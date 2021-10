Welttierschutztag: Bischof auf Zypern segnet Hunde

Mo, 04.10.2021, 15.09 Uhr

Am Welttierschutztag segnet ein Bischof in der zyprischen Hauptstadt Nikosia Hunde samt ihrer Herrchen und Frauchen. Jedes Jahr am 4. Oktober wird der Welttierschutztag begangen.