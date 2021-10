Ludwig Haas: Schock für Lindenstraßen-Fans - Dr. Ludwig Dressler ist tot

Die Talkshow-Legende Larry King ist mit 87 Jahren am 23. Januar 2021 an den Folgen einer Covid-19-Infektion gestorben.

Er wurde in den 1990ern durch die "Lindenstraße" bekannt: Willi Herren starb am 20. April 2021 im Alter von 45 Jahren.

Der Modedesigner Alber Elbaz starb am 24. April im Alter von 59 Jahren an den Folgen einer Corona-Infektion.

Skandale begleiteten die Karriere des Profi-Wrestlers Jerome Young alias New Jack. Er starb am 14. Mai mit nur 58 Jahren.

Der Fitnesspionier Werner Kieser ist am 19. Mai im Alter von 80 Jahren an Herzversagen gestorben.

"Star Trek"-Schauspielerin Joanne Linville ist am 20. Juni mit 93 Jahren in Los Angeles gestorben.

Mit Martin Perscheid ist einer von Deutschlands berühmtesten Cartoonisten im Alter von nur 55 Jahren gestorben. Er starb am 31. Juli an Krebs.

Der französische Schauspielstar Jean-Paul Belmondo starb am 6. September in Paris mit 88 Jahren.

"The Wire"-Star Michael K. Williams wurde am 6. September tot in seiner New Yorker Wohnung aufgefunden. Er wurde nur 54 Jahre alt.

Schauspielerin Jane Powell, hier in einer Aufnahme aus den 1980er-Jahren, ist tot. Sie starb am 16. September. Powell wurde 92 Jahre alt.

Schauspieler Willie Garson als Stanford Blatch im "Sex and the City"-Ableger "And Just Like That" ist im Alter von 57 Jahren gestorben.

"Lindenstraßen"-Star Ludwig Haas ist im Alter von 88 Jahren gestorben. Der Todesfall ereignete sich bereits am 4. September in einem Krankenhaus in Neumünster - der Heimatstadt des Schauspielers. Das bestätigte seine Tochter Franca Haas am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur.

Haas wurde im Jahr 1933 in Eutin in Schleswig-Holstein geboren. Nach seiner Schauspielausbildung arbeitete er an verschiedenen Theatern. Er war aber auch in TV-Serien zu sehen, etwa im "Tatort" oder "Der Alte".

"Lindenstraßen"-Star Ludwig Haas im Alter von 88 Jahren gestorben. Foto: Klaus W. Schmidt / imago images

International erlangte Haas vor allem Berühmtheit für seine Darstellungen von Adolf Hitler. Haas spielte den Diktator in den drei Filmen "Gesprengte Ketten – Die Rache der Gefangenen", "Wie ein Licht in dunkler Nacht" und der französischen Produktion "Pétain".

In der Lindenstraße spielte Haas seit der ersten Folge mit - also seit 1985. Er verkörperte 34 Jahre lang in der ARD-Serie die Rolle des Arztes, der im Rollstuhl saß. Wenige Monate vor der Einstellung der Serie im März 2020 starb seine Figur "Dr. Dressler" den Serientod.

