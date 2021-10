Corona: Diese Bundesländer wollen die Regeln jetzt verschärfen

Die Zahl der Corona-Neuinfektionen steigt bundesweit rasant an. Vor allem im Süden und Südosten liegen die Sieben-Tage-Inzidenzen deutlich über der Grenze von 200. Die ersten Bundesländer reagieren nun: Thüringen verschärft seine Corona-Verordnung. Ab Samstag gelten wieder strengere Regeln. Sachsen, Bayern und Baden-Württemberg wollen nachziehen.

Thüringen: Bundesweit die höchste Inzidenz

Thüringen hat aktuell die höchste Inzidenz aller Bundesländer. Laut Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) lag die Zahl der Neuinfektionen auf 100.000 Einwohner binnen einer Woche am Freitag bei 288,9. Der Freistaat passt daher seine Corona-Regeln an. Ab Samstag gelten eine neue landesweite Corona-Verordnung und ein Eindämmungserlass als Rahmen für kommunale Regelungen.

In fast allen Regionen Thüringens gilt derzeit mindestens die Corona-Warnstufe 2. Für den Besuch von Veranstaltungen sind wahlweise die 2G- oder 3G-plus-Regeln vorgeschrieben. Nach Angaben des Gesundheitsministeriums soll dieses Optionsmodell, bei dem die Verantwortlichen zwischen den Varianten wählen können, künftig ab regionaler Corona-Warnstufe 3 auch beim Besuch von Gaststätten und Hotels sowie „religiöser Zusammenkünfte“ gelten.

2G bedeutet, dass der Zutritt nur Geimpften und Genesenen erlaubt ist. In diesem Fall darf auf das Tragen einer Maske oder Abstandsregeln verzichtet werden. Das Modell 3G-plus gewährt Geimpften und Genesenen sowie Menschen, die einen negativen PCR-Test oder einen ähnlichen Test vorlegen können, Zutritt. Ein gewöhnlicher Antigen-Schnelltest reicht nicht.

Thüringen lässt Gastwirten und Veranstalterinnen bei Inkrafttreten der Warnstufe 3 die Wahl: 2G oder 3G-plus. Entscheiden sich die Verantwortlichen für das letztgenannte Modell, müssen Ungeimpfte zwingend einen negativen PCR-Test vorlegen. Foto: Karl-Josef Hildenbrand / dpa

Neue Corona-Verordnung und neuer Eindämmungserlass

Nach der neuen Corona-Verordnung soll außerdem die einfache 3G-Regel künftig bei regionalen Warnstufen für Beschäftigte mit Kundenkontakt in bestimmten Bereichen wie der Gastronomie gelten. Diese Angestellten müssten sich dann zweimal wöchentlich testen lassen, wenn sie nicht geimpft oder genesen sind. Bei der 3G-Regelung reicht ein Nachweis mit einem Antigen-Schnelltest aus.

Der neue Eindämmungserlass setzt zudem Vorgaben für die einzelnen Warnstufen in den Regionen. Demnach müssen die Kreise und kreisfreien Städte das 2G- oder 3G-plus-Modell ab regionaler Warnstufe 3 in bestimmten Bereichen zwingend einhalten. Ab Warnstufe 2 können die Kommunen selbst entscheiden, ob sie 2G oder 3G plus verbindlich einfordern.

Dies soll für Ausstellungen, Messen, Spezial- und Jahrmärkte sowie Sportveranstaltungen gelten, ebenso für Kulturveranstaltungen wie Lesungen, Konzerte, Theater-, Film- und Opernaufführungen sowie für Diskotheken, Tanzveranstaltungen und auch für Reisebusveranstaltungen.

Bei Kindern und Erwachsenen, die sich nicht impfen lassen können, reicht nach Ministeriumsangaben sowohl bei 2G als auch bei 3G plus ein Schnelltest.

Sachsen: Lockdown für Ungeimpfte?

In Sachsen plant die Landesregierung nach einem Bericht der „Leipziger Volkszeitung“ (LVZ) angesichts der hohen Infektionszahlen sogar eine Art Lockdown für Ungeimpfte. Die Inzidenz war am Freitag bis auf 253,9 geklettert. Die Regierung erwägt nun laut LVZ die Einführung eines großflächigen 2G-Modells. Für Ungeimpfte wäre dies wie ein Lockdown. Sie dürften nur noch Geschäfte des täglichen Bedarfs besuchen.

Am Mittwoch hatte Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) einen solchen Beschluss bereits angekündigt. „2G ist jetzt ein zwingendes Muss. Die Infektionen bei den ungeimpften Menschen bestimmen diese vierte Welle“, sagte er.

Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) hält die landesweite Einführung der 2G-Regel für ein „zwingendes Muss“. Foto: MATTHIAS RIETSCHEL / dpa

Sollte der 2G-Beschluss kommen, könnten Ungeimpfte nur noch Super­märkte oder Apotheken aufsuchen. Ob Friseurbesuche oder die Nutzung anderer „körpernaher Dienstleistungen“ noch möglich wäre, ist fraglich, da die Regierung nach dem Bericht der LVZ auch erwägt, das 2G-Modell auf Einzelhandel und Arbeitsplatz anzuwenden.

Die sächsische Corona-Verordnung gilt offiziell noch bis zum 17. November. Wie die LVZ berichtet, gilt es jedoch als sicher, dass die Landesregierung bereits am 9. November eine neue Leitlinie verabschieden will.

Bayern: Erneut Maskenpflicht im Unterricht

Auch Bayern will seine Corona-Regeln verschärfen. Im Freistaat lag die Inzidenz laut RKI am Freitag bei 221,9. Die Zahl der neuen Corona-Fälle in den vergangen sieben Tagen ist mit mehr als 29.000 mit deutlichem Abstand bundesweit die höchste.

Ministerpräsident Markus Söder (CSU) sagte am Donnerstag, Schülerinnen und Schüler würden voraussichtlich nach den Herbstferien, also ab 8. November, auch im Unterricht wieder Masken tragen müssen. Eine Entscheidung ist dazu aber noch nicht gefallen. Das Kabinett tagt in der kommenden Woche. Auch wie lange die Maskenpflicht gelten solle, werde dann beraten werden.

Die Maske sei die schnellste und einfachste Form des Schutzes, sagte Söder. Schon nach den Sommerferien hatten Schülerinnen und Schüler auch am Platz Masken tragen müssen – nach einigen Wochen war diese Vorgabe aber wieder ausgelaufen.

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) bei einer Kabinettssitzung am Dienstag. Der Regierungschef geht davon aus, dass nach den Herbstferien wieder eine allgemeine Maskenpflicht in den Schulen des Freistaats gilt. Foto: Matthias Balk / dpa

Baden-Württemberg: Es drohen wieder Kontaktbeschränkungen

Baden-Württemberg lag am Freitag mit einer Inzidenz von 171,1 noch unter der Grenze von 200, aber bei den Neuinfektionen in den vergangenen sieben Tagen mit fast 19.000 bundesweit auf Platz zwei. Nach Angaben der Landesregierung soll in der kommenden Woche die sogenannte Warnstufe ausgerufen werden. Ungeimpfte und Nicht-Genesene müssen dann in vielen Bereichen PCR-Tests vorweisen.

Zudem würden wieder Kontaktbeschränkungen gelten: Ein Haushalt dürfte sich nur noch mit fünf weiteren Personen treffen. Ausgenommen davon wären Genesene und Geimpfte, Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren und Menschen, die sich zum Beispiel aus medizinischen Gründen nicht impfen lassen können.

Bereits Anfang dieser Woche hatte Gesundheitsminister Manne Lucha (Grüne) angesichts der angespannten Lage auf den Intensivstationen damit gerechnet, dass am Freitag die Warnstufe ausgelöst werden könnte.

Eine Intensivpflegerin betreut auf einer Intensivstation des Klinikums Ludwigsburg (Baden-Württemberg) einen Covid-19-Patienten. Foto: Sebastian Gollnow / dpa

Viele Intensivpatienten in den Krankenhäusern

Laut der Corona-Verordnung des Landes treten strengere Maßnahmen in Kraft, wenn an zwei aufeinanderfolgenden Werktagen 250 oder mehr Covid-19-Patienten auf den Intensivstationen behandelt werden müssen. Am Montag lagen nach Angaben des Landesgesundheitsamts 230 Intensivpatienten in den Krankenhäusern Baden-Württembergs. Am Donnerstag waren es bereits 246.

Gesundheitsminister Lucha sagte, die Ärzteschaft auf den Intensivstationen sei „in Habachtstellung“. Die Zahl der Patienten könne schon in wenigen Tagen den kritischen Wert erreichen. Die Betroffnen seien überwiegend ungeimpft.

