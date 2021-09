Britney Spears: Gericht setzt Vater Jamie als Vormund ab - Jubel bei Fans

Nach einem langen Rechtsstreit will sich der Vater von US-Popstar Britney Spears Medienberichten zufolge als Vormund seiner Tochter zurückziehen. Die Sängerin war 2008 wegen psychischer Probleme vorübergehend in eine Klinik zwangseingewiesen worden. Ihr Vater übernahm die Vormundschaft über seine Tochter und damit auch die Kontrolle über ihre Finanzen.

Britney Spears' Vater will Vormundschaft offenbar abgeben

Britney Spears' Vater will Vormundschaft offenbar abgeben

US-Sängerin Britney Spears kann sich von ihrem Vater lossagen: Nach 13 Jahren unter der Vormundschaft von Jamie Spears ist die 39-jährige Sängerin am Mittwoch ihrer persönlichen Freiheit einen großen Schritt näher gekommen. In einem Gerichtssaal in Los Angeles holte Richterin Brenda Penny "im besten Interesse der Betreuten" gegen den 69-jährigen Vater von Spears aus und setzte ihn als Vormund ab.

Mit der Entscheidung kam sie dem dringlichen Antrag von Mathew Rosengart nach, der als Anwalt der Sängerin schon länger die Enthebung des Vaters gefordert hatte. "Britney verdient es, morgen aufzuwachen, ohne ihren Vater als Vormund", sagte Rosengart vor Gericht, wie der Sender CNN berichtete.

Corona-Update - Newsletter Wir halten Sie mit unserem Newsletter über die neuesten Entwicklungen auf dem Laufenden E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Britney Spears bekommt neuen Vormund

Bei der Anhörung beschrieb Rosengart Jamie Spears demnach als "grausamen, toxischen und missbräuchlichen Mann". Das Gericht setzte am Mittwoch den Buchhalter John Zabel vorübergehend als Vormund für die Finanzen der Sängerin ein. Die Vormundschaft soll zunächst bis zum Jahresende gehen.

Die nächste Anhörung in dem Fall soll laut dem Portal TMZ.com am 12. November stattfinden. Das Gericht könnte dann über die mögliche Aufhebung aller Auflagen entscheiden, hieß es.

Britney Spears nach Entscheidung "im siebten Himmel"

Die Freude vor dem Gerichtsgebäude in Los Angeles war groß: Hunderte Fans hatten sich dort versammelt und mit Sprechchören und Plakaten Freiheit für ihr Idol gefordert. Die Sängerin war der Anhörung ferngeblieben, reagierte aber auf Instagram schnell auf den juristischen Sieg. "Bin im siebten Himmel im Moment", schrieb Spears dort.

Ihr Verlobter, Sam Asghari, gratulierte auf Instagram mit dem Foto einer Löwin. "Die Macht der Löwin", schrieb der 27-Jährige zu dem Hashtag #freebritney.

Britney Spears stand seit 2008 unter Vormundschaft

Britney Spears war 2008 wegen psychischer Probleme vorübergehend in eine Klinik zwangseingewiesen worden. Ihr Vater übernahm daraufhin die Vormundschaft über seine Tochter und damit neben der Verwaltung ihrer persönlichen Belange auch die Kontrolle über ihr Vermögen.

2020 zog die Sängerin gegen die Vormundschaft vor Gericht, doch zunächst lehnte das Gericht den Antrag ab. Im August 2021 gelang es ihr schließlich, mit Rosengart einen eigenen Anwalt zu beauftragen. Ihr Verteidiger startete dann einen neuen Anlauf, um ihrem Vater die Vormundschaft zu entziehen.

Jamie Spears beantragte daraufhin ein Ende der gerichtlichen Vormundschaft über seine Tochter. Vorwürfe, wonach er seine Tochter ausgenutzt habe, wies er zurück. Lesen Sie auch: Vor Gericht - So kämpft Britney Spears um ihre Freiheit

Spears warf ihrem Vater Missbrauch der Vormundschaft vor

Ende Juni hatte Spears in einer emotionalen Stellungnahme vor Gericht die Vormundschaft ihres Vaters als "missbräuchlich" bezeichnet. Sie sei "traumatisiert und deprimiert", dass ihr Vater ihr keinerlei Entscheidungsfreiheit lasse. Jamie Spears soll ihr sogar verwehrt haben, eine empfängnisverhütende Spirale entfernen zu lassen, obwohl sie sich mehr Kinder wünschte.

Auch mehrere Dokumentationen hatten sich zuletzt mit dem Fall befasst. Laut einer am vergangenen Freitag von der "New York Times" veröffentlichten Dokumentation soll Jamie Spears heimlich Überwachungsgeräte im Schlafzimmer seiner Tochter angebracht haben, um ihre Gespräche aufzuzeichnen.

Am Dienstag erschien mit "Britney vs. Spears" eine weitere Dokumentation auf dem Streamingdienst Netflix, in der es heißt, dass die Sängerin zu Beginn der Vormundschaft zwei Mal versucht habe, einen eigenen Anwalt zu beauftragen. Dies sei ihr aber verwehrt worden. (küp/raer/AFP/dpa)

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de