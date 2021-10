Schottland - Labor für die Energierevolution

Do, 28.10.2021, 07.14 Uhr

Lange verdiente Schottland gutes Geld durch Ölbohrungen in der Nordsee, doch nun werden immer mehr Formen klimafreundlicher Alternativen in der Region ausprobiert oder erwirtschaften schon Geld. Sie stehen exemplarisch für den Umbau hin zu grüner Energie in anderen Ländern.