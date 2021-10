Corona-Medikament von Merck: Das steckt hinter Molnupiravir

Neue Hoffnung für die Behandlung von Corona-Patienten: Ein neues Medikament des US-Pharmakonzerns Merck soll die Wahrscheinlichkeit eines schweren Krankheitsverlaufs bei Covid-19 für Risiko-Patienten deutlich reduzieren. Das Unternehmen will nun „so bald wie möglich“ eine Notfallzulassung in den USA für die Pillen beantragen. Merck kündigte an, auch bei Gesundheitsbehörden in anderen Ländern Anträge stellen zu wollen.

Die antivirale Arznei, die als Pille verabreicht wird, halbiert laut Angaben von Merck bei infizierten Patienten das Risiko einer Krankenhauseinlieferung oder eines tödlichen Krankheitsverlaufes. Das Medikament wurde bereits in einem regulären Studienverfahren getestet. Die Daten sind allerdings noch nicht veröffentlicht und wurden noch keiner unabhängigen Untersuchung unterzogen worden.

Corona-Update - Newsletter Wir halten Sie mit unserem Newsletter über die neuesten Entwicklungen auf dem Laufenden E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Medikament halbiert wohl Risiko für schweren Verlauf bei Risiko-Patienten

In der Studie hätten Corona-Patienten mit milden bis moderaten Symptomen, die mit einem Placebo behandelt wurden, in 14,1 Prozent der Fälle innerhalb von 29 Tagen ins Krankenhaus gemusst oder seien gestorben. In der Patienten-Gruppe, die mit dem Medikament Molnupiravir behandelt wurde, seien es mit 7,3 Prozent nur etwa halb so viele gewesen.

Die Zahlen basieren auf einer Auswertung der Daten von 775 Corona-Patienten. Alle Probanden wiesen mindestens einen Risikofaktor auf, der einen schweren Verlauf wahrscheinlich macht. In der Testgruppe, die das Merck-Medikament erhielt, habe es im Studienzeitraum keine Todesfälle gegeben, teilte das Unternehmen mit. Dagegen seien acht Menschen gestorben, die nur das Placebo erhielten.

USA haben bereits 1,7 Millionen Dosen von dem Corona-Medikament geordert

Der US-Gesundheitsexperte Anthony Fauci sprach mit Blick auf die Wirksamkeit von „sehr guten Nachrichten“. Der Berater des US-Präsidenten Joe Biden kündigte an, die US-Arzneimittelbehörde FDA werden die „beeindruckenden“ Daten der Studie so schnell wie möglich prüfen. Der Corona-Koordinator des Weißen Hauses, Jeff Zientz, sagte, die Regierung habe für den Fall einer Zulassung bereits einen Vertrag über die Lieferung von 1,7 Millionen Dosen geschlossen

„Wir sind optimistisch, dass Molnupiravir ein wichtiges Medikament als Teil der weltweiten Bemühungen im Kampf gegen die Pandemie werden kann“, erklärte Merck-Chef Robert Davis. Ridgeback-Biotherapeutics-Chefin Wendy Holman erklärte, antivirale Medikamente, die zu Hause eingesetzt werden könnten und nicht im Krankenhaus verabreicht werden müssten, würden „dringend benötigt“.

Merck-Medikament wäre die erste Corona-Arznei in Pillenform

Eine Reihe von Pharmakonzernen arbeitet an antiviralen Medikamenten gegen die durch das Coronavirus verursachte Lungenerkrankung Covid-19. Solche Medikamente sollen verhindern, dass Viren in Körperzellen eindringen oder sich dort vermehren. Molnupiravir wäre das erste antivirale Medikament in Pillenform, das eine Zulassung erhält. Das antivirale Medikament Remdesivir wird intravenös verabreicht.

Experten reagierten positiv auf die Merck-Studienergebnisse, mahnten aber zugleich Zurückhaltung an. „Ein sicheres, erschwingliches und wirksames orales antivirales Medikament wäre ein riesiger Fortschritt im Kampf gegen Covid“, schrieb der Infektiologe Peter Horby von der Universität Oxford im Kurzbotschaftendienst Twitter. Er warnte aber, es müsse darauf geachtet werden, dass das Coronavirus keine Resistenz gegen das Medikament entwickle.

Der US-Medizinprofessor Peter Hotez mahnte, ein solches Medikament sei „kein Ersatz für Impfungen“. „Es ist kein Wundermittel, aber ein Begleitwerkzeug.“ Auch Hotez warnte vor möglichen Resistenzen.

Die Merck-Aktie sprang im vorbörslichen Handel am Freitag zeitweise um rund acht Prozent hoch. Während die Nachricht zum Zwischenergebnis der Studie dem Unternehmen an der Börse half, setzte es die Notierungen von Biontech und Moderna, die Impfstoffe gegen Covid-19 herstellen, wegen der drohenden Konkurrenz zusätzlich unter Druck. Zwar haben deren Aktien im Jahresvergleich trotzdem ein dickes Plus – in den vergangenen Tagen zeigte sich aber, wie volatil die Situation ist. So stürzte der Wert der Moderna-Aktie zuletzt um rund 20 Prozent ein. (bml/dpa/afp)

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de