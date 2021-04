Armenier gedenken der Massaker im Ersten Weltkrieg

Sa, 24.04.2021, 15.01 Uhr

Zum Jahrestag der Massaker an den Armeniern während des Ersten Weltkriegs haben in Eriwan zahlreiche Menschen der Opfer gedacht. Zum Ärger der Türkei will US-Präsident Joe Biden das Massaker offiziell als Völkermord anerkennen.