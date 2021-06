Corona: Dürfen Geimpfte noch Blut spenden?

Mit der Gefahr der Infektion gehen weniger Menschen zur Blutspende. Gleichzeitig wird aber mehr Spenderblut benötigt, je voller die Krankenhäuser werden. Das DRK wendet sich daher mit einer Bitte an die Bevölkerung.

Trotz Corona-Krise- So spenden Sie Blut!

In Sozialen Netzwerken kursieren derzeit Warnungen, es sei gefährlich, wenn Geimpfte Blut spenden. Was ist dran an diesen Meldungen?