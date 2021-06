Mallorca-Urlaub: Hunderte Schüler in Quarantäne - Großer Protest

Palma. Rund 250 Schüler stehen nach Abipartys in Mallorcas offiziellem Corona-Hotel unter Quarantäne. Der Protest gegen die Maßnahme wächst.

Nach ausschweifenden Abiturfeiern auf Mallorca haben sich fast 1000 jugendliche Spanier mit dem Coronavirus infiziert: Auf Mallorca wurde der größte Virusausbruch ganz Spaniens registriert. Um den Ausbruch einzudämmen, haben die Behörden rund 250 Schülerinnen und Schüler, die sich mit dem Virus angesteckt haben könnten, in einem Hotel unter Quarantäne gestellt.

Jetzt protestieren sie gegen die Maßnahme, die damit immer mehr zu einem Politikum wird, wie die "Mallorca Zeitung" berichtet. Die Jugendlichen bezeichnen die Quarantäne als "Entführung" und fordern auf Transparenten an Hotelbalkons ihre Freiheit. Gäste benachbarter Hotels sollen sich über Randale beschweren.

Mallorca: Quarantäne-Hotel Fall für die Justiz

Dabei ist Urlauber oder Obdachlose in Unterkünften zu isolieren auf der Insel schon länger Usus. Das Viersternehotel Palma Bellver an der Hafenpromenade in Palma ist bereits seit dem 1. Juni das offizielle Corona-Hotel Mallorcas. Die dort untergebrachten spanischen Schüler beschäftigen jetzt allerdings die Justiz.

Der "Mallorca Zeitung" zufolge hat eine Untersuchungsrichterin ein erstes gegen die Quarantäne eingelegtes Rechtsmittel abgelehnt. Die Staatsanwaltschaft teilte daraufhin mit, dass sie die Maßnahme für rechtswidrig hält. Die Gesundheitsbehörde stelle sämtliche Schüler unter den Generalverdacht der Corona-Ansteckung. Allerdings ohne darzulegen, wie es zu der Infektion gekommen sein könnte, zitiert die Zeitung die Staatsanwaltschaft.

Ob die Quarantäne für die betroffenen Schüler weiter bestehen bleibt, soll jetzt ein Verwaltungsrichter entscheiden. (fmg)

