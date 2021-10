Berufungsverfahren gegen Wikileaks-Gründer Assange in London

Mi, 27.10.2021, 12.40 Uhr

In London beginnt das Berufungsverfahren im Fall des in Großbritannien inhaftierten Wikileaks-Gründers Julian Assange. Die US-Behörden fechten ein Urteil vom Januar an, in dem ein britisches Gericht die Auslieferung Assanges an die USA mit Verweis auf ein hohes Suizidrisiko verboten hatte.