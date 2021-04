Ökumenischer Gottesdienst in Gedenken an die Corona-Toten

Ökumenischer Gottesdienst in Gedenken an die Corona-Toten

So, 18.04.2021, 12.03 Uhr

Im Beisein der Spitzen des deutschen States ist in einem ökumenischen Gottesdienst in der Berliner Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche an die Verstorbenen der Corona-Pandemie erinnert worden.