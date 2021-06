Erste bemannte Mission zu Chinas neuer Raumstation gestartet

Do, 17.06.2021, 10.23 Uhr

In China ist die erste bemannte Mission zur neuen Raumstation der Volksrepublik gestartet. Die Trägerrakete vom Typ Langer Marsch 2-F hob hob vom Weltraumbahnhof Jiuquan in der Wüste Gobi ab. The trio launched on a Long March-2F rocket for the Tiangong station, where they will spend three months.