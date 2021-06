Frankreich will Militär reduzieren - gemischte Reaktionen in Mali

Sa, 12.06.2021, 17.24 Uhr

Frankreich will seine Truppenzahl im Kampf gegen Islamisten in der Sahelzone deutlich reduzieren. Die Menschen in Mali sehen die Pläne mit gemischten Gefühlen.