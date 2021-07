Corona-Lage in Griechenland: Das müssen Sie wissen

Athen. Die Corona-Inzidenz in Griechenland steigt. Nun hat die Regierung verschärfte Corona-Regeln angekündigt. So sieht es vor Ort aus.

Mit Frankreich und Italien haben zwei weitere EU-Länder eine Impfpflicht für Gesundheitspersonal eingeführt. In Italien gibt es die Pflicht-Impfung für Ärzte und anderes medizinisches Personal bereits seit Mai.

Die Corona-Lage in Griechenland verschärft sich. Nachdem es in dem beliebten Urlaubsland eine Zeit lang sehr wenige Corona-Neuinfektionen gegeben hatte, meldeten die Behörden zuletzt rund 2000 Neuinfektionen für die rund 11 Millionen Einwohner des Landes. Am Dienstag (13. Juli) lag die Inzidenz nach Angaben der Johns-Hopkins-Universität bei 133,4.

Die griechische Regierung hat deshalb eine weitreichende Impfpflicht und Corona-Einschränkungen angekündigt. Beschäftigte im Pflege- und Gesundheitssektor sind künftig dazu verpflichtet, sich impfen zu lassen. Tun sie das nicht, werden sie ohne Gehalt von ihrer Arbeit freigestellt. Besuche in Kinos, Theatern und der Gastronomie werden Geimpften vorbehalten sein. Außerdem verhängen die Behörden ein Tanzverbot.

„Es darf nicht der Eindruck entstehen, Griechenland hätte die Kontrolle über die Pandemie verloren“, sagte der griechische Wirtschaftsminister Adonis Georgiadis als Begründung für die verschärften Corona-Maßnahmen. Man habe auf einen ruhigen Sommer gehofft, doch in den vergangenen zwei Wochen habe sich das Bild stark geändert.

In Griechenland sind laut European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) 46,8 Prozent der erwachsenen Bürgerinnen und Bürger vollständig geimpft, 57,6 Prozent haben zumindest die erste Dosis erhalten (Stand: 13. Juli). (kat/dpa)

