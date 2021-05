Corona-Impfung: Darf ich danach Alkohol trinken & Sport machen?

In Deutschland steigt die Quote der Geimpften, doch immer noch gibt es Unsicherheiten zum richtigen Ablauf danach. Die drei wichtigsten Fragen zur Zeit unmittelbar nach der Impfung beantworten wir für Sie im Video.

Nachdem es monatelang gedauert hat, geht es mit den Corona-Impfungen immer schneller voran

Viele haben bereits die erste Dosis der Impfung erhalten - worauf sollte man nach der Impfung achten? Wie sieht es mit Sport und Alkohol aus?

Hier lesen Sie alles, was Geimpfte wissen müssen

Nachdem die Impfkampagne in Deutschland am Anfang nur langsam vorankam, hat sich das Tempo in den letzten Wochen deutlich beschleunigt. Mittlerweile sind rund 25 Prozent der Bevölkerung mindestens einmal gegen das Coronavirus geimpft worden. „Der Fortschritt beim Impfen gibt Hoffnung“, erklärte Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) zuletzt. Bald könne auch die Impfpriorisierung aufgehoben werden.

Da nun immer mehr Menschen ihren Termin für die Erstimpfung erhalten, treten häufiger Fragen rund um den Impftermin auf. Was muss man vor und nach der Corona-Impfung beachten? Wie wirkt sich die Einnahme von Medikamenten oder Alkohol auf die Immunisierung aus? Dieser Überblick beantwortet die wichtigsten Fragen.

Was gilt es vor der Corona-Impfung zu beachten?

Bevor man sich impfen lässt, sollte man dem Arzt vor allem mitteilen, ob in der Vergangenheit bei anderen Impfungen bereits Unregelmäßigkeiten aufgetreten sind. Einige Menschen werden zum Beispiel beim Anblick oder geben einer Spritze ohnmächtig, bei anderen treten sofort allergische Reaktionen auf. Das Robert- och-Institut (RKI) empfiehlt außerdem einen Abstand von zwei Wochen zu anderen Impfungen.

Darf ich mich mit Erkältung oder grippalem Infekt gegen Corona impfen lassen?

Wie bei anderen Impfungen auch – wie beispielsweise der Grippeschutzimpfung – sollte man die Corona-Immunisierung nicht bei akuter Krankheit durchführen. Die meisten Ärzte raten auch von einer Impfung ab, wenn der Patient eine leicht erhöhte Temperatur hat. Das hat einen einfachen Grund: Das Immunsystem des Körpers ist mit dem Bekämpfen einer anderen Krankheit beschäftigt – dadurch könnte es sein, dass der Impfstoff nicht seine volle Wirkung entfaltet.

Das RKI sieht allerdings eine Erkältung oder eine leicht erhöhte Temperatur nicht als Hürde für die Corona-Impfung an.

Nur bei Fieber über 38,5 Grad Celsius sollte der Termin verschoben werden.

Auch interessant: Corona-Regeln: Bekommen Geimpfte jetzt mehr Freiheiten?

Corona: Darf ich nach dem Impfen Alkohol trinken?

Nach Ansicht der Frankfurter Virologin Sandra Ciesek hat Alkohol keinen großen Einfluss auf den Immunschutz. Allerdings sei es nicht ratsam, rund um einen Impftermin viel Alkohol zu trinken.

„Große Mengen Alkohol sind schließlich Gift für den Körper. Und wenn der Körper nach einer Impfung mit der Immunabwehr beschäftigt ist, sollte man ihn nicht auch noch mit Giftstoffen belasten“, so Ciesek.

Kurz: Alkohol ist eine zusätzliche Belastung für den Körper, auf die man nach Corona-Impfung erst einmal verzichten sollte.

Beim Zeitraum sind sich Experten allerdings uneins. Einige raten zu einem Verzicht über ein bis zwei Tage, andere sprechen von Wochen.

Kann ich nach der Corona-Impfung Medikamente oder Schmerzmittel nehmen?

Da die Corona-Impfstoffe sehr schnell zugelassen wurden, liegen zu dieser Frage bisher nur wenige Daten aus den wissenschaftlichen Studien vor.

Daher kann das RKI nicht abschließend beurteilen, ob Schmerzmittel wie Paracetamol oder Ibuprofen Einfluss auf die Wirksamkeit der Corona-Schutzimpfung haben.

Dasselbe gilt für die Einnahme von fiebersenkenden Mitteln nach der Impfung.

Grundsätzlich empfiehlt die Weltgesundheitsorganisation, Schmerzmittel nicht in den Stunden nach der Impfung einzunehmen.

nicht in den Stunden nach der Impfung einzunehmen. Vor allem sollte man aber vor der Impfung auf Medikamente verzichten – davor warnt unter anderem die amerikanische Gesundheitsbehörde, Centers for Disease Control and Prevention (CDC), da dies die Bildung von Antikörpern hemmen könnte.

Experten raten daher davon ab, beispielsweise präventiv eine Aspirin-Tablette vor der Spritze zu nehmen.

Videografik: So wirken Impfungen Videografik: So wirken Impfungen

Wer sehr empfindlich auf die Impfung reagiert, kann laut RKI auf leichte Schmerzmittel zurückgreifen, wenn die Impfreaktion derart schwer wiegt. Alles Weitere sollte man am besten mit dem eigenen Hausarzt besprechen.

Lesen Sie auch: Corona: Was Sie tun können, um einen Impftermin zu bekommen

Direkt nach der Impfung joggen gehen? Das gibt es zu beachten. Foto: dpa

Darf ich direkt nach meiner Impfung wieder ganz normal Sport machen?

Aus medizinischer Sicht spricht nichts gegen eine leichte körperliche Betätigung nach einer Impfung. Allerdings sollte man wirklich darauf achten, sich nicht zu sehr zu beanspruchen.

Anstrengender Ausdauersport oder Krafttraining sollten nach der Impfung besser vermieden werden.

Ist die körperliche Belastung zu groß, kann das Immunsystem nicht nur geschwächt werden, sondern auch leichte Impfreaktionen wie Schmerzen an der Einstichstelle verstärkt werden.

Das RKI gibt in seinem Aufklärungsblatt zur Corona-Impfung zwar an, dass man sich nach der Impfung nicht besonders schonen müsse. Generell seien nach dem Verabreichen von Impfstoffen aber „besondere Belastungen nicht unbedingt zu empfehlen“.

(mit dpa)