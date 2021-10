Johnson & Johnson: Forscher alarmiert - Beunruhigende Entwicklung

Die Impfquote unter den Erwachsenen in Deutschland ist dem Robert-Koch-Institut zufolge höher als bislang angenommen. Unter den Erwachsenen sind einer neuer Erhebung zufolge 84 Prozent mindestens einmal geimpft, vollständig geimpft sind demnach bis zu 80 Prozent.

Corona-Impfquote in Deutschland offenbar höher als angenommen

Der Schutz von Johnson & Johnson gegen das Coronavirus ist nicht ausreichend

Das sagen die Forscher der Ständigen Impfkommission (Stiko)

Sie geben eine klare Empfehlung ab

Nach der einfachen Impfung mit dem Vakzin von Johnson & Johnson sollte laut der neuen Empfehlung der Ständigen Impfkommission (Stiko) noch eine weitere Impfung mit einem mRNA-Vakzin erfolgen. Dies biete laut Stiko einen besseren Schutz gegen Corona. Wie die Experten am Donnerstag bekannt gaben, könne eine weitere Impfung vier Wochen nach Verabreichen von Johnson & Johnson erfolgen.

Denn der Impfschutz den Johnson & Johnson gegen die am Deutschland am häufigsten auftretende Delta-Variante sei geringer, als bei anderen Corona-Impfstoffen wie Biontech und Moderna. Die Stiko spricht letztlich sogar von ungenügendem Impfschutz.

Stiko: Impfdurchbrüche bei Johnson & Johnson häufen sich

Untersuchungen hätten ergeben, dass bei Johnson & Johnson in Relation zu der Zahl an verabreichten Impfungen die meisten Impfdurchbrüche zu beobachten seien. Bei einem Impfdurchbruch infiziert sich eine Person trotz erfolgreicher Impfung mit dem Coronavirus.

Bereits im Juli hatte das Robert Koch-Institut (RKI) darauf hingewiesen, dass die Schutzwirkung von Johnson & Johnson "nur" bei 65 Prozent liege. Heißt: Im Vergleich zu einer ungeimpften Person stecken sich Menschen, die Johnson & Johnson verabreicht bekommen haben mit 65 prozentiger Wahrscheinlichkeit seltener an. Die Schutzwirkung von Biontech, Moderna oder Astrazeneca liegt hingegen zwischen 80 und 95 Prozent.

Die US-amerikanische Virologin Dr. Angela Rasmussen hatte daher auch bereits im Juli empfohlen, mit einer zweiten Dosis mRNA-Impfstoff nachzubessern.

Schutz gegen schwere Krankheitsverläufe durch Impfung dennoch gegeben

Auch wenn das Vakzin von Johnson & Johnson eine Infizierung nicht in ausreichend gewünschtem Maße verhindere, so schütze es aber sehr wohl vor einem schweren Krankheitsverlauf, hatte Carsten Watzl, Generalsekretär der Deutschen Gesellschaft für Immunologie, bereits vor einiger Zeit betont. Johnson & Johnson selbst gibt den Schutz vor einer schweren Erkrankungen mit 85 Prozent an.

Die Empfehlung der Stiko ist noch nicht endgültig. Der zugehörige Beschlussentwurf befinde sich noch in der Abstimmung mit den Bundesländern und Fachkreisen. Die Empfehlung könne sich daher noch ändern.

Beim Impfstoff von Johnson & Johnson galt bislang eine Dosis als ausreichend für den vollen Impfschutz, während bei den anderen zugelassenen Impfstoffen zunächst zwei Spritzen verabreicht werden.

Nach aktuellen Daten des RKI vom Donnerstag sind bislang mehr als 3,2 Millionen Menschen hierzulande mit Johnson & Johnson geimpft. Weil er nur einmal verabreicht werden muss, bietet das Vakzin einen praktischen Vorteil. Er wurde vor allem bei Menschen eingesetzt, die eine zweite Impfung vor größere logistische Probleme stellt. (dpa/jas)

