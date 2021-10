Erster großer Herbststurm zieht über Deutschland

Do, 21.10.2021, 11.07 Uhr

Die erste große Herbststurmfront hat Deutschland erreicht: So war die Feuerwehr in Thüringen im Einsatz, um umgestürzte Bäume von Straßen zu räumen. Der Deutsche Wetterdienst warnt vor schweren Sturmböen in weiten Teilen der Bundesrepublik.