US-Klimabeauftragter: Welt muss Bemühungen gegen Klimawandel beschleunigen

Do, 28.10.2021, 12.41 Uhr

Der US-Klimabeauftragte John Kerry hat bei einer Rede in der London School of Economics (LSE) betont, dass die Welt ihre Anstrengungen gegen den Klimawandel deutlich beschleunigen muss. Am Montag beginnt der COP26-Klimagipfel in Glasgow.