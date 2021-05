Corona: RKI-Zahlen sinken ++ Bei Kinderimpfungen droht Chaos

Das RKI meldet am Samstag erneut sinkende Fallzahlen

Die EU-Arzneimittelbehörde EMA empfiehlt den Biontech-Impfstoff für Kinder ab zwölf

Der Bundesrat stimmt Änderungen an der Notbremse zu: Kinder müssen keine FFP2-Masken mehr tragen

Verkehrsminister Andreas Scheuer will Einreisen von Corona-Geimpften aus Nicht-EU-Staaten erlauben

Familienministerin Christine Lambrecht warnt vor einem Generationenkonflikt bei der Impfstoffverteilung

Berlin. Die EU-Arzneimittelbehörde EMA hat am Freitag grünes Licht für die Verabreichung des Corona-Impfstoffs von Biontech/Pfizer an Kinder und Jugendliche gegeben. Wenn am 7. Juni die Impfpriorisierung fällt, können sich nun also auch Jugendliche ab zwölf Jahren um einen Impftermin bemühen.

Bundesfamilienministerin Christine Lambrecht warnt in diesem Zusammenhang vor einem Generationenkonflikt bei der Impfstoffverteilung. Für gesunde Kinder bestehe anders als bei Älteren nur ein geringes Risiko schwer an Covid-19 zu erkranken, sagte die SPD-Politikerin dieser Redaktion. Ärzte sollten die Dringlichkeit einer Impfung beurteilen.

Derweil hat der Bundesrat mehreren Änderungen an der Corona-Notbremse des Bundes zugestimmt. So müssen Kinder zwischen 6 und 16 Jahren keine FFP2-Masken tragen - für sie reicht eine OP-Maske aus. Hochschulen müssen keinen Wechselunterricht anbieten, der in Regionen mit hohen Infektionszahlen für andere Schulen eigentlich vorgeschrieben ist.





Zahl der Corona-Neuinfektionen sinkt laut RKI weiter

Die Gesundheitsämter in Deutschland haben dem Robert Koch-Institut (RKI) binnen eines Tages 5426 Corona-Neuinfektionen gemeldet. Zum Vergleich: Vor einer Woche hatte der Wert bei 7082 Ansteckungen gelegen. Die Sieben-Tage-Inzidenz gab das RKI am Samstagmorgen mit bundesweit 37,5 an (Vortag: 39,8; Vorwoche: 66,8). An Feiertagen wie vergangene Woche am Pfingstmontag suchen weniger Menschen einen Arzt auf, wodurch auch weniger Proben genommen werden und es weniger Laboruntersuchungen gibt. Daher werden weniger Neuinfektionen gemeldet.

Deutschlandweit wurden den Angaben binnen 24 Stunden 163 neue Todesfälle verzeichnet. Vor einer Woche waren es 170 Tote gewesen. Lesen Sie mehr dazu: RKI meldet Corona-Fallzahlen und aktuellen Inzidenz-Wert

Corona-News von Samstag, 29. Mai: So wird in Deutschland gegen Corona geimpft

10.04 Uhr: Der Impfmonitor unserer Redaktion zeigt, wie Deutschland beim Impfen gegen das Coronavirus vorankommt. Mittlerweile haben 34.711.424 Menschen mindestens die erste Dosis erhalten. Das sind 41,7 Prozent der Bevölkerung. 16,4 Prozent haben sogar schon den vollen Impfschutz.

Unser Impfmonitor zeigt, wie Deutschland beim Impfen gegen das Coronavirus vorankommt. Foto: FUNKE Digital

Gefälschte Impfpässe in Deutschland - erste Verfahren laufen

8.44 Uhr: Die ersten gefälschten Impfpässe sind in Deutschland aufgetaucht - mit nach Expertenansicht vermutlich zunehmender Tendenz. Zwar gibt es laut Bundeskriminalamt (BKA) noch keine bundesweiten Fallzahlen dazu - allein in Bayern ist aber "eine niedrige zweistellige Zahl von Verfahren, beziehungsweise Anzeigen bekannt", wie das Landeskriminalamt (LKA) in München auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mitteilte.

"Im Vergleich zu sonstigen kriminellen Angeboten an Personal- und Ausweisdokumenten handelt es sich bei der Fälschung von Impfbescheinigungen noch um ein zahlenmäßig kleines Phänomen", sagte ein BKA-Sprecher. "Eine Steigerung der Nachfrage und somit auch des Angebots von gefälschten Impfbescheinigungen ist jedoch aufgrund der gesetzlichen Lockerungen für Geimpfte wahrscheinlich."

Lehrergewerkschaft: Streit über Impfung von Jugendlichen aus Schulen heraushalten

7.41 Uhr: Die Lehrergewerkschaft VBE hat davor gewarnt, die Impfaktion für Jugendliche in die Schulen hineinzutragen. Das provoziere, "dass Schulleitung und Lehrkräfte noch mehr Aggressionen aushalten müssen", warnte der Vorsitzende des Verbandes Bildung und Erziehung, Udo Beckmann, im Gespräch mit unserer Redaktion. Die Aufklärung beim Impfen könne keine Aufgabe sein, die von Schulen geleistet werden muss, "nicht zuletzt, weil dann das Aggressionspotenzial von Menschen, die sich gegen Coronaschutzmaßnahmen und Impfungen aussprechen, weiter steigt." Außerdem machte Beckmann darauf aufmerksam, dass "noch längst nicht alle Lehrkräfte erstmals, geschweige denn zwei Mal geimpft" seien.

Kritisch äußerte sich auch der Bundeselternrat. "Die Eltern stehen der Impfung jüngerer Kinder noch skeptisch gegenüber", sagte Vorstandsmitglied Ines Weber unserer Redaktion. Sie warnte vor voreiligen Entscheidungen. "Impfung ja, jedoch nicht sofort", sagte Weber. Die Impfbereitschaft sei vorhanden, "jedoch wünschen die Eltern ausreichende Studien". Weber bat um Verständnis: "Es ist eine Entscheidung, wo mögliche Spätfolgen noch nicht bekannt sind."

Psychologin: Menschen müssen sich an Lockerungen gewöhnen

7.01 Uhr: Nach Einschätzungen von Experten werden sich die Menschen nach den Lockerungen der Corona-Maßnahmen an ihre zurückgewonnenen Freiheiten erst wieder gewöhnen müssen. "Sich von den neuen Gewohnheiten und Regeln jetzt wieder zu lösen, fällt vielen schwer", sagt Simone Dohle, Gesundheits- und Sozialpsychologin an der Uni Köln. Maske tragen, Abstand halten, zuhause arbeiten - die neu gewonnenen Routinen hätten uns ein Gefühl von Sicherheit gegeben. „Es war ein Anker, der geholfen hat, durch die Unsicherheiten zu kommen.“

Einige Verhaltensweisen bleiben zudem auch nach der Pandemie ratsam. "Wenn man selbst Zeichen einer Erkältung hat, ist es durchaus sinnvoll, auch in Zukunft eine Maske aufzuziehen, um andere zu schützen", sagt Jörg Timm, Direktor des Instituts der Virologie am Universitätsklinikum Düsseldorf. Auch regelmäßiges Händewaschen und das Einhalten der Husten-Etikette sollten nach der Pandemie beibehalten werden.

Sinkende Fallzahlen machen Corona-Lockerungen möglich. An vielen Orten ist die Gastronomie bereits wieder geöffnet. Foto: Uwe Anspach/dpa

Messeverband fordert verbindliche Öffnungsstrategie anhand konkreter Termine

6.30 Uhr: Der Verband der deutschen Messewirtschaft AUMA dringt auf klare Vorgaben durch die Bundesländer, wann Messen wieder möglich sein können. "Es fehlt an einer flächendeckenden Perspektive. Die Messewirtschaft braucht Planungssicherheit anhand konkreter Öffnungstermine. Es muss möglich sein, dass Genesene, Geimpfte und Getestete Messen besuchen können", sagte AUMA-Geschäftsführer Jörn Holtmeier unserer Redaktion.

Bei der bisherigen Orientierung an Inzidenzzahlen sei eine solche Planungssicherheit nicht gegeben. In anderen Ländern, vor allem in Asien, seien Präsenz-Messen dagegen wieder möglich. "Jeder Tag ohne Signal bedeutet ein steigendes Risiko, dass Messen nicht stattfinden können. Das bringt nicht nur Messeveranstalter, sondern auch das daran hängende Ökosystem von Messebauern, Hotellerie, Gastronomie, Transport und Logistik in immer größere Existenznot", sagte Holtermeier.

Krankenkasse warnt vor Engpässen bei der Versorgung von Schwangerschaftsabbrüchen in der Pandemie

4.30 Uhr: Ulrike Hauffe, Verwaltungsrätin der Krankenkasse Barmer, warnt vor Engpässen bei der Durchführung von Abtreibungen in Deutschland. "In der Pandemie sehen wir deutlicher als zuvor Probleme beim Thema Schwangerschaftsabbruch", sagte Hauffe unserer Redaktion. Rund ein Fünftel der 100.000 Abbrüche pro Jahr würden ambulant in Kliniken durchgeführt. "Die Kliniken hatten eigenen Angaben zufolge aber keine Kapazitäten für Abbrüche. Und gynäkologische Praxen, in denen Abbrüche stattfinden, sterben aus", sagte Hauffe weiter.

Darüber hinaus warnte Hauffe vor den Folgen eines Nachwuchsmangels bei Medizinerinnen und Medizinern, die Abbrüche durchführen. "Der Nachwuchsmangel ist mittlerweile so ausgeprägt, dass viele Ärztinnen und Ärzte bis weit über das 65. Lebensjahr hinaus weiterarbeiten. Weil sie wissen, dass die Versorgung von Schwangerschaftsabbrüchen noch schlechter würde, wenn sie aufhörten", sagte Hauffe. Es dürfe nicht so weit kommen, dass Frauen innerhalb Deutschlands reisen oder womöglich ins Ausland fahren müssten, um einen Schwangerschaftsabbruch machen zu lassen. Oder dass sie wieder anfingen, mit teilweise gefährlichen Methoden eine Schwangerschaft selbst abzubrechen.

Scheuer will Einreisen von Geimpften aus Nicht-EU-Staaten erlauben

2.30 Uhr: Verkehrsminister Andreas Scheuer dringt darauf, Einreisen für geimpfte Personen aus Nicht-EU-Staaten grundsätzlich zu erlauben. "Wir brauchen Reisefreiheit für Geimpfte - und zwar schnellstmöglich. Ich denke da eher an Tage als an Wochen", sagte der CSU-Politiker unserer Redaktion. "Sicher ist das Ziel ein koordiniertes Vorgehen auf europäischer Ebene, aber das darf nicht zu lange dauern."

Am Montag wird sich der Krisenreaktionsmechanismus der EU mit der Einreise aus Drittstaaten befassen. Zurzeit sind Einreisen nur aus solchen Drittstaaten erlaubt, die auf einer Positivliste stehen. Dazu zählen Australien, Israel, Neuseeland, Singapur, Südkorea, Thailand, China, Hongkong und Macau. Seit 22. Mai steht es den EU-Mitgliedsstaaten frei, Einreisen auf der Basis von Impfnachweisen zu ermöglichen.

In Deutschland ist allerdings noch nicht geklärt, wie mit dieser Frage umgegangen wird. Strittig ist unter anderem, welche Impfstoffe ab welchem Zeitpunkt anerkannt werden – und welche Rechte damit verbunden sind.Scheuer betonte: "Deutschland ist Exportnation mit engen wirtschaftlichen Verflechtungen in alle Welt. Wir sind auf internationale Geschäftsreisen angewiesen. Und natürlich wollen die Menschen auch wieder privat reisen, wenn sie geimpft sind. Diese Freiheit müssen wir ihnen ermöglichen. Sie haben ein Recht darauf."

Für Corona-Geimpfte soll es Reisefreiheiten aus Nicht-EU-Staaten geben. Foto: David Young/dpa

Lambrecht warnt vor Generationenkonflikt bei Impfstoffverteilung

1.00 Uhr: Bundesfamilienministerin Christine Lambrecht hat vor einem Generationenkonflikt bei der Verteilung von Corona-Impfstoffen gewarnt. "Es ist mir ganz wichtig, dass in der Frage der Impfungen die Generationen nicht gegeneinander ausgespielt werden", sagte die SPD-Politikerin dieser Redaktion. "Gerade jetzt - in der Endphase der Pandemie - sollten wir alles daran setzen, uns nicht auseinanderdividieren zu lassen und weiter als Gesellschaft zusammenzuhalten."

Für gesunde Kinder und Jugendliche bestehe nur ein geringes Risiko, schwer an Corona zu erkranken, betonte Lambrecht. "Anders ist es bei Älteren, die bei weitem noch nicht alle geimpft werden konnten." Auch dies müsse bei der Frage der Impfstoffverteilung berücksichtigt werden. Sie bedauere, so die Ministerin, dass Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) "hier unrealistische Erwartungen geweckt hat".

Lambrecht stellte sich hinter die Entscheidung, die Impfung vom 7. Juni an für alle freizugeben – auch für Kinder ab 12 Jahren. Ärzte könnten dann am besten beurteilen, für wen eine Impfung am dringlichsten sei. „Das gilt selbstverständlich auch für Kinder und Jugendliche, wenn sie besondere gesundheitliche Risiken haben", sagte die Ministerin.

Corona-News von Freitag, 28. Mai: Alkoholverbot in Düsseldorfer Altstadt greift

22.57 Uhr: In der Düsseldorfer Altstadt ist am Freitagabend ein Alkohol- und Verweilverbot in Kraft getreten. Die Stadt hatte die Maßnahme nach heftigen Verstößen gegen die Corona-Auflagen an den Pfingsttagen beschlossen. Rund zwei Stunden nach Inkrafttreten des Verbots hieß es von der Polizei, es sei alles "friedlich" und es gebe keine großen Probleme. Ein etwas anderes Bild bot sich an der "Kö" (Königsallee), die auch unabhängig von der Pandemie immer wieder von der sogenannten Autoposer-Szene frequentiert wird. Ein dpa-Reporter berichtete, dort seien die für Wochenenden aufgestellten nächtlichen Sperren weggeschoben worden, Dutzende Autos seien mit lauter Musik unterwegs, die Polizei schaue zu. Ein Sprecher der Polizei sagte dagegen, das Sperrkonzept an der Kö greife.

Konflikt wegen Corona: Drosten streitet auf Twitter mit RKI-Forscher

22.55 Uhr: Wie sehr beeinflusst das wärmere Wetter die Ausbreitung des Coronavirus? Diese Fragestellung führte zu einem verbalen Konflikt zwischen Christian Drosten und dem RKI-Wissenschaftler Kai Schulze - ausgetragen auf dem sozialen Netzwerk Twitter. Lesen sie dazu: "Troll Dich!": Drosten streitet auf Twitter mit RKI-Forscher

Die Quelle und eine Begründung dazu hatte ich Ihnen ja 2h vor diesem Tweet per DM erläutert. Dass Sie das nicht interessiert, zeigt mir, dass es Ihnen nicht um Inhalte geht. Troll Dich! — Christian Drosten (@c_drosten) May 27, 2021

Quarantänepflicht für Deutsche bei Einreise nach Estland entfällt

22.15 Uhr: In Estland entfällt für Einreisende aus Deutschland von kommender Woche an die zehntägige Pflichtquarantäne bei Ankunft. Dies geht aus einer vom Außenministerium in Tallinn am Freitag veröffentlichten Liste von Ländern mit niedrigen Corona-Ansteckungsraten hervor. Grund dafür ist demnach die gesunkene Zahl an Neuinfektionen mit dem Coronavirus in Deutschland. Weiter besteht in dem baltischen EU-Land aber eine Registrierungspflicht bei der Einreise.

Für Einreisende aus europäischen Ländern mit einer Infektionsrate von weniger als 150 Fällen pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche entfällt in Estland die Quarantänepflicht. Wer aus Ländern mit einer höheren Rate in den Baltenstaat im Nordosten Europas einreist, muss sich für zehn Tage in häusliche Isolation begeben. Sie kann aber durch negative Tests verkürzt werden. Auch vollständig Geimpfte und nachweislich Genesene sind von der Quarantäne befreit.

Irland legt Fahrplan für Lockerung von Corona-Maßnahmen vor

22 Uhr: Der seit Monaten geltende strenge Lockdown in Irland soll gelockert werden. Die Regierung legte am Freitag einen Fahrplan für die schrittweise Aufhebung der Corona-Maßnahmen vor. Demnach sollen in den kommenden beiden Wochen zunächst Hotels und dann auch die Außengastronomie wieder öffnen dürfen. Auch Kinos und Fitness-Studios können dann wieder Besucher empfangen. Der internationale Reiseverkehr soll ab 19. Juli wieder aufgenommen werden. "Das Ende ist in greifbarer Nähe", sagte Premierminister Micheal Martin bei einer Pressekonferenz. Zugleich warnte er vor nach wie vor bestehenden Risiken.

Schnellere Corona-Lockerungen in einigen Regionen Italiens in Sicht

21.30 Uhr: Die italienische Regierung will in einigen Regionen die Corona-Beschränkungen schneller lockern. Ab Montag sollen die Adria-Region Molise, die beliebte Urlaubsinsel Sardinien und Friaul-Julisch Venetien im Nordosten wegen der guten Infektionslage in die sogenannte Weiße Zone mit den lockersten Regeln eingeteilt werden. Gesundheitsminister Roberto Speranza wollte dazu am Freitag eine Anordnung unterschreiben, wie sein Ministerium am Nachmittag mitteilte. Die übrigen Regionen bleiben in der Gelben Zone mit moderaten Beschränkungen.

In den Weißen Zonen entfällt die nächtliche Ausgangssperre. Orte wie Freizeitparks und Kulturzentren, die in den Gelben Zonen mit den schrittweisen Lockerungen der Corona-Beschränkungen in den kommenden Wochen öffnen sollen, dürfen von Montag an wieder den Betrieb aufnehmen, wie der"Corriere della Sera" schrieb.

Kim Kardashian: Gesamte Familie hatte Corona

20.50 Uhr: Die gesamte Familie von Kim Kardashian (40) ist nach Angaben des TV-Stars im vergangenen Herbst an Covid-19 erkrankt - hat sich aber nicht bei einer viel kritisierten Party auf einer Privatinsel anlässlich ihres 40. Geburtstags kurz zuvor angesteckt. Entsprechende Berichte seien falsch, teilte Kardashian am Freitag via Kurznachrichtendienst Twitter mit. "Niemand hat von dieser Reise Covid bekommen."

Sohn Saint (5) habe sich in der Schule angesteckt. "Danach habe ich Symptome bekommen, ein paar Tage nachdem er mich angehustet hat, während ich mich um ihn gekümmert habe." Auch ihre anderen drei Kinder - North (7), Chicago (3) und Psalm (2) - hätten sich angesteckt. "Es war Wahnsinn." Zuvor war bereits bekannt geworden, dass Kardashians Ehemann Kanye West, von dem sie inzwischen getrennt ist, ebenfalls an Covid-19 erkrankt war. Auch ihre Schwester Khloé hat von einer Erkrankung berichtet.

False. Nobody caught Covid from the trip. Saint was the first to have it in our family and he caught it from school from another student who tested positive first. I then developed symptoms and got it a few days after he coughed on me while caring for him. https://t.co/hTWbB6JC25 — Kim Kardashian West (@KimKardashian) May 28, 2021

Niederlande: Premier Rutte kündigt faktisches Ende des Lockdowns an

20.15 Uhr: Die niederländische Regierung hat das faktische Ende des Corona-Lockdowns angekündigt. Angesichts schnell sinkender Infektionszahlen könnten ab 5. Juni fast alle Sektoren wieder geöffnet werden - allerdings noch unter deutlichen Auflagen. Das kündigte Ministerpräsident Mark Rutte am Freitagabend in Den Haag an. "Dies ist ein großer Moment", sagte er. Ab dem 5. Juni dürfen Museen, Theater und Kinos wieder öffnen und zumindest eine begrenzte Zahl von Besuchern empfangen.

Gaststätten können unter Auflagen Gäste auch im Innenbereich bedienen, und die Öffnungszeiten werden bis 22 Uhr verlängert. Bürger dürfen vier Besucher zu Hause empfangen statt bisher zwei. Deutliche Lockerungen gibt es auch beim Sport. Größere Restaurants, Bühnen und Museen dürfen mehr Besucher empfangen unter der Voraussetzung, dass diese sich vorher testen lassen. Discos und Nachtclubs bleiben noch geschlossen, und auch Jahrmärkte sind weiterhin verboten. Während der Fußball-EM dürfen Kneipen zudem keine Spiele auf Videobildschirmen zeigen.

Vier Tote bei Brand in Corona-Trakt in Brasilien

19.37 Uhr: Bei einem Feuer in einem Flügel für Covid-19-Patienten eines Krankenhauses in Brasilien sind mindestens vier Menschen ums Leben gekommen. 35 Patienten seien zudem in Windeseile in Sicherheit gebracht worden, berichteten brasilianische Medien unter Berufung auf Behörden von Aracaju, der Hauptstadt des nordöstlichen Bundesstaates Sergipe, am Freitag. Demnach ist die wahrscheinlichste Ursache für den Brand ein Kurzschluss im Kühlsystem des Städtischen Hospitals Doutor Nestor Piva in der Nordzone der Stadt.

Bambi-Gala fällt wegen Corona zum zweiten Mal aus

19.17 Uhr: Die Bambi-Gala fällt auch in diesem Jahr wegen der Corona-Pandemie aus. Das bestätigte der Medienkonzern Hubert Burda Media am Freitag auf Anfrage. Zuvor hatte das Magazin "Clap" berichtet. Ein Burda-Sprecher teilte mit: "Eine glanzvolle Show mit tausenden von Gästen und mehreren hundert Mitwirkenden, ist unter den gegebenen Umständen nicht zuverlässig und sicher planbar." Der Bambi von Hubert Burda Media ist einer der wichtigsten Medien- und Fernsehpreise in Deutschland. Die Auszeichnung gibt es seit 1948. Seit Mitte der 1990er Jahre übertrug die ARD die Verleihung live im Fernsehen. 2019 lief der Vertrag dafür dann aus. Welche Alternative es künftig geben wird, ist noch nicht bekannt.

Bambi-Gala fällt wegen Corona zum zweiten Mal aus Foto: Uli Deck / dpa

Knapp 40 Prozent aller Hotels auf Mallorca geöffnet

18.33 Uhr: Auf Mallorca haben Touristen immer mehr Hotels zur Auswahl. Nach dem harten Pandemie-Winter mit vielen Einschränkungen haben auf der spanischen Urlaubsinsel bereits 312 Häuser den Betrieb wiederaufgenommen, wie der mallorquinische Hotelierverband FEHM am Freitag in Palma mitteilte. Das sind 124 Unterkünfte oder rund 65 Prozent mehr als vor zwei Wochen. Damit seien inzwischen im Zuge der guten Corona-Lage 37,5 Prozent aller dem FEHM angeschlossenen Hotels in verschiedenen Teilen der Mittelmeerinsel wieder geöffnet. Ungeachtet der positiven Entwicklung müsse man hervorheben, dass zu dieser Zeit auf Mallorca normalerweise alle Hotels in Betrieb seien, hieß es.

EU-Kommission genehmigt deutsche Zehn-Milliarden-Corona-Hilfe

18.03 Uhr: Die EU-Kommission hat eine mit zehn Milliarden Euro ausgestattete Regelung zur Entschädigung von deutschen Unternehmen in der Corona-Krise genehmigt. Deutschland werde damit Unternehmen aus allen Branchen - zumindest teilweise - für die Einbußen wegen Hygienemaßnahmen entschädigen können, teilte die zuständige EU-Kommissarin Margrethe Vestager am Freitagabend mit. Es gehe um Beschränkungen, die im Zeitraum 16. März 2020 bis 31. Dezember 2021 galten oder noch in Kraft sein werden. Die Entschädigungen in Form direkter Zuschüsse können den Angaben zufolge 100 Prozent der entstandenen Einbußen abdecken, dürften aber erst gewährt werden, nachdem der Schaden entstanden sei.

Hamburger Senat erlaubt Hotelübernachtungen und Hafenrundfahrten

17.47 Uhr: Nach sieben Monaten Corona-Lockdown öffnet sich Hamburg wieder für Übernachtungsgäste. Hotels, Hostels und Pensionen dürfen ab Dienstag mit eingeschränkter Kapazität öffnen, wie Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) am Freitag bekannt gab. Auch zahlreiche Sport- und Freizeitaktivitäten können wieder stattfinden. Unter den üblichen Hygieneauflagen werden etwa Hafen- und Stadtrundfahrten erlaubt. Kreuzfahrtschiffe sollen ab 11. Juni wieder ablegen dürfen. Bis zu 20 Erwachsene dürfen im Freien gemeinsam Sport treiben. Getestete, genesene und vollständig geimpfte Bürger dürfen auch in Fitnessstudios trainieren oder Yogastudios besuchen.

Kultur- oder Fortbildungsveranstaltungen können mit bis zu 50 Teilnehmern auf festen Sitzplätzen in Innenräumen stattfinden, bei Sportveranstaltungen sind bis zu 650 Besucher zulässig. Bedingung ist immer ein negativer Test. Im privaten Bereich gilt weiterhin eine Kontaktbeschränkung auf fünf Personen. Diese dürfen jedoch anders als bisher aus mehr als zwei Haushalten kommen. Kinder werden dabei nicht mitgezählt. Eine weitere Lockerung für private Treffen könne in 10 bis 14 Tagen erfolgen, erklärte Tschentscher.

Corona-Impfung: So diskutiert man mit Impfgegnern

17.42 Uhr: Durch die Impfungen könnte die Corona-Pandemie bald eingedämmt sein. Doch was, wenn sich Familie oder Freunde nicht impfen lassen wollen? Impfgegner fürchten, dass die Corona-Impfungen mehr schaden als nutzen. So können Sie dagegen argumentieren. Corona: Zehn Argumente für Diskussionen mit Impfgegnern

Jeder der will, soll bald eine Impfung bekommen – so wie dieser Mann in Köln. Noch brauchen Impfwillige allerdings Geduld. Foto: Christoph Hardt/Geisler-Fotopres / picture alliance / Geisler-Fotopress

Dreyer kritisiert Kommunikation von Jens Spahn

16.55 Uhr: Die rheinland-pfälzische

Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) hat die Kommunikation von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) in der Debatte um Impfstoff für Jugendliche kritisiert. "Alle sind eigentlich davon ausgegangen, dass "zusätzlich" bedeutet, dass der Bund, der für die Zulieferung von Impfstoffen zuständig ist, zusätzliche Impfdosen zur Verfügung stellt, und dass das auch möglich

ist", sagte Dreyer nach dem Impfgipfel dem Sender phoenix. "Das ist schon ein großes Missverständnis oder eine unglückliche Kommunikation gewesen."

Ohne zusätzliche Impfstoffdosen werde es schwierig, Jugendliche mit Aufhebung der Priorisierung ab dem 7. Juni zu impfen. "Wir haben noch viele in der Warteschleife und solange wir auch die Priorität 3 im Terminpool haben, ist es eben schwierig zu suggerieren, dass zusätzlich drei bis fünf Millionen Jugendliche dazukommen, ohne dass es zusätzliche Impfdosen gibt." Dreyer zeigte sich dennoch zuversichtlich, "das insgesamt gemeinsam mit den Ärzten auch hinzubekommen".

Die Gespräche der Ministerpräsidenten beim Impfgipfel seien insgesamt konstruktiv gewesen. Dennoch sei es "manchmal tatsächlich ein bisschen ärgerlich, wenn man eine Stunde über etwas diskutiert, worüber man gar nicht hätte reden müssen, weil es schlicht und ergreifend eine falsche Kommunikation ist", kritisiert Dreyer den Austausch mit Bundesgesundheitsminister Spahn. "Wenn man auch auf Bundesebene lernt, dass man kommuniziert und wenn alles mit allen Beteiligten abgesprochen ist, dann haben wir eine Sorge weniger in der Pandemie."

EU-Behörde gibt grünes Licht für Impfstoff für Kinder

16.39 Uhr: Die EU-Arzneimittelbehörde EMA hat grünes Licht gegeben für die Zulassung des Corona-Impfstoffs der Hersteller Biontech und Pfizer für Kinder ab zwölf Jahren. Das teilte die EMA am Freitag in Amsterdam mit. Es ist der erste Impfstoff in der EU, der auch für Menschen unter 16 empfohlen wird. "Wir haben Daten, die zeigen, dass die Anwendung bei Kindern sicher ist", sagte der EMA-Direktor für Impfstrategien, Marco Cavalleri. Bisher war der Pfizer-Impfstoff in der EU nur für Menschen ab 16 Jahren zugelassen.

Der zuständige Experten-Ausschuss der EMA hatte in einer außerordentlichen Sitzung über den Antrag des deutschen Herstellers Biontech und seines US-Partners Pfizer beraten. Diese hatten Studien vorgelegt, die nach Angaben der EMA die sehr gute Wirksamkeit und gute Verträglichkeit bei 12- bis 15-Jährige belegen. Die EU-Kommission muss der Erweiterung der Zulassung noch zustimmen. Das aber gilt als Formsache. Durch die positive Entscheidung der EMA wird die Diskussion über die Kinder-Impfung weiter angeheizt. Die Ständige Impfkommission (Stiko) in Deutschland hat bereits angedeutet, dass sie möglicherweise auch im Fall einer EMA-Zulassung keine allgemeine Impfempfehlung für alle Kinder geben wolle, sondern nur für vorerkrankte Kinder.

Teamarzt Meyer: Keine Impfungen von Nationalspielern während EM

16.25 Uhr: Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft geht ohne bereits zweimal geimpfte Spieler in die Europameisterschaft. Es sei "nicht vorgesehen, dass wir während des Turniers impfen", sagte Teamarzt Tim Meyer am Freitag im Trainingslager in Seefeld. Keiner der 26 Akteure im deutschen EM-Kader sei schon "durchgeimpft". Einige haben aber bereits eine erste Impfung gegen Corona erhalten.

Auf zweite Impfungen soll auch deswegen verzichtet werden, weil es Nebenwirkungen geben könnte, die das Leistungsvermögen der Spieler beeinflussen könnten. Etliche Mitglieder des Betrauerstabes sind dafür schon zweimal geimpft. Meyer betonte, dass die "pandemische Lage in den letzten Wochen deutlich besser geworden" sei. Das verringere die Ansteckungswahrscheinlichkeit in jeglichem Umfeld, sagte Meyer. Das Team bewegt sich zudem in einer eigenen Corona-Blase.

Malaysia kämpft gegen schwere Corona-Welle

16.22 Uhr: Malaysia kämpft seit Wochen gegen seine bisher schwerste Corona-Welle - bisher ohne Erfolg. Ab dem 1. Juni geht das Land nun in einen zunächst zweiwöchigen "totalen Lockdown", um Kontrolle über die Situation zu bekommen, wie Ministerpräsident Muhyiddin Yassin am Freitag ankündigte. Der Regierungschef forderte die Bevölkerung auf, in dieser Zeit soweit wie möglich zu Hause zu bleiben. Alle „nicht-wesentlichen“ Unternehmen und Geschäfte müssten schließen. Seit Tagen melden die Behörden des südostasiatischen Landes Rekordwerte an Neuinfektionen. Am Freitag wurden 8290 neue Fälle bestätigt - so viele wie noch nie seit Beginn der Pandemie.

Bundesrat stimmt Änderungen an Corona-Notbremse zu

16.11 Uhr: Der Bundesrat hat am Freitag mehreren Änderungen an der Corona-Notbremse des Bundes zugestimmt. Unter anderem wird damit geregelt, dass Kinder zwischen 6 und 16 Jahren keine FFP2-Masken tragen müssen - für sie reicht die meist blaue OP-Maske aus. Außerdem müssen Hochschulen keinen Wechselunterricht anbieten, der in Regionen mit hohen Infektionszahlen für andere Schulen eigentlich vorgeschrieben ist. Weitere Ausnahmen gibt es für die Ausbildung von Polizisten, Rettungsdienst, Feuerwehr und Katastrophenschutz sowie Trainings für Piloten und andere Crewmitglieder.

Im gleichen Atemzug stimmte der Bundesrat zu, dass künftig nicht nur Ärzte, sondern auch Apothekerinnen und Apotheker Nachtragungen im Impfpass vornehmen dürfen. Das soll vor allem nachträgliche Einträge der Corona-Impfung in den digitalen Impfausweis erleichtern. Wer falsche Impf- oder Testbescheinigungen ausstellt, muss künftig mit bis zu zwei Jahren Freiheitsstrafe rechnen, wer die falschen Bescheinigungen nutzt mit bis zu einem Jahr.

So werden gebrauchte FFP2-Masken richtig entsorgt So werden gebrauchte FFP2-Masken richtig entsorgt

Griechenland will EU-Impfzertifikat früher einführen

15.57 Uhr: Griechenland will das EU-Impfzertifikat schneller einführen als andere Länder. "Wir sind bereit, das digitale Impfzertifikat vor dem 1. Juli zu aktivieren", sagte Ministerpräsident Kyriakos Mitostakis am Freitag in Athen. "Wir ermutigen die anderen EU-Länder, dasselbe zu tun." Mitsotakis hatte sich schon Anfang des Jahres als einer der ersten europäischen Regierungschefs für eine EU-weite Lösung eingesetzt. Griechenland gehört zu den Ländern, in denen der Tourismus für die Wirtschaft einen besonders hohen Stellenwert hat.

Als offiziellen Starttermin für das Zertifikat wurde in Brüssel zuletzt der 1. Juli genannt - wobei den Mitgliedsstaaten eine Übergangsfrist von bis zu sechs Wochen eingeräumt werden soll. In Deutschland ist die Einführung des freiwilligen Nachweises namens "CovPass" im laufenden zweiten Quartal geplant, also bis Ende Juni. Daneben soll es weiterhin den klassischen gelben Impfpass geben.

Großbritannien erteilt Johnson & Johnson Zulassung

14.30 Uhr: Nach den USA und der EU hat auch Großbritannien den Corona-Impfstoff von Johnson & Johnson zugelassen, von dem eine Dosis für den Impfschutz reicht. Die britische Arzneimittelbehörde MHRA gab am Freitag grünes Licht für das Vakzin des US-Unternehmens.

„Dies ist ein weiterer Schub für das enorm erfolgreiche Impfprogramm des Vereinigten Königreichs“, kommentierte der britische Gesundheitsminister Matt Hancock die Entscheidung. Premierminister Boris Johnson schrieb im Onlinedienst Twitter, die Zulassung sei eine „gute Nachricht“. Seine Regierung hat 20 Millionen Dosen des J&J-Vakzins bestellt.

Ministerium: Nachträgliche Kontrollen von Testzentren möglich

14.30 Uhr: Corona-Teststellen sollen nach einem Medienbericht kostenfreie Bürgertests falsch abgerechnet haben. Das Bundesgesundheitsministerium verwies dazu am Freitag auf die Möglichkeit nachträglicher Kontrollen. „Die Daten, die für die Kontrolle der korrekten Leistungserbringung nötig sind, müssen bis zum 31. Dezember 2024 aufbewahrt werden“, sagte ein Sprecher des Bundesgesundheitsministeriums vor Journalisten. Somit sei auch eine anschließende Rechnungsprüfung möglich. Die Verantwortung dafür liege bei den Kassenärztlichen Vereinigungen.

Die niedrigschwellige Teststrategie des Bundes hat in den vergangenen Wochen zu einer schnell wachsenden Zahl neuer Testzentren geführt. Nach einer Recherche von „Süddeutsche Zeitung“, NDR und WDR kommen viele neue Betreiber nicht mehr aus dem Bereich des Gesundheitswesens. Der Bericht verweist auf mangelnde Kontrollmöglichkeiten seitens der Behörden. Der Bund überweist den Testzentren demnach 18 Euro pro durchgeführtem Antigen-Schnelltest.

Österreich lockert weiter - Ab 1. Juli volle Säle und Stadien erlaubt

14.30 Uhr: Wegen sinkender Corona-Infektionszahlen entschärft die Bundesregierung die Einreisebeschränkungen für mehrere weitere EU-Länder. Die Niederlande und Zypern werden am Sonntag vom Hochinzidenz- zum Risikogebiet heruntergestuft, wie das Robert Koch-Institut am Freitag in Berlin bekanntgab.

Damit wird die generelle Quarantänepflicht für Einreisende aus diesen Ländern aufgehoben. Durch einen negativen Corona-Test bei Einreise kann man dann zehn Tage Isolation umgehen. Lesen Sie hier: Corona-Risikogebiete des RKI: Diese Länder sind betroffen

Österreich lockert weiter - Ab 1. Juli volle Säle und Stadien erlaubt

13.52 Uhr: Österreich erlaubt ab 1. Juli wieder volle Stadien, Konzertsäle und Theater - und verzichtet dabei auch auf die Maskenpflicht. Die Obergrenzen für die Besucherzahl bei Veranstaltungen im Freien und in Gebäuden fielen dann weg, kündigte Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) am Freitag in Wien an. Voraussetzung sei immer, dass die Besucher getestet, genesen oder geimpft seien. Veranstaltungen mit mehr als 500 Personen seien zudem genehmigungspflichtig.

Flughafen Düsseldorf rechnet mit deutlich steigenden Passagierzahlen

13.18 Uhr: Der Düsseldorfer Flughafen rechnet für die kommenden Wochen dank sinkender Corona-Inzidenzen und der fortschreitenden Impfungen mit deutlich steigenden Passagierzahlen. "Die Buchungszahlen explodieren aktuell geradezu", sagte Flughafen-Chef Thomas Schnalke am Freitag. Er gehe davon aus, dass in den Sommerferien wieder bis zu 50 Prozent des vor der Corona-Pandemie üblichen Verkehrsvolumens erreicht würden.

„Der Wunsch der Menschen, ihre wiedergewonnene Reisefreiheit für den ersten Urlaub seit der Pandemie oder den Besuch bei Familie und Freunden zu nutzen, ist groß", sagte Schnalke. Mit Blick auf das erhöhte Verkehrsaufkommen rund um Fronleichnam wird der Flughafen seinen Flugsteig B zusätzlich zu den Bereichen A und C bereits ab 2. Juni wieder zur Passagierabfertigung nutzen.

Nordrhein-Westfalen, Düsseldorf: Ein Flugzeug der Fluggesellschaft Turkish Airlines startet auf dem Düsseldorfer Flughafen. Foto: Roland Weihrauch/dpa

Spahn verspricht Südafrika Hilfe in Corona-Krise

12.55 Uhr: Bundesgesundheitsminister Jens Spahn hat Südafrika deutsche Unterstützung bei der Bekämpfung der Corona-Pandemie zugesichert. Zum Auftakt eines zweitägigen Besuchs versprach der CDU-Politiker am Freitag in Johannesburg weitere Hilfe der Bundesregierung beim Aufbau der Produktion von Impfstoffen gegen das Virus. Südafrikas Gesundheitsminister Zweli Mkhize informierte über den aktuellen Stand der Pandemie in dem 59-Millionen-Einwohner-Land.

Spahn sagte, der Aufbau einer solchen Produktion brauche einen guten Technologietransfer. "Eine freiwillige Kooperation aus Überzeugung ist immer effektiver als eine erzwungene", fügte der Minister mit Blick auf Debatten über eine Aufweichung des Patentschutzes hinzu. Deutsche Impfstoffentwickler wollten mit anderen Herstellern in der Welt kooperieren. "Wir möchten Sie dabei unterstützen", sagte Spahn.

Welche Corona-Regeln für den Urlaub gelten

12.45 Uhr: Die Reisezeit steht kurz bevor. Doch Urlaub in der Corona-Pandemie ist immer noch mit strengen Beschränkungen verbunden. Unsere Übersicht erklärt, welche Maßnahmen für In- und Auslandsreisen gelten.

Bundesamt kritisiert Luca-App: "Angriffs-Szenario plausibel"

12.29 Uhr: Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) hat eine inzwischen geschlossene Sicherheitslücke in der Luca-App bemängelt. Zuvor hatte der IT-Sicherheitsexperte Marcus Mengs in einem Youtube-Video vorgeführt, wie er theoretisch ein an die Luca-App angebundenes Gesundheitsamt lahmlegen könnte. Mengs hatte dazu als Luca-Nutzer bestimmte Sonderzeichen in die Eingabefelder für seine eigenen Daten eingegeben, beispielsweise ins Feld für die Postleitzahl seiner Anschrift.

Diese Sonderzeichen hätten von dem Microsoft-Office-System im Gesundheitsamt als Programmcode interpretiert werden können. Diese Angriffsmethode wird als "Code-Injection" bezeichnet. Die Macher der Luca-App hatte nach dem ersten Bekanntwerden der Lücke die Eingabe von Sonderzeichen in die Namens- und Kontaktfelder unterbunden und erlauben nur noch die Eingabe von Buchstaben und Zahlen. Laut BSI ist kein Fall bekannt, bei dem die Schwachstelle ausgenutzt wurde.

Dies ist ein Thread zu den zahlreichen Anfragen rund um die #LucaApp.

▶️Wir schätzen das Angriffs-Szenario einer Code-Injection über das Luca-System abhängig von der konkreten Einsatzumgebung als plausibel ein. (1/5) — BSI (@BSI_Bund) May 28, 2021

Bundespräsident Steinmeier will Brücken nach Corona-Pandemie bauen

12.06 Uhr: Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier steht für eine zweite Amtszeit bereit. Das teilte das 65 Jahre alte Staatsoberhaupt am Freitag in Berlin mit. "Ich möchte mich für eine zweite Amtszeit als Bundespräsident zur Wahl stellen", sagte Steinmeier. Er wolle das Land auf dem Weg in die Zukunft begleiten, eine Zukunft nach der Pandemie. Er wolle, dass die Pandemie die Gesellschaft nicht gespalten zurücklasse und Brücken bauen. "Es sind bewegte Zeiten", sagte Steinmeier. Seine Amtszeit läuft 2022 ab.

Deutschland stehe an einem Wendepunkt, sagte der Bundespräsident. "Auf der einen Seite befreien wir uns jeden Tag ein Stück mehr aus den Fängen der Pandemie, auf der anderen Seite treten ihre Folgen für die Gesellschaft jetzt umso schärfer hervor." Die Pandemie habe tiefe Wunden geschlagen. "Sie hat Leid und Trauer gebracht, wirtschaftliche und seelische Not und viel, viel Frust und Bitterkeit. Wir haben uns wund gerieben im Streit um den richtigen Weg. Ich möchte helfen, diese Wunden zu heilen. Ich möchte, dass die Pandemie uns als Gesellschaft nicht gespalten zurücklässt, nicht misstrauisch oder ängstlich."

Untersuchung: Großveranstaltungen diesen Sommer möglich

11.51 Uhr: Großveranstaltungen wie Konzerte könnten einer niederländischen Untersuchung zufolge trotz andauernder Corona-Pandemie bereits in diesem Sommer ohne größere Einschränkungen wieder möglich sein. Nach Auswertung der 24 Pilotveranstaltungen mit insgesamt 60.000 Besuchern halte er es für möglich, dass "viele Festivals stattfinden, sogar bei maximaler Auslastung", sagte Pieter Lubberts von der Initiative Fieldlab der Nachrichtenagentur AFP.

Nach mehreren Lockdowns und mehr als einem Jahr ohne auch nur ein einziges Großevent hatten die Veranstaltungsbranche und die niederländische Regierung das Projekt Fieldlab gegründet. Im Rahmen des Projekts wurden zwischen Februar und Mai 2021 mehrere Großveranstaltungen organisiert und von Wissenschaftlern begleitet, darunter Fußballspiele und der Eurovision Song Contest (ESC) in Rotterdam.

Rund 3500 Fans sitzen im Finale des Eurovision Song Contest (ESC) in Rotterdamm. Alle Besucher müssen ein negatives Corona-Testergebnis vorweisen. Foto: Peter Dejong/AP/dpa

Intensivmediziner gegen verfrühte Entwarnung in Corona-Pandemie

11.24 Uhr: Intensivmediziner haben sich vor dem Hintergrund sinkender Infektionszahlen gegen eine verfrühte Entwarnung in der Corona-Pandemie gewandt. "Wir behandeln noch immer mehr als 3000 Patienten mit einer Covid-19-Erkrankung auf den Intensivstationen", sagte der Präsident der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (Divi), der "Passauer Neuen Presse". Dies sei mehr als "in der Spitze der ersten Welle" im Frühjahr 2020.

Zugleich gebe es nach wie vor kein wirksames Medikament gegen Corona-Erkrankungen, sagte Marx weiter. "Ich befürchte, es wird noch einige Zeit in Anspruch nehmen, bevor wir Covid-19 gezielt medikamentös behandeln können", beurteilte er die Aussichten hierfür skeptisch. Wie lange die Medikamenten-Entwicklung gegen Viren dauern könne, sehe man an der HIV-Erkrankung. Daher werde es auch bei sinkenden Infektionszahlen weiterhin "immer wieder Covid-19-Patienten auf den Intensivstationen" geben.

Zelt statt Klassenraum in der Corona-Pandemie

10.55 Uhr: Unterricht vor dem Computer zu Hause kann nerven. Deshalb haben sich zwei Schulen in der Stadt Deggendorf in Bayern etwas einfallen lassen und den Unterricht ins Festzelt verlegt. Darin gibt es genug Platz, damit jeder ausreichend Abstand halten kann.

Das einzige Problem: Wenn es regnet, trommeln die Tropfen auf das Zeltdach. Das kann recht laut sein. Die Schülerinnen und Schüler stört das aber nicht. Im Moment sind in Bayern Pfingstferien. Auch danach wollen die beiden Schulen weiter Unterricht in den Festzelten stattfinden lassen.

Ein Zelt wird in der Grundschule Rettenbach in Deggendorf (Bayern) als Klassenzimmer benutzt. Die Schüler sollen so vor einer Corona-Infektion geschützt werden. Foto: Armin Weigel/dpa

Über 6000 Betriebsärzte beteiligen sich ab 7. Juni an Impfkampagne

10.29 Uhr: Beschäftigte können sich in tausenden deutschen Betrieben ab 7. Juni gegen Corona impfen lassen. Mehr als 6000 Betriebsärzte hätten eine Bestellung abgegeben, teilte eine Sprecherin des Bundesgesundheitsministeriums am Freitag in Berlin mit. Sie erhalten demnach zum Start in der Woche vom 7. Juni 702.000 Dosen des Impfstoffs von Biontech/Pfizer.

Jeder Betriebsarzt solle in dieser Woche eine zugesicherte Mindestmenge von 102 Dosen erhalten. "Geimpft werden kann flächendeckend – in den großen Betrieben ebenso wie in kleinen und mittleren", sagte die Sprecherin. Jeder Betriebsarzt habe die Möglichkeit, eine Bestellung aufzugeben.

Etwas mehr Homeoffice im Mai

9.55 Uhr: Im Mai haben etwas mehr Menschen in Deutschland zumindest teilweise aus dem Homeoffice heraus gearbeitet. Die Quote stieg von 30,8 Prozent im April auf 31,0 Prozent, wie das Ifo-Institut am Freitag mitteilte. Das ist nach wie vor nur etwas mehr als die Hälfte der 56 Prozent der Arbeitnehmer, bei denen das Forschungsinstitut Potenzial für zumindest teilweises Homeoffice sieht.

"Wir beobachten seit Februar praktisch eine gleichbleibende Homeoffice-Quote, trotz der krisenbedingt eingeführten Pflicht", sagt Jean-Victor Alipour, Experte für Homeoffice beim Ifo-Institut. Den höchsten Homeoffice-Anteil gab es laut Ifo bei IT-Dienstleistern. Hier stieg er um 0,6 Punkte auf 80,6 Prozent. Deutlich rückläufig war er im Mai bei Forschern und Entwicklern, wo es einen Rückgang von 55,4 auf 49,1 Prozent gab.

In der Corona-Pandemie arbeiten viele Menschen im Homeoffice. Foto: Fabian Strauch/dpa

Stiko-Mitglied: Kein Druck bei Impfungen für Kinder

9.27 Uhr: Stiko-Mitglied Martin Terhardt hat in der Debatte über Corona-Impfungen für Kinder die Unabhängigkeit der Ständigen Impfkommission unterstrichen. "Wir sind ein unabhängiges wissenschaftliches Gremium, wir haben eine Satzung und eine Geschäftsordnung, die uns einer bestimmten Methodik verpflichten", sagte Terhardt am Freitag im Bayerischen Rundfunk. Er fügte hinzu: "Und das werden wir so machen, wie wir das sonst auch machen: Eben nach wissenschaftlichen Kriterien entscheiden und nicht nach politischen - oder uns auch nicht auf irgendeinen Druck beeinflussen lassen."

Terhardt verwies darauf, dass die Kommission die besonderen Risiken der Impfung von Kindern und Jugendlichen noch nicht genau kenne. Deshalb neige man zur Zurückhaltung. Die Stiko sei mit ihrer Bewertung noch nicht fertig und noch mitten dabei.

So wird in Deutschland gegen Corona geimpft

8.50 Uhr: Der Impfmonitor unserer Redaktion zeigt, wie Deutschland beim Impfen gegen das Coronavirus vorankommt. Mittlerweile haben 34.305.216 Menschen zumindest die erste Impfdosis erhalten. Das sind 41,2 Prozent der Bevölkerung. 15,7 Prozent haben sogar schon den vollen Impfschutz.

Der Impfmonitor unserer Redaktion zeigt, wie Deutschland beim Impfen gegen das Coronavirus vorankommt. Foto: FUNKE Digital

Braun: Impfangebot bis Mitte September gilt auch für Kinder ab 12

8.37 Uhr: Alle Kinder, die 12 Jahre und älter sind, sollen laut Kanzleramtsminister Helge Braun (CDU) bis zum Ende des Sommers ein Impfangebot erhalten. "Da haben wir jetzt gesagt, da nehmen wir die 12-plus-Jährigen mit rein, das gilt auch für die", sagte der Politiker im ARD-"Morgenmagazin" zu den Beschlüssen des Impfgipfels am Donnerstag. Bis Mitte September wolle man mit den Impfungen durch sein, "das halten wir auch weiter für realistisch", sagte Braun.

Braun wies darauf hin, dass es den Ländern offen steht, spezielle Impfangebote für Schulen aufzulegen, "das haben wir nicht ausgeschlossen". Es gehe aber zu weit zu sagen, Kinder müssten sich für einen sicheren Schulbetrieb impfen lassen. "Das ist eine individuelle Entscheidung und deshalb fände ich es gut wenn Eltern und Ärzte da frei sind und dass wir sie weder bedrängen, dafür oder dagegen", stellte Braun fest.

Untersuchungen zum Ursprung des Coronavirus.

8.21 Uhr: Noch immer ist unklar, wie das Coronavirus in die Welt kam. Nun wird wieder verstärkt über die Annahme diskutiert, ob das Virus durch einen Unfall aus einem Forschungslabor im chinesischen Wuhan entwichen ist. US-Präsident Joe Biden hat seine Geheimdienste nun unter Druck gesetzt, der Sache wirklich auf den Grund zu gehen.

Drosten: Indische Mutation macht Sorgen

8.07 Uhr: Der Virologe Christian Drosten hat sich auf Twitter zur Corona-Mutation, die zunächst in Indien aufgetreten war, geäußert. "B.1.617.2 macht Sorgen, großteils geimpfte Jahrgänge sind weitgehend geschützt. Nicht so die Jüngeren", schrieb der Wissenschaftler.

Drosten bezog sich dabei auf Daten und Einschätzungen aus Großbritannien zur Inzidenzentwicklung und Krankheitsschwere durch Infektionen mit der Mutation.

False. Nobody caught Covid from the trip. Saint was the first to have it in our family and he caught it from school from another student who tested positive first. I then developed symptoms and got it a few days after he coughed on me while caring for him. https://t.co/hTWbB6JC25 — Kim Kardashian West (@KimKardashian) May 28, 2021

Umfrage: Hälfte der Eltern würde Kinder gegen Corona impfen lassen

7.50 Uhr: Rund die Hälfte der Familien in Deutschland will ihre Kinder voraussichtlich gegen das Coronavirus impfen lassen, sobald dies möglich ist. Das geht aus einer repräsentativen Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Civey im Auftrag der "Augsburger Allgemeinen" (Freitag) hervor. Demnach sind 51 Prozent der Befragten, bei denen Kinder im Haushalt leben, für eine Impfung des Nachwuchses, 40 Prozent der Erziehungsberechtigten lehnen die Schutzimpfung für die Kinder dagegen derzeit ab. Der Rest äußerte sich unentschieden.

Bund und Länder hatten sich am Donnerstag darauf verständigt, dass ab dem 7. Juni auch Kinder ab zwölf Jahren in Deutschland mit dem Impfstoff von Biontech/Pfizer geimpft werden können. Voraussetzung ist, dass die EU-Arzneimittelbehörde EMA den Impfstoff für diese Altersgruppe freigibt. Sie will an diesem Freitag darüber beraten. Bisher ist das Präparat in der EU nur für Menschen ab 16 Jahren zugelassen, die anderen Impfstoffe sogar nur für Erwachsene.

Lesen Sie dazu auch: "Markus Lanz": Das Impfen von Schülern wird dauern

WHO: Afrika benötigt 20 Millionen Astrazeneca-Dosen binnen sechs Wochen

7.16 Uhr: Afrika benötigt nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation (WHO) in den kommenden sechs Wochen mindestens 20 Millionen Impfstoffdosen des Astrazeneca-Vakzins, um die rechtzeitige Verabreichung von Zweitimpfungen sicherzustellen. "Afrika braucht jetzt Impfstoff", betonte die WHO-Afrika-Direktorin Matshidiso Moeti am Donnerstag. Um eine Immunisierung gegen das Coronavirus zu gewährleisten, sei es zentral, dass das Impf-Intervall von sechs bis zwölf Wochen eingehalten werde.

Zusätzlich zu den 20 Millionen Astrazeneca-Dosen für die bereits Erstgeimpften würden in den afrikanischen Staaten insgesamt 200 Millionen Corona-Impfstoffdosen benötigt, um bis September dieses Jahres zehn Prozent der afrikanischen Bevölkerung gegen den Covid-19-Erreger zu impfen, hieß es in der WHO-Erklärung weiter. Auf dem gesamten afrikanischen Kontinent wurden bis Mitte dieser Woche 4,7 Millionen Corona-Infektionen und knapp 130.000 Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 nachgewiesen.

Rentner warten vor einem Zelt in Johannesburg (Südafrika) auf eine Corona-Impfung. Foto: Themba Hadebe/AP/dpa

Bericht: Größerer Corona-Ausbruch bei Deutscher Bahn in Fulda

4.17 Uhr: An einem Standort der Deutschen Bahn in Fulda hat es einem Medienbericht zufolge einen größeren Corona-Ausbruch gegeben. Wie "Buzzfeed News" am Donnerstag berichtete, wurden mehr als 60 der rund 600 Mitarbeiter positiv getestet. Der Ausbruch soll sich in den vergangenen 14 Tagen in einem Werk zur Fahrzeuginstandhaltung ereignet haben. Dort werden demnach vor allem Bremsteile repariert.

Die Deutsche Bahn bestätigte gegenüber "Buzzfeed News", dass "ein Anstieg von positiv getesteten Mitarbeitenden schnell aufgefallen sei". Die Mitarbeiter seien daher täglich auf das Coronavirus getestet worden, "weshalb äußerst rasch die betroffenen Mitarbeitenden identifiziert und direkt in häusliche Isolation geschickt wurden". Mehr als die Hälfte der Infizierten sei mittlerweile wieder genesen.

Göring-Eckardt vermisst Konzept zur Impfung Jugendlicher

2.30 Uhr: Grünen-Fraktionschefin Katrin Göring-Eckardt hat sich enttäuscht über die Ergebnisse des Impfgipfels von Bund und Ländern gezeigt."Es ist nicht nachvollziehbar, weshalb es kein konkreteres Konzept gibt, wie impfwillige Jugendliche wirklich bis zum Ende des Sommers ein Impfangebot erhalten sollen", sagte sie unserer Redaktion.

Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) müsse sicherstellen, dass Jugendliche mit Vorerkrankungen, die einer der Risikogruppen angehörten, "mit hoher Priorität ein Impfangebot" erhielten, forderte Göring-Eckardt. "In diesem Fall könnten die Eltern am besten gleich mitgeimpft werden zum Schutz ihrer Kinder." Zusätzlichen Impfstoff, den Spahn vor kurzem noch in Aussicht gestellt habe, gebe es nun ganz offenbar doch nicht, kritisierte Göring-Eckardt. "Mal wieder weckte der Gesundheitsminister falsche Erwartungen und hat es versäumt, vorausschauend zu handeln."

Impfgipfel: Städtetag warnt vor "enttäuschten Hoffnungen"

2.00 Uhr: Nach der Entscheidung des Impfgipfels, Kinder ab zwölf Jahren gegen Corona zu impfen, hat der Deutsche Städtetag vor enttäuschten Hoffnungen gewarnt. "Schülerinnen und Schüler eine Impfung zu ermöglichen, ist eine gute Sache. Dann können die Kinder mit den Eltern darüber entscheiden, ob sie eine Impfung wollen", sagte Hauptgeschäftsführer Helmut Dedy unserer Redaktion. "Der Impfstoff ist aber im Moment so knapp, dass er gerade einmal für die Zweitimpfungen reicht. Bund und Länder müssen Tacheles reden und klar und ehrlich sagen, dass es noch Wochen dauert, bis jeder, der will, geimpft werden kann. Denn enttäuschte Hoffnungen kosten Vertrauen."

Intensivmediziner gegen rasche Corona-Impfung bei Kindern

1.30 Uhr: Deutschlands Intensivmediziner sprechen sich gegen eine vorrangige Corona-Impfung bei Kindern und Jugendlichen aus. "Kinder erkranken häufig asymptomatisch oder im Verlauf harmlos und haben deshalb derzeit bei knappen Impfstoffkapazitäten keine dringliche Indikation für eine Impfung", sagte der Generalsekretär der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (Divi), Florian Hoffmann, unserer Redaktion.

Der Münchner Kinder-Intensivmediziner betonte mit Blick auf die Debatten beim jüngsten Impfgipfel von Bund und Ländern, es gebe derzeit in Deutschland noch fast 30 Millionen Erwachsene zu impfen. "Im Sinne der Intensivbettenkapazitäten haben erwachsene Patienten bei der Impfung also weiterhin höchste Priorität, da diese ein relevantes Risiko eines intensivpflichtigen Verlaufs haben", sagte Hoffmann mit Verweis auf Pläne der Politik, allen Kindern und Jugendlichen über 12 Jahren bis Ende August ein Impfangebot zu machen.

Deutschlands Intensivmediziner sprechen sich gegen eine vorrangige Corona-Impfung bei Kindern und Jugendlichen aus. Foto: Christopher Neundorf/dpa

Lauterbach für Verlängerung der Notbremse

1.00 Uhr: Fachpolitiker der Regierungskoalition sind uneins, ob die Bundesnotbremse zur Eindämmung der Corona-Pandemie über den Juni hinaus verlängert werden soll. "Bei den jetzigen niedrigen Inzidenzen sehe ich keinen Grund, sie zu verlängern", sagte der rechtspolitische Sprecher der SPD-Fraktion, Johannes Fechner, unserer Redaktion. "Das ist auch die Meinung, die ich in meiner Fraktion wahrnehme." Alles deute darauf hin, "dass wir die Notbremse nicht noch einmal brauchen werden." Er gab zu bedenken, die Notbremse beinhalte "erhebliche Grundrechtseingriffe".

Der SPD-Gesundheitspolitiker Karl Lauterbach hält es dagegen für richtig, die bis zum 30. Juni geltende Notbremse zu verlängern. "Als Vorsichtsmaßnahme", erläuterte er. "Wir müssen vorbereitet sein, falls die Zahlen wieder steigen", sagte Lauterbach unserer Redaktion. Bei sinkenden Inzidenzen stehe die Notbremse Lockerungen auch "nicht im Wege".

Beide Politiker gehen indes davon aus, dass die Feststellung der pandemischen Lage im Juni auf jeden Fall verlängert wird. Lauterbach sagte, "wir sind weiterhin in einer pandemischen Lage". Er warnte, "das wird sich auch nicht so schnell ändern. Wir können neue Ausbrüche oder Mutationen bekommen".

Corona-News von Donnerstag, 27. Mai: USA: Impf-Programm Covax fehlen Millionen Dosen Corona-Impfstoff

22.48 Uhr: Für die dringend nötigen Corona-Impfkampagnen in ärmeren Ländern fehlen dem Impfprogramm Covax zufolge bis Ende Juni 190 Millionen Impfdosen. Das von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) mitgegründete Programm appellierte am Donnerstag an reiche Länder, mehr Impfdosen zu spenden. "Wenn wir gegen den derzeitigen akuten Mangel nichts tun, können die Folgen katastrophal sein", warnte Covax. Das Programm wurde 2020 gegründet, um allen Ländern der Welt zügig Zugang zu Corona-Impfstoffen zu verschaffen.

Die USA und europäische Länder, darunter Deutschland, hätten zusammen 180 Millionen Dosen versprochen, aber das reiche nicht. Die reichen Länder müssten nach einer Analyse der Stiftung von Bill und Melinda Gates in der Lage sein, bis Ende des Jahres zusammen eine Milliarde Dosen zur Verfügung zu stellen, so Covax. Sie hätten dann immer noch genügend Impfstoff, um 80 Prozent ihrer Bevölkerung zu impfen.

Außerdem fehlen Covax noch zwei Milliarden Dollar (rund 1,7 Milliarden Euro) für weitere Impfstoffkäufe. Das Geld müsse bis Anfang Juni eingehen, um weitere Bestellungen aufgeben zu können.

USA: Erster Millionengewinn bei Impflotterie

22.24 Uhr: Im US-Bundesstaat Ohio hat eine Bürgerin als Belohnung für ihre Corona-Impfung eine Million US-Dollar (820 000 Euro) gewonnen. Abbigail Bugenske war die erste Gewinnerin der von dem Bundesstaat als Impfanreiz ausgelobten Lotterie. Der Jugendliche Joseph Costello gewann zudem ein volles Universitätsstipendium, wie die Initiative am Mittwoch (Ortszeit) mitteilte. "Glückwunsch an Abbigail und Joseph", schrieb Gouverneur Mike DeWine auf Twitter. Schon nächste Woche würden die nächsten Gewinner ausgelost.

Griechischer Ministerpräsident verspricht normalen Sommer – zu 90 Prozent

22.01 Uhr: Der griechische Ministerpräsident Kyriakos Mitsotakis geht davon aus, dass der Sommer in Griechenland zu einem großen Teil "normal" verlaufen werde. Auf die Frage, ob in der Corona-Pandemie bis August/September eine Herdenimmunität erreicht werden könne, sagte Mitsotakis der "Bild".

Urlaub an den schönen Stränden Griechenlands? Der griechische Ministerpräsident Kyriakos Mitsotakis hält das für möglich.

"Davon gehe ich aus. Wenn wir uns die Impfgeschwindigkeit ansehen: Wir impfen jeden Tag mehr als 100 000 Menschen. Das ist ein Prozent der Bevölkerung." Er sei sich sicher, dass sich die Corona-Lage weiter verbessern werde. "Es wird zu 90 Prozent ein normaler Sommer sein", sagte Mitsotakis. Seine Regierung gehe für den Staatshaushalt davon aus, dass die Zahl der Touristen bei rund 50 Prozent des Niveaus von 2019 liegen wird. Im Vorjahr seien 25 Prozent im Vergleich zu 2019 gekommen.

"Der Sommer wird gut", ist übrigens auch ein berühmtes Zitat des SPD-Gesundheitsexperten Karl Lauterbach. Die Comedienne Carolin Kebekus hat es zum Anlass genommen, zusammen mit dem Epidemologen gleich ein ganzes Lied darüber zu komponieren. Lesen Sie dazu: Lauterbach und Kebekus singen von Corona-freien Sommer

Linke nennt Bund-Länder-Treffen "Gipfel der Enttäuschung"

20.41 Uhr: Die Linkspartei hat den Impfgipfel als "Gipfel der Enttäuschung - insbesondere für Familien" kritisiert. "Statt neuer Versprechen braucht es Akkord-Arbeit bei den Erstimpfungen, statt übermäßiger Lagerhaltung für Zweitimpfungen", sagte Linksfraktionschef Dietmar Bartsch dieser Redaktion. "Dass bis heute nicht alle Risikopersonen geimpft sind und ein Angebot an die mittelalte Generation fehlt, ist eine bittere Nachwirkung des Beschaffungsdebakels."

Außerdem sei man in eine "gefährliche Abhängigkeit von einem Hersteller" geraten. Auch beim Thema Impfnachweis sei die Bundesregierung spät dran: "Warum wurde dieses Thema nicht mit Beginn der Impfkampagne angepackt? Dann hätte es bereits abgeschlossen sein können."

Kanzlerin Merkel und die Länderchefs müssen sich von Linken-Chef Dietmar Bartsch nach dem Impfgipfel deutliche Kritik gefallen lassen. Foto: Adam Berry / Getty Images

Tschentscher: Bund hat Impfstoff-Ausgleich zugesagt

19.53 Uhr: Die Bundesregierung will den Ländern zu wenig gelieferten Corona-Impfstoff ausgleichen. Das sei ihm am Donnerstag beim sogenannten Impfgipfel zugesichert worden, sagte Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) im Anschluss an die Beratungen der Länderregierungschefs mit dem Bund. Hamburg habe in den vergangenen Wochen gemessen an den Bevölkerungszahlen der Länder regelmäßig zu wenig Impfstoff erhalten. "Von Woche zu Woche ist die Lücke größer geworden."

Konkrete Zahlen nannte der Senatschef nicht. Nach dpa-Informationen geht es um gut 50.000 Impfdosen. Laut Impfdashboard des Bundesgesundheitsministeriums wurden bisher 1.092.396 Impfdosen an die Hansestadt geliefert. Das entspricht 59,1 Impfdosen pro 100.000 Einwohner. Hamburg liegt damit unter den 16 Bundesländern auf dem letzten Platz. Insgesamt wurden nach Auskunft der Gesundheitsbehörde rund 52.150 Impfdosen zu wenig geliefert.

Mecklenburg-Vorpommern lockert Kontaktbeschränkungen

19.32 Uhr: Die Kontaktbeschränkungen in der Corona-Pandemie werden in Mecklenburg-Vorpommern vom 1. Juni an gelockert. Dann dürfen sich bis zu zehn Menschen aus fünf Haushalten treffen, wie Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) am Donnerstagabend in Schwerin mitteilte. Weitere Lockerungen wie private Feiern sollen demnach schrittweise erfolgen.

Bundesschülerkonferenz: Vorgriffsrecht für junge Menschen auf Biontech

19.29 Uhr: Nach dem Impfgipfel hat die Bundesschülerkonferenz ein Vorgriffsrecht für junge Menschen auf den Biontech-Impfstoff gefordert. Denn mit Biontech werde es in absehbarer Zukunft nur einen Impfstoff gegeben, der für unter 16-Jährige zugelassen wird. "Der Bund muss entsprechende Vorkehrungen treffen, damit entsprechende Mengen verfügbar sind, sobald die Zulassung der EMA da ist", sagte Dario Schramm, Generalsekretär der Bundesschülerkonferenz, unserer Redaktion. Junge Menschen müssten auch die Möglichkeit bekommen, sich und ihre Mitmenschen mit einer Impfung zu schützen, so Schramm.

Kritik übte Generalsekretär auch an der Aufhebung der Priosierung, denn "vorerkrankte junge Menschen auch über 16 versuchen seit Wochen vergebens, einen Termin zu bekommen, obwohl sie laut Priorisierung dran wären", sagte Schramm unserer Redaktion. So werde das "Gerangel noch größer" und die Hoffnung auf einen zeitnahen Termin nur geringer.

Neuinfektionen in Großbritannien steigen wieder

18.58 Uhr: Nach einem langen Abwärtstrend verzeichnet Großbritannien wieder mehr neue Corona-Fälle. Die Zahl der Neuinfektionen war am Mittwoch mit 3542 Fällen so hoch wie seit dem 12. April nicht mehr, wie Gesundheitsminister Matt Hancock am Donnerstag sagte. Bis zu drei Viertel der neuen Fälle könnten der Variante B.1.617.2 zugeordnet werden, die zuerst in Indien entdeckt wurde. Der Sender Sky News kommentierte, die Zahlen legten nahe, dass die Variante nun im Land dominiere.

Hancock betonte, dass die Zahl der Corona-Patienten in Kliniken aber nicht steige - im Gegenteil. Die Regierung geht davon aus, dass Impfungen gegen die Variante schützen. Die große Mehrheit der neu Infizierten sei noch nicht geimpft gewesen.

Dank der Corona-Impfungen herrscht wieder etwas Normalität in Großbritannien. Doch nun steigen die Neuinfektionen wieder.

Thüringen prüft Kinderarztberatungen in Impfstationen

18.45 Uhr: Die Thüringer Landesregierung will prüfen, ob für Kinder und Jugendliche in den 29 Impfstationen des Landes Sonderzeiten für Corona-Impfungen eingerichtet werden können. Das kündigte Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) am Donnerstag nach Beratungen von Bund und Ländern an. Zu diesen Sonderzeiten sollen möglichst Kinderärzte in den Impfstationen anwesend sein.

Söder: Keine Impfpflicht für Kinder und Jugendliche

18.36 Uhr: Auch Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hat versichert, dass es keine Corona-Impfpflicht für Kinder und Jugendliche geben soll. "Keiner muss geimpft werden", sagte Söder, der aus Nürnberg zugeschaltet war, am Donnerstag nach Beratungen von Bund und Ländern. "Wir wollen Impfangebote machen, aber es gibt keine Impfpflicht." Schule werde trotzdem möglich sein, betonte er.

Insgesamt zeigte sich Söder zuversichtlich, was die Corona-Lage und den Stand der Impfkampagne angeht - auch wenn man noch nicht über dem "Impf-Berg" sei. Insgesamt werde die Lage jeden Tag besser. Aber es gebe keinen Anlass für Übermut und Euphorie, es gebe noch viel Arbeit.

Impfgipfel: Impfungen für Jugendliche ab zwölf Jahren ab 7. Juni

18.23 Uhr: Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller hat vor zu hohen Erwartungen an die geplanten Corona-Impfungen für Kinder gewarnt. „Wir haben dafür keine zusätzlichen Impfstoffe“, sagte der SPD-Politiker am Donnerstag nach Beratungen von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) mit den Ministerpräsidenten der Länder. Es werde daher nach Aufhebung der Impf-Priorisierung am 7. Juni keine eigene Impfkampagne für Kinder und Jugendliche ab 12 geben. Vielmehr solle ihnen, solle den Familien ein Angebot in Impfzentren oder Arztpraxen im Rahmen der verfügbaren Impfstoffmengen gemacht werden. Auch sie können sich dann um einen Termin bemühen. Es sei gut, dass darüber nun Klarheit herrsche.

Ein Kinderarzt impft ein Kind. Foto: dpa

Impfgipfel: Impfungen für Jugendliche ab zwölf Jahren ab 7. Juni

17.50 Uhr: ​​​Kinder und Jugendliche ab zwölf Jahren sollen sich in Deutschland ab 7. Juni um einen Corona-Impftermin bemühen können. Mit der erwarteten Zulassung des Biontech-Impfstoffs für diese Altersgruppe durch die europäische Arzneimittelbehörde EMA könnten sie sich ab dem geplanten Ende der Priorisierung um eine Impfung bei den niedergelassenen Ärzten oder in Impfzentren bemühen, teilte Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) nach Beratungen von Bund und Ländern am Donnerstag in Berlin mit.

Die Länder können dem Beschluss zufolge Angebote in Impfzentren machen oder Programme für die Altersgruppe auflegen. Die Minderjährigen sollten sich aber insbesondere in den Praxen um einen Termin bemühen können. Bis zum Ende des Sommers soll auch den Kindern und Jugendlichen ein Impfangebot gemacht werden. Ein sicherer Schulbetrieb soll unabhängig davon, wie viele Schülerinnen und Schüler ein Impfangebot wahrnehmen, gewährleistet werden.

Niedersachsen: Schulen kehren Montag in Regelbetrieb zurück

17.12 Uhr: In Niedersachsen kehren praktisch sämtliche Schulen am kommenden Montag in den Regelbetrieb zurück. In allen Regionen mit einer stabilen Sieben-Tage-Inzidenz unter 50 können Schülerinnen und Schüler damit wieder im Klassenverband gemeinsam in den Unterricht, kündigte Kultusminister Grant-Hendrik Tonne (SPD) am Donnerstag an. „Das ist eine richtige gute Nachricht für die Kinder und Jugendlichen, die in den letzten Monaten arg zurückgesteckt haben.“ Über fünf Monate lang wurden die Schüler überwiegend im Distanzlernen und zuletzt wieder in geteilten Klassen unterrichtet.

Lauterbach kritisiert die Haltung der Stiko zur Impfung von Kindern

16.53 Uhr: SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach kritisiert die Haltung der Ständigen Impfkommission (Stiko) zu Corona-Impfungen für Kinder und Jugendliche. "Wenn sie sich nicht festlegt, schiebt sie die Verantwortung den Eltern, Kindern und Ärzten allein zu", sagte er den Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland. "Das wirft uns zurück in den Bemühungen, Kinder und Jugendliche zu impfen, weil zahlreiche Ärzte verständlicherweise ohne Empfehlung der Stiko junge Menschen nicht impfen wollen." Die Kommision müsse "zumindest eine Botschaft senden".

Karl Lauterbach (SPD), Gesundheitsexperte, kritisiert die Haltung der Stiko. Foto: dpa

Mehr als 31 Millionen Impfdosen im Juni erwartet

16.13 Uhr: Im Juni werden in Deutschland voraussichtlich mehr als 31 Millionen Corona-Impfdosen ausgeliefert. Das geht aus Unterlagen des Bundesgesundheitsministeriums für die Länder zum Impfgipfel hervor. Von den ursprünglich für das gesamte zweite Quartal 80 Millionen zugesagten Impfdosen wurden demnach 31 Millionen geliefert.

Wochenweise Lieferpläne lägen bis Ende Juni bisher nur von den Herstellern Biontech/Pfizer und Moderna vor. Demnach werden in den Juniwochen vom 31. Mai bis 4. Juli 25,7 Millionen Biontech-Dosen und knapp 3 Millionen Moderna-Dosen erwartet. Von Astrazeneca sind es in der ersten dieser Wochen 2,4 Millionen und von Johnson & Johnson 0,5 Millionen Dosen. AstraZeneca und Johnson & Johnson kündigten Lieferungen aber nur kurzfristig an.

Insgesamt wurden in den Ländern laut den Angaben bisher im Schnitt 88 Prozent der gelieferten Impfdosen verimpft – die Spanne reicht von 76 Prozent in Brandenburg bis 98 Prozent in Bremen. Vom Biontech-Präparat wurden 91 Prozent verimpft, von Moderna 76 Prozent und von Astrazeneca 87 Prozent. Bei Johnson & Johnson liegt die Quote bisher nur bei 35 Prozent, allerdings bei erst 425.000 gelieferten Dosen. Es ist der einzige Impfstoff, bei dem eine Impfung reicht, weshalb mobile Impftrupps ihn etwa bei Obdachlosen einsetzen, bei denen nicht leicht zwei Termine in größerem Abstand ausgemacht werden können.

Spahn reist nach Südafrika – Initiative für Impfstoffproduktion

15.44 Uhr: Hilfen für eine Corona-Impfstoffproduktion in Afrika stehen im Fokus einer Reise von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn nach Südafrika. Der CDU-Politiker wird dazu an diesem Freitag in der Hauptstadt Pretoria erwartet, wie es aus dem Ministerium in Berlin hieß. Spahn will für die Bundesregierung am Auftakttreffen einer Initiative teilnehmen, mit der Deutschland und Frankreich ihre Unterstützung für den Aufbau einer eigenen Produktion von Corona-Impfstoffen in Afrika bekräftigen.

Ärzte befürchten Tumulte in den Praxen

15.14 Uhr: Die saarländischen Kassenärzte befürchten, dass es wegen der Aufhebung der Impfreihenfolge am 7. Juni zu Tumulten in den Praxen kommen wird. Anlass dafür seien "eine Vielzahl von unschönen Szenen, die sich bereits jetzt in den Arztpraxen" abspielten, teilte die Kassenärztliche Vereinigung (KV) Saarland am Donnerstag in Saarbrücken mit.

Impfgipfel – Debatte über Impfungen für Kinder

15.01 Uhr: Bei den laufenden Bund-Länder-Gesprächen soll es um vor allem auch um Impfungen für Kinder gehen. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn ist dafür, Kindern ab 12 Jahren möglichst rasch Impfangebote zu machen. Zuvor muss jedoch die EU-Arzneimittelbehörde EMA über eine entsprechende Zulassung für den bisher ab 16 Jahren zugelassenen Impfstoff von Biontech und Pfizer entscheiden. Das wird an diesem Freitag erwartet.

Berlins Regierender Bürgermeister Müller fordert Spahn auf, zu sagen, wann die Extralieferungen für Kinder kommen. Merkel belehrt ihn: Es werde keine Extralieferungen für Kinder geben. Die Impfungen müssten aus den existierenden Lieferungen abgedeckt werden.

Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD). Foto: dpa

Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) schaltet sich ein: Eine Zulassung von Impfungen für Kinder und Jugendliche, ohne dass es dafür auch eine Empfehlung der Stiko gebe, werde Eltern massiv verunsichern.

Reiner Haseloff meldet sich mit Frontalangriff auf Regierung zu Wort: Die Corona-Politik treibe die Leute zur AfD. Kein Wunder, ihm steht das Wasser gerade bis zum Hals.

Impfgipfel hat begonnen

14.43 Uhr: Bundeskanzlerin Angela Merkel und die Ministerpräsidenten der Länder sind zu einem weiteren Impfgipfel zusammengekommen. Für das Treffen haben sich einige Länderchefs im Kanzleramt versammelt und andere per Video zugeschaltet.

Zu Beginn des Gipfels erinnerte Merkel daran, dass man bei dem Corona-Gipfel im Februar versprochen habe, im Sommer jedem ein Impfangebot zu machen. Es sähe so aus, als ob man dieses Versprechen halten könne, so die Kanzlerin. Michael Müller sprach von "dicken Brocken", die beim Impfgipfel besprochen werden müssten. Er nannte dabei neben der Frage, ob Kinder und Jugendliche geimpft werden, Verteilungsgerechtigkeit Impfstoff sowie den digitalen Impfpass als Thema.

Zugeschaltet ist auch der Vorsitzende der Stiko, Thomas Mertens. Er betont, die Impfkommission wolle kein Spielverderber sein, entscheide aber bei ihren Empfehlungen ausschließlich nach medizinischen Gesichtspunkten.

Zwischendurch gibt es etwas Geografie-Nachhilfe: Ob auf der Fotowand hinter Markus Söder der Chiemsee zu sehen sei, will die Kanzlerin vom bayerischen Ministerpräsidenten wissen. Er klärt auf: Es ist der Bodensee.

Drosten plädiert für Vorsicht

14.07 Uhr: Angesichts einer zunehmend schwierigen Deutung der Pandemie-Entwicklung hat der Berliner Virologe Christian Drosten für vorsichtiges politisches Handeln plädiert. Vorhersagen würden angesichts zunehmender Impfungen immer schwieriger, die Politik müsse mit gewissem Augenmaß und gewisser Vorsicht fahren, sagte der Leiter der Virologe an der Charité bei einer Anhörung im Parlamentarischen Begleitgremium Covid-19-Pandemie des Bundestags.

Maßnahmen der Kontaktreduktion seien wirksam, man solle aber nicht zu viel auf einmal zurücknehmen. "Das kann sonst zurückschlagen." Bei wieder steigenden Inzidenzen stelle sich künftig die Frage, was das bedeutet - denn die dahinterstehende Krankheitslast in der Bevölkerung werde mit der Zeit durch die zunehmenden Impfungen immer weiter reduziert.

"Das ist jetzt eigentlich eine der schwierigsten Phasen überhaupt für die Politik, das Ganze zu navigieren", sagte Drosten. In Deutschland sei der Impffortschritt zwar noch nicht so groß wie in Großbritannien. Bei Menschen über 70, die ein höheres Risiko für schwere Krankheitsverläufe haben, sei der Fortschritt aber schon recht ausgeprägt.

Christian Drosten, Direktor des Instituts für Virologie, Charité Berlin, spricht sich für vorsichtiges politisches Handeln aus. Foto: dpa

Spahn rechnet wohl sechs Millionen Impfdosen für Minderjährige ein

12.49 Uhr: Das Bundesgesundheitsministerium rechnet für die Erst- und Zweitimpfung von Kindern und Jugendlichen gegen Corona mit einem Bedarf von insgesamt mehr als sechs Millionen Impfdosen des Herstellers Biontech. Dies geht aus Unterlagen hervor, die das Ministerium von Jens Spahn den Ländern zur Vorbereitung des Impfgipfels zugesandt hat und die der Nachrichtenagentur AFP vorliegen. Der Altersgruppe von zwölf bis 18 Jahren - insgesamt 5,3 Millionen Menschen - soll demnach bis Ende August mindestens eine Erstimpfung ermöglicht werden.

Der Bund wolle den Ländern die erforderlichen Impfdosen "schrittweise aus den Gesamtliefermengen für Juni, Juli und August zusätzlich zur Verfügung stellen", heißt es in einer der Vorlagen.

Möglichweise Impfstoff in Bayreuth zu stark verdünnt

12.46 Uhr: Weil in einem Bayreuther Impfzentrum der Corona-Impfstoff möglicherweise zu stark verdünnt wurde, erhalten rund 600 Menschen ein Angebot zur Blutabnahme. Bei sechs von insgesamt 581 Impfungen könne nicht ausgeschlossen werden, dass eine zu geringe Impfdosis des Herstellers Biontech/Pfizer verabreicht wurde, teilte ein Sprecher des Landratsamtes Bayreuth in Bayern mit. Die mögliche Normabweichung sei bei der täglichen Nachkontrolle festgestellt worden. Bei der Blutabnahme sollen nun die Antikörper der Geimpften gegen Covid-19 gemessen werden.

Feldtest zu digitalem Impfpass startet

11.52 Uhr: In Deutschland sind Feldtests zur Einführung eines digitalen Impfpasses gestartet. Es solle in Impfzentren geprüft werden, was gut funktioniere und was gegebenenfalls besser werden müsse, sagte der Abteilungsleiter im Bundesgesundheitsministeriums, Gottfried Ludewig, beim Besuch eines Zentrums in Potsdam. Er versicherte, dass die Einführung im Zeitplan liege. Vor den Sommerferien solle der Impfpass angeboten werden.

Mithilfe des Impfzertifikats soll das Reisen innerhalb der EU erleichtert werden.

China verärgert über US-Untersuchungen zu Corona-Ursprung

11.46 Uhr: Peking hat die von US-Präsident Joe Biden angeordnete neue Geheimdienst-Untersuchung zum Ursprung der Corona-Pandemie scharf kritisiert. Ein Sprecher des chinesischen Außenministeriums wies die Notwendigkeit einer solchen Untersuchung zurück. Den US-Geheimdiensten warf er vor, eine "dunkle Geschichte" zu haben. Zuvor hatte Biden erklärt, die US-Nachrichtendienste würden ihm binnen drei Monaten einen neuen Bericht über den Ursprung des neuartigen Coronavirus vorlegen.

Impfstoffaufkleber verschwunden – Polizei durchsucht Wohnungen

11.19 Uhr: Ein Dutzend Corona-Impfstoffaufkleber sind in einem Impfzentrum in Straubing abhandengekommen. Eine Mitarbeiterin habe das Fehlen der Aufkleber auf einem der Chargenbögen bemerkt, teilte die Polizei mit. Im Zuge der Ermittlungen seien vergangene Woche die Wohnung zweier Tatverdächtiger, einer 22-Jährigen aus dem Landkreis Straubing-Bogen sowie einer ebenfalls 22-Jährigen aus dem Landkreis Deggendorf, durchsucht worden. Die fehlenden Aufkleber des Impfstoffes von Johnson & Johnson wurden jedoch nicht gefunden.

Die betroffenen Impfdosen konnten dennoch verwendet werden, sagte ein Polizeisprecher. Hintergrund sei, dass nicht jede Dose eine individuelle Nummer habe, sondern lediglich die Charge nummeriert sei.

Menschen warten im Corona-Impfzentrum auf dem Messegelände Berlin auf ihre Impfung. Foto: dpa

Schleswig-Holstein erlaubt wieder Veranstaltungen mit 250 Personen

11.08 Uhr: In Schleswig-Holstein sollen von Montag an wieder größere Veranstaltungen erlaubt werden. Je nach Art der Veranstaltung sollen unter Auflagen innen bis zu 125 Teilnehmer möglich sein, im Freien bis zu 250, wie Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) am Donnerstag zur Lockerung von Corona-Regelungen sagte. Ab Montag dürfen außerdem wieder alle Sportanlagen öffnen.´

Stiko zu Kinder-Impfungen: Beeilen uns mit Bewertung sehr

10.52 Uhr: In der Frage der Impfung von Kindern und Jugendlichen ab 12 Jahren gegen Covid-19 will die Ständige Impfkommission (Stiko) bis in etwa anderthalb Wochen ihre Bewertung abschließen. Das Gremium habe vor anderthalb Wochen damit angefangen und müsse sich sehr beeilen, um "vielleicht auch in den nächsten anderthalb Wochen" fertig zu werden, sagte Stiko-Mitglied Martin Terhardt am Donnerstag dem RBB-Sender radioeins.

"Die Entscheidung steht noch nicht fest." Eine Variante könne aber durchaus eine Impfempfehlung nur für chronisch Kranke sein, bekräftigte der Berliner Kinder- und Jugendarzt. "Die Situation ist schwierig. Und in so einer schwierigen Situation muss man nicht immer besonders heldenhaft sein mit seiner Entscheidung. Da kann man manchmal auch Vorsicht walten lassen." Das Verhältnis zwischen Risiko der Impfung und Risiko der Erkrankung müsse gut gegeneinander abgewogen werden.

Melbourne wegen neuer Corona-Fälle zurück in striktem Lockdown

10.32 Uhr: Der australische Bundesstaat Victoria mit der Millionenmetropole Melbourne geht nach mehreren Dutzend Corona-Neuinfektionen in einen strikten Lockdown. Die Beschränkungen sollen von Freitag an zunächst für sieben Tage gelten, wie die Behörden mitteilten. Dann darf man sein Zuhause nur noch aus wichtigen Gründen verlassen - beispielsweise für eine Impfung. Auch darf man sich nur noch in einem Umkreis von maximal fünf Kilometern bewegen. Vergangenes Jahr galt in Melbourne bereits ein monatelanger Lockdown mit strengen Ausgangsbeschränkungen.

Am Donnerstag hatten die Behörden in Victoria elf neue Fälle verzeichnet. Insgesamt gibt es in dem Bundesstaat mindestens 34 aktive Infektionen, größtenteils mit der hochansteckenden indischen Variante des Virus. Das 25-Millionen-Einwohner-Land Australien hat die Pandemie wegen extrem strikter Regeln bislang gut im Griff. Landesweit wurden insgesamt 30.000 Fälle bestätigt. 910 Menschen sind in Verbindung mit Covid-9 gestorben. Die Grenzen sind schon seit März 2020 geschlossen.

Der australische Bundesstaat Victoria mit der Millionenmetropole Melbourne geht nach der Bestätigung mehrerer Dutzend Corona-Neuinfektionen in einen strikten Lockdown. Foto: Asanka Brendon Ratnayake/AP/dpa

Französischer Hersteller Sanofi startet letzte Testphase

10.06 Uhr: Der französische Pharmakonzern Sanofi hat die letzte Testphase für seinen Corona-Impfstoffkandidaten gestartet. Die Wirksamkeit des gemeinsam mit dem britischen Hersteller GSK entwickelten Präparats werde nun in einer internationalen klinischen Studie geprüft, teilte Sanofi am Donnerstag mit. 35.000 Menschen, darunter Probanden in den USA, nehmen den Angaben zufolge daran teil. Bei den Tests soll auch die Wirksamkeit gegen die südafrikanische Corona-Mutante untersucht werden.

Sollte die dritte und letzte Testphase erfolgreich abgeschlossen werden, hofft Sanofi auf eine Zulassung des Vakzins im vierten Quartal. Der Pharmakonzern hat bereits mit den Vorbereitungen für eine Massenproduktion des Impfstoffs begonnen. Die Entwicklung des proteinbasierten Impfstoffkandidaten hatte sich verzögert, nachdem erste Testreihen bei älteren Menschen im Herbst nicht so gut verlaufen waren wie erhofft.

Forscher: Ursache für Blutgerinnsel durch Astrazeneca gefunden

9.32 Uhr: Deutsche Wissenschaftler wollen die Ursache für Nebenwirkungen durch die Corona-Impfstoffe von Astrazeneca und Johnson & Johnson gefunden haben. Laut einer Vorabfassung des Berichts von Forschern der Goethe-Universität Frankfurt und der Universität Ulm sollen spezielle Varianten des Spike-Proteins für die Blutgerinnsel verantwortlich sein.

Diese könnten jedoch so optimiert werden, dass die Thrombosen verhindert werden. Zunächst hatte die Financial Times darüber berichtet. Weil nach Impfungen mit sogenannten Vektor-Vakzinen mehrere Fälle von Hirnvenenthrombosen aufgetreten waren, sollen die Impfstoffe in der Regel nur bei Personen ab 60 Jahren eingesetzt werden.

Biden: US-Geheimdienste sollen Ursprung der Corona-Pandemie aufklären

9.07 Uhr: US-Präsident Joe Biden hat amerikanische Geheimdienste beauftragt, dem Ursprung der Corona-Pandemie auf den Grund zu gehen. Die bisherigen Untersuchungen hätten unterschiedliche Einschätzungen ohne abschließende Folgerungen geliefert, hieß es am Mittwoch in einer schriftlichen Stellungnahme Bidens. Daher habe er die Geheimdienste angewiesen, ihre Bemühungen zu verstärken und binnen 90 Tagen einen weiteren Bericht dazu vorzulegen. China reagierte darauf mit einem heftigen Protest.

Biden offenbarte, dass das Szenario eines möglichen Laborunfalls in China - ein Vorwurf, den sein Vorgänger Donald Trump lautstark verbreitet hatte - zumindest in Teilen des US-Geheimdienstapparates für möglich gehalten wird. Das Virus war Ende 2019 in der zentralchinesischen Stadt Wuhan erstmals nachgewiesen worden. Seit langem kursieren unbelegte Mutmaßungen, es könne aus einem dortigen Labor stammen und durch einen Unfall freigesetzt worden seien.

Shortly after taking office, I instructed our Intelligence Agencies to investigate the origins of the COVID-19 virus. Today, I’ve asked the Intelligence Community to redouble those efforts and send me a report in 90 days.



https://t.co/MVXudLeu8V — President Biden (@POTUS) May 26, 2021

Hausärzteverband: Kaum Impfstoff für Erstimpfungen

8.29 Uhr: Hamburgs Hausärzte können mangels Impfstoffs kaum mehr Erstimpfungstermine anbieten. "Wir bekommen wenig bis gar keinen Impfstoff für Erstimpfungen", sagte die Vorsitzende des Hausärzteverbands Hamburg, Jana Husemann, am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur.

"Es gibt auch Praxen, die nicht einmal ausreichend Impfstoff für die anstehenden Zweitimpfungen bekommen haben." So sei es fast unmöglich Impfungen zu planen und Patienten einzubestellen. Sechs Wochen nach dem Start der Impfungen in den Hausarztpraxen sind auch dort die ersten Zweitimpfungen mit den Impfstoffen von Biontech und Moderna fällig. Bei Astrazeneca beträgt der Abstand zwölf Wochen.

Hausärzte warnen vor einem Engpass bei den Corona-Impfungen. Foto: Julian Stratenschulte/dpa

Dreyer warnt vor übereilter Entscheidung zur Impfung von Jugendlichen

8.01 Uhr: Vor dem Impfgipfel von Bund und Ländern hat die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer vor einer überstürzten Entscheidung zur Impfung von Jugendlichen gewarnt. "Grundsätzlich ist bei Impfungen von Kindern ein differenzierterer Maßstab als bei Erwachsenen anzulegen", sagte die SPD-Politikerin dieser Redaktion. "Aktuell gibt es für die Gruppe der über 12-Jährigen noch keinen zugelassenen Impfstoff."

Eine Entscheidung der Europäischen Arzneimittelbehörde EMA werde Ende Mai oder Anfang Juni erwartet, danach prüfe die Ständige Impfkommission (Stiko). "Deren Empfehlung wird abzuwarten sein", betonte Dreyer. Empfehle die Stiko die Impfstoffe für diese Altersgruppe, führte die Regierungschefin aus, "wären verschiedene Wege der Impfungen denkbar". Daher liefen Vorbereitungen, wie eine solche Impfkampagne für Kinder und Jugendliche ablaufen könne.

So wird in Deutschland gegen Corona geimpft

7.49 Uhr: Der Impfmonitor unserer Redaktion zeigt, wie ganz Deutschland und die Bundesländer beim Impfen gegen das Coronavirus vorankommen. So haben mittlerweile 33.789.188 Menschen in Deutschland mindestens die erste Impfdosis erhalten. Das sind 40,6 Prozent der Bevölkerung. 14,8 Prozent haben sogar bereits den vollen Impfschutz.

Der Impfmonitor unserer Redaktion zeigt, wie Deutschland beim Impfen gegen das Coronavirus vorankommt. Foto: FUNKE Digital

Forscher finden Verunreinigungen im Astrazeneca-Impfstoff

7.16 Uhr: Forscher der Universitätsmedizin Ulm haben in dem Impfstoff des Herstellers Astrazeneca Verunreinigungen durch Proteine entdeckt. Ob die Wirksamkeit des Vakzins dadurch beeinflusst wird oder es einen Zusammenhang zu Impfreaktionen gibt, könne aber nicht beantwortet werden, betonten die Forscher in einer Mitteilung zu der bislang nur als Preprint veröffentlichten Studie. Das müsse in weiteren Untersuchungen geklärt werden. Der Proteingehalt pro Impfdosis habe aber deutlich über der theoretisch zu erwartenden Menge gelegen.

Aus Kreisen des britisch-schwedischen Pharmaunternehmens hieß es hingegen, die klinische Erfahrung lege nahe, dass die im Impfstoff verbliebenen Proteine auf einem sicheren und teilweise niedrigeren Niveau als bei anderen ähnlich hergestellten Vakzinen sei. Eine 100-prozentige Reinheit sei nicht zu erreichen. Das Unternehmen arbeite zu den höchstmöglichen Standards.

Feldtest für künftigen digitalen Corona-Impfnachweis

6.23 Uhr: Für den geplanten digitalen Corona-Impfnachweis soll in dieser Woche ein Feldtest in ausgewählten Impfzentren anlaufen. Dies soll nach Angaben des Bundesgesundheitsministeriums dazu dienen, Erfahrungen mit dem System zu sammeln und Verbesserungsmöglichkeiten zu identifizieren. Die Einführung des freiwilligen Nachweises namens "CovPass" neben dem gelben Impfheft ist in Deutschland noch im laufenden zweiten Quartal geplant, also bis Ende Juni.

Die EU-Länder und das EU-Parlament hatten sich kürzlich auf Details eines europaweiten Zertifikats geeinigt, mit dem man Impfungen, Tests und überstandene Covid-19-Erkrankungen nachweisen kann. Dies soll auch Reisen erleichtern. Den digitalen Impfnachweis soll man sich künftig direkt in Praxen oder Impfzentren erstellen lassen und dann per Smartphone nutzen können. Auch nachträglich soll das Ausstellen möglich sein - bei Ärzten und Apotheken.

Berufsverband der Frauenärzte fordert Impfempfehlung für Schwangere

5.07 Uhr: Vor dem Impfgipfel von Bund und Ländern am Donnerstag hat der Berufsverband der Frauenärzte eine generelle Impfempfehlung für Schwangere gefordert. "Es wäre zum Schutz der Mütter und ihrer Ungeborenen außerordentlich hilfreich und wünschenswert, wenn beim Impfgipfel eine solche Empfehlung zugunsten der Schwangeren ausgesprochen würde", sagte Verbandspräsident Christian Albrig dem Redaktionsnetzwerk Deutschland.

Corona-Impfungen für Schwangere erfolgen in Deutschland bislang nur nach Nutzen-Risiko-Abwägung und ausführlicher ärztlicher Aufklärung.

Die Ständige Impfkommission habe leider noch keine generelle Empfehlung für die Corona-Impfung für Schwangere ausgesprochen, beklagte der Mediziner. "Es könnten aber, wie in Sachsen bereits geschehen, andere Länderregierungen oder gar das Bundesgesundheitsministerium entsprechende Beschlüsse fassen", sagte Albrig. Dazu müssten zudem zusätzliche mRNA-Impfstoffe für die frauenärztlichen Praxen bereitgestellt werden. Er gehe von insgesamt etwa je 500.000 Dosen für Erst- und Zweitimpfung aus, sagte der Verbandspräsident.

Esken fordert zügiges Impfangebot für Kinder und Jugendliche

4.11 Uhr: Vor dem Impfgipfel von Bund und Ländern dringt SPD-Chefin Saskia Esken auf ein schnelles Impfangebot für Minderjährige. "Kinder und Jugendliche haben jetzt weit über ein Jahr auf vieles verzichten müssen und leiden besonders unter den Einschränkungen in der Pandemie", sagte Esken dieser Redaktion. "Wenn sichergestellt ist, dass die Impfstoffe ausreichende Wirksamkeit haben und keine schweren Nebenwirkungen auftreten, plädiere ich deshalb dafür, Kindern über zwölf Jahren und allen Eltern zügig ein Impfangebot zu machen."

Zugleich nahm Esken Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) in die Verantwortung, für mehr Impfstoff zu sorgen. "Es kann doch nicht sein, dass wir fünf Monate nach dem Impfstart noch immer keine ausreichende Impfstoffbeschaffung haben", kritisierte sie. "Der Gesundheitsminister muss jetzt handeln und sicherstellen, dass sehr bald alle geimpft werden können, die das wünschen."

Mittelstand fordert Wirtschaftsminister Altmaier zur Abschaffung der Homeoffice- und Testpflicht auf

3.33 Uhr: Der Mittelstand hat Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) im Vorfeld des Impfgipfels dazu aufgefordert, die Homeoffice- und Testpflicht abzuschaffen. Altmaier solle "die Initiative ergreifen – und sich beim Impfgipfel endlich einmal durchsetzen. Der Impffortschritt macht beides verzichtbar", sagte Markus Jerger, Bundesgeschäftsführer des Bundesverbands mittelständische Wirtschaft (BVMW) dieser Redaktion.

Noch sind Unternehmen verpflichtet, überall dort Homeoffice anzubieten, wo es möglich ist (Symbolbild). Foto: istock / iStock

"Die Unternehmen müssen ab sofort zum Normalbetrieb zurückkehren können", forderte er. Die mittelständischen Unternehmer hätten während der Corona-Pandemie bewiesen, dass sie verantwortlich handeln. "Lockerungen draußen müssen mit Lockerungen drinnen einhergehen. Und dies so schnell wie möglich", sagte Jerger: "Deshalb gehören Homeoffice-Pflicht und Testpflicht für Unternehmen sofort abgeschafft."

Landkreise fordern rasche Schüler-Impfungen

2.22 Uhr: Der Deutsche Landkreistag dringt auf schnelle Schüler-Impfungen, um einen reibungslosen Präsenzunterricht im neuen Schuljahr zu gewährleisten. "Es ist richtig, den Schülerinnen und Schülern ab dem zwölften Lebensjahr ein Impfangebot zu unterbreiten", sagte Landkreistagspräsident Reinhard Sager dieser Redaktion. "Voraussetzung dafür ist, dass genügend Impfstoff vorhanden ist. Bislang reichen die Mengen der Lieferungen hierfür nicht überall aus."

Je nach Bundesland könnten die Schüler-Impfungen in Schulen, Sporthallen oder in den Impfzentren angeboten werden, schlug der Landrat des Landkreises Ostholstein vor. "Mit einer weitreichenden Impfquote dort ginge auch der reibungslose Unterricht in Präsenz für das neue Schuljahr einher."

Mittwoch, 26. Mai: Lauterbach fordert bessere Corona-Daten

Karl Lauterbach hat gegenüber "t-online" eine bessere Dokumentation des Impffortschritts gefordert. Zudem müsse in Bezug auf die Auffrischungsimpfungen festgelegt werden "wer für die Beschaffung der Impfstoffe für die zweite Runde zuständig ist"

Noch vor dem Impfgipfel am Donnerstag machen die Bundesländer bereits Druck beim Thema Impfungen für Kinder

Touristen aus ganz Deutschland dürfen vom 4. Juni an wieder in Mecklenburg-Vorpommern Urlaub machen

an wieder in Urlaub machen Im Rechtsstreit mit Astrazeneca hat die EU-Kommission nun millionenschwere Zwangsgelder ins Spiel gebracht

Ohios Gouverneur Mike DeWine verlost mehrfach eine Million Dollar unter Menschen, die mindestens eine Impfdosis erhalten haben. Lesen Sie dazu: Lotterie für Geimpfte – Das beste Lockmittel gegen Corona-Skeptiker?

Lotterie für Geimpfte – Das beste Lockmittel gegen Corona-Skeptiker? Der Pharmahersteller Biontech wird die zugesagte Liefermenge an Impfstoff in den kommenden zwei Wochen nicht einhalten können

Laut dem Epidemiologe Neil Ferguson könnte die indische Corona-Mutation B.1.617.2 bis zu 80 Prozent leichter übertragbar sein als die britische Corona-Mutante. Lesen Sie auch: Mallorca: Indische Corona-Mutante auf Urlaubsinsel entdeckt

könnte die indische Corona-Mutation B.1.617.2 bis zu 80 Prozent leichter übertragbar sein als die britische Corona-Mutante. Mallorca: Indische Corona-Mutante auf Urlaubsinsel entdeckt Der Corona-Impfstoff des US-Unternehmens Johnson & Johnson wird in Belgien wegen möglicher Nebenwirkungen zunächst nur noch Menschen ab 41 Jahren gespritzt

Der Impfstoff von Moderna ist bei Kindern ab zwölf Jahren sehr wirksam, wie das US-Pharmaunternehmen mit Bezug auf eine klinische Studie bekannt gab

Bundesfamilienministerin Christine Lambrecht (SPD) hat bekräftigt, dass es auch für Kinder und Jugendliche keine Pflicht geben werde, sich gegen Covid-19 impfen zu lassen

(SPD) hat bekräftigt, dass es auch für Kinder und Jugendliche keine Pflicht geben werde, sich gegen Covid-19 impfen zu lassen Nach schweren Vorwürfen seines einst wichtigsten Beraters Dominic Cummings hat der britische Premierminister Boris Johnson seine Corona-Politik verteidigt

(fmg/dpa/afp)