Hochwasser-Spenden: Wo Sie mit Sachspenden und Geld helfen können

Überschwemmung Hochwasser: So können Sie jetzt für Betroffene spenden

Es sind Bilder, die fassungslos machen: Das Hochwasser nach dem Unwetter in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz hat in vielen Gemeinden für Leid und Verwüstung gesorgt. Mehr als 90 Menschen starben, viele gelten noch als vermisst. Zahlreiche Familien haben ihr Zuhause verloren - Spielsachen, Wertgegenstände und persönliche Erinnerungsstücke sind den Fluten zum Opfer gefallen. Viele Menschen in Deutschland sind nun bereit, den Betroffenen mit Spenden zu helfen.

Welche Sachspenden werden nach dem heftigen Starkregen benötigt? Wo kann man Geld auf seriöse Weise spenden? Wir erklären, welche Organisationen aktuell für die Betroffenen vom Hochwasser sammeln - und wie Sie jetzt aktiv werden können.

Hochwasser: Wo und wie kann ich Geld spenden?

Zahlreiche anerkannte Organisationen haben Spendenkonten eingerichtet. Eine Auswahl.

Das Deutsche Rote Kreuz ( DRK ) ist mit mehr als 3500 Helferinnen und Helfern in NRW und Rheinland-Pfalz im Dauereinsatz. Auf seiner Webseite bittet das DRK um Spenden für Betroffene - entweder klassisch per Banküberweisung oder online über verschiedene Zahlungsmethoden wie beispielsweise Paypal.

Aktion Deutschland Hilft leistet ebenfalls Unterstützung in den betroffenen Regionen: Das Bündnis hilft beispielsweise bei Evakuierung, Aufräumarbeiten und der Organisation von Notunterkünften und stellt Betroffenen Bargeld zur Verfügung. Spenden können überwiesen oder online bezahlt werden - Details sind auf der Webseite zu finden.

Die Malteser helfen mit 300 Ehrenamtlichen in den Hochwasser-Gebieten. Sie stellen unter anderem Seelsorgerinnen und Seelsorger, um die Einsatzkräfte psychosozial zu unterstützen. Über die Homepage wird zu Spenden aufgerufen.

Die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft ( DLRG ) ist mit seinen ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern vor Ort, um beispielsweise Personen aus eingeschlossenen Häusern zu befreien oder Haustiere zu retten. Mit einer Spende wird die Einsatzausrüstung für die DLRG finanziert. Details finden Sie auf der DLRG-Homepage.

Auch das Technische Hilfswerk (THW) ist im Hochwassergebiet im Einsatz - dank des ehrenamtlichen Engagements seiner Helferinnen und Helfer. Es wird nur zum Teil aus Steuermitteln finanziert und ist deshalb auf Spenden angewiesen, erklärt das THW auf seiner Webseite.

Wo kann man Sachspenden für die Hochwasser-Betroffenen abgeben?

Ganze Häuser fielen dem Hochwasser samt Einrichtung zum Opfer. Aus diesem Grund sind auch Sachspenden willkommen. Allerdings sollte nur abgegeben werden, was wirklich gebraucht wird, um den Helferinnen und Helfern nicht unnötige Arbeit aufzubürden. Eine Auswahl an Stellen, wo Sachspenden abgegeben werden können und welche Dinge dort benötigt werden.

Sammel- und Ausgabestelle am Nürburgring eingerichtet

Hilfe für #Hochwasser-Geschädigte am ring°Boulevard - 24 Stunden am Tag!

Benötigt werden:

➡️ Kleidung

➡️ Hygiene-Artikel

➡️ Haushaltsgegenstände (Teller, Tassen)

➡️ Kinderspielzeug



Auf Twitter hat der Nürburgring mitgeteilt, eine Sammel- und Ausgabestelle eingerichtet zu haben. Aktuell werden eines Tweets zufolge Kleidung, Hygiene-Artikel, Haushaltsgegenstände wie Teller und Tassen sowie Kinderspielzeug benötigt. Außerdem werden dort Freiwillige gesucht, die bei Sammlung und Ausgabe mithelfen.

Die Stadt Erkrath hilft mit einem Nachbarschaftshilfswerk bei Aufräumarbeiten. Dafür werden nicht nur Helferinnen und Helfer zum Entrümpeln und Saubermachen überfluteter Räumlichkeiten gesucht, sondern auch Sachspenden und Leigaben. Genauere Informationen sind auf erkrath-haelt-zusammen.de zu finden.

Die Verbandsgemeinde Bad Breisig hat auf ihrer Facebook-Seite bekannt gegeben, eine Anlaufstelle einzurichten. Dort können auch Sach- und Lebensmittelspenden abgegeben werden. Wer dies tun möchte, muss dies allerdings telefonisch ankündigen, um im Vorfeld zu klären, ob Bedarf besteht. Zudem werden Bürgerinnen und Bürger für Aufräumarbeiten gesucht.

Ebenfalls auf Facebook ruft die Feuerwehr Verbandsgemeinde Nieder-Olm zu Sachspenden auf. Benötigt werden demnach Dinge des täglichen Gebrauchs: Aufgelistet sind etwa Kleidung und Schuhe, Hygieneartikel, Haushaltsgegenstände und gut erhaltenes Spielzeug. Möbel und sperrige Gegenstände sollen hingegen nicht abgegeben werden. Abgabetermin und -ort sind auf der Facebookseite zu finden.

Sachspenden können außerdem bei der Tagespflegeeinrichtung Begegnungsraum Höfer Mobil GmbH in Koblenz abgegeben werden. Die Einrichtung sucht auf Facebook nach Kleidung in allen Größen, Decken, Handtüchern, Hygieneartikeln, Hunde- und Katzenfutter sowie Spielzeug. Termine und Abgabeadresse sind dem Facebook-Beitrag zu entnehmen.

Expertinnen und Experten rechnen damit, dass sich extreme Wetterlagen durch die Klimakrise in Zukunft häufen werden. Auf unserer interaktiven Karte ist zu sehen, mit wie vielen Starkregentagen in den Landkreisen in Zukunft zu rechnen ist.

