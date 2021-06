"Star Trek"-Schauspielerin tot: Joanne Linville mit 93 Jahren gestorben

Los Angeles. Die US-Schauspielerin Joanne Linville ist tot. Sie starb mit 93 Jahren. Ihre bekannteste Rolle war die Kommandeurin in "Star Trek".

Im hohen Alter von 93 Jahren ist die US-Schauspielerin Joanne Linville am Sonntag in ihrer Heimatstadt Los Angeles gestorben. Das bestätigte ihr Agent mehreren US-Medien. Berühmt wurde sie vor allem durch ihre Rolle als Kommandeurin in "Star Trek".

Auch Linvilles Tochter äußerte sich zum Tod der Darstellerin. Sie könne nicht in Wort fassen, wie sehr sie ihre Mutter geliebt habe und diese sie, schrieb sie auf Instagram. Linville sei eine Inspiration für ihre Tochter und viele andere gewesen.

Joanne Linville: Ein erfülltes Leben

Dem Branchenmagazin "Variety" zufolge war Linville von den 1950ern bis in die 80er Jahre ein fester Bestandteil im US-Fernsehen. Sie sei in über 100 Filmen und Serien aufgetreten. Später eröffnete sie ihre eigene Schauspielschule.

In einer Pressemitteilung ihres Managements heißt es, Linville habe ein erfülltes Leben gelebt. Sie hinterlässt einen Ex-Mann, zwei Kinder, drei Enkelkinder und einen Urenkel. (fmg)

Diese Prominenten sind 2021 gestorben Diese Prominenten sind 2021 gestorben "Star Trek"-Schauspielerin Joanne Linville ist am 20. Juni mit 93 Jahren in Los Angeles gestorben. Foto: IMAGO / Independent Photo Agency

Diese Prominenten sind 2021 gestorben Schauspielerin Lisa Banes starb am 14. Juni im Alter von 65 Jahren. Die Schauspielerin war von einem Scooter angefahren worden und erlitt schwere Gehirnverletzungen. Foto: IMAGO / ZUMA Press

Diese Prominenten sind 2021 gestorben Der "Kleine Raupe Nimmersatt"-Autor Eric Carle ist am Pfingstsonntag im Alter von 91 Jahren gestorben. Foto: Richard Drew/AP/dpa

Diese Prominenten sind 2021 gestorben Der Modedesigner Alber Elbaz starb am 24. April im Alter von 59 Jahren an den Folgen einer Covid-Infektion. Foto: Pascal Le Segretain/Getty Images

Diese Prominenten sind 2021 gestorben Die italienische Sängerin Milva bei einem Auftritt 2012. Ihre Tochter bestätigte den Tod der rothaarigen Schlager- und Chansonsängerin am 24. April. Foto: Bodo Schackow/dpa



Diese Prominenten sind 2021 gestorben Er wurde in den 1990ern durch die "Lindenstraße" bekannt: Willi Herren starb am 20. April 2021 im Alter von 45 Jahren. Foto: imago images / APress

Diese Prominenten sind 2021 gestorben Prinz Philip, Ehemann von Queen Elizabeth II, schlief am 9. April 2021 im Alter von 99 Jahren für immer ein. Foto: dpa

Diese Prominenten sind 2021 gestorben Der US-Rapper DMX starb mit 51 Jahren am 9. April 2021. Foto: dpa

Diese Prominenten sind 2021 gestorben Die US-Schauspielerin Jessica Walter starb im Alter von 80 Jahren am 24. März 2021. Foto: dpa

Diese Prominenten sind 2021 gestorben Die Talkshow-Legende Larry King ist mit 87 Jahren am 23. Januar 2021 an den Folgen einer Covid-19-Infektion gestorben. Foto: Charles Sykes/Invision/AP/dpa



Diese Prominenten sind 2021 gestorben Magier Siegfried Fischbacher starb am 13. Januar 2021 mit 81 Jahren. Neun Monate zuvor verstarb sein Partner Roy Horn. Foto: imago images/Eventpress

Diese Prominenten sind 2021 gestorben Les McKeown ist am 20. April 2021 mit 65 Jahren plötzlich gestorben. Foto: IMAGO / ZUMA Press

Diese Prominenten sind 2021 gestorben Die österreichische Dichterin Friederike Mayröcker starb am 4. Juni 2021 im Alter von 96 Jahren. Foto: dpa