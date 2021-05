Meica ruft "Bratmaxe"-Bratwürste zurück - Kontakt mit Kältemittel

Berlin. Wer am Wochenende das sonnige Wetter zum Grillen nutzen will, hat eventuell "Bratmaxe" gekauft. Meica ruft einige Chargen nun zurück.

Diese Lebensmittel werden am häufigsten zurückgerufen

Vor Angrillen am Wochenende: Meica ruft Bratmaxe zurück

Wer am Wochenende das schöne Wetter zum Angrillen nutzen will, sollte aufpassen, was auf den Rost kommt. Der niedersächsische Wurstwarenproduzent Meica ruft mehrere Chargen seiner Bratwurstmarke "Bratmaxe" zurück.

Betroffen seien verschiedene Packungsgrößen mit Mindesthaltbarkeitsdaten zwischen dem 30. Juni und dem 15. Juli, teilte das Unternehmen in Edewecht im Landkreis Ammerland am Freitag mit.

Diese Bratmaxe sollten Sie nicht mehr verzehren

Bratmaxe 5 Stück, 313 g 06.07.2021 bis einschließlich 14.07.2021 Bratmaxe 8+1 Stück, 560 g 08.07.2021 bis einschließlich 14.07.2021 Bratmaxe 12 Kleine, 250 g 13.07.2021 und 14.07.2021 Bratmaxe Geflügel, 5 Stück, 313 g 30.06.2021 und 10.07.2021 und 12.07.2021 Bratmaxe Geflügel, 8+1 Stück, 560 g 30.06.2021 und 10.07.2021 und 12.07.2021 Bratmaxe Würzgriller, 5 Stück, 414 g 09.07.2021 und 15.07.2021

Bratmaxe Mediterran 5 Stück, 313 g 30.06.2021 und 01.07.2021 und 07.07.2021



Bratwürste können mit Kühlmittel verseucht sein

Bei dieser Ware sei nicht ausgeschlossen, dass sie wegen eines technischen Defekts in einem Kühlraum in Kontakt mit einem Wasser-Kältemittelgemisch gekommen sei, warnt der Hersteller.

Die Würste seien an einem bitteren Geschmack zu erkennen. Sie seien für den Verzehr nicht geeignet, Gesundheitsgefahr bestehe wegen der sehr geringen Menge des Gemischs aber nicht. Lesen Sie jetzt: Deutscher Meister verrät: Die größten No-Gos beim Grillen

Kunden und Kundinnen, die Würste aus den betroffenen Chargen gekauft haben, können diese am Ort des Einkaufs zurückgeben. Der Kaufpreis werde erstattet, auch ohne Vorlage eines Kassenbons, teilte der Wursthersteller mit. (pcl/dpa)