Rettungsarbeiten nach Erdrutsch in Japan wegen anhaltenden Regens erschwert

So, 04.07.2021, 15.24 Uhr

Nach einem gewaltigen Erdrutsch in Japan mit mindestens zwei Toten geht die Suche nach Vermissten nur schleppend voran. Der Grund ist anhaltender Regen. Etwa 20 Menschen werden noch vermisst.