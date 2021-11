Corona: RKI meldet Rekordzahlen ++ Intensivmediziner warnt eindringlich

Das RKI meldet erstmals in der Pandemie in Deutschland eine Inzidenz von über 200

Intensivmediziner warnen vor einer Verdopplung der Zahl der Intensivpatienten

Der Weltärzte-Chef fordert, dass Schnelltests günstiger werden

Youtuber und Influencer Rezo hat sich mit Corona infiziert

Rezo hat sich mit Corona infiziert Laut dem Biontech-Chef gibt es Ergebnisse aus klinischen Studien, wann der Antikörperspiegel nach der Impfung sinkt

Die Niederlande verschärfen die Corona-Regeln

Berlin. In der vierten Welle der Corona-Pandemie ist in Deutschland nun ein neuer Rekord gebrochen worden. Am Montag lag die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz erstmals seit Beginn der Pandemie bei über 200.

Besonders für unvollständig oder nicht geimpfte Menschen stuft das Robert Koch-Institut (RKI) das Gesundheitsrisiko in seinem aktuellen Wochenbericht als "sehr hoch" ein. Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) fordert angesichts der angespannten Lage ein schnelles Treffen von Bund und Ländern. Am Montag wollen SPD, Grüne und FDP eine rechtliche Grundlage für die weitere Bekämpfung der Pandemie präsentieren. Der Bundestag soll diese dann am Donnerstag beschließen.

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) will für mehr Tempo bei Booster-Impfungen sorgen. Auch die Gesundheitsminister der Länder wollen jedem Bürger die Auffrisch-Impfung ermöglichen.

RKI meldet aktuelle Corona-Zahlen

Die Gesundheitsämter meldeten dem RKI bis Montagmorgen 15.513 Corona-Neuinfektionen binnen 24 Stunden. Die Sieben-Tage-Inzidenz in Deutschland liegt bei 201,1 – gegenüber 191,5 am Vortag. Lesen Sie dazu: Corona in Deutschland: Fallzahlen und Hospitalisierungsrate







Corona-News von Montag, 8. November: Mediziner fürchten Verdopplung der Corona-Intensivpatienten

4.02 Uhr: Mediziner befürchten eine Verdopplung der Corona-Patienten auf Intensivstationen. Schon jetzt müssten mit knapp 2500 Fällen genauso viele Corona-Patientinnen und -Patienten auf den Intensivstationen versorgt werden wie zum gleichen Zeitpunkt vor einem Jahr bei der zweiten Corona-Welle, sagte Christian Karagiannidis, wissenschaftlicher Leiter des Intensivregisters der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (Divi), der "Augsburger Allgemeinen" (Montag).

In den kommenden Wochen werde sich die Zahl voraussichtlich fast verdoppeln, wenn die Neuinfektionen weiter so steigen wie bisher. "Bei einer Inzidenz von 300 erwarten wir bundesweit etwa 4500 Covid-Patienten mit großen regionalen Unterschieden", warnte Karagiannidis. Die Zahl der Neuinfektionen ist in den vergangenen Tagen rasant gestiegen, am Sonntag lag die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz je 100.000 Einwohner bei knapp unter 200.

Corona-News von Sonntag, 7. November: Schleswig-Holsteins Gesundheitsminister für kostenlose Tests

22.13 Uhr: Der Gesundheitsminister Schleswig-Holsteins, Heiner Garg, hat sich im "Bericht aus Berlin" für die Wiedereinführung von kostenfreien Corona-Bürgertests ausgesprochen. Er glaube, dass dies "ein zusätzliches Mittel ist - und zwar bundesweit – besser durch Herbst und Winter zu kommen." Im Gegensatz dazu halte er es für falsch, den Druck auf Ungeimpfte weiter massiv zu erhöhen. Die vergangenen Wochen hätten gezeigt, dass die Politik mit diesem Ansatz scheitern würde.

Eine Impfpflicht für Angestellte im Pflegebereich schließt der FDP-Politiker aber nicht aus: "Wenn wir nicht zu höheren Impfquoten beim Pflegepersonal kommen, dann müssen wir die Debatte über eine Impfpflicht beim Pflegepersonal zum Schutz der vulnerabelsten Gruppen nicht nur führen – sondern dann muss eine Entscheidung her."

Berliner Senat bereitet 2G-Regeln vor

20.50 Uhr: Der Berliner Senat plant laut einem Zeitungsbericht die Einführung von sogenannten 2G-Regeln zum Schutz vor dem Coronavirus in der Hauptstadt. "2G wird vorbereitet", sagte Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci (SPD) am Sonntagnachmittag dem "Tagesspiegel". Näher zu den Maßnahmen äußerte sie sich aber nicht. Auch ein Sprecher Kalaycis und die Senatskanzlei wollten dem Blatt zufolge dazu zunächst keine Aussagen treffen.

Eine Einführung der 2G-Regelungen könnte laut »Tagesspiegel« womöglich zum Ende der Woche erfolgen. Derzeit gilt in Berlin, dass etwa Betreiber von Restaurants oder Veranstalter selbst entscheiden können, ob sie den Zutritt zu ihren Innenräumen vollständig gegen das Coronavirus Geimpften, von einer Corona-Erkrankung Genesenen und negativ auf das Virus Getesteten (3G) erlauben oder nur noch Geimpften und Genesenen (2G).

Zehn Millionen Booster-Impfungen in Großbritannien

20.07 Uhr: In Großbritannien haben mittlerweile zehn Millionen Menschen ihren Corona-Impfschutz auffrischen lassen. Darauf wies Premierminister Boris Johnson auf Twitter hin. Man wisse, dass der Impfschutz mit der Zeit nachlasse, weshalb Booster-Impfungen unerlässlich dabei seien, sich und seine Angehörigen auch den Winter über zu schützen, schrieb er dazu. Rund 45,8 Millionen der knapp 67 Millionen Einwohner Großbritanniens sind vollständig geimpft. Eine dritte Impfdosis wird dort derzeit Menschen über 50 und Risikogruppen verabreicht.

An amazing 10 million people across the UK have already come forward for their booster.



We know vaccine immunity wanes over time, so boosters are vital in keeping you and your loved ones protected through the winter.



Please get this lifesaving jab as soon as you are called. pic.twitter.com/62NspODIqV — Boris Johnson (@BorisJohnson) November 7, 2021

Weltärzte-Chef fordert günstigere Schnelltests

19.50 Uhr: Schnelltests sollen nach Aussage des Vorsitzenden des Weltärztebundes, Frank-Ulrich Montgomery, günstiger als bislang angeboten werden. "Es war mit Sicherheit ein guter und richtiger Versuch, den Impfanreiz dadurch zu erhöhen, dass man diejenigen, die sich nicht impfen lassen wollen, mit den Kosten belastet", sagt Montgomery dem SWR. "Bei Inzidenzen um oder über 200 muss man allerdings neu denken." Vielleicht sollte eine kleine Selbstbeteiligung, jedoch nicht mehr die vollen Kosten auf die Menschen abgewälzt werden.

Eine Frau wird im mit einem Schnelltest auf eine Corona-Infektion getestet. Foto: dpa

Youtuber Rezo an Covid erkrankt – trotz Impfung

18.05 Uhr: Youtuber und Influencer Rezo hat sich mit dem Coronavirus infiziert. Das hat er in einer Instagram-Story bekannt gegeben. Demnach gehe es ihm "eigentlich wieder ein ganzes Stück besser" und seine Fans sollen sich "keine Sorgen" machen. Der 29-Jährige hofft, dass er die Infektion in ein bis zwei Tagen überstanden hat. Er müsse sich aber noch ein wenig schonen.

Dennoch scheint ihn seine Covid-19-Erkrankung mitgenommen zu haben. "Ich war in meinem erwachsenen Leben noch nie so krank und bin froh, dass ich geimpft bin", meint Rezo und weiter: "Sonst hätte mich das wahrscheinlich anders weggekickt."

Youtuber Rezo hat sich mit Corona infiziert. Foto: dpa

Wissing gegen Bund-Länder-Treffen

17.27 Uhr: FDP-Generalsekretär Volker Wissing ist dagegen, dass sich erneut eine Bund-Länder-Runde mit der künftigen Corona-Politik befasst. "Entscheidungen muss der Bundestag treffen, nicht die Ministerpräsidentenkonferenz. Deswegen halte ich ein solches Treffen nicht für sinnvoll", sagte er dem "Handelsblatt".

Zuvor hatte sich der Vorsitzende der Ministerpräsidentenkonferenz, Nordrhein-Westfalens Regierungschef Hendrik Wüst (CDU), für erneute Bund-Länder-Beratungen ausgesprochen. Er halte es für geboten, dass die Regierungschefinnen und Regierungschefs "zu einer gemeinsamen Einschätzung der Lage kommen und ihr Handeln abstimmen", sagte Wüst.

FDP-Generalsekretär Volker Wissing ist dagegen, dass sich erneut eine Bund-Länder-Runde mit der künftigen Corona-Politik befasst. Foto: Reto Klar

Biontech-Chef: Ab dem siebten Monat nach der Impfung ist Ansteckung möglich

16.20 Uhr: Etwa ab dem siebten, achten oder neunten Monat sinke der Antikörperspiegel nach einer Impfung mit dem Vakzin von Biontech/Pfizer. Dann könnte es zu einer Ansteckung mit dem Coronavirus kommen. Das sagte Biontech-Chef Ugur Sahin gegenüber der "Bild am Sonntag". Das hätten Daten aus der klinischen Prüfung des Impfstoffs ergeben.

"Wir beobachten auch, dass bei einer Ansteckung die Krankheitsverläufe bei Geimpften in der Regel moderat sind und es selten zu schweren Verläufen kommt", so Sahin weiter. "Und wir haben Studiendaten, die zeigen, dass ein Booster den Impfschutz wiederherstellt. Das gilt auch gegen die Delta-Variante."

Biontech-Gründerin Özlem Türeci und -Gründer Ugur Sahin. Foto: dpa

Corona-Regeln in den Niederlanden wieder verschärft

14.38 Uhr: Mehrere Tausend Menschen haben am Sonntag in Den Haag gegen die am Wochenende verschärften Corona-Maßnahmen in den Niederlanden demonstriert. Seit Samstag gilt angesichts stark gestiegener Infektions- und Patientenzahlen die Maskenpflicht wieder für alle öffentlich zugänglichen Orte wie Geschäfte, Bibliotheken, Bahnhöfe, Krankenhäuser und Hochschulen. Der Nachweis von Impfung, Genesung oder Corona-Test ist nun für mehr Orte wie etwa Sportclubs, Fitnesscenter und Zoos verpflichtend. Bürger sollen auch wieder den Sicherheitsabstand von 1,5 Meter wahren.

Auf der Demonstration in Den Haag verglich eine Rednerin die Corona-Regeln mit Maßnahmen der deutschen Besatzer während der Nazi-Zeit und sprach zugleich von einer "Apartheid der Ungeimpften". Weitere Punkte der Kritik auf der Kundgebung neben der Corona-Politik waren die Wohnungsnot, Altersarmut und weitere soziale Probleme. Lesen Sie hier: Corona-Impfung: Sind Vakzine in der Muttermilch nachweisbar?

Leipzigs Oberbürgermeister kritisiert Corona-Proteste in seiner Stadt scharf

14.11 Uhr: Leipzigs Oberbürgermeister Burkhard Jung (SPD) hat die jüngsten Proteste von Gegnern der Corona-Maßnahmen in seiner Stadt scharf verurteilt. "Spätestens seit gestern muss allen klar sein, dass die sogenannte Querdenker-Bewegung nicht nur die Begleitung von rechtsextremistischen Kreisen in Kauf nimmt, sondern sich kalkuliert gewalttätig unterstützen lässt", erklärte er am Sonntag in einer Mitteilung. Es gebe keinerlei Berührungsängste zur radikalen Rechten und man verbünde sich sogar offen mit Neonazis. "Diese unsäglichen Proteste sind antidemokratisch unterwandert, verletzen bewusst die Regeln und Gesetze und sind Ausdruck einer egoistischen, unsolidarischen Haltung."

Weiterhin Andrang vor Wiener Impfzentren

11.50 Uhr: Vor Inkrafttreten der 2G-Regel in Österreich haben viele Impfstationen am Wochenende einen großen Zulauf verzeichnet. Ab Montag dürfen die meisten Ungeimpften nicht mehr Lokale, Hotels, Veranstaltungen und Friseure besuchen. Wegen des exponentiellen Anstiegs an Corona-Infektionen hat die Regierung entschieden, den Zutritt auf Geimpfte und Genesene zu beschränken. Die Regelung werde wohl mindestens bis Weihnachten in Kraft bleiben, sagten der konservative Kanzler Alexander Schallenberg und der grüne Vizekanzler Werner Kogler der „Kronen Zeitung“ (Sonntag).

Nach der Ankündigung der Maßnahme am Freitag stieg die Wartezeit in der größten Impfstraße Wiens auf eineinhalb Stunden. In Salzburger Land holten sich am Samstag knapp 1400 Menschen spontan ohne Termin einen Stich – in den Wochen zuvor waren es nur 2000 pro Woche gewesen. Auch in anderen Regionen wie Vorarlberg war der Andrang groß. Der Druck auf Ungeimpfte, sich doch die erste Dosis zu holen, stieg in den letzten Tagen aber nicht nur wegen der kommenden 2G-Regel. Seit Anfang November müssen nicht geimpfte oder genesene Arbeitende in ihren Betrieben mehrmals wöchentlich einen Testnachweis mitbringen (3G-Regel). Die Sieben-Tage-Inzidenz in Österreich lag zuletzt bei rund 570 Fällen pro 100 000 Einwohner, weit über dem deutschen Wert von 191,5.

Verheiratete Männer nach Hinweis auf Maskenpflicht attackiert

10.55 Uhr: Ein alkoholisierter Mann soll zwei verheiratete Männer in der Berliner U-Bahn angegriffen und schwulenfeindlich beleidigt haben. Das Paar, 53 und 57 Jahre alt, soll den Mann am Samstag in einem Zug am Bahnhof Uhlandstraße auf die Maskenpflicht hingewiesen haben, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Als der 39-Jährige auf sie zukam, wechselten sie am Kurfürstendamm den Waggon, um eine Eskalation zu verhindern. Er soll ihnen jedoch gefolgt sein und die Männer beim Aussteigen am Wittenbergplatz mit einem Feuerzeug und Fahrkarten beworfen haben.

Dabei soll er das Ehepaar den Angaben zufolge homophob beleidigt und bedrängt haben. Die alarmierte Polizei nahm den mit einem Haftbefehl wegen Körperverletzung gesuchten Mann fest. Er sei augenscheinlich alkoholisiert gewesen, hieß es weiter. Der Polizeiliche Staatsschutz ermittelt wegen des schwulenfeindlichen Hintergrunds.

Göring-Eckhardt spricht sich für schärfere Corona-Regeln aus

10.05 Uhr: In der Debatte um eine Nachfolgeregelung für die „epidemische Notlage’ hat Grünen-Fraktionschefin Katrin Göring-Eckardt strengere Corona-Regeln ins Gespräch gebracht. "Die sich rasant verschärfende Corona-Situation ist dramatisch, wir müssen dringend handeln", sagte sie dieser Redaktion. "Bund und Länder brauchen eine rechtssichere Grundlage, beschlossen aus der Mitte des Bundestages, um die notwendigen Maßnahmen ergreifen zu können."

Weil die Impfquote noch nicht hoch genug sei, würden mindestens Maske und Abstand in diesem Winter weiter zum Alltag gehören. "Wir brauchen in den Ländern klare, verbindliche Regelungen für 2G im öffentlichen Leben", forderte Göring-Eckardt. "Wir wollen mit den Änderungen am Infektionsschutzgesetz dafür die Grundlage schaffen. Diese Regelungen müssen dann aber auch durchgesetzt und kontrolliert werden."

Für Pflegeheime regte Göring-Eckardt eine Impfung als Zugangsvoraussetzung an. "Bewohnerinnen und Bewohner, Pflegekräfte und Besucherinnen und Besucher müssen regelmäßig getestet werden, auch die, die geimpft oder genesen sind", sagte sie. "Und wo das nicht reicht, sollten wir über die Notwendigkeit eines Impfnachweises diskutieren."

Streeck zweifelt an Booster-Impfung im Kampf gegen vierte Welle

8.33 Uhr: Der Bonner Virologe Hendrik Streeck bezweifelt, dass Auffrischungsimpfungen die vierte Corona-Welle in Deutschland brechen können. "Die Hoffnung auf den Booster als Lösung gegen die vierte Welle könnte sich als trügerisch erweisen", sagte Streeck dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND, Sonntagsausgaben). Zwar könne die Booster-Impfung den Anteil an Impfdurchbrüchen reduzieren, wie Studien aus Israel gezeigt hätten.

"Meine Sorge aber ist, dass nicht der Booster für das Brechen der dritten Welle in Israel verantwortlich war", sagte der Virologe. Streeck verwies auf die überraschend stark gestiegenen Fallzahlen im Dezember und Januar des Vorjahres, nachdem die Welle im November gebrochen worden war. "Ich fürchte, dass dies jetzt wieder passiert und nicht der Booster, sondern ein bisher unbekannter Faktor die Welle in Israel gebrochen hat", sagte er.

Streeck hält die Auffrischungsimpfung aber dennoch zum Schutz älterer Menschen für notwendig. "Denn was uns Studien aus Israel auch gezeigt haben: Der Booster wirkt und kann schwere Verläufe verhindern." Allerdings sprach sich der Virologe gegen eine schnelle dritte Impfung für alle aus. Er verwies darauf, dass die Ständige Impfkommission ihre Empfehlung noch nicht auf die Gesamtbevölkerung ausgeweitet hat. "Ich sehe es als wichtig an, diese Entscheidung abzuwarten."

Hendrik Streeck, Direktor des Instituts für Virologie an der Uniklinik Bonn, steht im Institut. Foto: dpa

US-Gericht setzte Bidens Pläne für weitreichende Impfpflichten aus

7.18 Uhr: Die Regierung von US-Präsident Joe Biden hat bei ihren Bemühungen um weitgehende Impfpflichten im Kampf gegen die Corona-Pandemie einen juristischen Rückschlag erlitten. Ein Bundes-Berufungsgericht in New Orleans setzte am Samstag die Umsetzung einer entsprechenden Verfügung der Regierung in Washington aus. Betroffen wären Mitarbeiter von Unternehmen mit mehr als 100 Beschäftigten und bestimmte Arbeitnehmer im Gesundheitswesen. Die Regierung will, dass Arbeitgeber vom 4. Januar an von diesen insgesamt mehr als 100 Millionen Arbeitnehmern eine Impfung gegen das Coronavirus oder wöchentliche negative Tests verlangen müssen.

Das Gericht argumentierte, es gebe Anlass zur Annahme, dass die Maßnahmen "schwerwiegende gesetzliche und verfassungsrechtliche Probleme" aufwiesen. Die Richter kündigten vor einer endgültigen Entscheidung eine beschleunigte Überprüfung der Verfügung an, gegen die unter anderem Unternehmen und republikanisch regierte Bundesstaaten geklagt hatten. Der Generalstaatsanwalt des zu den Klägern gehörenden Bundesstaats Louisianas, Jeff Landry, nannte den Gerichtsbeschluss "einen wichtigen Sieg". Damit werde der "Angriff auf private Unternehmen" durch den Demokraten Biden gestoppt.

Messebranche fordert 3G-Regel

5.17 Uhr: Die deutsche Messebranche will auch negativ getestete Aussteller und Besucher auf ihren Veranstaltungen zulassen, nicht nur geimpfte und genesene. Denn die sogenannte 2G-Regelung - also Zutritt nur für Geimpfte und Genesene - würde vor allem viele Besucher aus dem Ausland ausschließen, kritisierte Jörn Holtmeier, Geschäftsführer des Verbands der deutschen Messewirtschaft (Auma), am Sonntag.

Der Erfolg vieler Messen in Deutschland hänge eben auch von der Teilnahme ausländischer Besucher und Aussteller ab. "Impfstoffe wie Sinovac und Sinopharm sind in Deutschland bislang nicht anerkannt. Die damit geimpften Menschen gelten hierzulande als ungeimpft", teilte der Verband mit.

Noch besser seien Regelungen, die den Messeveranstaltern die Wahl zwischen 3G, 2G und ähnlichen Hygienekonzepten überlassen. "Was wir nun wirklich nicht brauchen, sind Debatten, die den Messe-Neustart behindern und die ganze Branche verunsichern", sagte Holtmeier. "Messen sind der Treffpunkt, um die Erholung der Wirtschaft voranzutreiben."

Corona-News von Samstag, 6. November: Städte- und Gemeindebund wirbt für 2G auf Weihnachtsmärkten und im Karneval

22.23 Uhr: Angesichts rasant steigender Corona-Inzidenzen hat der Städte- und Gemeindebund dafür geworben, Weihnachtsmärkte und Karnevalsveranstaltungen nur für Geimpfte und Genesene zu öffnen. "Bei Weihnachtsmärkten oder auch Karnevalsveranstaltungen, die ja regelmäßig von privaten Veranstaltern durchgeführt werden, steht es diesen frei, von vorneherein auf 2G-Regeln zu setzen", sagte Hauptgeschäftsführer Gerd Landsberg unserer Redaktion. "Clubs oder Kneipen praktizieren dies vielfach bereits jetzt, um ihren Besucherinnen und Besucher Sicherheit zu geben."

Landsberg nannte es nachvollziehbar, wenn ein Bundesland mit hohen Inzidenzen und niedriger Impfquote wie Sachsen die 2G-Regel anordne. "Das kann eine Wirkung entfalten und wird hoffentlich manchen Zweifler dazu bewegen, sich doch noch impfen zu lassen." Der Hauptgeschäftsführer rief zum Ausbau der Impfstrategien auf. "Dazu gehören beispielsweise mobile Impfteams für Seniorenheime oder für Menschen, die zuhause gepflegt werden“, sagte er. „Dies kann aber bedeuten, wie bereits teilweise praktiziert, in kleineren Impfzentren unkomplizierte Angebote zu machen. Das muss nicht nur für die Erst- und Zweitimpfungen gelten, sondern auch für die Booster-Impfungen, die zunehmend nachgefragt werden.

Maskenpflicht, Abstand und Hygienemaßnahmen würden auch in diesem Winter das öffentliche Leben in Deutschland prägen, sagte Landsberg voraus. 2Denn Corona ist offenbar gekommen, um zu bleiben und vom Normalzustand sind wir immer noch weit entfernt.2

Göring-Eckardt will ‚Impfnachweis‘ für Pflegeheime

22.15 Uhr: Grünen-Fraktionschefin Katrin Göring-Eckardt hat sich besorgt über Corona-Infektionen in Pflegeheimen geäußert und eine Impfung als Zugangsvoraussetzung ins Gespräch gebracht. "Bewohnerinnen und Bewohner, Pflegekräfte und Besucherinnen und Besucher müssen regelmäßig getestet werden, auch die, die geimpft oder genesen sind", sagte sie unserer Redaktion. "Und wo das nicht reicht, sollten wir über die Notwendigkeit eines Impfnachweises diskutieren."

Zugleich forderte Göring-Eckardt eine Verschärfung der Corona-Regeln in Unternehmen und an Schulen. "Wir brauchen einen konsequenten Schutz am Arbeitsplatz - Tests müssen angeboten, aber auch angenommen werden", sagte sie. "Angesichts der großen Zunahme von Infektionen bei Kindern und Jugendlichen ist es ein Fehler, bei hohen Infektionszahlen auf Masken im Unterricht zu verzichten."

Göring-Eckardt nannte die Corona-Situation dramatisch und rief zum dringenden Handeln auf. "Wir brauchen in den Ländern klare, verbindliche Regelungen für 2G im öffentlichen Leben", sagte sie. Der Bund wolle mit den Änderungen am Infektionsschutzgesetz dafür die Grundlage schaffen. "Diese Regelungen müssen dann aber auch durchgesetzt und kontrolliert werden." Zudem forderte sie, schnell die kostenfreien Bürgertests wieder zur Verfügung zu stellen.

Ärztekammer fordert schnelle Wiedereinführung der kostenlosen Bürgertests

22 Uhr: Die Bundesärztekammer fordert eine schnelle Rückkehr zu kostenlosen Schnelltests: Das Ende der Kostenübernahme für Corona-Bürgertests habe nicht dazu geführt, Impfunwillige zu einer Impfung zu motivieren, sagte Ärztepräsident Klaus Reinhardt unserer Redaktion. Bund und Länder sollten den Mut aufbringen, diese Fehlentscheidung schnell und konsequent zu korrigieren. Gerade in der kalten Jahreszeit mit vielen Freizeitaktivitäten in Innenräumen brauche man wieder niedrigschwellige, kostenlose Testangebote, um die Weiterverbreitung des Virus zu bremsen. "Die Neuregelung muss jetzt schnell kommen, möglichst noch mit der Änderung des Infektionsschutzgesetzes Mitte November", verlangte Reinhardt.

Da das Virus auch von Geimpften weiterverbreitet werden könne, forderte der Präsident der Bundesärztekammer zudem "eine funktionierende und flächendeckende Teststrategie für alle, also auch für Geimpfte". In Regionen mit hohen Inzidenzen sollte etwa für Teilnehmer von risikoreichen Veranstaltungen wie Clubbesuchen zusätzlich zur 2-G-Regelung ein negativer Schnelltest obligatorische Zutrittsvoraussetzung sein.

Reinhardt mahnte jedoch: Wirkungsvoll seien flächendeckende Tests nur, "wenn die 3-G und 2-G-Regeln konsequent angewandt und natürlich auch kontrolliert werden". Bestenfalls werde das Testergebnis unmittelbar in die CovPass-App oder die Warn-App eingespeist. "Dies würde die Überprüfung durch Ordnungsämter und Betreiber von Restaurants und anderen Einrichtungen des öffentlichen Lebens deutlich vereinfachen."

Ein Mitarbeiter einer Corona-Abstrichstelle führt einen Test durch. Foto: Tom Weller/dpa

Polizei nimmt 24 Personen aus rechter Szene in Leipzig in Gewahrsam

20.04 Uhr: Am Rande einer Demonstration gegen Corona-Maßnahmen in Leipzig hat die Polizei am Samstag 24 Personen aus der rechten Szene festgesetzt. Sie hätten verbotene Gegenstände bei sich getragen und seien in Gewahrsam genommen worden, informierte die Polizei. "Sie können heute an keiner Veranstaltung mehr teilnehmen."

Die Polizei war am Nachmittag mit einem Großaufgebot im Einsatz. Dazu gehörten auch drei Wasserwerferstaffeln. Die Zahl der Demonstranten wurde von Beobachtern auf einige Tausend geschätzt. Weil die Versammlungsfläche auf dem Augustusplatz voll war, wurden weitere Demonstranten auf eine alternative Fläche umgeleitet. Zudem gab es Gegenproteste.

Mehr als 1000 Menschen bei Demo gegen Corona-Maßnahmen in Leipzig - 24 in Gewahrsam

20.07 Uhr: Ein Jahr nach einer eskalierten Demonstration der "Querdenker"-Szene in Leipzig haben sich in der Stadt erneut weit mehr als Tausend Menschen versammelt. "Unser absolutes Ziel ist, dass es keinen Aufzug gibt", sagte Polizeisprecher Olaf Hoppe am Samstag. Die Polizei war mit zahlreichen Kräften vor Ort und erhielt dabei auch Unterstützung aus anderen Bundesländern. Die "Bewegung Leipzig" wollte am Nachmittag für Freiheit und gegen die Corona-Maßnahmen demonstrieren. Auch eine Demo gegen eine Impfpflicht war geplant.

Die Polizei hat am Samstag 24 Personen aus der rechten Szene festgesetzt. Sie hätten verbotene Gegenstände bei sich getragen und seien in Gewahrsam genommen worden, informierte die Polizei. "Sie können heute an keiner Veranstaltung mehr teilnehmen."

Ab Sonntag neue Corona-Regeln in Bayern: FFP2-Maske und PCR-Test

16.52 Uhr: Von Sonntag an gelten in Bayern verschärfte Corona-Vorschriften. Aktuell lägen 552 Patienten mit einer Corona-Infektion auf den Intensivstationen im Freistaat, "die bayerische Krankenhausampel steht damit ab morgen auf Gelb", teilte das Gesundheitsministerium am Samstag mit. Damit gilt in Gasthäusern und bei Veranstaltungen in geschlossenen Räumen ab Sonntag die 3G-plus-Regel, also: geimpft, genesen oder PCR-getestet. Ein Antigen-Schnelltest reicht dann nicht mehr. Ausnahmen gelten für Hochschulen, außerschulische Bildungsangebote, Bibliotheken und Archive. Dort reicht für Ungeimpfte weiterhin ein Schnelltest. In Diskos und Clubs gilt 2G - mit Test ist Ungeimpften kein Zutritt mehr möglich. Der Maskenstandard wird generell auf FFP2 erhöht. Für den Handel und den öffentlichen Personenverkehr gibt es keine neuen Einschränkungen.

Viele bayerische Regionen gelten aber als "regionale Hotspots": Wo die Sieben-Tage-Inzidenz über 300 liegt und zusätzlich die Intensivbetten in der Region zu mehr als 80 Prozent belegt sind, gelten die verschärften Vorschriften der roten Krankenhaus-Ampel. Bayernweit schaltet die Ampel nach den Vorgaben der Landesregierung auf Rot, wenn es landesweit 600 Covid-Intensivpatienten gibt.

Virologen sehen 2G-Regel skeptisch

13.48 Uhr: Der Virologe Jonas Schmidt-Chanasit hat davor gewarnt, die Wirkung von 2G-Regeln, also der Zulassung nur von Geimpften und Genesenen zu Veranstaltungen, zu überschätzen. 2G gebe eine "Scheinsicherheit", sagte Schmidt-Chanasit am Samstag im Deutschlandfunk. Auch Geimpfte könnten sich infizieren und das Virus übertragen, auch wenn die Wahrscheinlichkeit geringer sei. Wenn man wirklich Sicherheit wolle, helfe nur 1G weiter - also alle zu testen, egal ob geimpft, ungeimpft oder genesen. Das sollte vor allem für problematische Bereiche gelten, wo vulnerable Menschen gefährdet seien. Man sollte das wichtige Instrument des Testens nicht aus der Hand geben, mahnte der Virologe. Er warb zugleich für eine "Testoffensive" und kritisierte, dass die kostenlosen Bürgertests Mitte Oktober abgeschafft wurden.

Auch der Bonner Virologe Hendrik Streeck sieht die 2G-Regel in Gastronomie und bei Veranstaltungen mit Problemen behaftet. "Die Geimpften haben das Gefühl, sie sind nicht mehr Teil der Pandemie und verhalten sich auch entsprechend risikoreich", sagte Streeck am Samstag dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND). "Das zweite Problem sind die Ungeimpften, die ausgeschlossen werden und sich noch weniger testen lassen". Das könne zu unkontrollierten Ausbrüchen führen. "Wenn Ungeimpfte am Sozialleben nicht teilnehmen dürfen, organisieren sie sich zum Beispiel Feiern zu Hause. Dort lässt sich das Infektionsgeschehen dann überhaupt nicht mehr kontrollieren", warnte der Virologe. Streeck forderte daher die rasche Wiedereinführung kostenloser Corona-Tests.

Höchststand der Corona-Neuinfektionen in Österreich

13.25 Uhr: Kurz vor der Einführung einer landesweiten 2G-Regel in Österreich ist die Zahl der täglichen Corona-Neuinfektionen auf einen Rekordwert geklettert. Laut der offiziellen Statistik vom Samstag wurden binnen 24 Stunden 9943 Infektionen gezählt - über dem bisherigen Höchstwert von 9586, der im November des Vorjahres erreicht worden war.

Angesichts der rapide steigenden Fallzahlen und der sich füllenden Intensivstationen hatte die Regierung am Freitag angekündigt, dass ab Montag nur Geimpfte oder von Covid-19 Genesene (2G-Regel) Zutritt zu Lokalen, Veranstaltungen und Hotels bekommen. Somit sind auch der Tourismussektor und Skigebiete von diesem Teil-Lockdown für Ungeimpfte betroffen. In Österreich sind bislang 64 Prozent der Gesamtbevölkerung vollständig geimpft. Die Regierung hofft, dass sich Zögernde oder Unentschlossene durch die Verschärfungen nun zu einer Impfung entschließen werden.

Verfassungsschützer warnt vor Radikalisierung der Corona-Leugner

11.48 Uhr: Der thüringische Verfassungsschutzpräsident Stephan Kramer warnt vor anhaltendender Radikalisierung der Corona-Leugner angesichts der angekündigten "Querdenker"-Proteste heute in Leipzig. "Die vierte Welle, die Diskussion über Booster-Impfungen und Verschärfungen von Corona-Maßnahmen, wie die Ausweitung von 2G-Regelungen, können zu einem neuen Push für die Szene führen", sagt Kramer dem Redaktionsnetzwerk Deutschland.

Es sei durchaus vorstellbar, "dass die Teilnehmerzahlen dieser Demonstrationen jetzt noch mal ansteigen." Die Gefährlichkeit der Szene habe sich immer wieder gezeigt, sagt Kramer, "besonders deutlich in Idar-Oberstein". Auch Kommentare in den sozialen Medien zeigten eine sich weiter hochschaukelnde Radikalisierung.

STIKO will bald über Kinder-Impfung beraten

10.42 Uhr: Die Ständige Impfkommission (STIKO) will offenbar zügig eine Empfehlung zu Corona-Schutzimpfungen bei Kindern ab fünf Jahren abgeben. Das Gremium werde "jetzt im Laufe des Novembers anfangen, dieses Thema zu beraten", sagte STIKO-Mitglied Martin Terhardt am Abend dem TV-Sender "Welt". Es werde "sicherlich eine Stellungnahme in welcher Richtung auch immer im Dezember auch von der STIKO geben".

Terhardt verwies auf die Zeitplanung der Europäischen Arzneimittel-Agentur (EMA). Diese will voraussichtlich noch vor Weihnachten über die Zulassung des Corona-Impfstoffs von BionTech und Pfizer für die Altersgruppe von fünf bis elf Jahren entscheiden. "Ich denke, sie wird kommen", sagte der Berliner Kinder- und Jugendmediziner mit Blick auf die Zulassung. Zur Arbeit der STIKO sagte Terhardt: "Es wird sicherlich eine schwierige Beratung, weil die Datenlage zu diesen Impfungen bisher auch nur klein ist - vor allem, was seltene Risiken angeht." Dennoch sei mit einer Stellungnahme im Dezember zu rechnen.

Für die Kinderimpfung gegen Covid-19 gibt es nach wie vor keine generelle Empfehlung. Foto: Laci Perenyi / picture alliance / Laci Perenyi

Städtetag fordert von Ländern 2G in Pflegeheimen

9.40 Uhr: Der Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städtetages, Helmut Dedy, fordert von den Bundesländern die konsequente Einführung der 2G-Regel in Pflegeheimen und im Freizeitbereich. "Wir erwarten von den Ländern, dass für die Beschäftigten in Pflegeheimen 2G eingeführt wird“, sagte Dedy dem "RedaktionsNetzwerk Deutschland". "Solange sich die Länder dazu aber nicht durchringen, ist eine tägliche Testpflicht für ungeimpfte Beschäftigte ein Muss.“

Dedy zufolge müssen besonders verwundbare Personen besser geschützt werden. "Wir brauchen deshalb eine verschärfte Testplicht für Pflegeheime." Dazu könne auch gehören, geimpfte und genesene Besucher zu Tests zu verpflichten. Das sei sinnvoll, um zusätzliche Sicherheit zu schaffen. Aber es müsse sich auch bei den Pflegekräften etwas tun, die bisher ungeimpft seien. "Wir erwarten, dass sich die Beschäftigten in der Pflege impfen lassen, weil ihnen Menschen anvertraut sind."

Laut Dedy sollte die Politik noch einmal über kostenfreie Tests nachdenken. "Noch besser wäre aus unserer Sicht aber, konsequenter 2G im Freizeitbereich einzuführen.“ Wenn nur Geimpfte und Genesene Clubs, Theater, Kinos und Fitnessstudios besuchen könnten, werde das die Zahl der Infektionen dämpfen.

Bouffier fordert Bund-Länder-Treffen

8.29 Uhr: Der hessische Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) kritisiert die von den Ampel-Parteien SPD, Grüne und FDP geplante Beendigung der epidemischen Notlage und fordert eine Ministerpräsidentenkonferenz mit dem mutmaßlich nächsten Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD).

"Die neue Koalition hat ja verkündet, dass sie die epidemische Notlage nicht verlängern will", sagte er dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Daher brauche man eine Ministerpräsidentenkonferenz, bei der man sich abstimmen und Möglichkeiten erörtern solle über notwendige Maßnahmen auch nach dem 24. November.

Söder kritisiert Kimmich und Wagenknecht – "Manche diskutieren leider an den Fakten vorbei"

7.33 Uhr: Bayerns Ministerpräsident Markus Söder hat prominente Impfskeptiker wie den Fußball-Nationalspieler und die Linken-Politikerin Sahra Wagenknecht kritisiert. "Zunächst einmal entscheidet das jeder selbst. Allerdings haben öffentliche Personen eine Vorbildwirkung und manche Argumente sind schon sehr seltsam – auch aus Sicht der Wissenschaft", sagte der CSU-Chef dieser Redaktion. "Es stimmt halt einfach nicht, dass es Langzeitfolgen bei Impfungen gibt. Dafür gibt es Langzeitwirkungen bei Corona. Statt sich über die Erfolge der Wissenschaft zu freuen, diskutieren manche leider an den Fakten vorbei. Das kann auf Dauer nicht gutgehen."

Auf die Nachfrage, ob er den stellvertretenden bayerischen Ministerpräsidenten Hubert Aiwanger (Freie Wähler) inzwischen von einer Impfung überzeugt habe, sagte Söder: "Daran arbeitet seine eigene Partei noch."

Nationalspieler Joshua Kimmich möchte sich nicht impfen lassen. Foto: AFP

Amtsärzte fordern engmaschige Corona-Tests für Geimpfte

2.22 Uhr: Die Amtsärzte in Deutschland fordern angesichts neuer Höchstwerte bei den Corona-Neuinfektionen eine deutliche Ausweitung der Covid-Schnelltests bei Geimpften. "Je höher die Inzidenzen jetzt werden, desto notwendiger ist es, dass grundsätzlich neben den Ungeimpften auch Geimpfte getestet werden”, sagte die Vorsitzende des Bundesverbands der Ärztinnen und Ärzte des öffentlichen Gesundheitsdienstes, Ute Teichert, dieser Redaktion. Teichert betonte, diese Gruppe müsse sich einem Corona-Test unterziehen, bevor sie beispielsweise Zutritt zu Heimen und Kliniken erhalte. "Da darf es keine Ausnahmen geben", sagte die Medizinerin.

Der jüngste Beschluss der Gesundheitsministerkonferenz geht laut Teichert "in die richtige Richtung". Zugleich müsse man klar machen: "Ein Test ist keine Bestrafung für Geimpfte, sondern ein zusätzliches Mittel, um neue Infektionen zu verhindern." Hierum gehe es, wenn man die Pandemie in den Wintermonaten unter Kontrolle halten wolle.

Die Verbandschefin betonte zudem, die "bisherige faktische Gleichstellung von Geimpften, Genesenen und Getesteten in Form der 3G-Regel ist zu überdenken". Impfen und Testen seien völlig unterschiedliche Dinge, sagte sie, "wer geimpft ist, kann das Virus trotzdem in sich tragen und es weiter geben, auch wenn er selbst nicht erkrankt". Das müsse in der Öffentlichkeit viel stärker herausgestellt werden.

Corona-News von Freitag, 5. November: Söder fordert 3G-Pflicht am Arbeitsplatz

Corona-News von Donnerstag, 4. November: RKI sieht gestiegenes Corona-Risiko – "sehr besorgniserregend"

Das Robert Koch-Institut (RKI) stuft das Risiko für die Gesundheit von unvollständig oder nicht geimpften Menschen in der Corona-Pandemie als "sehr hoch" ein

Der Virologe Christian Drosten hat die deutschen Medien zu einer kritischen Reflexion ihrer Arbeit in der Corona-Pandemie aufgerufen

ihrer Arbeit in der Corona-Pandemie aufgerufen Noch vor wenigen Monaten konnte sich nur eine Minderheit der Deutschen mit der Idee einer Impfpflicht gegen das Coronavirus anfreunden. Im aktuellen "ARD-Deutschlandtrend" stimmen nun 57 Prozent dafür

Als erstes Land weltweit hat Großbritannien ein Corona-Medikament in Pillenform zugelassen. Die Arzneimittelbehörde (MHRA) gab am Donnerstag grünes Licht für das Medikament Molnupiravir des US-Pharmariesen MSD zur Behandlung von leicht bis mittelschwer erkrankten Covid-Patienten

In Österreichs Hauptstadt Wien dürfen bald nur noch Genesene und gegen das Coronavirus geimpfte Menschen Lokale und Friseure besuchen

Der FDP-Vizevorsitzende Wolfgang Kubicki fordert eine rasche Wiedereinführung der kostenfreien Schnelltests

Angesichts stark steigender Corona-Infektionszahlen warnt die Deutsche Gesellschaft für Internistische Intensivmedizin und Notfallmedizin (DGIIN) vor einer baldigen Überlastung von Intensivstationen. Die entscheidende Kennzahl werde in den kommenden Wochen und Monaten weder die Sieben-Tage-Inzidenz noch die Zahl der Intensivbetten sein, "sondern die Gesamtauslastung der Kliniken und die verfügbaren Pflegefachkräfte", teilte DGIIN-Sprecher Tobias Ochmann mit.

von Intensivstationen. Die entscheidende Kennzahl werde in den kommenden Wochen und Monaten weder die Sieben-Tage-Inzidenz noch die Zahl der Intensivbetten sein, "sondern die Gesamtauslastung der Kliniken und die verfügbaren Pflegefachkräfte", teilte DGIIN-Sprecher Tobias Ochmann mit. Mehr als 55 Millionen Menschen in Deutschland sind vollständig gegen das Coronavirus geimpft

In Deutschland hat es im vergangenen Jahr wegen der Corona-Pandemie fast fünf Prozent mehr Todesfälle gegeben.

Der Grünen-Vorsitzende Robert Habeck will kostenlose Corona-Tests wieder einführen

Der Bundesvorsitzende des Deutschen Hausärzteverbandes, Ulrich Weigeldt, will besonders gefährdete Bevölkerungsgruppen bei den Auffrischungsimpfungen vorziehen

Mittwoch, 3. November: Lauterbach hält weitere Einschränkungen für "unabdingbar"

Corona-News von Dienstag, 2. November: Argentinien öffnet Grenzen für internationale Reisende

Nach mehr als anderthalb Jahren Schließung hat Argentinien seine Grenzen wieder für den internationalen Reiseverkehr geöffnet

seine Grenzen wieder für den internationalen Reiseverkehr geöffnet Nach einem Corona-Ausbruch bei einem Yoga-Zentrum (Retreat) auf Mallorca sind 30 Menschen in ein Quarantäne-Hotel gebracht worden

(Retreat) auf Mallorca sind 30 Menschen in ein Quarantäne-Hotel gebracht worden Israel reagiert mit einer strikten Impfkampagne auf die vierte Corona-Welle. Die Booster-Impfungen und die strengen Regeln haben Erfolg in Israel

Die Niederlande führen angesichts steigender Infektionszahlen neue Einschränkungen im Kampf gegen die Corona-Pandemie ein

Die Agrarmesse Grüne Woche Ende Januar in Berlin wird Besuchern offenstehen, die gegen Corona geimpft oder genesen sind

Ende Januar in Berlin wird Besuchern offenstehen, die gegen Corona geimpft oder genesen sind Ein 33 Jahre alter Mann hat während einer Zugfahrt von Leipzig nach Erfurt einen Polizisten bespuckt und beleidigt. Der 33-Jährige sei ausfällig geworden, nachdem der Polizist ihn im ICE aufgefordert hatte, eine Maske zu tragen, teilte die Polizei am Dienstag in Erfurt mit

hat während einer Zugfahrt von Leipzig nach Erfurt einen bespuckt und beleidigt. Der 33-Jährige sei ausfällig geworden, nachdem der Polizist ihn im ICE aufgefordert hatte, eine Maske zu tragen, teilte die Polizei am Dienstag in Erfurt mit In Griechenland dürfen ungeimpfte Bürger ab Samstag Einrichtungen wie Behörden, Banken, Geschäfte und Friseure nur noch mit einem aktuellen negativen Corona-Test betreten

und Friseure nur noch mit einem aktuellen negativen Corona-Test betreten Die geschäftsführende Bundeskanzlerin Angela Merkel ist aufgrund der aktuellen Corona-Situation offensichtlich besorgt. In einer Sitzung des CDU-Bundesvorstands warnte sie gar vor weiteren Einschränkungen für Ungeimpfte

offensichtlich besorgt. In einer Sitzung des CDU-Bundesvorstands warnte sie gar vor weiteren Einschränkungen für Ungeimpfte Nach den jüngsten Corona-Ausbrüchen in Altenheimen fordert die Deutsche Stiftung Patientenschutz tägliche Tests für alle dortigen Fachkräfte

fordert die Deutsche Stiftung Patientenschutz tägliche Tests für alle dortigen Fachkräfte In die Debatte um Corona-Auffrischungsimpfungen und einen Fahrplan für den Winter haben sich am Dienstag die Kassenärzte eingemischt. Der Vorstandsvorsitzende der Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV), Andreas Gassen, appellierte in Berlin an die Politik, dafür zu sorgen, dass die Praxen ihre Arbeit machen könnten

Nach einem Corona-Ausbruch in einem Seniorenheim in Schorfheide am Werbellinsee (Barnim) mit elf Toten hat die Brandenburger Landesregierung eine erweiterte Testpflicht für ungeimpfte Mitarbeiter in Pflegeheimen beschlossen

(Barnim) mit elf Toten hat die Brandenburger Landesregierung eine erweiterte Testpflicht für ungeimpfte Mitarbeiter in Pflegeheimen beschlossen Im Prozess gegen einen Arzt, der bewusst einer ungeimpften Frau einen Nachweis über eine Corona-Impfung unterschrieben haben soll, wird es vorerst kein Urteil geben

Sachsen will das 2G-Modell wegen steigender Corona-Infektionszahlen rasch ausbauen

wegen steigender Corona-Infektionszahlen rasch ausbauen Ärztepräsident Klaus Reinhardt hält Impfzentren für eine Möglichkeit, die Corona-Impfungen in Deutschland weiter in Gang zu halten

Hier startet ein neuer Corona-Blog. Alle bisherigen Corona-News finden Sie hier.

(fmg/dpa/afp/epd)

