einige von ihnen seien schon wieder gesundgeschrieben. Nun sollten auch die anderen acht positiven Tests daraufhin untersucht werden, ob es sich ebenfalls um P1 handelte.

Menschen warten in El Arenal auf ihren Covid-19-Test. Foto: Clara Margais / dpa

Belgien lockert Corona-Regeln – Ein- und Ausreise bald wieder erlaubt

18.02 Uhr: Nach vier Wochen Osterpause will Belgien seine Corona-Regeln lockern. So sollen nicht zwingend notwendige Ein- und Ausreisen von Montag an wieder erlaubt sein, wie Ministerpräsident Alexander De Croo am Mittwoch nach stundenlangen Regierungsberatungen in Brüssel sagte. Anfang Mai sollen Restaurants Außenbereiche öffnen dürfen, die nächtliche Ausgangssperre weicht dann einem Versammlungsverbot.

Eine Woche später dürfen demnach wieder Einzelhandel ohne Terminvergabe sowie Friseure öffnen, im Freien sind dann Treffen mit zehn statt vier Personen erlaubt. Restaurants und Kneipen dürfen ihre Außenbereiche am 8. Mai nach monatelanger Pause wieder öffnen. Die nächtliche Ausgangssperre soll dann einem Versammlungsverbot weichen. Die Infektionszahlen in Belgien sind hoch, aber rückläufig. In den vergangenen zwei Wochen wurden täglich im Schnitt 471 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner mit dem Coronavirus registriert.

Tschechien will Dänemark Astrazeneca-Dosen abkaufen

17.30 Uhr: Nach der Abkehr Dänemarks vom Corona-Impfstoff von Astrazeneca hat Tschechien Interesse an den übrig bleibenden Dosen bekundet. "Wir sind bereit, Astrazeneca von Dänemark abzukaufen", schrieb Innenminister Jan Hamacek am Mittwoch bei Twitter. Unklar war indes, ob ein solcher Handel nach den EU-Beschaffungsregeln überhaupt möglich ist.

Hamacek leitet kommissarisch auch das Außenministerium in Prag. Man versuche, in der ganzen Welt Impfstoff zu beschaffen, betonte der Sozialdemokrat. Zu diesem Zweck werde er am Montag nach Moskau reisen, um über eventuelle Lieferungen des russischen Impfstoffs Sputnik V zu verhandeln.

Schweiz lockert Corona-Regeln – Infektionszahlen steigen aber

17.05 Uhr: Die Schweiz lockert ihre Corona-Regeln trotz steigender Infektionszahlen ab kommendem Montag. Wirtschaftverbände hatten Druck auf die Regierung gemacht, die den Forderungen nachgab – obwohl die Zahl der gemeldeten Infektionen weiter steigt. Innerhalb von 14 Tagen wurden pro 100.000 Einwohner fast 303 Infektionen gemeldet (Stand Mittwochmorgen).

Unter anderem dürfen Restaurantterrassen, Kinos und Fitnesszentren ab 19. April wieder öffnen, wie die Regierung am Mittwoch in Bern bekanntgab. Auf den Terrassen gilt Sitz- und Maskenpflicht. Die Masken dürfen nur zum Verzehr abgelegt werden. "Die Zahlen steigen zwar, aber nicht sehr stark", sagte Gesundheitsminister Alain Berset. Deshalb sei die Regierung bereit, "etwas mehr Risiken einzugehen".

Corona-Lage in Niedersachen verschlechtert sich zusehends

16.35 Uhr: Die Corona-Lage in Niedersachsen verschlechtert sich weiter. Die Zahl der Patienten in den Kliniken stieg am Mittwoch auf 1114, davon liegen 312 auf der Intensivstation, wie das Gesundheitsministerium in Hannover mitteilte. 215 Erwachsene und ein Kind müssen demnach künstlich beatmet werden. Die Zahl der Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner binnen sieben Tagen stieg im Landesdurchschnitt auf 121,3 nach 109,9 am Vortag. Zudem wurden 1787 neue Infektionsfälle und 33 weitere Todesfälle registriert.

Der R-Wert, der angibt, wie viele Menschen ein Infizierter im Durchschnitt ansteckt, betrug am Mittwoch 1,05, nach 1,07 am Vortag. In 26 der 45 Landkreise und großen Städte lag die Sieben-Tages-Inzidenz über 100 - hier greifen verschärfte Corona-Beschränkungen. In den Kreisen Vechta und Cloppenburg übertraf dieser Wert die 200er Marke, in der Stadt Salzgitter betrug er 325,1.

"Situation ist ernst" – Intensivkapazitäten in Thüringen werden knapp

16.05 Uhr: In Thüringen droht ein Engpass bei der intensivmedizinischen Versorgung von schwer erkrankten Covid-19-Patienten. Deshalb werde bereits jetzt die Verlegung von Patienten in andere Bundesländer geprüft und vorbereitet, sagte der Jenaer Intensivmediziner Michael Bauer am Mittwoch auf Anfrage. "Wir rechnen mit einer deutlichen Zunahme der Patienten. In Thüringen ist die Situation ernst."

Thüringen ist seit Monaten das Bundesland mit der höchsten Zahl an Corona-Neuinfektionen. Betten und Beatmungsgeräte gebe es an den Thüringer Klinken genug, sagte der Mediziner. "Das Problem ist Fachpersonal."

Die Zahl der Patienten auf den Intensivstationen der Thüringer Krankenhäuser sei in den vergangenen Tagen auf das sehr hohe Niveau wie zum Jahreswechsel gestiegen, sagte Bauer. "Wir haben jetzt viele jüngere Patienten mit schweren Verläufen." Das Durchschnittsalter der auf der Intensivstation des Universitätsklinikums liegenden Covid-19-Patienten betrage 55 Jahre.

In Bremen ist jeder fünfte Bürger erstgeimpft

15.30 Uhr: Bremen hat als erstes Bundesland bei den Corona-Erstimpfungen die Quote von 20 Prozent erreicht und sogar leicht überschritten. Damit sei inzwischen ein Fünftel aller Bremerinnen und Bremer mindestens einmal gegen das Coronavirus geimpft worden, teilten die Gesundheitsbehörden am Mittwoch mit. Die Quote lag bereits am Dienstag bei 20,1 Prozent und entspricht rund 137 000 Personen, die mindestens eine Impfung erhielten. Bundesweit lag dieser Wert bei 16,9 und in Niedersachsen bei 16,2 Prozent.

Bremens Bürgermeister Andreas Bovenschulte (SPD) betonte, für das Impfzentrum in Bremen sei eine "wohl beispiellosen Allianz" aus Senat, Hilfsorganisationen und Privatwirtschaft auf die Beine gestellt worden. "Das ist einmalig in Deutschland. Wir impfen sieben Tage die Woche, auch an Feiertagen. Wir könnten sogar noch mehr Tempo machen, wenn wir nur genug Impfstoff hätten. Bis zu 15.000 Impfdosen am Tag wären locker drin", sagte er der Deutschen Presse-Agentur.

Impffortschritt in Deutschland (Stand 14.04.2021) Foto: Funke Digital

Schüler in NRW kehren im Wechselmodell in Klassenzimmer zurück

14.53 Uhr: Die Schüler in Nordrhein-Westfalen sollen ab nächsten Montag wieder wechselweise in die Klassenzimmer zurückkommen. Das gelte für alle Kreise und kreisfreie Städte, in denen die Zahl der Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche unter 200 liege, sagte Schulministerin Yvonne Gebauer (FDP) am Mittwoch in Düsseldorf. Nach der aktuell noch laufenden Homeschooling-Woche kehrt NRW damit vom Prinzip her wieder zu dem Schulmodus zurück, der vor den Osterferien praktiziert worden war.

In dieser Woche lernen die meisten der landesweit 2,5 Millionen Schüler wegen ansteigender Corona-Zahlen im Distanzunterricht – mit Ausnahme der Abschlussklassen. Zudem ist derzeit Notbetreuung für die Klassen eins bis sechs an Grund- und Förderschulen vorgesehen. Im Präsenzbetrieb gelte eine Pflicht zum Selbsttest für die Schüler - zweimal pro Woche, betonte Gebauer. Das schaffe Sicherheit.

Nordrhein-Westfalen, Meerbusch: Schülerinnen und Schüler einer Grundschule sitzen mit Abstand in ihrem Klassenraum. Die Schüler in NRW sollen ab Montag wieder in die Klassenzimmer zurückkehren dürfen. Foto: Marcel Kusch / dpa

EU erhält 50 Millionen mehr Biontech-Impfdosen bis Ende Juni

14.44 Uhr: Die Hersteller Biontech und Pfizer liefern der Europäischen Union bis Ende Juni 50 Millionen Dosen Corona-Impfstoff mehr als ursprünglich geplant. Die Unternehmen sagten zu, die für das vierte Quartal vorgesehenen Dosen bereits ab Ende April zu liefern, wie EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen am Mittwoch in Brüssel sagte. Die gesamte Liefermenge von Biontech/Pfizer für das zweite Quartal steigt demnach auf 250 Millionen Dosen.

Die Kommission habe zudem Verhandlungen mit dem Mainzer Unternehmen Biontech und seinem US-Partner Pfizer aufgenommen, um zusätzlich 1,8 Milliarden Dosen der "zweiten Generation" für Auffrischungsimpfungen und gegen neue Varianten des Coronavirus zu bestellen, sagte von der Leyen weiter. Zudem kündigte die Kommission an, bei künftigen Bestellungen Fehler der Vergangenheit vermeiden zu wollen. So soll es in neuen Verträgen etwa monatliche und nicht mehr vierteljährliche Zielvorgaben für die erwarteten Dosen geben.

Endgültiger Astrazeneca-Stopp in Dänemark

14.19 Uhr: Die dänische Impfkampagne wird in Zukunft ohne den Impfstoff von Astrazeneca fortgeführt werden. Wie der Direktor der dänischen Gesundheitsverwaltung, Søren Brostrøm, bekannt gab, verzichet Dänemark dauerhaft auf den Einsatz des Vakzins des britisch-schwedischen Pharmaunternehmens. Nach Berichten über Blutgerinnsel hatte Dänemark die Impfungen mit Astrazeneca als erstes Land in Europa bereits Mitte März vorerst ausgesetzt.

Die Europäische Arzneimittelbehörde (EMA) und die Weltgesundheitsorganisation WHO empfehlen den Impfstoff dagegen weiterhin. Sie kamen nach Untersuchungen zu Fällen von Hirnvenenthrombosen nach Astrazeneca-Impfungen zu dem Schluss, dass der Nutzen der Impfung das Risiko überwiegt. In der EU müssen Blutgerinnsel inzwischen aber als "sehr seltene Nebenwirkung" im Beipackzettel aufgeführt werden.

Dänemark stoppt die Impfungen mit Astrazeneca dauerhaft.

EU-Impfpass soll in Deutschland bis zum Sommer an den Start gehen

14.01 Uhr: Der von der EU geplante digitale Impfpass soll bis zu den Sommerferien auch in Deutschland zur Verfügung stehen. Wie das Bundesgesundheitsministerium mitteilte, soll die zugehörige App zwischen Mai und Juni an den Start gehen. Sie soll dann vor allem das Reisen in der EU erleichtern.

Wenn das Projekt an den Start geht, sollen die gegen das Coronavirus Geimpften nach ihrem Besuch im Impfzentrum oder der Arztpraxis ein Impfzertifikat bekommen – entweder digital oder als Ausdruck. Dieses können sie dann in eine eigens dafür vorgesehene App einscannen und dort verwalten. Ebenso genutzt werden können soll dafür auch die bereits existierende Corona-Warn-App. Zusätzlich wird es weiterhin die Möglichkeit geben, die Impfung im bisherigen Impfbuch aus Papier eintragen zu lassen.

Lauterbach fordert Notzulassung von Curevac-Impfstoff

13.41 Uhr: Angesichts des Lieferstopps von Johnson & Johnson hat der SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach eine deutsche Notfallzulassung für den Curevac-Impfstoff gefordert. "Wenn Curevac ähnlich gut wirkt wie Biontech oder Moderna, was zu erwarten ist, sollte der Impfstoff schnellstmöglich zugelassen und verimpft werden«, sagte Lauterbach dem Magazin "Spiegel".

Aus Sicht des Politikers würde die Zulassung über die Europäische Arzneimittelbehörde (EMA) zu lange dauern. Das habe man "schon bei Biontech gesehen". Das Vakzin von Curevac gehört wie die Mittel von Biontech und Moderna zu den mRNA-Impfstoffen. Die Ergebnisse der abschließenden Phase-3-Studie sollen in den nächsten Wochen veröffentlicht werden. Lesen Sie dazu auch: EU-Kommission setzt künftig auf mRNA-Impfstoffe

Trotz Kritik: Lehrerverband hält an Schnelltests fest

12.38 Uhr: Heinz-Peter Meidinger, Präsident des Deutschen Lehrerverbandes, hält trotz Zweifeln an deren Effektivität an Schnelltests an Schulen fest. "Uns war allen klar, dass Schnelltests und gerade auch die Selbsttests nicht so zuverlässig sind wie etwa PCR-Tests", sagte Meidinger unserer Redaktion. "Das entwertet aber nicht die Sinnhaftigkeit einer Testpflicht an Schulen als ein zusätzlicher Baustein für mehr Gesundheitsschutz."

Wegen ihrer begrenzten Aussagekraft dürften Schnelltests aber nicht dazu führen, dass andere Gesundheitsschutzmaßnahmen wie die Maskenpflicht oder die Koppelung des Unterrichts an Inzidenzwerte vernachlässigt würden, erklärte Meidinger. In Bayern habe der stellvertretende Ministerpräsident Aiwanger gefordert, dass an Schulen mit Testpflicht das Maskentragen abgeschafft wird. "Das ist natürlich Unsinn", sagte der Lehrerpräsident.

Heinz-Peter Meidinger, Präsident des Deutschen Lehrerverbandes, hält trotz Zweifeln an deren Effektivität an Schnelltests an Schulen fest Foto: Olaf Ziegler / FUNKE Foto Services

Dänemark lockert seine Reisebestimmungen

12.17 Uhr: Dänemark lockert schrittweise seine im Kampf gegen die Coronavirus-Pandemie geltenden Reisebeschränkungen. Darauf einigten sich die sozialdemokratische Regierung und der Großteil der Parlamentsparteien am Dienstagabend in Kopenhagen, wie das dänische Justizministerium mitteilte. Ziel der Vereinbarung ist es, dass die Däninnen und Dänen wieder ins Ausland reisen können, Ausländer aber auch zu Besuch nach Dänemark kommen können.

Für Deutsche und andere Ausländer wichtig: Die Liste der triftigen Einreisegründe, mit denen man ins Land gelassen wird, wird erweitert. Damit können ab dann unter anderen auch wieder Austauschstudenten, Sommerhaus- und Bootsbesitzer sowie Dauercamper einreisen.

Die Phasen zwei bis vier sind für den 1. und 14. Mai sowie vermutlich 26. Juni anvisiert. Ab Phase zwei sollen geimpfte Touristen aus EU- und Schengenländern mit passablen Infektionszahlen ohne Test und Quarantäne einreisen können. In Phase drei sollen auch Menschen einschließlich Urlaubern aus den Grenzgebieten von der Quarantänevorschrift ausgenommen werden. Die letzte Phase soll dann mit der Einführung eines EU-weiten Corona-Passes einhergehen.

Impfstoff von Johnson & Johnson kommt in Bundeswehrapotheke an

11.33 Uhr: Mehr als 230.000 Dosen des Corona-Impfstoffs des Herstellers Johnson & Johnson sind am Dienstag nach dpa-Informationen in der Bundeswehrapotheke im niedersächsischen Quakenbrück angekommen. Alle Corona-Impfdosen für Deutschland werden zunächst dorthin gebracht. Von dort wird der Impfstoff dann an die Bundesländer verteilt.

Wann der Impfstoff von Johnson & Johnson weitertransportiert wird, war zunächst unklar. Am Dienstag hatte der Pharmakonzern mitgeteilt, den Marktstart seines Impfstoffs in Europa zu verschieben. Hintergrund sind Berichte über Sinusvenenthrombosen nach Impfungen. Was die Ursachen dafür sein könnten, darüber haben sich jetzt mehrere Experten geäußert. Der Konzern will die Fälle mit Experten und den Gesundheitsbehörden untersuchen. Auch in den USA wurden Impfungen mit dem Vakzin vorerst pausiert.

Corona-Verstoß: Lettland beschwert sich bei russischer Botschaft

11.25 Uhr: Lettlands Außenministerium hat sich wegen eines Verstoßes gegen die geltenden Corona-Beschränkungen durch einen Diplomaten bei der russischen Botschaft beschwert. Das Ministerium nehme den Vorfall "sehr ernst" und erachte ein solches Verhalten als "inakzeptabel", hieß es in einer am Dienstag in Riga veröffentlichten Mitteilung. Nähere Angaben zu dem Regelverstoß, zu dem es am 27. März gekommen sein soll, machte das Ministerium nicht.

Das Internetportal Delfi hatte zuvor unter Berufung auf Augenzeugen berichtet, dass der russische Militärattaché in Lettland am besagten Tag eine Party in einem Privathaus in Riga veranstaltet habe. Demnach sollen daran entgegen der geltenden Corona-Regeln in dem baltischen EU-Land rund zehn Personen aus mehreren Haushalten teilgenommen haben. Auch die Polizei scheint zu dem Haus gerufen worden zu sein, darauf deuten von dem Portal veröffentlichte Bilder hin. Verärgerten Nachbarn soll der Gastgeber den Mittelfinger gezeigt haben.

Ärzteverband dringt auf schnelleres Inkrafttreten der Notbremse

11.03 Uhr: Der Ärzteverband Marburger Bund dringt auf eine schnellere Verabschiedung der bundesweit einheitlichen Notbremse für Maßnahmen zu Eindämmung der Corona-Pandemie. Sie appelliere dringend an die Koalitionsfraktionen, die Opposition und die Länder, die Neuregelung des Infektionsschutzgesetzes noch in dieser Woche zu beschließen, sagte die Verbandsvorsitzende Susanne Johna den Zeitungen des Redaktionsnetzwerk Deutschland vom Mittwoch.

Johna malte ein düsteres Bild der Lage in den Krankenhäusern. "Die Notbremse kommt ohnehin spät. Aber wenn wir noch länger warten, droht eine Überlastung der Intensivstationen. Dann kann eine Triage nötig werden", sagte sie den Zeitungen. "Wenn wir jetzt nicht sofort auf die Bremse treten, dann läuft die Entwicklung endgültig aus dem Ruder und die Ärzte müssen entscheiden, welche Patienten sie noch aufnehmen und welche nicht." Dies könne niemand wollen.

Die Corona-Zahlen steigen, das System der Intensivpflege steht am Rande der Überlastung. Foto: Robert Michael/dpa-Zentralbild/dpa

Berlins Bürgermeister kritisiert Pläne zu bundesweiter Notbremse

10.35 Uhr: Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) hat den Beschluss des Bundeskabinetts zur bundesweiten Corona-Notbremse kritisiert. "Wir müssen doch sehen, dass wir ein Stück Normalität zurückgewinnen", sagte Müller am Dienstagabend im Rundfunk Berlin-Brandenburg. Es gebe Erfahrungen, wie mehr Freiheiten in Gastronomie und Kultur möglich seien. Müller äußerte die Hoffnung, dass diese Erfahrungen in den Beratungen des Bundestags noch berücksichtigt würden.

Scholz weist Kritik an Inzidenz-Schwelle zurück

9.59 Uhr: Vizekanzler Olaf Scholz (SPD) hat die Kritik am Inzidenzwert von 100 als Auslöser der Bundes-Notbremse und für Ausgangssperren zurückgewiesen. ""Unverantwortlich wäre es jetzt, eine ganz lange wissenschaftliche Debatte darüber zu führen, was man alles auch anders machen könnte, ohne zu handeln", sagte er der Saarbrücker Zeitung zu den Einwänden gegen geplante Änderungen im Infektionsschutzgesetz. "Im Infektionsschutzgesetz muss geregelt werden, dass dann, wenn die Infektionszahlen zu stark steigen, etwas geschieht. Und zwar so, dass alle wissen: Das zeigt Wirkung", sagte der Bundesfinanzminister.

Dresden verbietet "Querdenken"-Demonstration

9.40 Uhr: Das Ordnungsamt der Stadt Dresden hat eine für Samstag (17. April) in der Landeshauptstadt geplante Demonstration der "Querdenken"-Bewegung untersagt. Die Behörde begründete dies mit dem jüngsten Versammlungsgeschehen in anderen deutschen Großstädten sowie mit dem Corona-Infektionsgeschehen, wie die Stadtverwaltung am Dienstagabend in Dresden mitteilte.

In Stuttgart und Kassel hatten sich zuletzt mehrere Tausend Anhänger der "Querdenken"-Bewegung unter Missachtung der geltenden Corona-Schutzvorschriften versammelt. Für Samstag hatte die Initiative "Querdenken351" in Dresden eine Großveranstaltung am Königsufer beziehungsweise alternativ Versammlungen auf drei großen innerstädtischen Plätzen mit insgesamt 5000 Teilnehmenden angemeldet.

In Stuttgart waren am Karsamstag Tausende selbsternannte "Querdenker" zu Protesten gegen die Corona-Politik zusammengekommen. Foto: Christoph Schmidt / dpa

Corona lässt Anzahl der Ausbildungsverträge sinken

9.31 Uhr: Die Zahl neu abgeschlossener Ausbildungsverträge ist 2020 wegen der Corona-Krise in noch nie dagewesenem Ausmaß eingebrochen. Sie ging um 9,4 Prozent auf rund 465.200 zurück, wie das Statistische Bundesamt am Mittwoch mitteilte. "Dieses Ergebnis zeigt einen deutlichen Effekt der Corona-Krise auf den Ausbildungsmarkt", erklärten die Statistiker. "Zwar sind die Ausbildungszahlen seit Jahren tendenziell rückläufig. Der aktuelle Einbruch ist in seiner Höhe aber bislang einzigartig."

Corona: Usedom wieder für Besucher gesperrt

9.16 Uhr: Wegen gestiegener Corona-Infektionszahlen gilt seit Mittwoch wieder ein Einreiseverbot für den Landkreis Vorpommern-Greifswald. Damit sind auch Ausflüge von Tagestouristen und Besuche von Zweitwohnungsbesitzern – ohne "triftigen Grund" – untersagt, wie ein Kreissprecher am Mittwoch erklärte.

Betroffen sind Deutschlands zweitgrößte Insel Usedom sowie das Stettiner Haff, wo traditionell viele Berliner, Brandenburger und Sachsen Feriensitze haben. Ein individuelles Interesse an freier Einreise müsse hinter dem öffentlichen Interesse, das regionale Gesundheitssystem funktionsfähig zu halten und die Neuinfektionen zu reduzieren, zurückstehen.

Ein Mann geht mit seinem Hund am Strand auf der Ostseeinsel Usedom spazieren. Wegen gestiegener Corona-Infektionszahlen gilt wieder ein Einreiseverbot für den Landkreis Vorpommern-Greifswald. Foto: Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dpa

Lauterbach - J&J-Stopp kein dauerhafter Rückschlag

9.01 Uhr: Der SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach befürchtet wegen des Stopps für das Corona-Vakzin des US-Pharmakonzerns Johnson & Johnson keinen nachhaltigen Schaden für die Impfkampagne in Deutschland. "Das ist zunächst ein Rückschlag, aber ich glaube nicht, dass es ein permanenter Rückschlag ist", sagte Lauterbach im Deutschlandfunk.

Die in den USA nach Impfungen aufgetretenen Thrombose-Fälle seien nach den Fällen bei dem ähnlichen Impfstoff von AstraZeneca zu erwarten gewesen. Er gehe davon aus, dass die Komplikation so rar sei, dass der Impfstoff nach einiger Zeit wieder in den USA verimpft und der Impfstart dann auch in Europa beginnen werde. Sicherlich sei dann darüber nachzudenken, den Impfstoff spezifisch bei den über 60-Jährigen einzusetzen.

Sucht im Corona-Jahr: Tabak-Konsum deutlich gestiegen

8.50 Uhr: In Corona-Jahr 2020 ist der Konsum von Tabakwaren in Deutschland gestiegen und es wird weiter deutlich mehr Alkohol getrunken als im europäischen Durchschnitt. Darauf hat die Deutsche Hauptstelle für Suchtfragen in Hamm bei Vorlage ihres "DHS Jahrbuch Sucht 2021" hingewiesen.

Mit rund 28,8 Milliarden Euro seien die Gesamtausgaben für Tabakwaren um fünf Prozent gestiegen. Beim Alkohol habe man für 2020 zwar noch keine Konsumzahlen. Es sei aber von unverändert rund drei Millionen Menschen zwischen 18 und 64 Jahren auszugehen, die alkoholabhängig seien oder Alkohol missbräuchlich zu sich nähmen.

FDP fordert Corona-Hilfspaket für junge Menschen

8.31 Uhr: Die FDP-Fraktion fordert in einem Antrag im Bundestag ein umfangreiches Hilfspaket für junge Menschen in der Coronakrise. "Bund und Länder sollen sich darauf verständigen, dass Schülerinnen und Schüler die unkomplizierte Möglichkeit haben, das Schuljahr zu wiederholen, ohne dass dies auf die Verweildauer insbesondere in der gymnasialen Oberstufe angerechnet wird", heißt es in dem Antrag "Jugend im Lockdown" der Liberalen, aus dem RTL/ntv zitiert.

Auch Studierenden soll zwei Semester zusätzlich zur Regelstudienzeit BAföG-Anspruch gewährt werden. Weiter heißt es, Schulen sollen kostenlose FFP-Masken für Schüler und Lehrer erhalten, außerdem soll mit einem "Digitalpakt 2.0" Geld für die digitale Weiterbildung von Lehrkräften und professionelle IT-Experten an den Schulen fließen.

Schülerinnen an der städtischen Berufsschule für Zahnmedizinische Fachangestellte in München führen einen Corona-Schnelltest durch Foto: Sven Hoppe / dpa

Moderna stuft Wirksamkeit seines Corona-Impfstoffs herab

8.12 Uhr: Das US-Pharmaunternehmen Moderna hat die Wirksamkeit seines Corona-Impfstoffs leicht herabgestuft. Der Impfstoff schütze zu 90 Prozent vor einer Covid-19-Erkrankung und zu 95 Prozent vor einem schweren Verlauf. In einem im Dezember im "New England Journal of Medicine" veröffentlichten Artikel hatte Moderna die Wirksamkeit noch mit 94,1 Prozent angegeben.

Die neuen Ergebnisse stammen aus der laufenden dritten Phase einer klinischen Studie mit mehr als 30.000 Menschen in den USA. Den Grund für die gesunkene Wirksamkeit nannte das Unternehmen nicht, sie könnte jedoch auf die inzwischen zirkulierenden neuen Virusvarianten zurückzuführen sein.

Türkei verschärft Corona-Beschränkungen

8.00 Uhr: Die Türkei verschärft angesichts steigender Infektionszahlen die Corona-Beschränkungen während des Fastenmonats Ramadan. Die nächtliche Ausgangssperre beginne nun zwei Stunden früher um 19.00 Uhr, erklärte Präsident Erdogan nach einer Kabinettssitzung. Restaurants und Cafés, die vergangenen Monat teilweise wieder öffnen durften, müssten schließen.

Für weite Teile des Landes gelten zudem Wochenend-Lockdowns. Öffentliche Verkehrsmittel dürfen nur noch von Menschen über 65 und unter 20 Jahren genutzt werden. Das Land mit seinen 84 Millionen Einwohnern befindet sich derzeit inmitten einer dritten Corona-Welle. Am Dienstag wurden mit 59.187 Neuinfektionen und 273 Todesfälle neue Höchststände gemeldet.

Menschen in Istanbul essen an Tischen am Ufer vom Goldenen Horn auf dem Eminonu Markt. Die Türkei verschärft angesichts steigender Infektionszahlen die Corona-Beschränkungen während des Fastenmonats Ramadan. Foto: Emrah Gurel/AP/dpa

Kassenärzte warnen vor Stocken der Impfkampagne

7.39 Uhr: Die niedergelassenen Ärzte haben vor einem massiven Stocken der Corona-Impfkampagne in Deutschland gewarnt. "Den Praxen werden in den kommenden Wochen viel weniger Biontech-Dosen zugewiesen als versprochen, weil der Impfstoff offensichtlich vorrangig an die Impfzentren geht", sagte Andreas Gassen, Vorstandsvorsitzender der Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV), der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (Mittwochsausgabe). "Die Zuteilung für die Hausärzte wurde halbiert."

Zwar erhalten die Arztpraxen laut Gassen als Ausgleich mehr Dosen des Astrazeneca-Impfstoffs. "Aber das wird so nicht aufgehen", warnte der Kassenärzte-Chef. "Wenn die Impfzentren komplett den vergleichsweise unproblematischen Impfstoff erhalten, die Praxen aber den umstrittenen, der zumal den unter 60-Jährigen nicht gespritzt werden darf, wird die Impfkampagne massiv ins Stocken geraten. Das darf nicht passieren."

Impfstoff-Typ könnte Ursache für Nebenwirkungen sein

7.29 Uhr: Die seltenen schweren Nebenwirkungen nach der Impfung mit den Präparaten von Astrazeneca und Johnson & Johnson hängen deutschen Experten zufolge möglicherweise mit dem speziellen Typ dieser Impfstoffe zusammen. "Die Tatsache, dass beide Impfstoffe auf dem gleichen Prinzip beruhen und die gleichen Probleme verursachen, spricht meines Erachtens eher dafür, dass der Vektor selbst die Ursache ist", sagte Johannes Oldenburg vom Universitätsklinikum Bonn der Deutschen Presse-Agentur. Allerdings sei das zum gegenwärtigen Zeitpunkt spekulativ.

In beiden Präparaten wird ein an sich harmloses Adenovirus als sogenannter Vektor genutzt, um Erbinformationen des Coronavirus in den Körper zu schleusen. Es sei theoretisch auch denkbar, dass das Spike-Protein des Virus, das in allen verfügbaren Impfstoffen dem Immunsystem zur Bildung von Abwehrstoffen präsentiert wird, die Nebenwirkungen verursacht, erklärte Oldenburg. Ebenso sei es grundsätzlich möglich, dass die Nebenwirkungen unspezifisch im Rahmen der allgemeinen Immunantwort ausgelöst würden.

Höchstwert: Mehr als 184.000 Corona-Neuinfektionen in Indien

7.17 Uhr: Indien verzeichnet mit 184.372 bestätigten Corona-Neuinfektionen binnen 24 Stunden erneut einen weltweiten Höchstwert. Damit haben sich nun rund 13,9 Millionen Menschen nachweislich mit dem Virus angesteckt, wie das Gesundheitsministerium mitteilte. 1027 weitere Menschen starben mit oder an dem Virus. Insgesamt sind es damit 172.085.

Indien weist nach den USA die höchste Infektionszahl weltweit auf. Seit vergangener Woche meldet das Gesundheitsministerium jeden Tag mehr als 100.000 Neuinfektionen. Die Dunkelziffer dürfte Experten zufolge in dem Land mit seinen 1,35 Milliarden Einwohnern aber deutlich höher liegen.

Dieses Grafitti in Mumbai, Indien, macht auf das Tragen von Mund-Nasen-Masken aufmerksam. Foto: Ashish Vaishnav / dpa

Immunologen warnen vor Scheitern der deutschen Impfstrategie

7.00 Uhr: Nach dem Stopp der Impfungen von Johnson & Johnson (J&J) in den USA fordern deutsche Immunologen von der Bundesregierung eine schnelle Nachbestellungen von mRNA-Impfstoffen - notfalls im nationalen Alleingang.

"Wenn es sich bewahrheitet, dass die Nebenwirkungen ähnlich häufig sind, wäre die Konsequenz, dass wir in Deutschland auch den Impfstoff von J&J ebenso wie AstraZeneca nicht für die unter 60-Jährigen verwenden sollten", sagt der Generalsekretär der Deutschen Gesellschaft für Immunologie, Carsten Watzl, der Zeitung "Augsburger Allgemeinen".

Hirnvenenthrombosen scheinen seiner Ansicht nach eine generelle Nebenwirkung der Vektorimpfstoffe zu sein. Für die Impfung der unter 60-Jährigen stehe jedoch bis Herbst nicht ausreichend mRNA-Impfstoff zur Verfügung, was mangels Herdenimmunität eine vierte Pandemie-Welle auslösen könnte. Deswegen müsse die Bundesregierung sowohl mit BioNTech als auch mit Curevac in neue Verhandlungen treten und mehr Impfdosen für Deutschland sichern. "Deutschland sollte hier einen Alleingang wagen, da es über die EU zu lange dauert und jetzt viele andere Länder ähnlich aktiv werden."

Linke fordert Steuer für Krisengewinner

06.29 Uhr: Die Linke im Bundestag fordert eine zusätzliche Steuer für Unternehmen, die in der Corona-Krise besonders hohe Gewinne gemacht haben. Das geht aus einem Gesetzentwurf der Fraktion hervor, der der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. Darin kritisieren die Abgeordneten, die Marktmacht von Online-Händlern wie Amazon und Digitalkonzernen wie Microsoft oder Facebook habe in der Pandemie enorm zugenommen.

"Während kleine und mittlere Unternehmen von der Corona-Krise stark getroffen sind, sind Digitalkonzerne wie Amazon noch mächtiger geworden", sagte Finanzpolitiker Fabio De Masi. Das verzerre den Wettbewerb. "Es ist deswegen sinnvoll, wenn Extra-Profite der großen Krisengewinner mit einer Übergewinnsteuer abgeschöpft werden, wie derzeit etwa auch in Großbritannien diskutiert wird."

Pfizer fährt Impfstoff-Produktion in den USA hoch

05.55 Uhr: Das US-Pharmaunternehmen Pfizer hat nach eigenen Angaben seine Corona-Impfstoffproduktion hochgefahren. Bis Ende Mai könnten zehn Prozent mehr Impfdosen an die USA geliefert werden als geplant, erklärte Geschäftsführer Albert Bourla am Dienstag im Onlinedienst Twitter. Damit steige der Lieferumfang des zusammen mit dem Mainzer Unternehmen Biontech entwickelten Vakzins auf 220 Millionen Dosen. Zudem könnten die für Ende Juli vereinbarten 300 Millionen Impfdosen zwei Wochen früher geliefert werden, fügte Bourla hinzu.

Zentralrat: Muslime halten sich an Ramadan "sehr gut" an Corona-Maßnahmen

1.30 Uhr: Nach Ansicht des Vorsitzenden des Zentralrats der Muslime in Deutschland, Aiman Mazyek, halten sich die muslimischen Gemeinden auch im jetzt begonnenen Fastenmonat Ramadan an die Corona-Regeln. ""Unsere Gemeinden setzen die Regeln für Abstand und Hygiene sehr gut um", sagte Mazyek unserer Redaktion. "Anders als im vergangenen Jahr wissen die Vorstände und Mitglieder zudem dieses Mal, was auf sie zukommt. Es ist fast ein wenig traurige Routine." Der "gesellige Teil des Ramadan" falle "fast komplett weg", hob Mazyek hervor. "Viele, wie ich, sind traurig, dass Ramadan nun schon zum zweiten Mal mit strikten Hygiene-Auflagen stattfinden muss."

Wegen der Corona-Pandemie können viele Menschen den Ramadan nur im kleinen Kreis begehen. Umso schöner sind passende WhatsApp-Grüße für Familie und Freunde. Foto: Alexei Pavlishak / imago images

Nur einzelne Muslime würden sich nicht an die Corona-Regeln der Behörden halten, so der ZMD-Vorsitzende. "Es gibt einige, sehr wenige Muslime, die meinen vielleicht, dass das Gebet ohne Maske und Hygiene-Regeln vor Corona schützt, dies ist natürlich eine religionsferne Behauptung", sagte Mazyek unserer Redaktion.

Dreyer stellt Verhältnismäßigkeit des neuen Infektionsschutzgesetzes infrage

1.00 Uhr: Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer dringt auf Nachbesserungen beim neuen Infektionsschutzgesetz. Es gebe "Fragen bezüglich der Rechtsfolgen und auch der Verhältnismäßigkeit", sagte die SPD-Politikerin unserer Redaktion. Der vom Bundeskabinett verabschiedete Entwurf bleibe auch "in einigen Punkten hinter der Beschlusslage der Notbremse zurück".

Die Diskussion um eine Veränderung des Infektionsschutzgesetzes dürfe aber "nicht davon ablenken, dass wir jetzt handeln müssen", betonte Dreyer. "Ich appelliere an alle, sich an die Notbremse zu halten und ich bitte die Bevölkerung, die Schutzmaßnahmen einzuhalten."

Dienstag, 13. April: Regierung bringt Bundes-Notbremse auf den Weg

Das Bundeskabinett hat die Änderung des Infektionsschutzgesetzes beschlossen. Nun folgen die Beratungen zum Gesetz im Bundestag.

Mit einer ersten Astrazeneca-Dosis geimpfte Menschen unter 60 Jahren sollen für die zweite Impfung auf ein anderes Präparat umsteigen. Darauf haben sich die Gesundheitsminister von Bund und Ländern einstimmig geeinigt.

geimpfte Menschen unter 60 Jahren sollen für die zweite Impfung auf ein anderes Präparat umsteigen. Darauf haben sich die Gesundheitsminister von Bund und Ländern einstimmig geeinigt. Wegen der Lage auf den Intensivstationen erwartet der Virologe Christian Drosten , dass zusätzlich zur geplanten bundesweiten Corona-Notbremse weitere Maßnahmen nötig sein werden.. Mehr dazu hier: Corona: "Notbremse" wird laut Drosten nicht ausreichen

, dass zusätzlich zur geplanten bundesweiten Corona-Notbremse weitere Maßnahmen nötig sein werden.. Corona: "Notbremse" wird laut Drosten nicht ausreichen Wegen möglicher schwerer Nebenwirkungen verschiebt der US-Pharmakonzern Johnson & Johnson die Auslieferung seines Corona-Impfstoffs in Europa.

die Auslieferung seines Corona-Impfstoffs in Europa. Die Grenzkontrollen zu Tschechien werden nach Angaben des Bundesinnenministeriums nicht erneut verlängert.

werden nach Angaben des Bundesinnenministeriums nicht erneut verlängert. Die Kinderkrankentage für das laufende Jahr werden nochmals erhöht. Das Bundeskabinett stimmte einem entsprechenden Entwurf zu.

für das laufende Jahr werden nochmals erhöht. Das Bundeskabinett stimmte einem entsprechenden Entwurf zu. Betriebe müssen auf eigene Kosten ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern künftig Corona-Tests anbieten. Das Bundeskabinett stimmte entsprechenden Plänen des Bundesarbeitsministeriums zu.

: Das müssen Arbeitnehmer über die Corona-Impfung wissen Aufgrund der Pandemie schraubt das Jobcenter die Sanktionen für Empfängerinnen und Enpfänger von Hartz-IV deutlich runter: Über 95 Prozent der Hartz-IV-Empfänger bleiben verschont.

schraubt das Jobcenter die Sanktionen für Empfängerinnen und Enpfänger von Hartz-IV deutlich runter: Über 95 Prozent der Hartz-IV-Empfänger bleiben verschont. Die Bundesländer haben wegen behördlich angeordneter Quarantäne in der Corona-Zeit bislang Verdienstausfälle in dreistelliger Millionenhöhe erstattet.

haben wegen behördlich angeordneter in der Corona-Zeit bislang Verdienstausfälle in dreistelliger Millionenhöhe erstattet. Angesichts der steigenden Corona-Zahlen erwartet die Intensivmediziner-Vereinigung Divi, dass der bisherige Höchststand an Intensivpatienten schneller erreicht wird als erwartet - nämlich noch im April.

schneller erreicht wird als erwartet - nämlich noch im April. Die zunächst in Großbritannien entdeckte Corona-Variante B.1.1.7 ist aktuellen Studien zufolge ansteckender als die ursprüngliche Form, allerdings nicht tödlicher.

Corona-News vom Montag, 12. April: Auch Irland verabreicht Astrazeneca-Impfstoff nur noch an über 60-Jährige

Sonntag, 11. April: Corona-Ampel im Saarland auf "Gelb": erweiterte Testpflicht ab Montag

Im Saarland hat die Sieben-Tage-Inzidenz drei Tage in Folge über 100 gelegen und damit springt die Corona-Ampel im Land von "Grün" auf "Gelb" . Ab Montag, dem 12. April, gilt eine erweiterte Testpflicht, wie das Gesundheitsministerium am Sonntagabend mitteilte

hat die drei Tage in Folge über 100 gelegen und damit springt die Corona-Ampel im Land von "Grün" auf . Ab Montag, dem 12. April, gilt eine erweiterte Testpflicht, wie das Gesundheitsministerium am Sonntagabend mitteilte Bei der Klausur des Unions-Fraktionsvorstands hat Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) den nordrhein-westfälischen Ministerpräsidenten Armin Laschet (CDU) überraschend verteidigt. Vor zwei Wochen hatte Merkel Laschet bei einem Auftritt in der TV-Talkshow "Anne Will" massiv wegen seiner Pandemiepolitik kritisiert

Die FDP lehnt den Gesetzentwurf zur Bundes-Notbremse ab. "Der Entwurf ist in der vorliegenden Fassung für die Fraktion der Freien Demokraten nicht zustimmungsfähig", schrieb FDP-Fraktionschef Christian Lindner in einem Brief an Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU), der dieser Redaktion vorliegt

zur Bundes-Notbremse ab. "Der Entwurf ist in der vorliegenden Fassung für die Fraktion der Freien Demokraten nicht zustimmungsfähig", schrieb FDP-Fraktionschef Christian Lindner in einem Brief an Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU), der dieser Redaktion vorliegt In vielen kleinen und großen Gemeinden Deutschlands gehört die Kirmes, das Schützenfest oder der Jahrmarkt zu den absoluten Jahreshighlights. Doch große Volksfeste können nach Einschätzung des Deutschen Schaustellerbundes (DSB) erst wieder veranstaltet werden, wenn eine sogenannte Herdenimmunität in der Bevölkerung erreicht ist

Kanzlerin Angela Merkel (CDU) hat sich für einen konsequenten Lockdown im Kampf gegen die dritte Corona-Welle ausgesprochen

Corona-News vom Samstag, 10. April: Pflegebevollmächtigter: "Jeder Tag ohne Entscheidung kostet Menschenleben"

Der Pflegebevollmächtigte der Bundesregierung, Andreas Westerfellhaus, hat die Politik in Bund und Ländern zu einem raschen und entschlossenen Handeln bei der Corona-Bekämpfung aufgerufen

der Bundesregierung, Andreas Westerfellhaus, hat die Politik in Bund und Ländern zu einem raschen und entschlossenen Handeln bei der Corona-Bekämpfung aufgerufen Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) sieht eine komplette nächtliche Ausgangssperre zur Eindämmung der Corona-Pandemie kritisch. In zahlreichen Städten und Bundesländern gelten bereits gewisse Ausgangsbeschränkungen.

(SPD) sieht eine komplette nächtliche Ausgangssperre zur Eindämmung der Corona-Pandemie kritisch. In zahlreichen Städten und Bundesländern gelten bereits gewisse Ausgangsbeschränkungen. Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) fordert vom Bund mehr Engagement bei der Impfstoffbeschaffung für Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren

für Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren Eine Studie des Helmholtz Zentrums München hat ergeben, dass in der zweiten Corona-Welle wohl deutlich mehr Kinder mit Sars-CoV-2 infiziert waren, als offiziell durch Tests bestätigt wurde

wohl deutlich mehr Kinder mit Sars-CoV-2 infiziert waren, als offiziell durch Tests bestätigt wurde Die Alternative für Deutschland (AfD) hat sich selbst dafür gefeiert, dass sie inmitten der dritten Corona-Welle einen Präsenzparteitag mit mehreren Hundert Delegierten veranstaltet. Die AfD wolle "zeigen, dass diese Verbotsorgien, dieses Einsperren, diesen Lockdown-Wahnsinn, dass es all das nicht braucht, wenn man den Menschen vertraut", sagte der Vorsitzende Jörg Meuthen am Samstag zur Eröffnung eines Bundesparteitages in Dresden.

einen Präsenzparteitag mit mehreren Hundert Delegierten veranstaltet. Die AfD wolle "zeigen, dass diese Verbotsorgien, dieses Einsperren, diesen Lockdown-Wahnsinn, dass es all das nicht braucht, wenn man den Menschen vertraut", sagte der Vorsitzende Jörg Meuthen am Samstag zur Eröffnung eines Bundesparteitages in Dresden. Unionsfraktionschef Ralph Brinkhaus dringt auf einen harten Lockdown

Der Deutsche Städtetag befürwortet eine bundeseinheitliche Corona-Notbremse

Corona-News vom Freitag, 9. April: Bundesweite Corona-Maßnahmen sollen kommen

Kein neuer Corona-Gipfel – dafür eine Ausweitung des Infektionsschutzgesetzes : Darauf haben sich Bundesanzlerin Angela Merkel, der Vorsitzenden der Ministerpräsidentenkonferenz (MPK), Michael Müller (SPD) und seinem Stellvertreter Markus Söder (CSU), geeinigt. Schon bald soll es bundeseinheitliche Regelungen geben.

: Darauf haben sich Bundesanzlerin Angela Merkel, der Vorsitzenden der Ministerpräsidentenkonferenz (MPK), Michael Müller (SPD) und seinem Stellvertreter Markus Söder (CSU), geeinigt. Schon bald soll es bundeseinheitliche Regelungen geben. In Deutschland sind bislang 42 Verdachtsfälle einer Sinusvenenthrombose nach Impfung mit dem Corona-Impfstoff von Astrazeneca bekannt. Das berichtete das Paul-Ehrlich-Institut (PEI) am Abend.

einer Sinusvenenthrombose nach Impfung mit dem Corona-Impfstoff von bekannt. Das berichtete das Paul-Ehrlich-Institut (PEI) am Abend. Grünen-Chef Robert Habeck hat seine Partei vor vor Eingriffen in die persönlichen Freiheitsrechte gewarnt. So sei etwa der Kampf gegen die Corona-Pandemie "keine Blaupause" für den Kampf gegen den Klimawandel.

Die Europäische Arzneimittelbehörde (EMA) geht neuen Hinweisen auf mögliche schwere Nebenwirkungen beim Corona-Impfstoff von Astrazeneca nach.

geht neuen Hinweisen auf mögliche schwere Nebenwirkungen beim Corona-Impfstoff von nach. Trotz der aktuellen Debatten um härtere Maßnahmen zur Corona-Eindämmung hält das Land Schleswig-Holstein an einer Öffnung der Außengastronomie in allen Kreisen und Städten mit einer Inzidenz von unter 100 fest.

Die EU-Kommission will bis zu 1,8 Milliarden Corona-Impfdosen für Auffrischungen und für Kinder bestellen.

Die Absage der für Montag geplanten Runde der Kanzlerin mit den Regierungschefs der Länder ist nach Auffassung der rheinland-pfälzischen Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) "folgerichtig". "Denn ich halte nichts davon, erneut in eine schlecht oder gar nicht vorbereitete Sitzung zu gehen", sagte Dreyer am Freitag dieser Redaktion.

Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) strebt eine Verlängerung der Überbrückungshilfe III für besonders stark von der Corona-Krise betroffene Unternehmen an.

betroffene Unternehmen an. Nach Berichten über vier Thrombosefälle nach einer Impfung mit dem Corona-Vakzin des US-Herstellers Johnson & Johnson prüft die Europäische Arzneimittelbehörde (EMA) einen möglichen Zusammenhang.

(fmg/pcl/dpa/afp)