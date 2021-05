Belarussischer Exil-Oppositioneller nach Notlandung festgenommen

Mo, 24.05.2021, 10.17 Uhr

Bei einer erzwungenen Notlandung einer Ryanair-Maschine in Minsk wurde der belarussische Exil-Oppositionelle Roman Protasewitsch festgenommen. Passager erzählen vom Vorfall. Indes will die EU bei ihrem Gipfel am Montagvormittag über Sanktionen gegen Belarus beraten.