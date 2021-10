Selbsttötung eines Ex-Polizisten löst Rätsel um Serienmörder nach 35 Jahren

Sa, 02.10.2021, 17.23 Uhr

Einer der bedeutendsten ungeklärten Kriminalfälle in Frankreich hat sich erhellt: Nach 35 Jahren hat die Polizei die Identität eines Serienmörders und Vergewaltigers festgestellt. Der Mann wurde in einer Wohnung in Südfrankreich tot aufgefunden. Unter seinen Opfern ist nach französischen Medienberichten auch ein deutsches Aupair-Mädchen, das 1987 getötet worden war.