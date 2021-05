Politisch motivierte Straftaten auf Höchststand

Di, 04.05.2021, 11.59 Uhr

Die Zahl der politisch motivierten Straftaten hat im vergangenen Jahr einen Höchststand erreicht. Der Extremismus in all seinen Formen bleibe eine Bedrohung für die Gesellschaft, sagte Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) in Berlin.