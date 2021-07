Parlamentswahl in Moldau: Kurs Richtung EU oder Russland?

Parlamentswahl in Moldau: Kurs Richtung EU oder Russland?

Fr, 09.07.2021, 15.56 Uhr

In Moldau wird am Sonntag in einer vorgezogenen Wahl ein neues Parlament gewählt. Das arme osteuropäische Land wird seit Jahren von politischen Krisen und Korruption erschüttert. Die Mitte-rechts-Partei PAS der pro-europäischen Präsidentin Maia Sandu hofft auf eine klare Mehrheit.