Hitze in Deutschland: Extreme Temperaturen ++ Unwetter am Wochenende

Die erste Hitzewelle des Jahres rollt über Deutschland, Abkühlung ist vorerst kaum in Sicht. Zwar kann es am Freitag hier und da zu Gewittern kommen, die hohen Temperaturen aber bleiben. Vielerorts stehen in Deutschland tropische Nächte ins Haus. Das Wochenende wird nur unwesentlich kühler, die Gewitter dafür schwerer. Der Grund für die Hitze ist tropische Luft aus der Sahara.

Die heißen Temperaturen bringen nicht nur Badespaß und Zitroneneis, auch die Gefahren für Mensch und Tier nehmen zu. So hat es in Duisburg am Mittwoch einen Badeunfall gegeben, bei dem bislang ein Mädchen ums Leben kam. Nach zwei weiteren wird gesucht, die Polizei hat aber keine Hoffnung mehr, die Jugendlichen lebend zu finden. Die drei wollten sich offenbar an einer gefährlichen Stelle im Rhein abkühlen.

Für die Natur bringt die viele Sonne nicht nur Energie mit. Zwar hat der Regen im Frühjahr an vielen Orten Feuchtigkeit zurück in die Böden gebracht und Obst- und Weinbauern einen guten Start ins Jahr beschert. In tieferen Bodenschichten aber ist das Wasser nicht angekommen – wie in den vorangegangenen Jahren droht auch 2021 Trockenheit und Dürre. Lesen Sie dazu: Dürre in Deutschland: Warum das Regen-Frühjahr nicht hilft

Hitzewelle: So wird das Wetter am Wochenende

Trotz drohender Gewitter ist in den kommenden Tagen kaum Abkühlung in Sicht. An diesem Freitag kann es vor allem im Westen blitzen und donnern, ab dem Nachmittag auch heftiger, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Donnerstag mitteilte. Auch am Samstag kann es örtlich zu Gewittern kommen, am Sonntag drohen teils schwere Gewitter mit Starkregen, Hagel und Orkanböen.

News zur Hitzewelle vom Donnerstag, 17. Juni: Hund aus überhitztem Auto gerettet – Polizei warnt

16.00 Uhr: In Lauenburg (Schleswig-Holstein) hat die Polizei am Mittwoch einen Hund aus einem verschlossenen Auto gerettet. Ein Zeuge hatte das in der prallen Sonne stehende Fahrzeug gemeldet und eine Überhitzung des Tieres befürchtet, heißt es von der Polizei.

Über zwei Stunden harrte der Hund demnach in dem Auto aus. Die Beamten schlugen eine Seitenscheibe des Fahrzeugs ein und befreiten das Tier. Der Halter war nicht auffindbar, der Hund wurde dem Ordnunsamt übergeben. Gegen den Halter hat die Polizei ein Verfahren wegen Verstoß gegen das Tierschutzgesetz eingeleitet.

17-Jährige bei Duisburg im Rhein ertrunken – zwei Mädchen noch vermisst

15.25 Uhr: Tragischer Badeunfall in Nordrhein-Westfalen: Eine 17-Jährige ist bei Duisburg im Rhein ertrunken. Zwei weitere 13 und 14 Jahre alte Mädchen werden seit Mittwoch vermisst, wie die Polizei am Donnerstag in Duisburg mitteilte. Die Retter sehen demnach kaum eine Chance, dass die beiden noch lebend geborgen werden.

Die drei Mädchen badeten am späten Mittwochnachmittag im Rhein, als sie nach Augenzeugenberichten von der Strömung mitgerissen wurden. Die 17-Jährige wurde später nach einer Suchaktion leblos aus dem Wasser gezogen und starb trotz Wiederbelebungsversuchen. Von den beiden anderen Mädchen fehlte auch am Donnerstag noch jede Spur, wie eine Polizeisprecherin sagte.

Insgesamt waren den Angaben zufolge am Mittwochabend rund 160 Retter unter anderem von Polizei, Feuerwehr und Deutscher Lebensrettungsgesellschaft im Einsatz. Mit Booten, Hubschraubern und Tauchern wurde nach den Mädchen gesucht.

