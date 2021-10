Hubschrauberabsturz: Mehrere Tote in Baden-Württemberg

Bei einem Hubschrauberabsturz im Norden Baden-Württembergs sind nach ersten Erkenntnissen der Polizei drei Menschen ums Leben gekommen. Ob noch jemand vermisst werde, war einem Sprecher zunächst nicht bekannt.

Nach Angaben der Polizei in Heilbronn stürzte der Hubschrauber am Sonntagmittag um kurz vor 13 Uhr in einem Waldgebiet zwischen Steinbach und Stürzenhardt bei Buchen (Neckar-Odenwald-Kreis) ab. Ein Großaufgebot an Einsatzkräften von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei ist derzeit im Einsatz. Hintergründe zu dem Unglück nahe der Grenze zu Hessen und Bayern waren vorerst unklar. (dpa/fmg)

