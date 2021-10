Physik-Nobelpreis geht an deutschen Klimaforscher Hasselmann

Di, 05.10.2021, 12.30 Uhr

Der diesjährige Physik-Nobelpreis geht an den deutschen Klimaforscher Klaus Hasselmann und an seinen US-japanischen Kollegen Syukuro Manabe sowie den Italiener Giorgio Parisi. Hasselmann werde für die "zuverlässige Vorhersage der Erderwärmung" ausgezeichnet, erklärte das Komitee in Stockholm.