Vulkanausbruch auf La Palma: Live-Stream zeigt beeindruckende Bilder

Durch den Lavastrom des Vulkans Cumbre Vieja auf der Kanareninsel La Palma hat sich im Meer eine bereits etwa zehn Hektar große Landzunge gebildet. of lava at night

Seit der Vulkan Cumbre Vieja auf La Palma vor fast zwei Wochen ausgebrochen ist, herrscht weltweit großes Interesse an der Eruption. Unzählige Medien berichten von der Kanareninsel – Millionen Menschen verfolgen die Geschehnisse. Nun können diese den Vulkanausbruch sogar live verfolgen.

Der Vulkanausbruch auf La Palma im Live-Stream

Denn der öffentlich-rechtliche TV-Sender "Televisión Canaria" hat einen Live-Stream ins Leben gerufen. Von überall auf der Welt ist es nun möglich, die Naturkatastrophe auf den kanarischen Inseln in Echtzeit zu verfolgen. Die Bilder zeigen, wie glühende Lava den Berg hinabfließt und dunkle Rauchwolken aufsteigen.

Corona-Update - Newsletter Wir halten Sie mit unserem Newsletter über die neuesten Entwicklungen auf dem Laufenden E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Vulkanausbruch La Palme Livestream

Nachdem zahlreiche leichtere Erdbeben die Insel La Palma erschüttert hatten, war der Vulkan Cumbre Vieja am 19. September ausgebrochen. Seitdem stößt er laut Deutscher Presse-Agentur fast pausenlos große Mengen an Gesteinsbrocken, Rauch, Asche und Lava aus. Die Eruption könnte noch Wochen oder gar Monate andauern.

Lesen Sie auch: Vulkanausbruch auf La Palma – Was Urlauber jetzt wissen müssen

Vulkanausbruch auf La Palma: Neuer Schlot bereitet Experten Sorgen

Zuletzt hatte sich an dem Vulkan ein neuer Schlot gebildet, aus dem Lava abfließt. Dadurch sind nun auch Flächen gefährdet, die zuvor in vermeintlich sicheren Gebieten lagen. Manuel Nogales vom spanischen Forschungsinstitut CSIC sprach am Freitag von einer „schlechten Nachricht“, betonte aber: „Es gibt keinen Grund zur Unruhe.“

Derweil sind auf der Kanareninsel durch den Vulkanausbruch mehr als 700 Hektar Fläche mit einer meterdicken Schicht aus Lava bedeckt. 1000 Gebäude sind vollständig zerstört. Durch die ins Meer fließende Lava vergrößerte sich La Palma gleichzeitig um mehrere Hektar. (nfz/dpa)

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de