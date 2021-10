Queen sagt Teilnahme an UN-Klimakonferenz ab

Mi, 27.10.2021, 08.36 Uhr

Die britische Königin Elizabeth II. hat ihre Teilnahme am bevorstehenden UN-Klimagipfel in Schottland abgesagt. Grund ist eine Empfehlung ihrer Ärzte. Die 95-jährige Monarchin will sich mit einer aufgezeichneten Videobotschaft an die Teilnehmer der Konferenz wenden.