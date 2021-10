Diskussion um Maskenpflicht an Schulen dauert an

Mo, 04.10.2021, 14.36 Uhr

Die Diskussion über die Maskenpflicht an Schulen dauert an. Während Kinderärzte für eine Aufhebung der Regelung plädieren, kritisiert etwa die Virologin Melanie Brinkmann eine Abschaffung der Maskenpflicht als verfrüht. in a Berlin primary school