SpaceX-Mission: Raumkapsel dockt an der ISS an

Sa, 24.04.2021, 12.09 Uhr

Die dritte bemannte Mission des privaten Raumfahrtunternehmens SpaceX ist mit vier Raumfahrern an der Internationalen Raumstation ISS eingetroffen. Die Crew Dragon-Raumkapsel mit dem Franzosen Thomas Pesquet an Bord dockte an der ISS an.