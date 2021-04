Indianapolis: Acht Tote nach Schüssen in Paketzentrum

US-Präsident Joe Biden hat Maßnahmen gegen die Schusswaffengewalt in den USA vorgestellt. Diese sei eine "Seuche" und ein "Schandfleck" für das Land.

Biden will "Seuche" der US-Schusswaffengewalt eindämmen

Biden will "Seuche" der US-Schusswaffengewalt eindämmen

Beschreibung anzeigen

Indianapolis, IN. In einem Paketzentrum in Indianapolis hat ein Mann Schüsse abgegeben. Es gibt mindestens acht Tote. Die Hintergründe sind noch unklar.