Coronafreie Urlaubsziele? Lesen Sie hier, welche Inseln sicher sind

Trotz Pandemie muss nicht auf einen Urlaub verzichtet werden: Dank sinkender Corona-Infektionszahlen haben mittlerweile viele Länder ihre Einreisebestimmungen gelockert. Einige Reiseziele sind mittlerweile sogar fast infektionsfrei.

Ein paar Gebiete haben schon besonders früh mit ihrer Impfkampagne begonnen - und haben dementsprechend schon eine Herdenimmunität aufgebaut. Darunter Inseln in Italien, Griechenland und Portugal. Lesen Sie hier, an welchen Orten sie sorgenlos entspannen können.

Corona: Diese italienischen Inseln sind sicher

Italien gehört zu den beliebtesten Reisezielen der Deutschen - und kann mittlerweile auch wieder Touristen empfangen. Übereinstimmenden Medienberichten zufolge ist die Bevölkerung auf den Inseln Capri, Ischia, Elba und Procida so gut wie durchgeimpft: Den Einheimischen und Hotellerie-Angestellten vor Ort wurden demnach schnell Impfstoffe bereitgestellt – mit dem Ziel, ab Mai coronafrei zu sein. Das verkündete auch Dr. Bruno D'Orazi, Inselarzt auf Capri, Ende April: "Capri könnte bis zum Ende des Monats oder bis Anfang Mai Covid-frei sein, auch weil das ja zusammenpasst mit der geplanten Öffnung der kommerziellen Angebote."

Laut reise.de sollen auch die Einheimischen der Insel Ustica vollständig geimpft sein. Die Bewohner der Liparischen Inseln könnten bis zum Sommer coronafrei sein. Lesen Sie außerdem: Corona-Urlaub: Welche Dokumente jetzt besonders wichtig sind

Für Deutsche Urlauber ebenfalls interessant: In Italien wurde die Quarantänepflicht für Touristen aufgehoben und auch bei der Rückkehr nach Deutschland entfällt sie, wenn ein negativer Corona-Test vorgelegt werden kann. Zu beachten ist allerdings, dass das Robert Koch-Institut (RKI) Italien weiterhin als ein Corona-Risikogebiet einstuft.

Auch interessant: Merkels Lieblingsinsel macht auf – ihr Hotelier erzählt

Griechenland: Diese Inseln sind coronafrei

Wie "Handelsblatt" berichtet, gelten bereits 69 griechische Inseln als covidfrei. Zwar zählen bisher keine besonders bekannten Gebiete wie Kreta oder Korfu dazu - dafür aber kleine Inseln wie Meganisi, Thymena, Fourni oder die Ägäisinsel Lipsi mit weniger als 5000 Einwohnern. Bis Ende Mai wird die Herdenimmunität auf weiteren 25 Inseln erwartet.

Auch in Griechenland entfällt die Quarantänepflicht für deutsche Flugreisende. Wer mit dem Auto über die Grenzstellen Evzoni in Nordmazedonien, Ormeni und Promachonas in Bulgarien fährt, muss sich ebenfalls nicht in Selbstisolation begeben. Einreisende mit einem vollen Impfschutz brauchen auch keinen negativen PCR-Test vorzulegen. Es muss lediglich ein Einreise-Formular ausgefüllt werden. Allerdings ist zu beachten, dass auch Griechenland vom RKI noch als Risikogebiet eingestuft wird.

Portugal: Wo herrscht Herdenimmunität?

Auch in Portugal hat eine Insel bereits Herdenimmunität erreicht: Corvo, die kleinste bewohnte Insel der Azoren, war im Laufe der Pandemie ohnehin mit einer geringen Infektionsrate aufgefallen. Seit März sind alle rund 430 Bewohner der Insel auch bereits zweimal geimpft.

Um die Corona-Freiheit zu erhalten, besteht eine Testpflicht für Einreisende. Flugreisende müssen einen negativen PCR-Test vorlegen, der nicht älter als 72 Stunden ist. Auch ein Online-Fragebogen muss ausgefüllt werden - aus diesem wird im Anschluss ein Barcode erstellt. Auch die Azoren gelten nach RKI-Angaben als Risikogebiet.