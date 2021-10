Wiener Museen sind jetzt auf Onlyfans

Die Wiener Museen kamen zuletzt immer wieder mit den Betreibern sozialer Netzwerke in Konflikt, weil sich Facebook & Co. an den Nackt-Darstellungen störten, die auf vielen Gemälden alter Meister Gang und Gäbe sind. Nun haben die Museen einen Account auf der Erotikplattform Onlyfans erstellt, um die freizügigen Werke doch noch zu präsentieren.