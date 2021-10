Kreml-Kritiker Nawalny erhält Sacharow-Preis für Menschenrechte

Mi, 20.10.2021, 15.42 Uhr

Der russische Oppositionelle Alexej Nawalny erhält in den Sacharow-Preis für Demokratie und Menschenrechte. Der 45-Jährige ist derzeit in Russland inhaftiert und muss sich in einer Reihe von Prozessen vor russischen Gerichten verantworten.