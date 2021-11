Wieler zu Corona: "Solidarität bleibt das Gebot der Stunde"

Mi, 03.11.2021, 12.28 Uhr

Der Chef des Robert-Koch-Instituts, Lothar Wieler, hat die Bevölkerung in Deutschland zur Solidarität in der Corona-Pandemie aufgerufen. Alle Karten lägen auf dem Spiel, sie müssten einfach nur gespielt werden, sagte Wieler bei einer Pressekonferenz in Berlin.