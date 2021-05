Trauer in Russland nach Bluttat an Schule

Mi, 12.05.2021, 11.00 Uhr

Die Menschen im russischen Kasan trauern um die Toten der Bluttat an einer Schule. Ein junger Mann drang am Vortag in die Schule ein und erschoss neun Menschen. Die Behörden der Republik Tatarstan, in der Kasan liegt, riefen einen Trauertag aus.