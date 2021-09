Großer Klimastreik von Fridays for Future vor der Bundestagswahl

Fr, 24.09.2021, 18.16 Uhr

Kurz vor der Bundestagswahl setzt die Klimaschutzbewegung Fridays for Future noch einmal ein Zeichen: An hunderten Orten in Deutschland sind Menschen auf die Straße gegangen, um für entschiedenere Maßnahmen im Kampf gegen die Erderwärmung zu demonstrieren.