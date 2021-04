Corona: RKI meldet Zahlen ++ Notbremse mit Ausgangssperren gilt

Die Bundes-Notbremse ist in Kraft getreten, es gelten nächtliche Ausgangssperren in zahlreichen Regionen Deutschlands

Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier will die Corona-Überbrückungshilfen bis Ende 2021 verlängern

In den USA wird das Vakzin von Johnson & Johnson wieder verimpft

Zahlreiche prominente Schauspieler sorgen mit der Internetaktion #allesdichtmachen für Empörung

Die Europäische Arzneimittelbehörde (EMA) hat den Einsatz des Corona-Impfstoffes AstraZeneca abermals befürwortet

Das RKI meldet erneut eine hohe Zahl an Neuinfektionen

Berlin. Das neue Infektionsschutzgesetz mit der neuen Bundes-Notbremse ist in der Nacht in Kraft getreten. Damit gelten Ausgangssperren in Landkreisen oder Städten, wo die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz bereits am Dienstag, Mittwoch und Donnerstag über dem Wert von 100 lag. Das betrifft 325 Kreise und kreisfreie Städte. Von 22 bis 5 Uhr darf niemand mehr das Haus verlassen, außer es gibt gewichtige Gründe wie etwa die Pflege von Angehörigen, die Versorgung von Tieren, Notfälle oder die Arbeit.

Der Virchowbund der niedergelassenen Ärzte begrüßt die Bundes-Notbremse und äußert Optimismus. "Ich sehe die Chance, dass die dritte Welle gerade gebrochen wird", sagte der Vorsitzende Dirk Heinrich der "Neuen Osnabrücker Zeitung". Der wachsende Impfeffekt und die bisherigen Lockdown-Maßnahmen hätten die Zahlen bereits stabilisiert, nun greife die Notbremse. Die Ausgangssperren würden "die riskanten Treffen in den Abendstunden wirksam verhindern, denn man kommt sonst ja nicht mehr nach Hause", sagte Heinrich. "Derzeit finden noch zu viele Ansteckungen im Privatbereich statt."

Indes geben in Deutschland mehrere Bundesländer den Impfstoff von Astrazeneca für alle Altergruppen frei. Nach Mecklenburg-Vorpommern, Berlin, Sachsen und Bayern dürfte es auch im restlichen Bundesgebiet nicht mehr lange dauern, bis die Impfpriorisierung für Astrazeneca aufgehoben wird. Spätestens im Juni könnte, so Gesundheitsminister Jens Spahn, sogar für alle Vakzine die festgelegte Impf-Reihenfolge nicht mehr nötig sein.

Interaktiv: Wo steigen die Zahlen besonders? Alle Corona-Zahlen in Deutschland, Europa und der Welt auf einer interaktiven Karte

Corona-Zahlen: RKI meldet knapp 24.000 Neuinfektionen

Die Gesundheitsämter in Deutschland haben dem Robert Koch-Institut (RKI) binnen eines Tages 23.392 Corona-Neuinfektionen gemeldet. Am Samstag vor einer Woche hatte das RKI binnen eines Tages 23.804 Corona-Neuinfektionen gemeldet. Zudem wurden innerhalb von 24 Stunden 286 neue Todesfälle verzeichnet.

Corona-Impfung – Mehr zu den Impfstoffen:

Die Zahl der binnen sieben Tagen gemeldeten Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner lag laut RKI am Freitagmorgen bundesweit bei 164,4. Am Vortag hatte das RKI diese Sieben-Tage-Inzidenz mit 164,0 angegeben, am Samstag vergangener Woche mit 160,7, vor vier Wochen (27.3.) mit 124,9. Lesen Sie dazu: RKI meldet Corona-Fallzahlen und aktuellen Inzidenz-Wert

Corona-News vom Samstag, 24. April: Start der Freibäder muss wegen Corona vielerorts verschoben werden

8.57 Uhr: Mit dem Beginn des Wonnemonats Mai locken normalerweise vielerorts wieder die Freibäder. Doch im zweiten Jahr in Folge dürfte es wegen Corona noch dauern mit dem Start in die Saison. "Normalerweise werden die Bäder am 1. Mai eröffnet. Ob der Termin in diesem Jahr möglich ist, ist aufgrund des derzeitigen Pandemiegeschehens eher fraglich", teilte der Deutsche Städte- und Gemeindebund (DStGB) auf dpa-Anfrage mit.

Im vergangenen Jahr, das ebenfalls schon im Zeichen von Corona stand, hätten Freibäder erst Ende Juni öffnen können. In diesem Jahr planten viele Städte und Gemeinden die Öffnung für Mitte bis Ende Mai.

Auch die Deutsche Gesellschaft für das Badewesen, in der etwa Betreiber öffentlicher Bäder zusammengeschlossen sind, glaubt nicht an einen bundesweit einheitlichen Freibad-Start zum 1. Mai. "Aufgrund fehlender Planungssicherheit nimmt der Optimismus in der Branche zunehmend ab", teilte Geschäftsführer Christian Mankel mit. Sportliche Aktivität im Freien werde jedoch nicht den gesamten Sommer verboten werden können. Badegäste hätten im Jahr 2020 großes Verantwortungsbewusstsein an den Tag gelegt, hat Mankel beobachtet.

Die Vorbereitungen laufen, aber wann Freibäder in Deutschland öffnen können, ist bislang ungewiss. Foto: Julian Stratenschulte/dpa

Auf jeden Fall werden sich Besucherinnen und Besucher der Freibäder auch in der diesjährigen Saison auf Einschränkungen einstellen müssen. Die allermeisten Bäder richteten sich auf vergleichbare Szenarien wie im vergangenen Jahr ein, teilte Mankel von der Gesellschaft für das Badewesen mit. „Online-Ticketing mit festen Zeitfenstern und Besucherlimitierungen werden bleiben. Anstelle von Zettelwirtschaft am Einlass werden noch mehr digitale Instrumente zum Einsatz kommen.“

Reisen trotz Corona – Mehr zum Thema

Altmaier will Überbrückungshilfen bis Jahresende verlängern

2.21 Uhr: Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) hat angekündigt, die Konjunkturprognose für das laufende Jahr nach oben zu korrigieren. „Trotz der andauernden Lockdown-Situation entwickelt sich die Wirtschaft stärker, als von vielen erwartet“, sagte Altmaier unserer Redaktion. Nachdem die Bundesregierung im Januar ein Wachstum von drei Prozent prognostiziert habe, sehe es nach den aktuellen Zahlen „sogar noch etwas besser“ aus. Am kommenden Donnerstag wird die Bundesregierung ihre Frühjahrsprojektion vorstellen.

Altmaier sprach von einer „gespaltenen Konjunktur“. Die Notbremse habe „starke Auswirkungen im Bereich des Einzelhandels, der Gastronomie und der Hotellerie“. Die Industrie hingegen entwickele sich weiterhin gut. Durch die Kurzarbeiterregelung sei Massenarbeitslosigkeit vermieden worden, und die Weltkonjunktur springe wieder an. Das Vorkrisen-Niveau werde „spätestens 2022“ wieder erreicht, sagte Altmaier.

Zugleich sicherte er der Wirtschaft weitere Unterstützung zu. „Ich kämpfe dafür, dass unser erfolgreiches und wirksames Hilfsprogramm, die sogenannte Überbrückungshilfe III, über den Juni hinaus bis zum Ende des Jahres verlängert wird“, sagte er. Er sei sicher, dass sich dem auch Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) „nicht verschließen“ werde.

Corona - Mehr Infos zum Thema

US-Behörden: Johnson & Johnson-Impfungen werden wieder aufgenommen

1.34 Uhr: Der Corona-Impfstoff vom US-Hersteller Johnson & Johnson kann in den USA ab sofort uneingeschränkt wieder eingesetzt werden. Die vor rund zehn Tagen beschlossene vorübergehende Aussetzung sei aufgehoben, teilten die Gesundheitsbehörde CDC und die Arzneimittelbehörde FDA am Freitag mit. Zuvor hatte ein Beratergremium der CDC eine entsprechende Empfehlung abgegeben.

Vor rund zehn Tagen hatten CDC und FDA eine vorübergehende Aussetzung der Corona-Impfungen mit dem Wirkstoff von Johnson & Johnson beschlossen, nachdem in den USA in diesem Zusammenhang zunächst sechs Fälle von Sinusvenenthrombosen erfasst worden waren. Die Aussetzung sei aus einem „Übermaß an Vorsicht“ empfohlen worden, hieß es. Bislang wurden den Angaben nach mehr als 7,2 Millionen Dosen des Impfstoffes, der Ende Februar in den USA zugelassen worden war und von dem es nur eine Dosis braucht, in den USA gespritzt.

Freitag, 23. April: Intensivstationen in Belgien am Limit

22.48 Uhr: Angesichts der verheerenden dritten Corona-Welle in Belgien hat das Gesundheitsministerium des Landes am Freitag vor einer Überlastung der Intensivstationen gewarnt. Etwa 900 der 2000 Intensivbetten in Belgien sind demnach mit Covid-19-Patienten belegt.

Eine Patientin, der sich mit dem Coronavirus infiziert hat, sitzt im Nachthemd auf einem Rollstuhl auf der Intensivstation des Krankenhauses CHU Lüttich in Belgien. Foto: Francisco Seco/AP/dpa

Der Behördenvertreter Marcel Van der Auwera sagte, die Mitarbeiter auf den Intensivstationen seien „erschöpft“. Seinen Angaben zufolge erklärte sich Deutschland zur Aufnahme belgischer Covid-Patienten bereit. Die Mitarbeiter auf den Intensivstationen gäben seit einem Monat „130 Prozent“, sagte Van der Auwera. Die angespannte Situation werde voraussichtlich noch „zwei oder drei Wochen“ andauern.

Demo gegen Corona-Politik in Chemnitz verboten

22.30 Uhr: Das Verwaltungsgericht Chemnitz hat eine für morgen angekündigte Demonstration gegen die Corona-Maßnahmen untersagt. Die Begründung: Auch bei Versammlungen unter freiem Himmel bestehe ein relevantes Infektionspotenzial.Die Gruppe "Chemnitz steht auf" hatte eine Kundgebung mit bis zu 5000 Teilnehmern am Karl-Marx-Monument angemeldet.

Altmaier will im Sommer über Ausnahmen für Geimpfte sprechen

22.21 Uhr: Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier hat Erwartungen gedämpft, Geimpfte könnten schnell mehr Freiheiten bekommen. „Aktuell haben über 20 Prozent eine Erstimpfung erhalten“, sagte Altmaier unserer Redaktion.

„Ich gehe davon aus, dass wir im Juni oder Juli über Ausnahmen sprechen können. Also ob Menschen, die zweimal geimpft sind, der Aufenthalt in Quarantäne erspart werden kann - etwa nach Kontakten mit Infizierten oder nach Auslandsreisen.“ Er könne sich auch gut vorstellen, dass „Menschen ein Restaurant besuchen können, ohne vorher einen Schnelltest zu machen“. Dabei sei die Politik allerdings stark auf die Expertise der Wissenschaft angewiesen.

Altmaier betonte: „Es geht um die Frage, ab welchem Zeitpunkt man sich selbst nicht mehr anstecken und die Krankheit auch nicht mehr übertragen kann.“ Das sei mit einer Impfdosis noch nicht gewährleistet. „Ich glaube, dass Geimpfte mehr Freiheiten zurückerhalten werden - spätestens dann, wenn allen Impfwilligen ein Impfangebot gemacht werden konnte.“

Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) hat Erwartungen gedämpft, Geimpfte könnten schnell mehr Freiheiten bekommen. Foto: Kay Nietfeld / dpa

Impfexperten empfehlen AstraZeneca ab 30 Jahren

21.44 Uhr: Kanadische Impfexperten raten dazu, die Altersgrenze für den Einsatz von AstraZeneca deutlich herunterzusetzen - von bislang 55 Jahren auf 30 Jahre. Die Vorteile einer möglichst schnellen Impfung von möglichst vielen Menschen überwögen bei Weitem jedes Risiko, sagt die Vize-Vorsitzende des nationalen Beratungsgremiums, Shelley Deeks. Damit stimmt das Gremium weitgehend mit der Ansicht der Europäischen Arzneimittelagentur EMA überein, die den Einsatz in bei allen Erwachsenen befürwortet.

Reisebeschränkungen rund um orthodoxes Osterfest in Griechenland

21.13 Uhr: In den Tagen rund um das orthodoxe Osterfest am 2. Mai gelten für die Einwohner Griechenlands strenge Reisebeschränkungen. Bis zum 10. Mai dürfen Einwohner ihre Verwaltungszone nur mit triftigem Grund verlassen, etwa, um zur Arbeit zu gelangen oder aufgrund eines medizinischen Notfalls.

Nach Angaben der Autobahnpolizei wurden bereits jetzt Kontrollstellen errichtet, um die Beschränkungen zu kontrollieren. Wer keinen Nachweis für einen gültigen Reisegrund erbringen kann, dem werde die Weiterfahrt untersagt.

Deutscher Kulturrat sieht Kampagne #allesdichtmachen kritisch

20.45 Uhr: Eine Kampagne statt künstlerischer Vielfalt? Olaf Zimmermann vom Deutschen Kulturrat sieht die Aktion #allesdichtmachen kritisch. Vieles daran sei nicht wirklich intelligent. Die Kritik komme zudem von Künstlern, denen es vergleichsweise gut gehe. „Ich bin nicht sehr glücklich mit dieser Aktion. Sie ist nicht hilfreich, sie bringt eine Diskussion, die letztendlich in die vollkommen falsche Richtung führt“, so Zimmermann im Interview mit „Tagesschau 24.“

Trudeau mit AstraZeneca geimpft

20.13 Uhr: Kanadas Premierminister Justin Trudeau hat sich mit dem Impfstoff von AstraZeneca impfen lassen. Gleich im Anschluss wurde auch seiner Ehefrau Sophie die erste Dosis des Vakzins verabreicht. Sophie Trudeau war im vergangenen Jahr mit Corona infiziert.

Der des kanadische Premierministers Justin Trudeau und seine Frau Sophie Grégoire Trudeau. Foto: GEOFF ROBINS / AFP

Rheinland-Pfalz: AfD scheitert mit Eilantrag gegen Ausgangssperre

19.56 Uhr: Der Verfassungsgerichtshof in Koblenz hat einen Eilantrag der rheinland-pfälzischen AfD-Landtagsfraktion abgelehnt, mit dem sie gegen die nächtliche Ausgangssperre vorgehen wollte. Doch die Richter entschieden, dass angesichts des verfassungsrechtlich verankerten Auftrags zum Schutz von Leib und Leben die Gründe überwiegen würden, die gegen ein vorläufiges Aufheben der Ausgangsbeschränkungen sprächen. Zudem verwies der Verfassungsgerichtshof darauf, dass das Bundesland seine Regelungen an die ab Samstag gültige "Bundesnotbremse" angepasst habe.

EU-Gipfel zu Corona am 25. Mai

19.43 Uhr: Die Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union kommen am 25. Mai zu einem Gipfeltreffen in Brüssel zusammen. Im Mittelpunkt der Gespräche steht auch die Corona-Krise, teilte ein EU-Sprecher mit. Anders als zahlreiche EU-Treffen in den vergangenen Monaten soll der Gipfel nicht online abgehalten werden.

Konkret soll es um die Corona-Impfkampagnen in den Mitgliedstaaten sowie einen einheitlichen Impfausweis gehen, der Ende Juni in Kraft treten soll. EU-Kommissionspräsident Ursula von der Leyen teilte mit, sie hoffe, das Ziel einer Impfrate von 70 Prozent bei Erwachsenen in der EU bis Ende Juli zu erreichen.

Wegen Corona: Putin führt vier zusätzliche Feiertage ein

19.28 Uhr: Russlands Präsident Wladimir Putin hat wegen der Corona-Pandemie für Anfang Mai kurzfristig vier zusätzliche Feiertage angekündigt. „Gut, so machen wir es“, sagte Putin am Freitag zu einem entsprechenden Vorschlag der obersten Amtsärztin Anna Popowa.

Popowa hatte ihr Anliegen mit der Pandemie-Bekämpfung begründet: Da sich sowohl das erste als auch das zweite Mai-Wochenende wegen regulärer Feiertage über drei Tage strecken, würden viele Russen zum Entspannen auf ihre Datschen fahren. Müssten sie zwischen dem 4. und dem 7. Mai wegen der Arbeit erst ab- und dann wieder anreisen, würde das viele Ortswechsel bedeuten – in Coronazeiten ein Risiko.

Roms Friedhöfe wegen Corona überlastet

19.13 Uhr: Roms Friedhöfe sind in der Corona-Pandemie schwer belastet. Teilweise müssen Familien offenbar wochen- oder gar monatelang auf die Beerdigungen von verstorbenen Angehörigen warten. So hat sich der Abgeordnete Andrea Romano von den Sozialdemokraten öffentlich darüber beschwert, dass er seit zwei Monaten seinen toten Sohn nicht beerdigen könne.

Das Unternehmen Ama, das in Rom für die Friedhöfe zuständig ist, habe auf seine erneute Anfrage geantwortet, es könne keinen Bestattungstermin nennen, sagte Romano der Zeitung »Corriere della Sera« am Freitag.

Seit Wochen reihen sich Medienberichten zufolge Särge, die für eine Bestattung oder Einäscherung vorgesehen sind, auf den Friedhöfen Roms – teils im Freien oder in Kühllastern. Die Bestattungsunternehmen hatten in der vergangenen Woche mit einem Protest auf die Lage aufmerksam gemacht. Ihren Angaben zufolge soll es sich um rund 2000 Särge handeln, wie die Zeitung »La Repubblica« am Freitag schrieb.

.@virginiaraggi Oggi sono 2 mesi che mio figlio Dario non è più con la sua mamma, con i suoi fratelli, con me. 2 mesi che non riusciamo a seppellirlo: Ama non dà tempi di sepoltura degni di una città civile. Anzi, non dà alcun tempo. La tua vergogna non sarà mai abbastanza grande — Andrea Romano (@AndreaRomano9) April 22, 2021

Slowakei kündigt weitere Lockerungen an

19.00 Uhr: Seit Wochenbeginn dürfen in der Slowakei die meisten Geschäfte des Einzelhandels öffnen, ab kommenden Montag sollen weitere Lockerungen folgen, unter anderem für die Gastronomie.

Restaurants sollen ab Montag zumindest wieder ihre Außenbereiche öffnen dürfen, kündigte das slowakische Gesundheitsministerium an. Auch Fitnessstudios sollen wieder Kunden empfangen dürfen. Allerdings gelten strenge Auflagen: So dürfen in den Studios maximal sechs Personen zugleich in einem Raum trainieren. Jedem Besucher muss eine Mindestfläche von 15 Quadratmetern zur Verfügung stehen.

Die Slowakei gehörte mehrere Wochen lang zu den Staaten mit den meisten Corona-Toten weltweit - gemessen an der Bevölkerungszahl.

Corona: Polizeigewerkschaft kritisiert Ausgangssperren

18.43 Uhr: Die Deutsche Polizeigewerkschaft (DPolG) in Bremen hat die nächtlichen Ausgangssperren zur Pandemie-Bekämpfung kritisiert. Diese stellten die Polizei vor große Probleme, sagte am Freitag der Landesvorsitzende Jürn Schulze.

Die Maßnahmen kämen zu spät, weil zum jetzigen Zeitpunkt das Verständnis und die Akzeptanz in der Bevölkerung für die Regelungen rückläufig seien. Außerdem werde die Durchsetzung der Maßnahmen die ohnehin schon dünne Personaldecke der Polizei Bremen weiter strapazieren, warnte Schulze.

Er rechne mit „haufenweise Überstunden“ und persönlicher und gesundheitlicher Belastung für die Einsatzkräfte angesichts dauerhafter Dienste während der Nacht. Der DPolG-Chef appellierte, Kritik und Missmut über die Ausgangssperre nicht an den Einsatzkräften auszulassen, die die Pflicht hätten, die Einhaltung der Gesetze durchzusetzen.

Die Kölner Fußgängerzone bei Nacht. Foto: imago images/Future Image

Saarland beim Impfen am erfolgreichsten

17.58 Uhr: Im Saarland haben nach Angaben des Gesundheitsministeriums 25 Prozent der dortigen Bevölkerung mindestens die erste der beiden notwendigen Corona-Impfungen erhalten. Damit liege das Bundesland im bundesweiten Vergleich auf dem ersten Platz. Bei den Zweitimpfungen käme das Saarland auf Platz drei unter allen Bundesländern. Laut Ministerium werden im Saarland etwa 5300 Einwohner pro Tag geimpft.

Abendliches Joggen bleibt in Bayern verboten

17.26 Uhr: Im Unterschied zur bundesweiten Regelung soll Joggen in den Abendstunden in Bayern auch weiterhin verboten bleiben. Gesundheitsminister Klaus Holetschek betonte, Bewegung an der frischen Luft sei kein Ausnahmegrund von der Ausgangssperre.

Auch in Sachen Schule will Bayern einen strengeren Weg einschlagen: Mit Ausnahme der Abschlussklassen müssen Schüler in den Distanzunterricht zurückkehren, wenn in ihrem Landkreis eine Sieben-Tage-Inzidenz von 100 überschritten wird.

#allesdichtmachen - Eine plumpe oder richtige Aktion?

17.18 Uhr: Die Liste der Schauspieler, die sich unter dem Hashtag #allesdichtmachen per Video zur Corona-Politik in Deutschland äußern, ist lang. Bernd K. Wunder ist der Initiator des umstrittenen Projekts. Schon früher stieß er mit Äußerungen zur Anti-Corona-Politik auf Kritik.

Der Protest von über 50 Schauspielern hat ein gespaltenes Echo ausgelöst. Auch unsere Kommentatoren sind unterschiedlicher Ansicht. Lesen Sie hier: #allesdichtmachen - Eine plumpe oder richtige Aktion?

Michael Kellner: Grüne-Bundesgeschäftsführer mit Corona infiziert

17.09 Uhr: Der Bundesgeschäftsführer der Grünen, Michael Kellner, ist mit dem Coronavirus infiziert. Das teilte der 43-Jährige auf seinen Social Media-Kanälen mit. Es gehe ihm den Umständen entsprechend gut.

EMA stellt sich hinter AstraZeneca

16.56 Uhr: Die Europäische Arzneimittelbehörde (EMA) hat den Einsatz des Corona-Impfstoffes AstraZeneca abermals befürwortet. Die Vorteile des Vakzins würden gegenüber eventuellen Risiken überwiegen. Die EMA sprach sich dafür aus, den Wirkstoff in allen Altersklassen einzusetzen, für den der Impfstoff zugelassen sei. In mehreren Fällen waren nach einer AstraZeneca-Impfung gefährliche Blutgerinnsel aufgetreten. Die EU-Behörde hob aber hervor, dass davon im Durchschnitt eine von 100.000 geimpften Personen betroffen sei.

Österreich beendet Lockdown am 19. Mai

15.46 Uhr: In Österreich dürfen ab 19. Mai praktisch alle mit dem Corona-Lockdown geschlossenen Branchen einen Neustart wagen. Das kündigte Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) am Freitag an. "Das Licht am Ende des Tunnels ist nahe", sagte Kurz. Man müsse aber weiter vorsichtig sein.

Ab dem 19. Mai werden Gastronomie, Tourismus und Veranstaltungen wieder erlaubt sein. Bereits zwei Tage früher wird der reguläre Schulbetrieb wieder starten. Ein Sicherheitskonzept soll die Öffnungen begleiten.

So besteht etwa eine Masken- und Registrierungspflicht für Restaurantbesuche. Bei Veranstaltungen darf maximal die Hälfte der Kapazitäten im Innenraum genutzt werden, Bewirtung ist nicht gestattet.

Der Österreichische Bundeskanzler Sebastian Kurz. Sein Land wird am 19. Mai fast allen Branchen die Öffnung gestatten. Foto: Joe Klamar / AFP

Islamverbände mahnen im Ramadan zur Zurückhaltung

15.43 Uhr: Islamverbände haben Muslime im Ramadan angesichts vielerorts drohender Ausgangsbeschänkungen in Deutschland zu besonderer Zurückhaltung aufgerufen. Mit Blick auf das allabendliche gemeinsame Fastenbrechen – Iftar – nach Sonnenuntergang mahnte der Zentralrat der Muslime (ZMD) am Freitag in einem Rundbrief an die Gemeinden zum Verzicht. Das geänderte Bundesinfektionsschutzgesetz lasse zwar bei Zusammenkünften zur Religionsausübung gewisse Spielräume, schrieb der ZMD-Vorsitzende Aiman Mazyek. Die Gemeinden sollten aber von Ausnahmeregelungen möglichst keinen Gebrauch machen und auf Nacht- und Morgengebete in der Moschee verzichten.

Auch bei privaten Zusammenkünften greife die neue Corona-Notbremse des Bundes: Bei einer Wocheninzidenz von 100 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner dürften Angehörige eines Haushalts zum Iftar nur noch eine weitere Person einschließlich Kindern einladen, betonte der ZMD. Die Ditib als größte Islam-Organsation in Deutschland hatte schon vor einer Woche klargestellt, dass in der dritten Corona-Welle in den Moscheen kein abendliches Iftar stattfinden könne. Zudem gebe es bei hohen Inzidenzwerten auch kein Gottesdienste in den Moscheen.

Der ZMD warb ausdrücklich für Corona-Schutzimpfungen. Bei der Ditib hieß es, eine Impfung gegen Corona mache das Fasten nicht ungültig.

Wie Corona den Ramadan beeinträchtigt Wie Corona den Ramadan beeinträchtigt

Teilnahme an "Querdenken"-Demo: Stadt Hagen versetzt Mitarbeitende des Ordnungsamtes

15.25 Uhr: Die Stadt Hagen in Nordrhein-Westfalen hat zwei Mitarbeitende des Ordnungsamts zwangsversetzt, weil die beiden eine "Querdenken"-Demonstration besucht hatten. Das berichtet der "Spiegel". Die Angestellten hatten Ende Januar an einer Demo mit dem Motto "Ich lasse mich nicht impfen" teilgenommen und damit bundesweit für Aufsehen gesorgt.

Eine Sprecherin der Stadt sagte dem Nachrichtenmagazin, es sei dadurch "ein erheblicher Schaden im Hinblick auf das Ansehen und das Vertrauen einer öffentlichen Verwaltung" in der Pandemie entstanden. Die beiden würden nun andere Aufgaben übernehmen. Weitere arbeitsrechtliche Konsequenzen drohen ihnen nicht. Beide hätten außerhalb ihrer Dienstzeit an der Demo teilgenommen, zudem gelte auch für sie das Recht auf freie Meinungsäußerung.

Ein Mann trägt auf einer Demonstration der Initiative "Querdenken" ein Schild mit einem durchgestrichenen "Impflicht"-Schriftzug. Foto: Christoph Schmidt/dpa

Tourismusverbände schicken Brandbrief an Merkel

15.03 Uhr: In einem Brandbrief an Kanzlerin Angela Merkel und die Bundesregierung haben Tourismusverbände ein Öffnungskonzept für den Sommer gefordert. Für Urlaubsbuchungen in Deutschland gebe es derzeit keine Perspektive, "solange das Beherbergungsverbot weiter gilt und es keinen Öffnungsplan gibt", hieß es in dem am Freitag veröffentlichten Schreiben des Aktionsbündnis Tourismusvielfalt.

Die Verbände kritisierten darin "die anhaltende politische Inkonsequenz und Inkonsistenz, die der Tourismusbranche seit Monaten ein beispielloses Opfer abverlangt und zahlreiche Existenzen gefährdet." Dem Aktionsbündnis gehören 28 Tourismusverbände an, darunter der Deutsche Ferienhausverband, der Bundesverband der Campingwirtschaft und der Verband Internet Reisevertrieb (VIR).

EU-Vertrag für 1,8 Milliarden Dosen von Biontech fast fertig

14.30 Uhr: Der angekündigte EU-Vertrag zum Kauf von weiteren 1,8 Milliarden Dosen Corona-Impfstoff von Biontech/Pfizer ist nach den Worten von EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen fast fertig. "Wir werden in den nächsten Tagen abschließen", sagte von der Leyen am Freitag beim Besuch eines Pfizer-Werks im belgischen Puurs.

Von der Leyen hatte am 14. April bestätigt, dass mit dem deutschen Unternehmen Biontech und dessen US-Partner Pfizer über die Lieferung der Riesenmenge verhandelt wird. Sie soll bis 2023 geliefert werden. Damit sollen Impfungen von Erwachsenen aufgefrischt und die 70 bis 80 Millionen Kinder in der EU gegen das Coronavirus immunisiert werden.

Schon eine Dosis Impfstoff reduziert Covid-Risiko erheblich

14.24 Uhr: Schon die erste Impfdosis reduziert das Risiko einer Ansteckung mit dem Coronavirus um etwa zwei Drittel. Das geht aus einer großangelegten Studie der Universität Oxford in Kooperation mit der britischen Statistikbehörde ONS und dem Gesundheitsministerium des Landes hervor. Unabhängig vom Impfstoff – Biontech/Pfizer oder Astrazeneca – sank das Risiko für eine Coronavirus-Infektion drei Wochen nach der Impfung demnach um 65 Prozent, wie die Universität am Freitag mitteilte.

Die Zahl symptomatischer Infektionen, also Covid-19-Erkrankungen, ging demnach sogar um 72 Prozent zurück. Für die noch nicht in einem Fachblatt veröffentlichte Studie wurden die Testergebnisse von rund 370 000 Menschen aus der Zeit zwischen dem 1. Dezember und dem 3. April berücksichtigt. Beide Impfstoffe erwiesen sich dabei als genauso effektiv gegen die britische Variante B.1.1.7 wie gegen den ursprünglich kursierenden Typ. Auch abhängig von Alter oder Gesundheitszustand der Menschen veränderte sich die Wirksamkeit der Impfstoffe nicht.

Ungarn lockert Beschränkungen für Geimpfte

14.05 Uhr: Ungarns Ministerpräsident Viktor Orban hat weitgehende Öffnungen des Lebens für all jene Bürger angekündigt, die zumindest eine Impfung gegen Covid-19 erhalten haben. "Mitte nächster Woche werden wir bei vier Millionen (Erst-) Impfungen stehen", sagte der rechtsnationale Politiker am Freitag im staatlichen Radio. "Dann werden wir einen breiten Kreis von Dienstleistungen jenen zugänglich machen, die über einen Immunpass verfügen."

Inhaber dieses Dokuments im Scheckkarten-Format könnten dann wieder Theater, Kinos, Tiergärten, Wildparks, Zirkusse, Museen, Sportveranstaltungen und Fitness-Studios besuchen. Auch könnten sie in Hotels übernachten und die Innenräume von Gaststätten aufsuchen, sagte Orban.

Einen Immunpass erhält in Ungarn jeder, der eine erste Impfung gegen Covid-19 erhalten hat. Fast alle in Ungarn eingesetzten Impfstoffe beruhen darauf, dass jeweils zwei Dosen verabreicht werden.

Frankreichs Premierminister erhält besondere Corona-Post

13.52 Uhr: Slip in der Post – aus Protest gegen die Schließung ihrer Läden wegen der Covid-19-Pandemie haben Besitzerinnen von Unterwäscheläden Höschen an Regierungschef Jean Castex geschickt. "Action Culottée" heißt die symbolische Aktion. In sozialen Netzwerken teilten die Ladenbesitzerinnen Fotos der Unterhöschen, die sie per Post an das Hôtel Matignon in Paris schickten. Das ist der Amtssitz des Premierministers.

"Wir möchten auf die sehr kritische Situation aufmerksam machen, die Hunderte von Wäschegeschäften in ganz Frankreich durchleben", heißt es auf der Facebook-Seite. Seit Anfang April gelten in Frankreich wieder strengere Corona-Maßnahmen. Die Unterwäscheläden stehen auf der Liste der nicht lebensnotwendigen Geschäfte - und müssen daher geschlossen bleiben.

Unterwäsche sei zwar auch Verführung, sagte etwa die Besitzerin eines Ladens in Grenoble, Sylvie Rey, dem Sender France 3. Es gebe aber auch Frauen, die ohne Anprobieren keinen passenden BH fänden oder Still-BHs benötigten. Sie hat für Castex ein türkises Höschen mit Spitze ausgewählt. Unterwäscheläden hält sie für unverzichtbar. "Für viele Menschen ist das Höschen ein Spaß, steht für Verführung. Aber es ist immer noch das erste, was man morgens anzieht."

Ärzte warnen: Niederlande droht Krankenhausnotstand

13.20 Uhr: Niederländische Mediziner befürchten den Notzustand in Krankenhäusern. Wenn die Infektionszahlen nicht schnell zurückgingen, dann drohe in der nächsten Woche "Code Schwarz", sagte der Vorsitzende der Vereinigung der Intensivmediziner, Diederik Gommers, am Freitag im Radio. Bei "Code Schwarz" muss eine Triage-Kommission in Krankenhäusern entscheiden, welchen Patienten noch geholfen wird. Mehrere Krankenhäuser im Land seien so überfüllt mit Covid-Patienten, dass die Grenze ihrer Leistungsfähigkeit erreicht sei, sagte Gommers.

Schon jetzt werden nach Angaben der Krankenhäuser viele Operationen abgesagt, darunter auch Krebs- und Herz-Eingriffe. Den Notzustand in Krankenhäusern hatte es während der Corona-Epidemie noch nicht gegeben. Dennoch hält die Regierung weiter an der Lockerung der Corona-Maßnahmen fest. Ab Mittwoch sollen die Ausgangssperre aufgehoben werden und Terrassen von Gaststätten sowie Geschäfte unter Auflagen wieder öffnen dürfen.

Handel fürchtet Warteschlangen vor Lebensmittelläden

12.52 Uhr: Warteschlagen vor Supermärkten und Discountern dürften in Deutschland ab Samstag wieder häufiger zu sehen sein, befürchtet der Handelsverband Deutschland (HDE). Denn mit dem Inkrafttreten der Bundesnotbremse halbiere sich in vielen Regionen mit einem Sieben-Tage-Inzidenzwert von über 100 die Zahl der Kunden, die noch in die Geschäfte gelassen werden dürfen, betonte der HDE am Freitag.

"Damit riskiert die Politik Warteschlangen vor den Geschäften. Und das in Zeiten, in denen Menschenansammlungen aus Gründen des Infektionsschutzes anerkanntermaßen vermieden werden sollten", sagte der HDE-Hauptgeschäftsführer Stefan Genth am Freitag der Deutschen Presse-Agentur. Er appellierte an den Gesetzgeber, schnellstens wieder zur alten Regelung zurückzukehren.

Menschen warten während der ersten Coronawelle in Berlin vor einem Supermarkt auf Einlass. Der Handelsverband Deutschland befürchtet: solche Szenen könnten sich mit der Notbremse wiederholen. Foto: Kay Nietfeld / dpa

Innenministerium: Nachtreisen falls nötig besser umbuchen

12.42 Uhr: Die ab 0 Uhr in der Nacht zum Samstag greifende Corona-Notbremse erschwert in weiten Teilen Deutschlands auch das Reisen. Die Regelung betreffe nicht nur den Aufenthalt an einem Ort, sondern auch Reisen von A nach B, erklärte ein Sprecher des Bundesinnenministeriums am Freitag in Berlin.

"Das heißt also, wer in der Zeit zwischen 22 und 5 Uhr aus Anlass einer touristischen Reise reisen möchte, sollte besser umbuchen oder umplanen." Eine dienstliche Flugreise sei wegen der vorgesehenen Ausnahmen hingegen möglich. Mehr dazu: Notbremse: Ausgangssperren könnten Reisen unmöglich machen

Indische Krankenhäuser senden Hilferufe wegen fehlenden Sauerstoffs

12.35 Uhr: Angesichts der hohen Zahl von Corona-Patienten haben indische Krankenhäuser am Freitag Hilferufe wegen fehlenden Sauerstoffs zur künstlichen Beatmung gesendet. "SOS - weniger als eine Stunde Sauerstoffvorräte übrig im Max Smart Hospital und Max Hospital Saket", schrieb eine der größten Ketten von Privatkrankenhäusern im Onlinedienst Twitter. "Mehr als 700 Patienten aufgenommen, brauchen sofortige Hilfe." Premierminister Narendra Modi sollte am selben Tag eine Reihe von Krisensitzungen abhalten.

In Neu Delhi ging in der Nacht zum Freitag in mindestens sechs Krankenhäusern der Sauerstoff zur Neige, bevor am Morgen neue Lieferungen eintrafen. Die Fahrer von Sauerstoff-Tankfahrzeugen machen Überstunden, um alle Kliniken zu versorgen. Auch Frachtflugzeuge zum Sauerstofftransport sind im Einsatz, am Donnerstag startete ein erster "Sauerstoffexpress"-Zug mit Tanks an Bord.

Doppelmutante in Indien: Was über B.1.617 bekannt ist Doppelmutante in Indien: Was über B.1.617 bekannt ist

Maas bei Beschaffung russischer Impfdosen zurückhaltend

12.25 Uhr: Bundesaußenminister Heiko Maas hat sich zurückhaltend zu der geplanten Beschaffung vieler Millionen Impfdosen aus Russland geäußert. Im Moment scheine "die mediale Aufmerksamkeit für die 30 Millionen Impfdosen aus Russland - wenn sie denn kommen - ein bisschen hoch" zu sein, sagte der SPD-Politiker am Freitag bei einem Besuch der serbischen Hauptstadt Belgrad. Die Zahl der Dosen stehe "nicht ganz in der Relation (...) zu dem, was wir bereits in Deutschland produzieren".

Maas wies darauf hin, dass im Biontech-Werk in Marburg künftig 60 Millionen Impfdosen im Monat produziert werden sollten. Außerdem müsse der russische Impfstoff Sputnik V zunächst einmal in der EU zugelassen werden. Der Minister wies auch auf Lieferschwierigkeiten bei früheren Impfstoff-Beschaffungen hin. "Wir wissen ja, dass unabhängig vom Hersteller die Belieferung von Impfdosen nicht immer dem entsprochen hat, was vorher angekündigt worden ist", sagte er.

Ausländische Saisonkräfte können nun länger sozialversicherungsfrei angestellt werden

12.16 Uhr: Die Bundesregierung hat die Anstellung von Arbeitskräften in der Erntehilfe – etwa beim Spargelstechen oder Erdbeerpflücken – und anderen ausländischen Saisonkräften für dieses Jahr vereinfacht. Der Bundestag beschloss am Donnerstagabend Änderungen am Sozialgesetzbuch, wonach Saisonarbeiter statt 70 bis zu 102 Tagen sozialversicherungsfrei beschäftigt werden dürfen.

Die Verlängerung helfe unter anderem, in der Corona-Pandemie häufige Personalwechsel zu vermeiden, begründeten CDU und SPD die Regelung. Auch die AfD stimmte für die Änderung. Die FDP hatte eine Ausweitung auf 115 Tage beantragt.

Grüne und Linke kritisierten, vielen osteuropäischen Arbeitskräften werde auf diese Weise eine Krankenversicherung vorenthalten. Außerdem fielen auch deutsche Kurzzeitjobber in anderen Branchen unter das Gesetz. Im Gesetzgebungsverfahren hängte die große Koalition die Neuregelung für die Saisonkräfte an eine technische Änderung des Seefischereigesetzes an.

Ein Erntehelfer deckt nach einem Erntedurchgang beim frühen Spargel den Spargeldamm wieder mit Plastikfolie ab. Rund 1000 Erntehelfer sind derzeit in Schleswig-Holstein bei der Spargelernte im Einsatz. Foto: Christian Charisius / dpa

Ministerpräsident Günter für einheitliches Vorgehen beim Ende der Impfpriorisierung

11.55 Uhr: Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) hat sich für ein möglichst einheitliches Vorgehen der Länder bei der Freigabe der Corona-Impfungen für alle Bevölkerungsgruppen ausgesprochen. Zum jetzigen Zeitpunkt sei eine Aufhebung der Priorisierung aber nicht geboten, "weil einfach nicht genügend Impfstoff da ist", sagte Günther am Freitag am Rande des Besuchs eines Impfzentrums in Husum (Kreis Nordfriesland). Dies werde Thema der Beratungen der Regierungschefs von Bund und Ländern am Montag sein.

Bericht: Spahns Ehemann vermittelte wohl doch Maskendeals

11.46 Uhr: Ende März wurde bekannt, dass der Medienkonzern Burda dem Bund in der ersten Hochphase der Corona-Pandemie im vergangenen Frühjahr beim Beschaffen damals knapper Schutzmasken geholfen hat. Daniel Funke, der Ehemann von Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) und Büroleiter der Burda-Repräsentanz in Berlin, soll – so hatte der Konzern am 21. März mitgeteilt, nicht in die Geschäfte involviert gewesen sein.

Dem Nachrichtenmagazin "Der Spiegel" liegen nun Protokolle von Chats Funkes mit einem Bekannten vor, die den Schluss zulassen, dass dieser in mindestens einem Fall doch indirekt an der Masken-Beschaffung beteiligt war. Der Bekannte sei dem Bericht zufolge an Funke herangetreten mit der Bitte, Kontakt zwischen einem "Geschäftsfreund, der andere Staaten mit Millionen Masken versorgt habe", und dem Bundesgesundheitsministerium herzustellen. Funke hat darauf geantwortet: "Sehr gerne."

Das Geschäft kam dann zwar nicht zustande, heißt es in dem Bericht weiter. In einem anderen Fall aber habe Funke tatsächlich erfolgreich vermittelt. Die Schweizer Firma Nopix Global hatte dem Burda-Büroleiter am 12. März ein Angebot geschickt, dass jener an seinen Ehegatten Jens Spahn weiterleitete. Das Bundesgesundheitsministerium bestätigte dem "Spiegel" den Vertragsabschluss, teilte aber mit, das Angebot sei "unvoreingenommen" bearbeitet worden.

Daniel Funke (l) und Ehepartner Jens Spahn (r). Foto: Soeren Stache / dpa

Über 22 Prozent der Menschen in Deutschland haben eine erste Impfung

10.57 Uhr: In Deutschland sind 22,2 Prozent der Bevölkerung mindestens einmal gegen das Coronavirus geimpft. Das geht aus dem Impfquotenmonitoring des Robert Koch-Instituts (RKI) vom Freitag hervor (Stand: 23.4., 8.00 Uhr).

So verabreichten alle Stellen bislang insgesamt etwa 24,3 Millionen Impfungen, wovon knapp 18,5 Millionen Erstimpfungen und weitere gut 5,8 Millionen Zweitimpfungen waren. Demnach stieg die Quote der vollständig Geimpften leicht auf sieben Prozent. Am Mittwoch wurden 606 283 Impfungen gespritzt.

Alle Bundesländer sind bei den Erstimpfungen mittlerweile über die 20-Prozent-Marke gekommen. Die höchste Quote haben Bremen und das Saarland mit 24,7. Hessen liegt mit 20,2 Prozent noch leicht zurück. Den höchsten Anteil an Zweitimpfungen kann Thüringen mit 8,9 Prozent vorweisen.





Großbritannien zählt acht Fälle von Blutgerinnseln pro einer Million Geimpfter

10.50 Uhr: Die Zahl der nach Astrazeneca-Impfungen aufgetretenen schweren Fälle von seltenen Blutgerinnseln liegt in Großbritannien neuesten Daten zufolge bei rund acht (7,9) Fällen pro Million Geimpfter. Das teilte die britische Arzneimittelbehörde MHRA in dieser Woche mit. Damit nähern sich die Erfahrungen in Großbritannien denen in anderen Ländern. Die Behörde sieht jedoch weiterhin keinen Beweis für einen Zusammenhang mit dem Impfstoff und den Blutgerinnseln erbracht. Ihre Empfehlung änderte sie nicht. Der Nutzen einer Impfung mit Astrazeneca übersteige für die meisten Menschen weiterhin die Risiken, hieß es.

Demnach wurden im Vereinigten Königreich bis Mitte April 168 Fälle von schweren Blutgerinnseln mit dem gleichzeitigen Mangel an Blutplättchen (Thrombozytopenie) nach einer Astrazeneca-Impfung registriert. In der Folge kam es zu 32 Todesfällen. Bis zu diesem Zeitpunkt wurden nach Angaben der Behörde bereits 21,2 Millionen Menschen erstmalig mit dem Präparat geimpft. Daraus ergibt sich die Zahl von 7,9 Fällen pro Million Geimpfter.

Hochschulen fordern Klarheit über Bundes-Notbremse

10.30 Uhr: Die Hochschulen fordern von der Bundesregierung schnelle Klarstellungen im Zusammenhang mit der sogenannten Bundes-Notbremse, die an diesem Freitag in Kraft tritt. Man hoffe auf zügige Klärung durch die angekündigten Rechtsverordnungen, sagte der Präsident der Hochschulrektorenkonferenz, Peter-André Alt, der Deutschen Presse-Agentur. "Für Präsenz erfordernde Lehrveranstaltungen und Prüfungen sowie für die Bibliotheksleihe sollten (...) unverzüglich Ausnahmeregelungen getroffen werden."

In der Bundes-Notbremse werden Hochschulen in einem Atemzug mit Schulen genannt: Überschreitet die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz an drei aufeinanderfolgenden Tagen den Schwellenwert von 100, so wird Wechselunterricht ab dem übernächsten Tag Pflicht. Ab 165 ist ab dem übernächsten Tag Präsenzunterricht verboten.

"Ein "Wechselunterricht" ist an Hochschulen de facto nicht machbar; das Modell zielt auf Klassenverbände und ist für Hochschulen völlig untauglich", sagte Alt.

Leere Stühle stehen übereinander gestapelt vor einem Restaurant auf dem Neumarkt vor der Frauenkirche in Dresden. Die Menschen in Deutschland müssen sich ab dem Wochenende auf neue Corona-Beschränkungen einstellen. Foto: Sebastian Kahnert / dpa-Zentralbild/dpa

Spahn dämpft Erwartungen an Impfangebot für alle im Juni

10.25 Uhr: Spahn dämpfte auf der heutigen Pressekonferenz Erwartungen, dass bereits im Juni jedem Bürger ein Impfangebot gemacht werden kann. Die voraussichtliche Aufhebung der Priorisierung im Juni "heißt nicht, dass wir innerhalb von einer Woche gleich jedem einen Termin machen" und im Juni schon alle impfen können, sagte Spahn am Freitag in Berlin. "Das wird bis in den Sommer hinein gehen müssen."

Angesichts der ab Samstag geltenden bundeseinheitlichen Notbremse zur Eindämmung der Corona-Pandemie, die unter anderem nächtliche Ausgangssperren vorsieht, rief Spahn die Menschen zum Durchhalten auf. Die Ausgangsbeschränkungen stünden seit Anfang März mit Beschluss von Bund und Ländern ab einer Inzidenz von 100 im Instrumentenkasten bereit und würden jetzt umgesetzt, sagte Spahn. Auch die Kontaktbeschränkungen seien "ein sehr starker Freiheitseingriff".

"Das ist hart, das fällt schwer, jedem von uns", sagte Spahn. "Aber es ist für eine Übergangszeit." Jetzt gehe es darum, die Welle zu brechen, um dann mit Hilfe von Tests deutlich mehr öffnen zu können. Spahn nannte dabei die Außengastronomie, Theater, Einzelhandel und Fußball. "Sommer klingt im April noch weit weg, aber in Wahrheit ist es nicht so weit."

RKI-Vize Lars Schaade (l) und Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (r) bei einer Pressekonferenz zur Corona-Lage Foto: Tobias Schwarz / Pool/AFP

Bundesgesundheitsminister und RKI-Vize informieren zur Pandemie-Lage – Gute Nachrichten für Deutschland

10.00 Uhr: Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) und der RKI-Vize Lars Schaade haben am Freitag in Berlin zum Stand der Corona-Lage in Deutschland eine Pressekonferenz gegeben. Dabei ging es unter anderem um die Aufhebung der Impfpriorisierung und angeblich fünf Millionen liegengebliebene Impfstoff-Dosen.

"Die Lage ist weiterhin schwierig", sagte der Bundesgesundheitsminister zu Beginn der Pressekonferenz. Die Situation auf den Intensivstationen sei mit über 5000 Patientinnen und Patienten "sehr schwierig". Berichte über liegengebliebene Impfdosen dementierte Spahn: "Es liegen nicht irgendwo fünf Millionen Dosen ungenutzt herum."

Mit Blick auf die Corona-Impfungen bekräftigte Spahn, dass auf Basis der Lieferprognosen im Juni mit einem Ende der bisherigen festen Reihenfolge zu rechnen ist. Er betonte, gemeint sei "im Verlauf des Juni", nicht ab 1. Juni. Das heiße auch nicht, dass sich im Juni schon alle impfen lassen könnten. Dies werde bis in den Sommer hinein gehen.

Bessere Nachrichten hatte das RKI zu vermelden. "Die Fallzahlen scheinen im Moment nicht mehr so rasant anzusteigen. Das ist eine gute Nachricht", sagte Schade. Die Mobilitätsdaten zeigten außerdem, dass sich die Menschen in Deutschland über die Osterfeiertage tatsächlich eingeschränkt hätten. "Damit haben Sie alle das Virus etwas gebremst", lobte der RKI-Vize. Zudem ginge es bei den Impfungen voran. "Es ist absehbar, dass alle geimpft werden können", sagte der RKI-Vize.

Mehr als fünf Millionen Zweitimpfungen in Israel erreicht

9.35 Uhr: Rund vier Monate nach ihrem Beginn hat die Impfkampagne in Israel die Marke von fünf Millionen Zweitimpfungen überschritten. Dies sei eine große Errungenschaft für die Bürger des Landes, schrieb Gesundheitsminister Juli Edelstein am Freitag bei Twitter.

Die Kampagne hatte am 19. Dezember begonnen. In ihrem Verlauf wurden in dem Mittelmeerstaat immer weniger Neuinfektionen registriert. Auch die Zahl der schwer kranken Patienten ging stark zurück, zuletzt auf etwa 160. Ende Januar hatte es von ihnen noch etwa 1200 gegeben.

Israel hat etwas mehr als neun Millionen Einwohner. Die Erstimpfung erhielten bisher knapp 5,4 Millionen Menschen.

Pokalfinale findet wegen Corona ohne Zuschauer statt

9.17 Uhr: Wie der Deutsche Fußballbund (DFB) heute bekannt gegeben hat, wird das Fußball-Pokalfinale in diesem Jahr ohne Zuschauer stattfinden. Grund dafür sei die aktuelle Corona-Verordnung der Stadt Berlin, teilte der DFB auf dem Kurznachrichtendienst Twitter mit.

Der @DFB wird das Pokalfinale am 13. Mai 2021 im @Oly_Berlin ohne Zuschauer austragen. Aufgrund der aktuell gültigen Verordnungen für den Spielort Berlin ist ein Antrag auf Zuschauerzulassung bis zum 9. Mai 2021 nicht möglich.#DFBPokal #Berlin2021 pic.twitter.com/u9r6yCMdqN — DFB-Pokal (@DFB_Pokal) April 23, 2021

Charité-Report deckt mangelnde Versorgung von Heimbewohnern auf

8.53 Uhr: Während der ersten und zweiten Welle der Corona-Pandemie gab es einige Mängel bei der medizinischen Versorgung von Heimbewohnern. Zu diesem Schluss kommt ein aktueller Report des Instituts für Medizinische Soziologie und Rehabilitationswissenschaft der Berliner Charité. Demnach hätten Hausärzte oder Therapeuten in vielen Heimen nur in Notfällen oder überhaupt keinen Zugang zu den Bewohnern gehabt. Versorgungsdefizite haben es demnach in jedem fünften Pflegeheim mit einem Covid-19-Fall gegeben.

Bericht: Bundes-Notbremse geht mit Nachtreiseverbot einher

8.32 Uhr: Einem Rechtsgutachten des Wissenschaftlichen Dienst des Bundestages zufolge tritt mit der Neufassung des Infektionsgesetzes auch ein Nachtreiseverbot für Deutschland in Kraft. Das berichtet die "Bild"-Zeitung. Wie die Juristen festgestellt hätten, müssten für Reisen in Deutschland fast immer Gebiete mit einer Inzidenz von über 100 durchquert werden. Dort aber sei "der Aufenthalt in Fortbewegungsmitteln untersagt", heißt es im Rechtsgutachten. Dazu zählen neben dem Auto auch Busse, die Bahn und der restliche ÖPNV. Mehr zum Thema lesen Sie hier: Notbremse – Ausgangssperren könnten Reisen unmöglich machen

Aus Sicht der Juristen ist eine Durchreise also nur mit Ausnahmegenehmigung erlaubt. Der FDP-Poltiker Wolfgang Kubicki warnte gegenüber "Bild" vor einem Regel-Chaos: "Wer keine Ordnungswidrigkeit begehen will, darf während der Ausgangssperre die betroffenen Landkreise weder im Auto, mit der Bahn oder sogar dem Flugzeug durchqueren." Kubicki forderte die Bundesregierung auf, schnell Klarheit zu schaffen.

Die Karte zeigt: Ein Großteil Deutschlands (Landkreise in rot und orange) währe von einem möglichen Nachtreiseverbot betroffen. Foto: Funke interaktiv

Bundesärztekammer will Impf-Reserven auflösen

7.48 Uhr: Die Bundesärztekammer fordert die Auflösung der Impf-Reserven. Angesichts der hohen Infektionszahlen sei es nicht hinnehmbar, dass Deutschland Millionen an Impfdosen zurückhalten würde, sagte Ärztekammerpräsident Klaus Reinhardt dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland". Die Reserven der Impfzentren sollten daher weitgehend aufgelöst und die restlichen Dosen an Hausärzte verteilt werden.

Indien meldet erneut weltweiten Höchstand

7.46 Uhr: Indien hat erneut einen weltweiten Höchstand an Neuinfektionen vermeldet. Die Gesundheitsbehörden zählten 332.730 Corona-Infektionen innerhalb von 24 Stunden. Bereits am Tag zuvor war in Indien mit 314.835 Neuinfektionen ein trauriger Rekord aufgestellt worden. Die Zahl der Todesopfer liegt mittlerweile bei 186.920. Aus Sorge vor der neuen indischen Doppelmutation B.1.617 hat Kanada alle Flüge aus Indien und Pakistan vorerst verboten.

Indien meldet einen neuen Höchststand der Corona-Infektionen. Foto: dpa

Kanzleramtschef Braun: Auch ohne Impfpriorisierung noch Wartezeiten

6.30 Uhr: Kanzleramtschef Helge Braun warnt vor überzogenen Erwartungen bei einer möglichen Aufhebung der Priorisierung der Corona-Impfungen gewarnt. Auch dann werde es noch Wartezeiten für Impfwillige geben, sagte der CDU-Politiker der "Augsburger Allgemeinen". Braun betonte, die Priorisierung könne man aller Voraussicht nach Anfang Juni aussetzen. "Das heißt nicht, dass dann schon Anfang Juni für alle genug Impfstoff vorhanden sein wird", betonte der Kanzleramtschef. Es bleibe aber dabei, dass man bis zum Sommer jedem ein Impfangebot machen könne.

"Wenn die Hersteller so liefern, wie sie es uns versprochen haben, dann werden wir im Laufe des Mai so viel Impfstoff bekommen, dass wir allen, die eine Priorisierung haben, ein Impfangebot machen können." Dann könne man im Juni beginnen, über die Betriebsärzte und über die Hausärzte auch die breite Bevölkerung zu impfen.

Schauspieler sorgen mit Hashtag #allesdichtmachen für Empörung

5.30 Uhr: Zahlreiche prominente Film- und Fernsehschauspieler sorgen mit einer großangelegten Internetaktion unter dem Motto #allesdichtmachen für Aufsehen. Künstler wie Ulrich Tukur, Volker Bruch, Meret Becker, Richie Müller, Heike Makatsch, Jan Josef Liefers und viele weitere verbreiteten am Donnerstag bei Instagram und auf der Videoplattform YouTube gleichzeitig ironisch-satirische Clips mit persönlichen Statements zur Coronapolitik der Bundesregierung.

Die Hashtags #allesdichtmachen, #niewiederaufmachen und #lockdownfürimmer wurden am Abend binnen kurzer Zeit zu den am meisten verwendeten bei Twitter in Deutschland.

In den sozialen Medien stieß die Aktion auf Zustimmung wie auch auf vehemente Ablehnung. "Die Schauspieler*innen von #allesdichtmachen können sich ihre Ironie gerne mal tief ins Beatmungsgerät schieben", twitterte Moderator Tobias Schlegl, der auch Notfallsanitäter ist. Schauspieler Marcus Mittermeier kommentierte: "Niemand hat mich gefragt, ob ich bei #allesdichtmachen mitmachen will. Gott sei Dank!" Medienjournalist Stefan Niggemeier vom Onlinemagazin uebermedien.de schrieb von "ekliger Ironie" und einem "Dammbruch", der zugleich der "größte Erfolg der Querdenkerzene bisher" sei.

Jan Josef Liefers erklärt in seinem Video mit viel Ironie, man sollte "allem zustimmen" und "tun, was man uns sagt", um gut durch die Pandemie zu kommen. Foto: dpa

ZDH-Präsident Wollseifer fordert langfristige Förderung der beruflichen Bildung

3.27 Uhr: Der Präsident des Zentralverbands des Deutschen Handwerks, Hans Peter Wollseifer, fordert vor dem Hintergrund der drohenden Ausbildungskrise eine langfristige Stärkung der dualen Ausbildung. "Wir müssen die berufliche Bildung auch langfristig stärken", sagte Wollseifer unserer Redaktion. "Dafür muss die Politik schon jetzt weitere Weichen stellen, um Ausbildungsbetriebe auf der Kostenseite zu entlasten und die berufliche Bildung durch eine dem akademischen Bereich vergleichbare Förderung nachhaltig zu stärken.

Die Corona-Pandemie habe zu einer anhaltenden Verunsicherung bei jungen Menschen geführt, eine berufliche Ausbildung zu beginnen, so der Handwerks-Präsident.

Linken-Chefin Wissler kritisiert Schulnotbremse bei 165er-Inzidenz

2.13 Uhr: Die Linken-Vorsitzende Janine Wissler hat den Inzidenzwert von 165 als neue bundesweite Schwelle zur Rückkehr in den Distanzunterricht als wirkungslos kritisiert. "Die Idee, Schulen jetzt bis zu einer Inzidenz von 165 offen zu halten kann nur bedeuten, dass die Pandemie sich weiterhin völlig unkontrolliert ausbreitet", sagte Wissler unserer Redaktion.

Von den Lehrerverbänden bis zum IfO-Institut werde die Einschätzung getragen, dass ein "Öffnungs-Jojo" keine guten Voraussetzungen für Bildung bieten würde. "Stattdessen werden Lehrende und Lernende einem gesundheitlichen Risiko ausgesetzt", sagte Wissler weiter.

Hausärzteverband beklagt langsames Impftempo

1.00 Uhr: Aus Sicht des Deutschen Hausärzteverbands kommt das für den Frühsommer angekündigte Ende der Impfpriorisierung enttäuschend spät: Es sei "eine niederschmetternde Nachricht für alle, die gehofft hatten, schneller aus der Pandemie herauszukommen", sagte der Vize-Vorsitzender des Deutschen Hausärzteverbands, Berthold Dietsche, unserer Redaktion. Wäre frühzeitig und vor allem in größeren Mengen Impfstoff bestellt worden, dann hätte Deutschland das Schneckentempo beim Impfen längst hinter sich gelassen, so Dietsche. "Sobald genug Impfstoff vorhanden ist, erledigt sich die Priorisierung ohnehin von selbst."

Corona-News vom Donnerstag, 22. April: Intensivmediziner zeigt Unverständnis über Klagen gegen Bundes-Notbremse

22.48 Uhr: Der Intensivmediziner Uwe Janssens hat sein Unverständnis über das Vorgehen gegen die Bundesnotbremse geäußert. "Angesichts von nahezu wieder 1000 Toten diese Woche, finde ich es sehr sehr bedenklich, wie hier vorgegangen wird", sagte er dem rbb mit Blick auf Klagen insbesondere gegen die im Infektionsschutzgesetz vorgesehene Ausgangssperre.

Er sehe nicht die Verhältnismäßigkeit, gegen eine Ausgangsperre ab 22 Uhr vorzugehen, angesichts der Menschen, die auf seine Intensivstation kämen und dem Sterben nahe seien, sagte der Mediziner, der auch Mitglied des DIVI-Intensivregisters ist. Da stelle sich die Frage, "was ist denn mit dem Recht auf körperliche Unversehrtheit und Leben?", so Janssens.

Großbritannien meldet 168 Blutgerinnsel-Fälle nach Astrazeneca-Impfungen

21.52 Uhr: In Großbritannien sind nach vorläufigen Erkenntnissen insgesamt 168 Fälle von Blutgerinnseln im Zusammenhang mit der Corona-Impfung des britisch-schwedischen Herstellers Astrazeneca aufgetreten. 32 der Fälle seien tödlich verlaufen, teilte die britische Arzneimittelbehörde MHRA nach einer Auswertung von Daten bis einschließlich 14. April mit.

Die Behörde blieb bei ihrer bisherigen Empfehlung für das Impfen mit Astrazeneca - die Risiken durch das Vakzin seien geringer als sein Nutzen. Laut MHRA waren bis 14. April 21,2 Millionen Menschen in Großbritannien mit dem Astrazeneca-Vakzin geimpft worden. Zehn der insgesamt registrierten Todesfälle infolge von Blutgerinnseln ereigneten sich demnach zwischen dem 5. und dem 14. April. Unter den 168 Blutgerinnsel-Fällen waren laut der Behörde 77 Fälle von Sinusvenenthrombosen. Das Durchschnittsalter der Betroffenen lag demnach bei 47 Jahren.

Bei den weiteren 91 Fällen handelte es sich demnach um andere "schwerwiegende thromboembolische Ereignisse" wie etwa Thrombozytopenien. Das Durchschnittsalter der Betroffenen hier lag demnach bei 55 Jahren. Insgesamt entwickelten laut MHRA 93 Frauen und 75 Männer nach einer Astrazeneca-Impfung Blutgerinnsel. Er erwarte, dass die endgültige Zahl an Blutgerinnsel-Fällen pro Million verimpfter Dosen bald klar sein werde, sagte der Mediziner Adam Finn von der Universität Bristol. "Es ist jedoch bereits klar, dass es sich um ein sehr seltenes Ereignis handeln wird", betonte er weiter.

Tirol verlängert Ausreisetests

21.30 Uhr: Wegen steigender Infektionszahlen verlängert das österreichische Bundesland Tirol die Pflicht zu Corona-Ausreisetests ein weiteres Mal bis zum 5. Mai. Der Schritt sei auch wegen einer in Tirol aufgetretenen Coronavirus-Mutante beschlossen worden, die mit der britischen Virusvariante verwandt sei, teilte die Landesregierung in Innsbruck mit.

Seit Ende März darf man Tirol nur mit einem negativen Testergebnis verlassen. Die Regel hätte am Samstag auslaufen sollen. Die Sieben-Tage-Inzidenz in Tirol stand zuletzt bei 213 Infektionen pro 100.000 Einwohnern. Das ist nach Wien der zweithöchste Wert unter den Bundesländern des Alpenlandes.

Das österreichischen Bundesland Tirol verlängert die Pflicht zu Corona-Ausreisetests. Foto: dpa

200 Millionen Impfungen in den USA

20.57 Uhr: US-Präsident Joe Biden hat sein zentrales 100-Tage-Ziel von 200 Millionen verabreichten Corona-Impfungen im Land erreicht. Biden schrieb auf Twitter, diese Schwelle bei den Impf-Zahlen sei nun offiziell überschritten: "Dies ist eine amerikanische Leistung. Es ist ein kraftvolles Beispiel für Einheit und Entschlossenheit." Und es zeige, was das Land schaffen könne, wenn die Menschen gemeinsam ein Ziel verfolgten.

Today, we officially reached our goal of 200 million shots in my first 100 days.



Make no mistake: This is an American achievement. It’s a powerful demonstration of unity and resolve. And a reminder of what we can accomplish when we come together in pursuit of a common goal. — President Biden (@POTUS) April 22, 2021

Bericht: FFP2-Masken bei Amazon unerwünscht

19.51 Uhr: Amazon soll seinen Mitarbeitenden am niedersächsischen Standort Winsen (Luhe) verwehren, sich am Arbeitsplatz mit FFP2-Masken zu schützen. Der Grund soll laut Recherchen von NDR, WDR und "Süddeutsche Zeitung" offenbar sein, dass Mitarbeiter mit FFP2-Masken mehr Pausen benötigen.

Der ARD- Magazin "Panorama" berichtet am Donnerstagabend unter Berufung auf interne Dokumente darüber. Demnach teilte Amazon im Februar den Beschäftigten per Aushang mit, dass ausschließlich medizinische Einwegmasken (auch OP-Masken genannt) in Winsen getragen werden dürfen. Unter dem Text war eine durchgestrichene FFP2-Maske abgebildet. Laut den Recherchen habe sich an dieser Praxis nichts geändert, ein ähnlich lautender Aushang aus dem April liege vor. Mehrere Amazon-Beschäftigte bestätigen diese Regelung ebenfalls.

Mallorca lockert Einschränkungen

19.02 Uhr: Auf Mallorca werden die Corona-Einschränkungen im Zuge der guten Infektionslage bereits am Samstag weiter gelockert. Unter anderem wird dann auf der spanischen Urlaubsinsel und den anderen Balearen der Beginn der nächtlichen Ausgehsperre um eine Stunde nach hinten auf 23 Uhr verlegt, wie die Regionalregierung mitteilte.

Gastronomen dürfen ihre Terrassen künftig nach einer ersten Sperrstunde um 17 Uhr auch am späteren Abend von 20 bis 22.30 Uhr bei voller Auslastung öffnen - das gilt vorerst allerdings nur zwischen Montag und Donnerstag. Die Innenräume müssen unterdessen weiterhin geschlossen bleiben.

Auf Mallorca wie hier am Strand von Muro bleibt die Corona-Lage entspannt. Foto: dpa

Fast 30 Polizisten bei Berliner Corona-Demo verletzt

18.56 Uhr: Bei der Demonstration gegen die bundesweite Verschärfung der Corona-Einschränkungen am Mittwoch in Berlin hat die Polizei rund 230 Menschen festgenommen. Aus der Menge seien Steine und Flaschen auf Polizisten geworfen worden, 29 Einsatzkräfte seien verletzt worden, wie die Polizei heute mitteilte. Ein Polizist habe seinen Dienst beenden müssen.

Insgesamt war die Polizei eigenen Angaben zufolge mit 2200 Beamten im Einsatz. Rund 10.000 Teilnehmer hatten sich am Mittwochmorgen auf der Straße des 17. Juni versammelt. Nur wenige Meter entfernt wurde im Bundestag über das bundeseinheitliche Gesetz zur Verschärfung der Maßnahmen debattiert. Weil ein Großteil der Protestierenden sich weigerte, Abstände einzuhalten und Masken zu tragen, ordnete die Polizei am Mittag die Auflösung der Kundgebung an.

Zahlreiche Menschen trugen bei der jüngsten Demonstration der Initiative "Querdenken" auf dem Cannstatter Wasen keine Maske. Foto: dpa

Neues Infektionsschutzgesetz mit "Bundes-Notbremse" veröffentlicht

18.09 Uhr: Das geänderte Infektionsschutzgesetz mit der Bundes-Notbremse tritt morgen in Kraft. Nachdem es den Bundesrat passiert hatte und von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier unterzeichnet worden war, wurde es auch im Bundesgesetzblatt veröffentlicht.

Ausgangssperren könnten durch Bundes-Notbremse schon am Wochenende kommen

17.23 Uhr: Nach der Entscheidung über die bundesweit einheitliche Corona-Notbremse müssen sich Menschen in Landkreise mit hoher Inzidenz auf Ausgangsbeschränkungen, verschärfte Kontaktbeschränkungen, die Schließung von Museen und womöglich auch vieler Geschäfte einstellen. Nach Angaben des Sprechers des Bundesinnenministeriums, Steve Alter, zieht die Notbremse ab Samstag dann überall dort automatisch, wo am Dienstag, Mittwoch und Donnerstag die Sieben-Tage-Inzidenz über 100 lag.

Der Bundestag hatte die Regeln am Mittwoch beschlossen, der Bundesrat ließ sie am Donnerstag passieren. Das Gesetz tritt in Kraft, nachdem es im Bundesgesetzblatt veröffentlicht ist – das soll am Freitag der Fall sein.

Ende des Modellprojekts? Bundes-Notbremse könnte weite Teile des Saarlands treffen

16.38 Uhr: Mit der Bundes-Notbremse muss das Saarland wohl in weiten Teilen wieder in den Lockdown zurückkehren: Wenn das am Donnerstag im Bundesrat passierte geänderte Infektionsschutzgesetz in Kraft tritt, greift die Notbremse in Landkreisen oder Städten, in der die Zahl der gemeldeten Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen an drei Tagen hintereinander über 100 liegt. Und das ist derzeit in drei von fünf Landkreisen im Saarland sowie im Regionalverband Saarbrücken der Fall.

Heißt konkret: Dort müssten Außengastronomie sowie Kinos, Theater, Museen und Fitnessstudios wieder schließen, die seit dem Start des Saarland-Modells am 6. April für negativ Corona-Getestete offen stehen. Läden dürfen nur noch für Kunden öffnen, die einen negativen Corona-Test vorlegen und einen Termin gebucht haben. Bisher geht es ohne Termin. Hinzu kommen die beschlossenen Ausgangsbeschränkungen ab 22.00 Uhr und weitere Maßnahmen zur Vermeidung von Kontakten.

Im Saarland dürfen Gastronomen im Rahmen des Saarland-Modells unter Auflagen ihre Außengastronomie wieder öffnen. Foto: Oliver Dietze / dpa

Berlin gibt Astrazeneca-Impfstoff für alle Altersgruppen frei

15.11 Uhr: Der Impfstoff von Astrazeneca soll in Berliner Arztpraxen ab sofort grundsätzlich für alle Altersgruppen zur Verfügung stehen. Er kann damit auch für unter 60-Jährige genutzt werden. Die Arztpraxen müssen sich nicht mehr an die Priorisierung nach der Impfverordnung des Bundes halten. Das teilte die Senatsverwaltung für Gesundheit am Donnerstag mit. "In der aktuellen Infektionswelle kommt es darauf an, möglichst viele Menschen möglichst bald zu immunisieren - auch mit dem aufklärungsintensiven Astrazeneca-Impfstoff", sagte Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci (SPD).

Merkel verteidigt Corona-Notbremse und fordert Durchhaltevermögen

15.01 Uhr: Kanzlerin Angela Merkel (CDU) hat die bundesweite Notbremse in der Corona-Pandemie gegen breiten Protest verteidigt. "Mir ist bewusst, dass sich die Beliebtheit der Notbremse in Grenzen hält", sagte Merkel am Donnerstag in einer vorab aufgezeichneten Rede bei den digitalen "Familienunternehmer-Tagen". "Aber wir brauchen sie als Wellenbrecher für die dritte Welle."

Bis dahin brauche es noch "Durchhaltevermögen", mahnte Merkel. Die Kanzlerin verteidigte erneut die bundesweiten Einschränkungen über das geänderte Infektionsschutzgesetz. Damit würden einheitliche, klare Regeln geschaffen. "Denn das Problem war ja, dass die bisherige Notbremse zu zögerlich umgesetzt beziehungsweise in einzelnen Regionen unterschiedlich ausgelegt wurde", sagte Merkel. "Das machte es Bürgerinnen und Bürgern unnötig schwer, nachzuvollziehen, wo wann welche Regelungen gelten."

Steinmeier unterzeichnet Infektionsschutzgesetz mit Bundes-Notbremse

14.53 Uhr: Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat das neue Infektionsschutzgesetz mit der Bundes-Notbremse unterzeichnet. Das teilte das Bundespräsidialamt am Donnerstag mit. Das Gesetz muss zum Inkrafttreten jetzt nur noch im Bundesgesetzblatt veröffentlicht werden.

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. Foto: dpa

Angespannte Corona-Lage - Schweden verlängert Beschränkungen erneut

14.27 Uhr: Angesichts anhaltend hoher Corona-Infektionszahlen verlängert Schweden erneut seine staatlich angeordneten Beschränkungen. Die erhoffte Lockerung der Teilnehmerzahl für öffentliche Zusammenkünfte und Veranstaltungen wie Konzerte zum 3. Mai müsse wegen der verschlechterten Infektionslage verschoben werden, sagte Ministerpräsident Stefan Löfven am Donnerstag auf einer Pressekonferenz in Stockholm. Erst wenn die Belastung des Gesundheitswesen geringer werde und die Pandemie abflaue, werde gelockert, sagte Löfven. Die Teilnehmerobergrenze liegt somit weiter bei acht Personen, für Beerdigungen bei 20.

Auch die Beschränkungen für Restaurants, Geschäfte und Fitnessstudios werden nach Angaben der Gesundheitsbehörde Folkhälsomyndigheten weiter bestehen bleiben. Restaurants, Kneipen und Cafés müssen somit mindestens bis zum 17. Mai weiter um 20.30 Uhr schließen. In Einkaufspassagen, Geschäften und Fitnessstudios gilt zudem weiterhin eine Beschränkung der Besucher- und Kundenanzahl.

Olympia-Gastgeber Tokio vor erneutem Corona-Notstand

14.24 Uhr: Die Olympia-Stadt Tokio soll drei Monate vor den Sommerspielen wegen wieder stark steigender Infektionen erneut unter Notstand gestellt werden. Die Regierung wolle den Notstand für Tokio sowie Osaka, Kyoto und die Präfektur Hyogo voraussichtlich ab Sonntag bis zum 11. Mai in Kraft setzen, berichteten japanische Medien am Donnerstag. Eine Entscheidung solle am Freitag fallen. In diesen Zeitraum fällt die sogenannte "Goldene Woche", eine Aneinanderreihung nationaler Feiertage, in der normalerweise Millionen Japaner auf Reisen gehen. Kurz vor den geplanten Olympischen Spielen verhängt Japan damit zum dritten Mal über Tokio den Notstand.

EU nutzt Option auf weitere 100 Millionen Astrazeneca-Dosen nicht

14.32 Uhr: Die Europäische Union wird die Option nicht nutzen, weitere 100 Millionen Dosen Corona-Impfstoff von Astrazeneca zu kaufen. Die Frist dafür sei abgelaufen, sagte ein Kommissionssprecher am Donnerstag in Brüssel. Hauptanliegen der Kommission sei, die bereits fest bestellten 300 Millionen Impfdosen von dem Hersteller zu bekommen.

Astrazeneca ist dabei sehr im Rückstand. Statt der für das erste Quartal zugesagten 120 Millionen Impfdosen waren nur 30 Millionen geliefert worden; für das zweite Quartal stellt die Firma der EU nur 70 Millionen der vereinbarten 180 Millionen Dosen in Aussicht. Die EU-Kommission erwägt wegen der Lieferrückstände eine Klage gegen das Unternehmen.

EMA hält an positiver Bewertung von Astrazeneca-Impfstoff fest EMA hält an positiver Bewertung von Astrazeneca-Impfstoff fest

EZB lässt Leitzinsen und Pandemie-Notprogamm unverändert

14.09 Uhr: Die Europäische Zentralbank (EZB) hält mitten in der dritten Corona-Welle an ihrer lockeren Geldpolitik fest. Sie lässt die Leitzinsen und das Pandemie-Notprogramm unverändert, wie die EZB am Donnerstag nach ihrer Ratssitzung mitteilte. EZB-Präsidentin Christine Lagarde äußert sich am Nachmittag zu den Ratsentscheidungen.

Der zentrale Leitzins bleibt auf dem Dauertiefstand von 0,0 Prozent, der Einlagezins für Banken beträgt weiterhin minus 0,5 Prozent. Bei kurzfristigen Kapitalspritzen und sogenannten Übernachtkrediten werden wie bisher 0,25 Prozent Zinsen fällig. Auch das Pandemic Emergency Purchase Programme (PEPP) zum Kauf von Staats- und Unternehmensanleihen im Wert von 1,85 Billionen Euro bleibt vorerst unverändert; es läuft bis mindestens Ende März 2022.

Spahn bestätigt – Impfpriorisierung wird abgeschafft

13.28 Uhr: Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) erwartet spätestens für Juni eine Freigabe der Corona-Impfungen für alle Impfwilligen in Deutschland. Momentan gehe er davon aus, "dass wir im Juni die Priorisierung aufheben können", sagte Spahn am Donnerstag im Bundesrat in Berlin. Er wäre "froh", wenn es noch früher möglich sei, fügte Spahn hinzu.

Im Mai komme zunächst die Priorisierungsgruppe drei bei den Impfungen an die Reihe, sagte Spahn. Dann kämen "viele Berufsgruppen" zu den Impfberechtigten hinzu. Der Minister äußerte sich in einer Debatte der Länderkammer zur Neufassung des Infektionsschutzgesetzes.

Bundesrat beschließt Reform des Infektionsschutzgesetzes

13.25 Uhr: Der Bundesrat hat der Neufassung des Infektionsschutzgesetzes zugestimmt. In der Länderkammer wurde am Donnerstag kein Antrag zur Anrufung des Vermittlungsausschusses gestellt. Damit kann Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier das Gesetz unterzeichnen, das bei hohen Infektionszahlen Ausgangsbeschränkungen ab 22.00 Uhr und weitere Maßnahmen zur Vermeidung von Kontakten vorsieht. Allerdings nur, wenn die Klage gegen die Gesetzesreform vor dem Bundesverfassungsgericht keinen Erfolg hat.

Ärzte dringen auf mehr Rechtsicherheit für Astrazeneca-Impfungen bei unter 60-Jährigen

13.20 Uhr: Die Kassenärztliche Bundesvereinigung (KBV) dringt auf mehr Rechtssicherheit für Ärzte, die jüngere Patienten mit Astrazeneca impfen: "Die Anpassung der Stiko-Empfehlung war richtig und notwendig. Nun brauchen die niedergelassenen Kolleginnen und Kollegen die Sicherheit, dass sie kein Haftungsrisiko eingehen, wenn sie Astrazeneca an unter 60-jährige Patienten verimpfen", sagte der KBV-Vorsitzende Andreas Gassen dieser Redaktion. Ermöglichen könne das der Gesetzgeber durch eine entsprechende Änderung des Impfschutzgesetzes.

Mittlerweile haben mehrere Bundesländer die Impfungen mit Astrazeneca für alle Altersgruppen freigegeben. Laut den aktualisierten Empfehlung der Ständigen Impfkommission (Stiko) ist der Einsatz von Astrazeneca für eine 1. oder 2. Impfstoffdosis unterhalb der Altersgrenze von 60 Jahren "nach ärztlicher Aufklärung und bei individueller Risikoakzeptanz durch den Patienten möglich".

Maskenhändler soll Steuern in Millionenhöhe hinterzogen haben

13.15: Spezialkräfte in Hamburg haben einen Maskenhändler wegen des Verdachts auf Steuerhinterziehung in Millionenhöhe verhaftet. Der mehrfach vorbestrafte 30-Jährige habe im Mai 2020 zusammen mit drei Komplizen 23 Millionen Atemschutzmasken an das Bundesgesundheitsministerium verkauft, teilte die Hamburger Finanzbehörde am Donnerstag mit. Dafür hätten sie dem Ministerium 109 Millionen Euro in Rechnung gestellt, davon 17,5 Millionen Umsatzsteuer.

Nach Abzug der Vorsteuer hätten die Verdächtigen etwa vier Millionen Euro an das Finanzamt abführen müssen, was sie aber nicht getan hätten. Das Geld hätten sie stattdessen in hochwertige Autos der Marken Rolls-Royce, Lamborghini und Bentley gesteckt. Die Verdächtigen betreiben den Angaben zufolge eigentlich einen Autohandel. Um die Qualität der FFP2- und OP-Masken gehe es in diesem Verfahren nicht, sagte die Erste Staatsanwältin Liddy Oechtering.

Ein Maskenhändler soll bei dem Verkauf von Schutzmasken an die Bundesregierung mehrere Millionen Euro Steuergelder hinterzogen haben. (Symbolbild) Foto: Laci Perenyi / imago images

Haseloff bezeichnet Bundes-Notbremse als "Tiefpunkt"

12.50 Uhr: Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haselhoff (CDU) hat die Reform des Infektionsschutzgesetzes als einen "Tiefpunkt in der föderalen Kultur der Bundesrepublik Deutschland" bezeichnet. Haselhoff ist auch Präsident des Bundesrats, in dem zurzeit über die Reform inklusive Bundes-Notbremse beraten wird. Die Länderkammer debattiere ein Gesetz, "dessen Entstehung, Ausgestaltung und Ergebnis unbefriedigend sind", sagte Haselhoff.

Zwar seien bei den Beratungen im Bundestag noch Korrekturen vorgenommen worden. "Doch drängt sich nunmehr noch deutlicher die Frage auf, worin der Mehrwert dieses Gesetzes für die Menschen in Deutschland liegt gegenüber der im vergangenen Jahr im Grundsatz bewährten Abstimmung zwischen der Bundesregierung und den Landesregierungen."

Corona-Ausnahmeregelung für Erntehelfer: DGB warnt vor Infektionspotenzial

12.16 Uhr: Kurz vor der Bundestagsentscheidung zu einer Ausweitung der kurzfristigen Beschäftigung von Saisonarbeitskräften in der Landwirtschaft warnen die Gewerkschaften vor einem erneuten Corona-Ausbrüchen unter ausländischen Erntehelfern. Die Ausnahmeregelung bedeute "ein weiteres Jahr mit unhaltbaren Zuständen, schlechten Unterkünften und hohem Corona-Infektionsrisiko für Erntehelfer", sagte DGB-Vorstandsmitglied Anja Piel unserer Redaktion. Abgeordnete, die jetzt dafür stimmten, dass Saisonbeschäftigte in der Corona-Pandemie für vier Monate ohne Kranken- und Sozialversicherung arbeiteten, machten den Weg frei für derartige Arbeitsbedingungen.

Der Bundestag will am späten Donnerstagabend abschließend über eine Ausweitung der kurzfristigen Beschäftigung von 70 auf 102 Tage beraten. Wegen der Corona-Pandemie sollen Agrarbetriebe auch in diesem Jahr Erntehelfer aus dem Ausland gut drei Monate beschäftigen dürfen, ohne für sie Sozialversicherungsabgaben zahlen zu müssen. Die Regierung argumentiert, mit der Regelung würden häufiger Personalwechsel und Mobilität in der Pandemie begrenzt.

RKI veröffentlicht aktuelle Impfquote

12.15 Uhr: In Deutschland sind mittlerweile mehr als 21 Prozent der Bevölkerung mindestens einmal gegen das Coronavirus geimpft. Das geht aus dem Impfquotenmonitoring des Robert Koch-Instituts vom Donnerstag hervor. So verabreichten alle Stellen bislang insgesamt etwa 23,7 Millionen Impfungen, wovon knapp 17,9 Millionen Erstimpfungen und weitere gut 5,7 Millionen Zweitimpfungen waren. Demnach stieg die Quote der vollständig Geimpften leicht auf 6,9 Prozent. Spitzenreiter bei den vollständig Geimpften ist Thüringen mit 8,6 Prozent. Hessen hingegen hinkt den anderen Bundesländern mit einer Erstimpfungsquote von 19,6 Prozent leicht hinterher.

Erste Klage gegen Notbremse beim Bundesverfassungsgericht eingereicht

12.00 Uhr: Noch bevor die Politik das neue Infektionsschutzgesetz überhaupt beschlossen hat, ist schon der erste Eilantrag dagegen beim Bundesverfassungsgericht eingegangen. Welche Erfolgsaussichten das haben kann, vermochte ein Sprecher in Karlsruhe am Donnerstag aber nicht zu sagen.

Die Verfassungsbeschwerde eingereicht hat Rechtsanwalt Claus Pinkerneil. Ihm gehe es vor allem darum, dass das Gesetz die Maßnahmen weitestgehend (verwaltungs)gerichtlicher Kontrolle entziehe, dass der Inzidenzwert als alleiniger Maßstab ungeeignet sei und dass insbesondere Ausgangsbeschränkungen unverhältnismäßig seien. Pinkerneil sagte der Deutschen Presse-Agentur, dass er die Verfassungsbeschwerde absichtlich schon vor der Entscheidung des Bundesrats eingelegt habe. Das Verfassungsgericht könnte die Unterzeichnung durch Steinmeier stoppen wie etwa Ende März beim EU-Wiederaufbaufonds geschehen.

Kretschmer kündigt Kauf von 30 Millionen Dosen Sputnik V an

11.29 Uhr: Nach den Worten von Sachsen Ministerpräsident Michael Kretschmer wird die Bundesregierung 30 Millionen Dosen des russischen Impfstoffs Sputnik V kaufen. "Wir wollen dreimal zehn Million Dosen – im Juni, Juli und im August - Sputnik V kaufen", sagte Kretschmer laut übereinstimmenden Medienberichten während seines Besuches in Moskau. Vorher müsse der Impfstoff jedoch noch von der Europäischen Arzneimittelbehörde (EMA) zugelassen werden. Der russische Gesundheitminister sei diesbezüglich "guter Dinge", sagte Kretschmer.

Während seines Besuches in Moskau kündigte Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) den Kauf von 30 Millionen Dosen von Sputnik V durch den Bund an. Foto: Alexei Nikolsky / dpa

EU bereitet wohl rechtliche Schritte gegen Astrazeneca vor

10.54 Uhr: Die EU bereitet anscheinend rechtliche Schritte gegen den Impstoffhersteller Astrazeneca vor. Das berichtet die US-Zeitung "Politico" mit Verweis auf Aussagen mehrerer EU-Diplomaten. Demnach hätte sich eine Mehrheit der EU-Länder für eine Klage gegen den britisch-schwedischen Impfstoffhersteller ausgesprochen, weil dieser die vertraglich vereinbarte Menge von Impfstoffen nicht an die EU liefern konnte. Ziel der Klage sei es unter anderem Astrazeneca in Zukunft zur Einhaltung der Lieferversprechen zu verpflichten.

Bericht: Impfungen für alle schon Ende Mai

10.09 Uhr: Laut einem Bericht der "Bild"-Zeitung könnte die Impfpriorisierung bereits Ende Mai fallen. Heißt: In rund einem Monat dürfte sich jeder Erwachsene gegen das Coronavirus impfen lassen. Grund dafür sind hohe Liefermengen an Impfstoff, die der Bund in Kürze erwartet.

Die "Bild" bezieht sich im Bericht auf Informationen aus internen Gesprächen zwischen der Bundesregierung und den Chefs der Staatskanzleien der Länder. Auf Anfrage der Zeitung bestätigte auch Kanzleramtschef Helge Braun (CDU) die Aufhebung der Impfpriorisierung ab "Ende Mai" oder "Anfang Juni".

Die Übersicht zeigt, in welchem Bundesland welche Menge an Impstoff aktuell zur Verfügung steht. Foto: Funke interaktiv

Schwesig will Bundes-Notbremse nicht umsetzen

9.58 Uhr: Manuela Schwesig, Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern, hält die Reform des Infektionsschutzgesetzes inklusive Bundes-Notbremse für unzureichend. "Dieses Bundesgesetz hält nicht, was es verspricht", sagte Schwesig am Donnerstag im ZDF-"Morgenmagazin". Die Notbremse bleibe "weit" hinter den verabredeten Regeln zurück. Ihr Bundesland werde die Bundesnotbremse nicht umsetzen, "weil sie den Menschen nicht hilft".

Tübingen beendet Modelprojekt: "Ab Montag auch bei uns alles dicht"

9.52 Uhr: Die Stadt Tübingen beendet wegen der Bundes-Notbremse ihr Modellprojekt. Das gab Bürgermeister Boris Palmer bekannt. "Ab Montag ist also auch bei uns alles dicht. Theater, Handel, Schulen und Kitas", schrieb Palmer auf seiner Facebook-Seite. Die Inziden im Landkreis sei mit 180 einfach zu hoch.

Tübingen beendet wegen der Bundes-Notbremse das Corona-Modellprojekt. Foto: Sebastian Gollnow / dpa

Landkreise finden Bundes-Notbremse "unverschämt"

9.33 Uhr: Die deutschen Landkreise haben die Bundes-Notbremse als Diskreditierung der Arbeit von Gesundheitsämtern kritisiert. Es sei geradezu "unverschämt", dass "namhafte Redner" im Bundestag so tun, als ginge es um den Schutz des Lebens, sagte Reinhard Sager, Präsident des Deutschen Landkreistags am Donnerstag im ZDF-"Morgenmagazin". Entsprechend hatte sich etwa Unionsfraktionschef Ralph Brinkhaus geäußert.

"Wir machen seit 13 Monaten nichts anderes, als Menschenleben zu retten und zu schützen, das ist unser ureigenstes Interesse", sagte er. "Uns stört unter anderem, dass der Bundesgesetzgeber sich jetzt an die Stelle der Länder und der Landkreise setzen will", sagte er. Nun würden Regeln ausgebracht, die "Einheitlichkeit suggerieren", obwohl keine klare Linie erkennbar sei.

Schleswig-Holstein: Wir sind strenger als die Notbremse - und jetzt?

9.02 Uhr: Der schleswig-holsteinische Ministerpräsident Daniel Günther sieht durch die bundesweite Corona-Notbremse Probleme für sein Bundesland, das bisher strengere Vorgaben hatte. "Die Notbremse (...) führt bei uns dazu, dass wir uns jetzt Gedanken darüber machen, schärfere Regelungen anzupassen", sagte der CDU-Politiker am Donnerstag im Deutschlandfunk.

Günther kritisierte: "Beispielsweise, dass in Schulen jetzt bis 165 geöffnet werden soll, haben wir bei uns bisher deutlich strenger geregelt, - über 100 - auch im Einzelhandel haben wir andere Regelungen (...), die bisher strenger waren."

Trotzdem will das Bundesland der Änderung des Infektionsschutzgesetzes in der Länderkammer zustimmen. "Wir stellen uns nicht in den Weg, aber werden im Bundesrat deutlich machen, dass wir uns in einigen Bereichen andere Regelungen gewünscht hätten", sagte Günther. Schleswig-Holstein hatte am Donnerstag mit 70,9 die niedrigste Sieben-Tage-Inzidenz in Deutschland.

Günther Jauch bekam Hassbriefe - wegen der Impfkampagne

8.53 Uhr: TV-Moderator Günther Jauch hat im Fernsehen aus Hass- und Drohbriefen vorgelesen, die er wegen seines Engagements für die Impfung gegen das Coronavirus bekommen hat. Der 64-Jährige, der sich derzeit selbst wegen einer Corona-Infektion in Quarantäne befindet, las am Mittwochabend per Videoschalte bei "stern TV" aus einzelnen Briefen vor.

Diese habe er nach eigenen Worten "massenhaft" erhalten. Einige Verfasser drohten Jauch darin massiv und beschimpften ihn. "Ich wundere mich tatsächlich, dass es so viele sind", sagte Jauch. "Und dass die sich vor allen Dingen überhaupt nicht scheuen, das mit vollem Namen zu machen."

Jauch ist eines der Werbegesichter der Impfkampagne der Bundesregierung und hatte betont, dass er sich auf jeden Fall impfen lasse, sobald er dürfe. Auch die Schauspielerin Uschi Glas, die in der Kampagne ebenfalls für die Corona-Impfung geworben hatte, war in zahlreichen E-Mails angefeindet worden.

Bremen überlegt, Astrazeneca ebenfalls freizugeben

8.35 Uhr: Die Gesundheitsbehörde in Bremen überlegt nach dem Vorstoß von Bayern, Sachsen und Mecklenburg-Vorpommern, ebenfalls die Impfreihenfolge für Astrazeneca aufzuheben. Grund sei die Zurückhaltung vieler Impfberechtigter beim Vakzin von Astrazeneca, sagte Sprecher Lukas Fuhrmann dem "Weser-Kurier". Es sei deshalb vorstellbar, allen unter 60-Jährigen ein offenes Angebot zu machen – sprich eine Impfung mit Astrazeneca ohne Einladung oder Termin. Das erwäge man allerdings erst, wenn es mehr Impfstoff von Astrazeneca gebe als Impfberechtigte über 60 Jahre.

"Astrazeneca ist nicht verboten für unter 60-Jährige", sagte Fuhrmann. Die Ständige Impfkommission empfehle lediglich eine sorgfältige ärztliche Aufklärung. Noch herrsche Knappheit bei den Impfstoffen. Deshalb beinhalte der Anspruch auf Impfung nicht das Recht, den Impfstoff eines bestimmten Herstellers zu wählen.

Historischer Tiefstand bei Hochzeiten

8.20 Uhr: Im Corona-Jahr 2020 sind Eheschließungen in Nordrhein-Westfalen auf einen historischen Tiefstwert gefallen. Das Satistische Landesamt verzeichnete mit 79.325 gemeldeten Paaren den niedrigsten Wert seit seiner Gründung im Jahr 1945. Im Vergleich zu 2019 sank die Zahl der Eheschließungen um mehr als 10.000 (rund elf Prozent). Wegen der Corona-Pandemie hatte es im vergangenen Jahr auch für Hochzeitsfeiern drastische Einschränkungen gegeben.

In Nordrhein-Westfalen sind die Eheschließungen auch wegen der Corona-Pandemie auf einen historischen Tiefstand gefallen. (Symbolbild) Foto: Pacific Press Agency / imago images

Schwache Grippewelle dank Corona-Maßnahmen

7.48 Uhr: Das RKI hat mit bisher nur 519 im Labor bestätigten Fällen die schwächste Grippe-Saison seit Jahrzehnten gemeldet. Nach Definition der Arbeitsgemeinschaft Influenza (AGI) am Robert Koch-Institut (RKI) seien die Kriterien für den Beginn einer Grippewelle nicht erfüllt worden, teilte eine RKI-Sprecherin auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mit.

Als Begründung für das Ausbleiben der Infektionswelle gelten Corona-Maßnahmen mit Mindestabständen, Hygiene, Masken, Empfehlungen zum Lüften von Räumen, Homeoffice-Regelungen und zeitweisen Schulschließungen, wie das RKI bestätigte. Da diese Maßnahmen laut RKI "mehr oder weniger in allen Ländern weltweit gegen die Corona-Pandemie genutzt wurden", hätten Grippeviren weltweit und auch schon im Sommer 2020 auf der Südhalbkugel kaum noch messbar zirkuliert.

Mecklenburg-Vorpommern schickt Dauercamper nach Hause

7.23 Uhr: Dauercamper und Besitzer von Zweitwohnungen aus anderen Bundesländern müssen Mecklenburg-Vorpommern bis Freitag verlassen. Grund dafür ist der Corona-Lockdown den die Landesregierung seit Beginn der Woche verhängt hat. In der Nacht zu Samstag endet die Übergangsfrist, die ihnen eingeräumt wurde. Vorerst bis zum 11. Mai darf dann nur nach MV einreisen, wer seinen Hauptwohnsitz in dem Bundesland hat oder seine Kernfamilie besucht. Wer sich daran nicht hält, dem drohen Bußgelder.

Wie viele Menschen der "Rausschmiss" tatsächlich betrifft, weiß niemand. Etwa 38 000 Zweitwohnsitze von Menschen, deren Hauptwohnsitz außerhalb des Bundeslandes ist, seien registriert, sagte ein Regierungssprecher. Dazu kämen aber noch nicht angemeldete Wohnsitze oder Dauercamper. Die Corona-Pandemie hatte bereits im vergangenen Jahr einen wahren Wohnmobil-Boom ausgelöst.

Wegen des bestehenden Lockdowns müssen Dauercamper Mecklenburg-Vorpommern bis Freitag verlassen. (Symbolbild) Foto: Mohssen Assanimoghaddam / dpa

Indien meldet neuen Höchstand

7.16 Uhr: Die indischen Gesundheitsbehörden haben den bisher weltweit höchsten Stand an Neuinfektionen innerhalb von 24 Stunden gemeldet. 314.835 Personen haben sind demnach am vergangenen Tag positiv auf das Coronavirus getestet worden. Zudem starben im gleichen Zeitraum 2104 an oder mit Covid-19. Der bisher schlimmste Tageswert an Neuinfektionen hatten die Behörden in den USA im Januar mit 297.430 infizierten vermeldet. In Indien kämpfen die Menschen aktuell erbittert gegen eine weitere Eskalation der Corona-Lage. Ein wichtige wie besorgniserregende Ursache für die rasant steigenden Corona-Fallzahlen könnte die neue Mutation B.1.617 sein.

Bahn-Vorstände sollen für Corona-Hilfen auf Boni verzichten

6.49 Uhr: Die Vorstände der Deutschen Bahn sollen im Gegenzug für die Milliardenhilfen vom Bund auf ihre Bonuszahlungen verzichten. Das geht aus einem Beschluss des Haushaltsausschusses des Bundestags hervor, welcher der Deutschen Presse-Agentur vorlag. Zuvor hatte das Nachrichtenportal "The Pioneer" darüber berichtet.

Laut Beschluss werden die Vorstände der Deutschen Bahn AG aufgefordert, auf variable Vergütung oder vergleichbare Vergütungsbestandteile, Sonderzahlungen, Erfolgsbeteiligungen oder andere gesonderte Vergütungen im Jahr 2022 für das Geschäftsjahr 2021 zu verzichten. Bereits im vergangenen Jahr hatten die Vorstände aufgrund der Corona-Krise keine Boni erhalten.

Bahnchef Richard Lutz (M) und seine Vorstandskollegen Berthold Huber (Vorstand Personenverkehr, l) und Ronald Pofalla (Vorstand Infrastruktur) sollen für die Corona-Hilfen vom Bund auf ihre Boni verzichten. Foto: Bernd von Jutrczenka / dpa

Bundesärztekammer fordert Corona-Bevölkerungstests

4.30 Uhr: Die Bundesärztekammer fordert eine gründlichere Erfassung der Infektionslage in Deutschland: "Wir brauchen endlich repräsentative Bevölkerungstests auf das Corona-Virus, wie es sie zum Beispiel in Großbritannien schon lange gibt", sagt Ärztepräsident Klaus Reinhardt den Zeitungen dieser Redaktion. Nur so ließen sich die Corona-Eindämmungsmaßnahmen auf eine valide wissenschaftliche Grundlage stellen. Wissenschaftlichen Erkenntnisse über das Ansteckungsrisiko in den Schulen etwa seien nach wie vor nicht eindeutig.

"Wenn die Inzidenz unter Jugendlichen steigen sollte und sie nach den Schulschließungen oder in den Ferien wieder sinkt, kann das natürlich auch mit den massenhaften Schnelltestungen zusammenhängen, die seit einigen Wochen Voraussetzung für den Präsenzbetrieb sind", so Reinhardt. "Wir wissen es einfach nicht genau."

Bundestag: Fahrer infiziert – Abgeordnete müssen in Quarantäne

3.00 Uhr: Weil sich ein Fahrer des Fahrdienstes des Bundestags mit Corona infiziert hat, mussten sich nach Informationen unserer Redaktion zu Beginn dieser Woche mehrere Bundestagsabgeordnete in Quarantäne begeben. Die Bundestagsverwaltung bestätigte auf Anfrage, dass ein entsprechender Fall gemeldet und die Fraktionen darüber informiert wurden. Für den Fahrdienst des Deutschen Bundestag sind bis zu 120 Chauffeurinnen und Chauffeure des bundeseigenen Unternehmens BwFuhrparkService gleichzeitig im Einsatz. Abgeordnete können sich innerhalb der Stadtgrenzen kostenlos fahren lassen. Die Fahrer haben die Möglichkeit, sich zweimal wöchentlich auf Covid-19 testen zu lassen.

In den vergangenen zehn Tagen sind der Bundestagsverwaltung insgesamt acht neue Corona-Infektionen gemeldet wurden. Seit Ausbruch der Pandemie waren es 210 Fälle unter denen im Haus tätigen insgesamt rund 10.000 Personen. Betroffen waren 32 Abgeordnete, 41 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Abgeordneten, 49 Fraktionsmitarbeiter, 75 Mitarbeiter der Verwaltung und 14 Mitarbeiter von Fremdfirmen (Reinigung, Fahrdienst, Handwerker und weitere Dienstleister).

Corona-News vom Mittwoch, 21. April: Bundestag beschließt bundeseinheitliche Corona-Notbremse

Der Bundestag hat eine Änderung des Infektionsschutzgesetzes beschlossen. Im Kampf gegen die dritte Welle sollen so nun bundesweit verbindliche Regeln für schärfere Corona-Maßnahmen auf den Weg gebracht werden.

Der Bundestag hat eine Änderung des beschlossen. Im Kampf gegen die dritte Welle sollen so nun bundesweit verbindliche Regeln für schärfere Corona-Maßnahmen auf den Weg gebracht werden. Einem aktuellen Gerichtsentscheid zufolge gibt es für über 60-Jährige kein Anrecht darauf, nur mit dem Impfstoff von Biontech geimpft zu werden.

Mecklenburg-Vorpommern und Bayern haben den Impfstoff von Astrazeneca in Arztpraxen für alle Altersgruppen freigegeben. Lesen Sie dazu : Virologin Ciesek – So gefährlich sind Impfnebenwirkungen

: Virologin Ciesek – So gefährlich sind Impfnebenwirkungen Bei zwei Demonstrationen von der sogenannten "Querdenken"-Bewegung gegen die Verschärfung des Infektionsschutzgesetzes in Berlin sind insgesamt 200 Menschen festgenommen worden.

Das US-Außenministerium hat für Deutschland die höchste Reisewarnstufe ausgerufen.

Der Anteil von Coronavirus-Varianten, die als besorgniserregend eingestuft sind, ist in untersuchten Proben aus Deutschland laut Robert Koch-Institut (RKI) auf knapp 95 Prozent gestiegen.

Der Corona-Impfstoff von Johnson & Johnson soll von Anfang Mai in den Impzentren und Arztpraxen verfügbar sein.

verfügbar sein. Der SPD-Gesundheitsexperte und Epidemiologe Karl Lauterbach warnt davor, dass eine Impfung mit dem Corona-Vakzin von Astrazeneca nicht ausreichend gegen die südafrikanische und indische Variante des Virus schützen könnte.

des Virus schützen könnte. Beschäftigte, die nicht im Homeoffice arbeiten, sollen von ihrem Arbeitgeber künftig zwei Corona-Tests pro Woche angeboten bekommen.

Weil sich die Verhandlungen mit der EU-Kommission schleppend gestalten, will der französisch-österreichische Pharmakonzern Valneva seinen Impfstoff nun einzelnen europäischen Ländern anbieten.

Das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe hat einen Eilantrag gegen den Corona-Wiederaufbaufonds der EU abgelehnt.

Dank des 2.0-Updates ist die Corona-Warn-App um eine Check-in-Funktion erweitert worden.

Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) hat Armin Laschet (CDU) und Markus Söder (CSU) für ihren langwierigen Kampf um die Kanzlerkandidatur heftig kritisiert. Lesen Sie dazu: "Markus Lanz": Baerbock als Kanzlerin - kann das gutgehen?

"Markus Lanz": Baerbock als Kanzlerin - kann das gutgehen? Die Deutsche Bahn plant ihre Mitarbeiter in eigenen Impfzentren gegen Corona zu impfen. An zehn Standorten in Deutschland sollen demnächst Betriebsärzte mit Vakzinen bereit stehen.

gegen Corona zu impfen. An zehn Standorten in Deutschland sollen demnächst Betriebsärzte mit Vakzinen bereit stehen. Führende Intensivmediziner zeigen sich angesichts ansteigender Bettenbelegung besorgt: Bereits jetzt seien in vielen Kliniken nur noch zehn Prozent der Intensivbetten frei, oft also nur ein einziges Bett.

Corona-News vom Dienstag, 20. April: Johnson-Impfstoff bekommt grünes Licht von der EMA

Der Corona-Impfstoff des US-Herstellers Johnson & Johnson kann in der EU nach Prüfung der EU-Arzneimittelbehörde (EMA) uneingeschränkt verwendet werden.

Die Hausärzte in Deutschland sollen bereits in der nächsten Woche 500.000 Dosen Impfstoff zusätzlich erhalten. Ursprünglich sollte die Lieferung in der letzten Aprilwoche nur 1,5 Millionen Impfdosen umfassen.

in Deutschland sollen bereits in der nächsten Woche 500.000 Dosen Impfstoff zusätzlich erhalten. Ursprünglich sollte die Lieferung in der letzten Aprilwoche nur 1,5 Millionen Impfdosen umfassen. Die Frankfurter Virologin Sandra Ciesek ist skeptisch, dass das Asthma-Spray Budesonid beim Kampf gegen Covid-19 entscheidend sein wird.

Als erstes Land in Lateinamerika hat Argentinien mit der Herstellung des russischen Corona-Impfstoffs Sputnik V begonnen.

Trotz niedriger Fallzahlen befürchtet der britische Premierminister Boris Johnson in diesem Jahr eine dritte Welle an Coronavirus-Infektionen in seinem Land. In Sachsen können sich ab sofort alle Bürger in Arztpraxen mit dem Impfstoff von Astrazeneca impfen lassen.

impfen lassen. Die Zahl der Schwerkranken mit Covid-19 auf deutschen Intensivstationen nähert sich der Marke von 5000 .

nähert sich der Marke von . Wie eine neue interaktive Übersicht unserer Redaktion zeigt, liegt der Inzidenzwert bei Kindern zwischen fünf und 14 Jahren im Vergleich zur allgemeinen Inzidenz häufig viel höher.

Deutsche Unternehmen müssen ab sofort ihren Angestellen kostenlose Corona-Tests ermöglichen.

Karl Lauterbach geht davon aus, dass die geplanten Ausgangssperren den R-Wert um zehn bis 20 Prozent senken können.

In Deutschland sind 20,2 Prozent der Bevölkerung mindestens einmal gegen das Coronavirus geimpft worden.

Das Bundesforschungsministerium investiert in den Jahren 2020 und 2021 nach eigenen Angaben fast 1,6 Milliarden Euro in die Forschung zu Covid-19.

Die Organisation Reporter ohne Grenzen (RSF) stuft die Lage der Pressefreiheit in Deutschland von "gut" auf "zufriedenstellend" zurück. Grund dafür seien die "vielen Übergriffe" auf Journalisten während Corona-Demonstrationen.

Montag, 19. April: Lauterbach warnt vor Corona-Mutante aus Indien

Im "Georgia Aquarium" in Atlanta im US-Bundesstaat Georgia sind sieben Zwergotter positiv auf das Virus getestet worden.

positiv auf das Virus getestet worden. Die Türkei hat die höchste Zahl an Todesfällen an einem Tag im Zusammenhang mit Covid-19 seit Beginn der Pandemie gemeldet.

seit Beginn der Pandemie gemeldet. Ein Hausarzt hat am Sonntag nach WDR-Informationen in Hamminkeln am Niederrhein etliche Mitarbeiter verschiedener Unternehmen gegen Corona geimpft - und dafür 80 Euro pro Patient verlangt.

verlangt. In Bulgarien soll der Corona-Impfstoff von Astrazeneca nicht mehr Frauen unter 60 mit erhöhtem Thrombosenrisiko verabreicht werden.

nicht mehr Frauen unter 60 mit erhöhtem Thrombosenrisiko verabreicht werden. Der Präsenzunterricht in deutschen Schulen soll künftig schon bei niedrigeren Corona-Inzidenzwerten ausgesetzt werden als zunächst vorgesehen. Die Koalitionsfraktionen beschlossen am Montag, dass ab einer Inzidenz von 100 Wechselunterricht vorgeschrieben wird; ab einer Inzidenz von 165 gibt es nur noch Distanzunterricht.

ausgesetzt werden als zunächst vorgesehen. Die Koalitionsfraktionen beschlossen am Montag, dass ab einer Inzidenz von 100 Wechselunterricht vorgeschrieben wird; ab einer Inzidenz von 165 gibt es nur noch Distanzunterricht. Der SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach hat auf Twitter vor der indischen Corona-Mutation B1.617 gewarnt. Laut dem Tweet setzt sich diese Variante aktuell massiv in Indien durch. Impfungen wirken gegen sie offenbar nicht oder nicht zuverlässig beziehungsweise langfristig.

Innerhalb einer Woche sind weltweit so viele neue Coronainfektionen gemeldet worden wie nie zuvor. Es waren 5,2 Millionen neue Fälle.

Alle bisherigen Corona-News

Hier startet das neue Corona-Newsblog. Alle älteren Nachrichten können Sie hier in unserem bisherigen Corona-Newsticker lesen.

(fmg/dpa/afp)