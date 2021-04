Willi Herren: "Lindenstraße" tot - Polizei sucht Todesursache

Willi Herren ist am Dienstag völlig überraschend in seiner Wohnung gestorben.

Willi Herren ist gestorben - im Alter von nur 45 Jahren

Zuletzt war Willi Herren bei "Promis unter Palmen" zu sehen - die weiteren Folgen werden jetzt nicht mehr ausgestrahlt

Die Polizei ermittelt die Todesursache

Der Schauspieler, Reality-TV-Star und Ballermann-Sänger Willi Herren ist tot. Das bestätigten am Dienstag sein Management und die Kölner Polizei.

Der 45-Jährige sei tot in seiner Wohnung im Kölner Stadtteil Mülheim gefunden worden, sagte eine Polizeisprecherin. Ein herbeigerufener Notarzt konnte nicht mehr helfen. Derzeit liefen Ermittlungen zu den Todesumständen des Schauspielers. Das waren die zwei Karrieren von Willi Herren.

Es ist nur ein paar Tage her, da hatte Herren stolz einen eigenen Foodtruck eröffnet, an dem man Reibekuchen kaufen konnte. Bei der Veranstaltung am Freitag sagte er: "Das ist erst der Anfang!" Doch es war kurz vor dem Ende.

Ehefrau Jasmin Herren steht unter Schock

Jasmin Herren, die Frau des Reality-TV-Stars, steht laut einem Bericht von "RTL" unter Schock. Ihr Management teilte mit, dass sie ärztliche Betreuung benötigt und "überhaupt nicht in der Lage" ist, sich zum Tod ihres Mannes zu äußern.

Willi Herren wurde nur 45 Jahre alt. Foto: imago stock&people / imago/Sven Simon

"Sie war zum Zeitpunkt der Nachricht gerade mit ihrem Hund spazieren und ist über die Nachricht hin zusammen gebrochen und wird gerade medizinisch betreut", zitiert RTL aus der Mitteilung des Managements. Erst vor wenigen Wochen hatte Jasmin Herren die Trennung der beiden bekannt gegeben.

Willi Herren ist tot: Management tief bestürzt

Herrens Management reagierte "mit tiefer Bestürzung und Trauer" auf dessen Tod. "Er war Familienmensch, Freund, Schauspieler und Künstler, ein kölscher Jung, der auf den manchmal steinigen Pfaden des Lebens jede Herausforderung angenommen hat", teilte eine Kölner Medienagentur im Auftrag des Managements mit.

"Sein Humor, sein Lachen, seine Leidenschaft und sein Wille niemals aufzugeben, wird immer in Erinnerung bleiben."

Willi Herren tot - Diese Rolle spielte er in der "Lindenstraße"

Willi Herren kämpfte seit Jahren gegen seine Alkohol- und Drogensucht, ging offen mit dem Thema um. Berühmt geworden war Herren mit seiner Rolle als Oliver "Olli" Klatt in der ARD-Serie "Lindenstraße", in der er von 1992 bis 2007 in insgesamt 170 Folgen mitwirkte.

Zudem versuchte er sich als Ballermann-Sänger und nahm an diversen Reality-Formaten teil, etwa beim Dschungelcamp oder zuletzt bei der zweiten Staffel von "Promis unter Palmen". Erst am vergangenen Freitag eröffnete Herren gemeinsam mit seinem Sohn einen mobilen Essenstand für Reibekuchen in der Nähe von Köln.

Nach Tod Willi Herrens: Sat.1 setzt "Promis unter Palmen" ab

Als Reaktion auf den Tod Herrens hat Sat.1 auf Twitter angekündigt, die restlichen Folgen von "Promis unter Palmen" nicht zu zeigen. In dem Tweet heißt es, man werde versuchen, einen "würdigen Abschluss" zu finden.

Zahlreiche Fans kommentierten unter dem Tweet und stimmten der Entscheidung des Privatsenders zu. In einem vorherigen Beitrag auf Twitter sprach Sat.1 Familie und Freunden des verstorbenen Schauspielers ihr Beileid aus.

Aus Pietätsgründen wird SAT.1 die verbleibenden Folgen #PromisunterPalmen nicht zeigen. Wir werden versuchen, einen würdigen Abschluss zu finden. — SAT.1 (@sat1) April 20, 2021

(lhel)