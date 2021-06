Mallorca-Urlaub: Hunderte mit Corona infiziert - Delta-Variante breitet sich aus

Nach dem Urlaub auf Mallorca haben sich Hunderte Schüler mit Corona infiziert

Auf der vor allem bei Deutschen beliebten Urlaubsinsel breitet sich die Delta-Variante immer mehr aus

Welche Folgen hat das für den Urlaub auf der Insel?

Sie feierten tagelang ihren Schulabschluss auf Mallorcas Partymeile – an der Playa de Palma. Doch die Massenfiesta von Tausenden jungen Spaniern auf der Ferieninsel im Mittelmeer nahm ein böses Ende: Hunderte von ihnen steckten sich bei den Abiturfeiern in Vergnügungslokalen und am Strand mit Corona an.

Und sie sorgten dafür, dass nun auf Mallorca der größte Virusausbruch ganz Spaniens regis­triert wurde. Ein entspannter Urlaub auf der Ferieninsel gerät immer mehr in Gefahr.

Die spanischen Gesundheitsbehörden merkten erst mit Verspätung, was sich da zusammenbraute – und zwar nach der Rückkehr der Pennäler an ihre Heimatorte. Allein die Hauptstadtregion Ma­drid meldete bisher 320 Infektionsfälle von Schülern, die auf Mallorca gefeiert hatten.

Insgesamt mehr als 2000 Menschen, meist Familienangehörige und Klassenkameraden, mussten deswegen in Madrid in Quarantäne. Auch mindestens 150 Schüler aus anderen spanischen Regionen begossen auf Mallorca ihr Abschlussjahr und brachten dann das Coronavirus mit nach Hause. Bei dieser Infektionswelle spielt offenbar auch die sehr ansteckende Delta-Variante des Coronavirus eine Rolle.

Massentreffen ohne Maske und Sicherheitsabstand: Ob beim Schlangestehen vor den Kneipen oder am Strand – an der Playa de Palma wird gefeiert. Hygienemaßnahmen spielen keine Rolle. Foto: Clara Margais / dpa

Schüler missachteten alle Hygieneregeln

Eine Sprecherin der Madrider Gesundheitsbehörden teilte mit, dass offenbar bei den Abschlussfeiern alle Hygieneregeln missachtet worden seien. Auf Videos, die in den sozialen Netzwerken zirkulieren, sieht man, wie Hunderte junge Leute dicht gedrängt zusammenstehen – praktisch alle ohne Maske. Der regionale Tourismusminister Iago Negueruela sagte: „Es ist unverantwortlich, diese Art von Reisen zu organisieren.“

Die Open-Air-Partys der Pennäler spielten sich vor allem im südlichen Teil der Playa de Palma ab, im Abschnitt Arenal, der eher von spanischen Touristen frequentiert wird. Aber auch in der etwas nördlicher gelegenen deutschen Partyhochburg, dem „Ballermann“-Viertel, sieht es mit der Einhaltung der Hygieneregeln bei den Feiernden nicht besser aus.

Dort schlagen deutsche Partytouristen seit Wochen regelmäßig über die Stränge. Deswegen drohen die Inselbehörden bereits damit, die beim deutschsprachigen Publikum beliebten Partymeilen „Bierstraße“ und „Schinkenstraße“ wieder zu schließen.

Delta-Variante führt in Lissabon zu Teil-Lockdown

Die Vergnügungstempel dort waren erst im Mai nach einjähriger Pause wieder geöffnet worden. Aus der Tourismusbranche kommen warnende Stimmen, dass diese Exzesse die Sommersaison gefährden könnte.

Der deutsche Reiseveranstalter Alltours fordert deswegen ein Verbot des Partytourismus: „Die wirtschaftlichen Folgen einer neuen Viruswelle wären verheerend für die Hotelbranche und die Gastronomie“, sagt Alltours-Chef Willi Verhuven. „Der Sauftourismus repräsentiert nur zwei bis drei Prozent des gesamten Feriengeschäfts auf Mallorca.“

Im Nachbarland Portugal sorgte die sich rasend schnell ausbreitende Delta-Variante bereits für einen neuen Teil-Lockdown in Lissabon, wo die Sieben-Tage-Inzidenz auf 200 zusteuert. Einige EU-Länder – wie etwa Deutschland – könnten Portugal bald als Virusvariantengebiet einordnen. Den deutschen Portugalrückkehrern würde dann in der Heimat eine Quarantänepflicht drohen.