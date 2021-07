Golf von Mexiko: Riesiges Feuer nach Pipeline-Leck

Ciudad de Carmen Selbst das Wasser brannte: Am Freitag ist es im Golf von Mexiko zu einem großen Feuer gekommen. Schuld war ein Leck in einer Pipeline.

Das Meer brennt: Was zunächst nur wie ein Wortspiel klingt, ist am Freitag im Golf von Mexiko Realität geworden. Wegen eines Lecks in einer Gas-Pipeline entstand dort ein großes Feuer auf der Wasseroberfläche. Videos, die den Brand zeigen sollen, verbreiten sich aktuell in sozialen Medien. Manche Nutzerinnen und Nutzer bezeichnen die brodelnde Glut im Wasser, die an einen Vulkan erinnert, als "Feuerauge".

"Feuerauge" im Golf von Mexiko gelöscht

Der Brand, der rund 150 Meter von einer Bohrinsel ausgebrochen war, konnte am Freitag nach etwa fünf Stunden gelöscht werden. Wie der staatliche mexikanische Erdölkonzern Pemex mitteilte, sei das Feuer von Schiffen aus bekämpft worden. Zudem habe man die Verbindungsventile der Pipeline geschlossen. Verletzte gab es bei dem Zwischenfall keine, auch Erdöl sei nicht ausgetreten.

🚨 Incendio registrado en aguas del Golfo de México



A 400 metros de la plataforma Ku-Charly (dentro del Activo Integral de Producción Ku Maloob Zaap)



Una válvula de una línea submarina habría reventado y provocado el incendio



Esta fuera de control hace 8 horas pic.twitter.com/KceOTDU1kX — Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) July 2, 2021

Immer wieder kommt es im Golf von Mexiko zu teils dramatischen Zwischenfällen bei der Förderung von Erdöl- oder gas. Wie die Deutsche Presse-Agentur berichtet, kam es 1979 auf einer Bohrinsel zu einem Ölausbruch, bei dem mindestens eine halbe Million Tonnen Öl ins Meer flossen. 2010 löste die Explosion der "Deepwater Horizon" die bislang größte Umweltkatastrophe dieser Art aus. (nfz/dpa)

