Mali: Anschlag auf Bundeswehrsoldaten - mehrere Schwerverletzte

Frankreich will seine Truppenzahl im Kampf gegen Islamisten in der Sahelzone deutlich reduzieren. Die Menschen in Mali sehen die Pläne mit gemischten Gefühlen.

Frankreich will Militär reduzieren - gemischte Reaktionen in Mali

Frankreich will Militär reduzieren - gemischte Reaktionen in Mali

Bisher nicht identifizierte Angreifer haben im westafrikanischen Mali eine temporäre Operationsbasis deutscher Soldaten der UN-Truppe Minusma angegriffen. Wie die Einsatzleitung der Minusma auf Twitter bestätigte geschah der Angriff mittels einer Autobombe in der Nähe des Dorfes Ichagara in der Gemeinde Tarkint. Dabei seien 15 Blauhelme verletzt worden, zwölf von ihnen schwer.

"Die Minsuma verurteilt diesen Angriff aufs Schärfste und wünscht den Verletzten eine schnelle und vollständige Genesung", hieß es in einer weiteren Nachricht. Ihre Evakuierung sei im Gange. Laut der Nachrichtenagentur AFP ist die Luftwaffe zur Rettung der Verletzten unterwegs nach Mali.

Ce matin, une base opérationnelle temporaire de la Force de la MINUSMA près du village d'Ichagara, dans la commune de Tarkint, région de #Gao, a été la cible d’une attaque au véhicule piégé. 15 #Casquesbleus ont été blessés, leur évacuation est en cours. pic.twitter.com/l40GsrLFzd — MINUSMA (@UN_MINUSMA) June 25, 2021

Bundeswehrsoldaten schwer verletzt

Tarkint liegt rund 125 Kilometer nördlich der Stadt Gao. Dort sind ein Großteil der Bundeswehrsoldaten im Camp Castor stationiert. Die UN-Mission Minusma in Mali hat einen Auftrag zur Stabilisierung des Landes.

Ein Sprecher des Einsatzführungskommando in Potsdam bestätigte, dass „deutsche Kräfte“ von der Attacke betroffen seien. Laut seriöser Quellen seien mehrere Soldaten aus der Bundeswehr aus dem Einsatzkontingent Minusma schwer verwundet worden, schrieb die FDP-Verteidigungspolitikerin Marie-Agnes Strack-Zimmermann. „Für weitere Spekulationen ist es zu früh. Meine Gedanken sind nun ausschließlich bei den Soldaten, Angehörigen und Helfern.“ Wie AFP berichtet, will sich Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) am Nachmittag zu dem Vorfall äußern.

Erst am Montag waren sechs Soldaten der französischen Anti-Terror-Einheit Barkhane bei einem Bombenanschlag verletzt worden. Bei dem Attentat nahe der zentralmalischen Stadt Gossi waren auch vier Zivilisten verletzt worden.

Die politische Situation in Mali ist seit 2012 von zunehmender Instabilität geprägt. Die meist islamistisch motivierte Gewalt hat in den vergangenen Jahren auch die benachbarten Länder in der Sahel-Zone erreicht. Tausende Soldaten und Zivilisten wurden in der Krisenregion getötet, Hunderttausende mussten aus ihrer Heimat fliehen.

(fmg/dpa/afp)